5 أغاني روك نقلت إعلانات الأفلام إلى مستوى جديد كليًا

تُعد المقاطع الدعائية للأفلام شكلاً فنيًا خاصًا بها، وهي عبارة عن مزيج محكم من التحرير الصوتي والمرئي الذي يمكن أن يستمر أو يموت بناءً على المكونات، وأحد أهمها هي الموسيقى التصويرية. تحدد الأغنية أو المقطوعة الموسيقية الموجودة أسفل مقطع المقطع الدعائي نغمة الأغنية، وتحدد وتيرتها، وتتمتع بالقدرة على الارتقاء بالمقطع إلى درجة الانتشار الفوري. وبطبيعة الحال، كانت موسيقى الروك هي المفتاح للعديد من هذه المقطورات الرائعة. هناك شيء ملحمي عالميًا حول الجمع بين الجيتار المشوه والحركة السينمائية، ويصبح التأثير أكثر كثافة عندما يقترن بالتحرير المميز بسرعة البرق للمقطورات الحديثة.
فيما يلي بعض أفضل الأمثلة على أغاني الروك التي تنقل مقطوراتها إلى مستوى جديد تمامًا. ينجز البعض ذلك من خلال تآزر مباشر، حيث يجمعون أغنية مفعمة بالحيوية فوق وليمة بصرية مفعمة بالحيوية. يسحب آخرون نغماتهم مرة أخرى من خلال التنسيق والأغلفة المبسطة، ويحولونها إلى كلمات مخففة تتناقض مع الحدث، وبالتالي تسلط الضوء عليه. لا يزال الآخرون يضحكون فقط، وهذا يمكن أن يكون كثيرًا.
أغنية المهاجر – الفتاة ذات وشم التنين
أي شخص قرأ أيًا من كتب ستيج لارسون “الألفية” يعرف أنها تفيض بنبرة محددة – شر حاد ومتقطع يمثل شخصية بقدر ما يمثل الأبطال أنفسهم. كان من الممكن أن يكون النجاح في التقاط هذه النغمة في المقطع الدعائي للفيلم بمثابة رصيد كبير في جذب جمهور الكتب إلى المسارح، ولحسن الحظ، فإن الإعلان التشويقي الأول للفيلم الأول، “الفتاة ذات وشم التنين”، يسحبه بكل ثقة. يقود الشحنة الصوتية غلاف نابض وخشن لأغنية المهاجرين ليد زيبلين، مع غناء كارين أو من فرقة Yes Yes Yes. من المفهوم أن نتوق إلى إصدار Zeppelin الأصلي في البداية، ولكن خلال الدقيقة الأولى للمقطورة، من المؤكد أن نسخة الغلاف ستستعيد حتى أقوى المتعصبين. إن صوت الجهير الذي يضخ على الغلاف والطبول ذات الصوت الصناعي ليست فقط بدائل مناسبة للنسخة الأصلية ولكنها أيضًا تضرب نغمة الهوس والتهديد بشكل أفضل من النسخة الأصلية على الإطلاق.
القوة الرئيسية وراء هذا الشعور الصناعي هي المنتج وإله الروك ترينت ريزنور. في مرحلة ما، كان معروفًا بأنه الرجل الأول في فيلم Nine Inch Nails، لكنه في هذه الأيام يحظى بالثناء أيضًا لمسيرته المهنية الحائزة على العديد من الجوائز في تسجيل أفلام مثل “The Social Network” و”Gone Girl” و”Soul” من إنتاج Disney-Pixar. إن تأثير Reznor على “أغنية المهاجرين” واضح، وهذه اللمسة على وجه التحديد، مع التشويه الزائد والوتيرة القلقة، هي التي تجعل من “The Girl with the Dragon Tattoo” مقطعًا دعائيًا متميزًا.
شيء في الطريق – باتمان
مع كل إصدار جديد لباتمان يصل إلى الشاشة الكبيرة، يصبح من الصعب أكثر فأكثر تمييز الإصدار الجديد عن سابقاته العديدة. على سبيل المثال، بالنسبة لأي شخص يبلغ من العمر 34 عامًا أو أكثر، يعد روبرت باتينسون سادس ممثل مختلف في حياته يلعب دور باتمان المباشر، وهذا لا يشمل حتى الإصدارات التلفزيونية. إحدى الطرق التي يميز بها باتمان باتينسون – أو بشكل أكثر دقة، باتمان للكاتب والمخرج مات ريفز – عن المجموعة هو جوها الخطير والمكتئب، وتضفي هذه الميزة على المقطع الترويجي لها عبر فيلم “شيء ما في الطريق” من نيرفانا.
لقد كان “شيء ما في الطريق” دائمًا واحدًا من أحلك مسارات نيرفانا وأكثرها كآبة، وعلى عكس الأغاني المنفردة الكبيرة للمجموعة، فإنه يظل ضعيفًا باستمرار طوال الوقت. يبدو أن المسار الأسرع والأكثر عدوانية يناسب سلسلة أكشن مثل Batman، لكن ريفز قرر استخدام شيء أكثر كتمًا. تناسب الأغنية باتمان الأكثر مأساوية بالتأكيد، وكان أيضًا قرارًا أساسيًا اتخذه في وقت مبكر من أجل ضبط نغمة المقطع الدعائي والفيلم نفسه.
كما قال ريفز لـ Esquire: “في وقت مبكر، عندما كنت أكتب، بدأت الاستماع إلى Nirvana، وكان هناك شيء ما حول “Something in the Way”، الموجود في العرض الأول، والذي يعد جزءًا من صوت تلك الشخصية. … إنه مثل باتمان كيرت كوبين.” قدمت الأغنية لونًا قاسيًا فريدًا لمقطورة “باتمان” وساعدت في خلق نفس الشيء في الفيلم نفسه.
زحف – الشبكة الاجتماعية
يتطلب الأمر مستوى معينًا ونادرًا من الشهرة حتى يصبح المقطع الدعائي – ليس الفيلم، بل مجرد المقطع الدعائي – يستحق المحاكاة الساخرة. وصل المقطع الدعائي الرسمي الأول لفيلم “The Social Network” لديفيد فينشر (وليس أقل من ذلك لآرون سوركين) إلى هذا المستوى من الشهرة، وأصبح محاكاة ساخرة في المسرحية الهزلية “Community” كجزء من تكريم أكبر لفينشر، ولسبب وجيه. كان المقطع نقطة نقاش إعلامية كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غلاف البيانو المؤلم لأغنية “Creep” لـ Radiohead التي ترسم اللقطات بالكامل، حتى أنها أنتجت عددًا كبيرًا من المقطورات المقلدة، وكلها بأغلفة “Creep” المخيفة والمتشائمة.
مما يثير استياء أنصار راديوهيد، أن غناء توم يورك الأصلي والعاطفي غائب، وبقدر صعوبة استبدال المغني الشهير، فإن جوقة الأطفال التي تولت الحفلة أصبحت أكثر فعالية. “الزحف” هي أغنية مخيفة في البداية، والأغاني الناعمة للأطفال تزيد من الشعور بعدم الارتياح. أصواتهم، جنبًا إلى جنب مع تقدم الوتر المتوتر للأغنية، تضفي على كل الحوار المليء بالمصطلحات التجارية في المقطع الدعائي ميزة لا تستطيع أي أغنية أخرى القيام بها. كمكافأة، تتزامن كلمات الأغنية مع اللقطات بشكل مخيف في بعض الأحيان، حتى حتى السطر الأخير المؤلم: “أنا لا أنتمي إلى هنا …”
استيقظ – حيث توجد الأشياء البرية
من خلال تعديل كتاب أطفال محبوب مثل “Where the Wild Things Are”، كان على المخرج سبايك جونز ورفاقه محاولة التقاط السحر. لقد كان الكتاب أحد العناصر الأساسية في مرحلة الطفولة لأجيال، وكان محبوبًا لخصوصيته واحتفاله الصريح بنفس الشيء. وغني عن القول أن أي تكيف يجب أن يعيد إنتاج هذا الشعور بالسحر أو يفشل بالضرورة. يقوم المقطع الدعائي الأول للفيلم بعمل رائع في الإشارة إلى أن السحر الذي استدعاه موريس سينداك عندما كتب الكتاب لأول مرة قد عاد مرة أخرى، وللقيام بذلك، يستخدم المقطع الدعائي أغنية “Wake Up” لـ Arcade Fire لتحقيق تأثير شبه مثالي.
تتلاءم أوتار الأغنية الأولية وغناء المغني وين بتلر مع الأجواء المستقلة للمقطورة، لكن جوقة الأغنية الموسعة والترديد هي التي تحدد الذروة. فيلم مثل “Where the Wild Things Are”، تم إنتاجه لتصور القدرة غير المحدودة لأحلام الطفولة، ويزدهر في المجهول وغير المصرح به، وكل شيء عن جوقة “Wake Up” غير مذكور. إن أصوات “woahs” النبيلة والمتتالية التي تشكل الجوقة تجعل المقطع الدعائي يبدو أثيريًا ومتخيلًا ، كما أن الافتقار إلى الكلمات يترك مجالًا لخيال الجمهور أيضًا. فيلم “Wake Up” شرير ولكنه غير ضار، وخفيف ولكنه مليء بالإمكانات، تمامًا مثل الأطفال والأطفال في القلب الذين سعى فيلم “Where the Wild Things Are” إلى سحرهم. يمكنك القول أن الأغنية تناسب المقطع الدعائي مثلما يناسب ماكس وحوشه.
مدمن مخدرات على الشعور – حراس المجرة
كان قرار Marvel بتكييف فريق الأبطال الخارقين من قائمة D Guardians of the Galaxy بمثابة مقامرة كبيرة منذ البداية. على عكس الشخصيات السائدة مثل Spider-Man وHulk، لن يأتي فيلم Guardians بقاعدة كبيرة من المعجبين المتعصبين، وبالتالي فإن تكييفهم يعني منحهم شيئًا فريدًا يمكن للجماهير الجديدة أن تمسك به. في الأساس، يتطلب نوع مختلف من الفريق نوعًا مختلفًا من التسويق، ولحسن الحظ، جلب الكاتب والمخرج جيمس غان معه الشيء الصحيح: مزيج من الكوميديا والروك الكلاسيكي.
إن جوهر كلا المقطعين الرئيسيين للفيلم هو مدى عدم استعداد الحراس وغير متحمسين وغير تقليديين، وفي ذروة تلك النقطة، اصطدم كلاهما بغلاف Blue Swede لـ “Hooked on a Feeling”. قد يكون ذلك هو “ooga chakas” للأغنية أو التناقض بين أبواقها النحاسية الصاخبة والسلوك المبتذل لـ Guardians، ولكن مهما كان السبب، فإن أغنية “Hooked on a Feeling” تلعب بشكل كوميدي بشكل خاص في المقاطع. يعتمد جزء كبير من التسويق لفيلم Guardians، بالإضافة إلى الحبكة الفعلية للأفلام، على الحنين إلى أغاني الروك الكلاسيكية تلك التي استقطبت اهتمام الشباب، وكان “Hooked on a Feeling” هو المثال الأول لأفلام Guardians. إذا لم تكن تتنافس مع استخدام أغنية Redbone “Come and Get Your Love” لفتح الفيلم الأول، لكان أيضًا أفضل مثال.