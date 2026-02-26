5 أغاني روك يكرهها فنانوها (لكننا نحبها على أي حال)

يحلم الموسيقيون الناشئون في جميع أنحاء العالم بتسجيل أغنية ناجحة – ولكن ماذا يحدث إذا كانت أكبر أغنية حققتها هي أغنية تكرهها؟ والمثير للدهشة أن هذا يحدث في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد.

في حين أن معظم الفنانين، حتى الأكثر قلقًا منهم، سعداء بعزف أكبر أغانيهم لمنح الجمهور ما يريدون أثناء العروض الحية، يجد آخرون أنفسهم يعانون من نقاط سوداء في تسجيلاتهم الموسيقية في شكل مقطوعات موسيقية يكرهون تشغيلها، لأي سبب كان. ربما أطلقوا الأغنية المعنية تحت ضغط من شركة التسجيل الخاصة بهم أو زملائهم في الفرقة، أو شعروا أن الأغنية لا تمثلهم كفنانين، أو أنهم سئموا من تشغيل نفس الأغنية مرارًا وتكرارًا. على أية حال، هناك الكثير من أغاني الروك التي يحبها الجمهور ولكن يكرهها فنانوهم.

حققت كل واحدة من هذه الأغاني الخمس نجاحًا لا يمكن إنكاره بالنسبة للعمل الذي سجلها – فقد طارت في المخططات أو أصبحت إحدى الحفلات الموسيقية الحية المفضلة التي كان الجمهور دائمًا ما يصاب بالجنون بسببها. لكن في كل مرة، اعترف الفنان علنًا بأنه أصبح يكره الأغنية – أو لم يستطع تحملها منذ البداية.