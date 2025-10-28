5 أغاني روك ناجحة من عام 1970 لا يتذكرها أحد اليوم

من المؤكد أن موسيقى الروك شهدت واحدة من أفضل سنواتها على الإطلاق في عام 1970. فقد نضجت أصوات الستينيات وتغيرت، وتوافقت بشكل جيد مع الأنواع الجديدة من الموسيقى التي ستتطور وتزداد شعبية في العقد المقبل. حقق مقدمو الأساليب المتباينة ظاهريًا، مثل موسيقى الروك الشعبية، والبوب روك، والصخور الصلبة، والروك الناعم، والروك المخدر، والروك الروحاني، والروك الجازي، والروك التجريبي، قفزات إبداعية وحققوا نجاحًا تجاريًا كبيرًا في عام 1970. وقد ولّد هذا كلاسيكيات أساسية لا تزال تُبث على الهواء حتى اليوم، بعد عدة عقود من الزمن، ناهيك عن انخفاض المبيعات في الأفلام والبرامج التلفزيونية، فضلاً عن أعداد كبيرة من خدمات البث المباشر.
ولكن يبدو أن هناك مساحة كبيرة فقط في الذاكرة الجماعية والقلوب. العديد من أكبر الأغاني الناجحة في عام 1970 كانت محفورة في الذاكرة من قبل العالم. هذه بعض الألحان الرائعة والرائعة على الإطلاق والتي، مع مرور الوقت، نسيها الجميع تقريبًا تمامًا. فيما يلي خمس أغاني روك كلاسيكية غير معلنة من عام 1970.
كيني روجرز والطبعة الأولى، “شيء ما يحترق”
بدأت قصة كيني روجرز، أسطورة موسيقى الريف، في أواخر الستينيات باعتباره قائد فرقة روك تدعى كيني روجرز والإصدار الأول. قدمت المجموعة سلسلة من الأغاني التقدمية الخفيفة ذات الجيتار الثقيل في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، بما في ذلك أغنية “Something’s Burning” التي وصلت إلى المرتبة 11 في منتصف السبعينيات. تأخذ النغمة المستمع حقًا في رحلة، تبدأ هادئة وناعمة قبل إضافة أصوات متعددة، وآلات صوتية وكهربائية، وطبول مدوية حتى تصل إلى نشاز بهيج. (الشيء الذي يحترق؟ الحب.)
إذا كان أي شخص يتذكر موسيقى الإصدار الأول، فهو مخصص لأغنية “Ruby، Don’t Take Your Love to Town” التي غالبًا ما يتم تغطيتها و”Just Dropped In (لترى الحالة التي كانت عليها حالتي)”. مجتمعة، حصل هذان المساران على 122 مليون استماع على Spotify اعتبارًا من أواخر عام 2025، في حين حصدت أغنية “Something’s Burning” 3.8 مليون فقط. لكن السبب الحقيقي وراء اختفاء الإصدار الأول هو أن مهنة روجرز الفردية قد طغت عليها بشكل كبير، والتي استمتع بها في الأنواع غير الصخرية من موسيقى الكانتري والبوب. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، قد يتم تشغيل الأغنية على محطة إذاعية قديمة بمعدل مرة واحدة تقريبًا في السنة.
كريستي “النهر الأصفر”
في أواخر الستينيات، قام كاتب الأغاني البريطاني جيف كريستي بقص شريط تجريبي لمؤلفاته وحظي باستجابة جيدة من الموسيقيين الآخرين لدرجة أنه قرر تشكيل فرقة أطلق عليها اسمه. وقع قسم المملكة المتحدة في CBS Records على كريستي (الفرقة) ووضعها كنسخة أثقل وأكثر بريطانية من مجموعة موسيقى الروك المستنقعية الأمريكية Creedence Clearwater Revival. الأغنية الأولى التي تم إصدارها تحت اسم كريستي: “Yellow River” مع غناء جيف كريستي وفيك إلمز على مسار قديم من أيام العرض الأول. على الرغم من عدم وجود أي سمعة على الإطلاق في الولايات المتحدة، “ذهبت Yellow River إلى المركز 23 على Hot 100 في عام 1970، وتصدرت الرسم البياني مرة أخرى في المملكة المتحدة. لقد بيعت بشكل جيد وحصلت على الكثير من البث الإذاعي لدرجة أنها أنهت العام في المرتبة 83 كأكبر أغنية في عام 1970، وهي أعلى بكثير من الألحان الأكثر تذكرًا مثل أغنية “لن أقع في الحب مرة أخرى” لديون وارويك وأغنية Creedence Clearwater Revival. “فرقة السفر”
فشلت الأغاني المتتابعة في البيع، وسقط ألبوم كريستي الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا من الرسم البياني بعد شهرين. وبعد ذلك، تبددت الفرقة نفسها أيضًا، وانفصلت بحلول منتصف السبعينيات.
الدم والعرق والدموع، “لوكريشيا ماك إيفيل”
في أوائل عام 1970، فازت فرقة موسيقى الروك ذات الأبواق المفعمة بالحيوية والشجاعة Blood, Sweat & Tears بجائزة جرامي لألبوم العام عن ألبومها الثاني الذي يحمل اسمها. من خلال مزج موسيقى الجاز والأصوات المخدرة والروك الصلب، جمعت المجموعة الكثير من أصوات السبعينيات المثيرة واستحوذت على الطاقة الموسيقية للعصر. أنتج هذا الألبوم ثلاث أغنيات متتالية في المرتبة الثانية – “لقد جعلتني سعيدًا جدًا” و”Spinning Wheel” و”And When I Die” – ولكن عندما وصلت المتابعة السريعة “Blood, Sweat & Tears 3” إلى المتاجر في منتصف عام 1970 للاستفادة من شعبية الفرقة واستحسانها، لم يتم استقبالها جيدًا مثل سابقتها. توقفت الأغنية المنفردة الأولى للفرقة، “Hi-De-Ho،” في المركز 14، ثم أصبحت “Lucretia Mac Evil” آخر 30 أغنية للفرقة على الإطلاق، وبلغت ذروتها في المركز 29.
مثل أغنية أخرى تبعث على الحنين من عام 1970، تدور أحداث فيلم Guess Who’s American Woman، “Lucretia Mac Evil” حول أنثى شريرة ذات نوايا مشبوهة ويصدر الراوي تحذيرًا لها. يبدو الأمر مشابهًا إلى حد كبير لأغاني Blood, Sweat & Tears الأخرى، ولا سيما “Spinning Wheel” غير التقليدية مع غناءها الهادر وانفجاراتها النحاسية، لكن هذه الأغنية لم تتمتع بالقوة الدائمة في راديو موسيقى الروك الكلاسيكي. إنها ليست حتى ضمن أفضل 10 أغاني استماعًا لأغاني Blood، Sweat & Tears على Spotify.
فريجيد بينك، “بيت الشمس المشرقة”
تم تسجيل أغنية شعبية قديمة غير واضحة المؤلف، “The House of the Rising Sun”، من خلال العديد من الأعمال، بما في ذلك قانون الغزو البريطاني The Animals، الذي أخذ نسخته إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 1964. وبعد ست سنوات، بدأت فرق الهيفي ميتال الثقيلة والصاخبة والمبكرة في الظهور من المشاهد الأمريكية الكبرى، وحققت إحداها، فرقة فريجيد بينك من ديترويت، أول نجاح طفيف لها بأدائها الغامض والصاخب والمهاجم على الجيتار. “بيت الشمس المشرقة.”
جديدة للغاية بينما تعكس أيضًا صوت موسيقى الروك التجريبية الصاعدة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، فإن أغنية فريجيد بينك للأغنية المألوفة لا تحتوي على غناء إلا بعد مرور دقيقة تقريبًا، مما يملأ المساحة بتأثيرات فضائية، ودواسات واه-واه، وجدران ضوضاء الجيتار والطبل. وصل هذا التسجيل المحموم إلى المركز السابع على قائمة موسيقى البوب في عام 1970. ولم يصل فريجيد بينك، وهو أحد الأعجوبة التي حققت نجاحًا كبيرًا واستحق أكثر من 15 دقيقة من الشهرة، إلى قائمة أفضل 40 أغنية مرة أخرى. غلافها الشهير لـ “House of the Rising Sun”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند إصداره، انتهى به الأمر إلى الارتباط ارتباطًا وثيقًا بعصر معين ونما ليصبح حداثة عفا عليها الزمن. في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، لم يكن البث الإذاعي لموسيقى الروك الكلاسيكية موجودًا.
“Alive n Kickin”، “أشد، أضيق”
في منتصف قائمة أفضل 50 أغنية ناجحة لعام 1970، بالقرب من المقطوعات الموسيقية الدائمة مثل “The Long and Winding Road” لفرقة البيتلز و”Cecilia” لسيمون وغارفانكيل، توجد أغنية “Tighter, Tighter” لفرقة تدعى Alive N Kickin’. من خلال إعداد فريد ومزدوج للمغني الرئيسي – ذكر وأنثى – كان أول وأكبر نجاح حققته الفرقة هو عازف منسم من عصر الهيبيز مع إيقاع طبلة برأسه، وأبواق خفيفة، وخط جهير رائع منتشر.
تم إصدار أغنية “Tighter, Tighter” بشكل مناسب في بداية صيف عام 1970، وشارك في تأليفها عازف البوب الروك تومي جيمس بعد أن جعلته علامته التجارية يتراجع عن وعده بإعطاء Alive N Kickin ‘آخر من مؤلفاته، “Crystal Blue Persuasion”، والتي أصبحت واحدة من أعظم أغانيه على الإطلاق مع فرقته، The Shondells. وصلت تلك الأغنية إلى المرتبة الثانية وما زالت تُذكر باعتزاز. وصلت أغنية “Tighter، Tighter” إلى المركز السابع، ثم ضاعت في المراوغة التاريخية بعد أن لم تتمكن الفرقة من تحقيق نجاح كبير آخر.