5 أغاني روك يكرهها فنانوها (لكننا نحبها على أي حال)

يحلم الموسيقيون الناشئون في جميع أنحاء العالم بتسجيل أغنية ناجحة – ولكن ماذا يحدث إذا كانت أكبر أغنية حققتها هي أغنية تكرهها؟ والمثير للدهشة أن هذا يحدث في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد.
في حين أن معظم الفنانين، حتى الأكثر قلقًا منهم، سعداء بعزف أكبر أغانيهم لمنح الجمهور ما يريدون أثناء العروض الحية، يجد آخرون أنفسهم يعانون من نقاط سوداء في تسجيلاتهم الموسيقية في شكل مقطوعات موسيقية يكرهون تشغيلها، لأي سبب كان. ربما أطلقوا الأغنية المعنية تحت ضغط من شركة التسجيل الخاصة بهم أو زملائهم في الفرقة، أو شعروا أن الأغنية لا تمثلهم كفنانين، أو أنهم سئموا من تشغيل نفس الأغنية مرارًا وتكرارًا. على أية حال، هناك الكثير من أغاني الروك التي يحبها الجمهور ولكن يكرهها فنانوهم.
حققت كل واحدة من هذه الأغاني الخمس نجاحًا لا يمكن إنكاره بالنسبة للعمل الذي سجلها – فقد طارت في المخططات أو أصبحت إحدى الحفلات الموسيقية الحية المفضلة التي كان الجمهور دائمًا ما يصاب بالجنون بسببها. لكن في كل مرة، اعترف الفنان علنًا بأنه أصبح يكره الأغنية – أو لم يستطع تحملها منذ البداية.
رقيقة ليزي – ويسكي في الجرة
حققت فرقة Thin Lizzy، إحدى أنجح الفرق الأيرلندية في عصر موسيقى الروك، نجاحًا مفاجئًا في أيرلندا والمملكة المتحدة في عام 1972 بأغنية “Whisky in the Jar”، وهي أغنية لا تخشى الكشف عن جذور الفرقة السلتية. “Whisky in the Jar” هي نسخة هارد روك من أغنية أيرلندية تقليدية عرفها فيل لينوت قائد فرقة Thin Lizzy بلا شك بأنها أغنية تشرب في الحانة في موطنه الأصلي دبلن، والتي حظيت أيضًا بتعزيز في الستينيات كأغنية تؤديها المجموعة التجارية The Dubliners.
إن إصدار Thin Lizzy هو بلا شك ناجح، ومعالجة الصخور الصلبة تخدم الأغنية جيدًا، مما يضيف الكثير من تبجح موسيقى الروك إلى قصة قاطع الطريق الذي يسرق قبطانًا في جبال كورك وكيري قبل أن يخونه بدوره عشيقته. ولكن في الحقيقة، على الرغم من استعداده لاحتضان الأغنية على الشمع، لم يكن لينوت سعيدًا بأغنية “Whisky in the Jar”، التي أطلقوها كأغنية فردية، كونها الأغنية التي اشتهروا بها خلال بداية مسيرة الفرقة المهنية.
كافحت الفرقة لتحقيق اختراق تجاري، وفي عام 1972 كان لينوت يعمل على أغنية مستوحاة من جيمي هندريكس، بعنوان “Black Boys On the Corner”، والتي كان يعتقد أنها ستشكل جانبًا قويًا لأغنية واحدة. قام هو وفرقته بجمع “Whisky” معًا بسرعة باعتباره الجانب B، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإصدار، قامت علامة التسجيل الخاصة بهم بتبديل الجوانب. حقق فيلم “Whisky” نجاحًا كبيرًا، بينما تم نسيان فيلم “Black Boys” بالمقارنة، مما أثار غضب لينوت. سئمت الفرقة من تعريفها بأغنية تقليدية بدلاً من المواد الأصلية، وأسقطتها من قوائم الأغاني الخاصة بها في أول فرصة.
راديوهيد – زحف
تشتهر فرقة الروك البديلة البريطانية Radiohead بإصدار ألبومات حازت على استحسان النقاد بدلاً من الأغاني الفردية التي تتصدر المخططات. ومع ذلك، عندما بدأت فرقة Radiohead في العثور على أقدامها، أصدرت أغنية “Creep”، وهي أغنيتها المنفردة الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة في عام 1994.
الأغنية كتبها المغني توم يورك عندما كان لا يزال في الكلية، وهي مليئة بقلق المراهقين وكراهية الذات الناتجة عن الهوس الرومانسي. ولكن على عكس أعمال الفرقة اللاحقة الأكثر شهرة، فإن الأغنية واضحة بشكل مدهش في التنفيذ، حيث يقدم يورك صورًا واضحة عبر ترتيب تقليدي. يمكن القول إن الجانب الوحيد من الأغنية الذي يتجاوز الحدود هو جزء الجيتار المشوه لعازف الجيتار جوني غرينوود والذي يبشر بوصول الجوقة.
لكن الغضب في أداء غرينوود لم يأت لخدمة الأغنية. وبدلاً من ذلك، كان عازف الجيتار يحاول تخريب أغنية “Creep”، وهي الأغنية التي اعترف بأنه لا يحبها. كما قال عازف الجيتار إد أوبراين لمجلة رولينج ستون: “هذا صوت جوني وهو يحاول تشويه الأغنية… لم تعجبه حقًا في المرة الأولى التي لعبناها فيها، لذا حاول إفسادها. وقد حدث ذلك”. صنع في الواقع، أعطى عازف الجيتار أغنية “Creep” عن غير قصد تمامًا الميزة التي احتاجتها للعثور على جمهور بين مستمعي موسيقى الروك البديلة في ذلك الوقت بينما ظل إصدارًا مناسبًا للرسم البياني. وسرعان ما سئم يورك نفسه من الأغنية، وظل Radiohead لفترات طويلة بدون أغنية “Creep” في قوائم الأغاني الخاصة بهم.
نيرفانا – تنبعث منه رائحة روح المراهقين
أطلقت أغنية نيرفانا المنفردة “Smells Like Teen Spirit” عام 1991 فرقة أبردين بواشنطن في وقت كبير، وجعلت حركة الجرونج روك، التي كانت تغلي في البلدات والمدن مثل سياتل لعدة سنوات، سائدة. في الواقع، لم تعد موسيقى الروك كما كانت بعد أن أصبحت الأغنية إحدى محطات MTV، حيث قامت العديد من فرق الروك بتغيير شكلها وصوتها بشكل جذري نتيجة لذلك.
لكن المغني كورت كوبين، الذي كتب أغنية “Smells Like Teen Spirit”، انتهى به الأمر إلى كره الأغنية الناجحة التي جعلت منه نجمًا كبيرًا. عانى كوبين من الشهرة بشكل عام، لكنه استاء من أغنية “Teen Spirit” بسبب الطريقة التي طغت بها على الأغاني الأخرى في أعماله الموسيقية. “لقد ركز الجميع على تلك الأغنية كثيرًا. والسبب في حصولها على رد فعل كبير هو أن الناس شاهدوها على قناة MTV مليون مرة. لقد تم قصفها في أدمغتهم. لكنني أعتقد أن هناك العديد من الأغاني الأخرى التي كتبتها وهي جيدة بنفس القدر،” قال، مشيرًا إلى أغنية “Drain You” باعتبارها مقطوعة موسيقية تنافس أكبر نجاح له (حسب كاتب الأغاني الأمريكي).
ادعى كوبين أنه يشعر بالحرج من الأغنية ومن الجماهير السائدة التي اجتذبتها. عندما احتفظت نيرفانا بالأغنية في قوائم الأغاني، كان كوبين أحيانًا يخرب الأداء، أو يضايق الجمهور من خلال تشغيل مقدمة الأغنية دون تشغيلها بالكامل. في بعض المناسبات كان يرفض تشغيلها تمامًا. ومع ذلك، تظل الأغنية هي أول أغنية تتبادر إلى ذهن المستمعين عندما يفكرون في نيرفانا والتأثير الثقافي للفرقة.
Beastie Boys – حارب من أجل حقك
يُذكر أن أغنية “Fight for Your Right” التي حققها فريق Beastie Boys في عام 1986 هي واحدة من أعظم الأغاني الفردية التي مزجت الأنواع في العقد، حيث تنافس فقط أغنية “Walk This Way” لفرقة Run-DMC في جذب عشاق موسيقى الروك والهيب هوب. على الرغم من اعتبارها مجموعة هيب هوب، إلا أن جذور Beastie Boys تكمن بقوة في مشهد البانك في نيويورك في الثمانينيات. مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، فمن الواضح أن “الكفاح من أجل حقك” كان المقصود منه أن يكون محاكاة ساخرة لموسيقى الروك الصلبة التي هيمنت على العقد الماضي.
لكن العديد من المستمعين في ذلك الوقت لم يكونوا على علم بذلك، وحوّل المسار الفرقة إلى أيقونات فتى غير متجانسة، الأمر الذي أثار استياء الثلاثي. كما كتب مغني الراب Beastie Boys Mike D في ملاحظات الخطوط العريضة لتجميع المجموعة عام 1999 “The Sounds of Science:” “الشيء الوحيد الذي يزعجني هو أننا ربما عززنا قيمًا معينة لبعض الأشخاص في جمهورنا عندما كانت قيمنا الخاصة في الواقع مختلفة تمامًا … كان هناك الكثير من الرجال يغنون على طول أغنية “Fight for Your Right” الذين كانوا غافلين عن حقيقة أنها كانت أحمقًا تمامًا عليهم” (عبر NME).
على الرغم من أن Beastie Boys انحنى في البداية إلى صورة الحفلات الصاخبة التي خلقتها المجموعة عن غير قصد، إلا أن التحول المتعمد إلى موسيقى الهيب هوب التجريبية مع ألبوم 1988 “Paul’s Boutique” من شأنه أن ينفر جزءًا كبيرًا من الجمهور الذي جذبه “Fight for Your Right”. أسقطت Beastie Boys الأغنية من قوائم الأغاني في وقت مبكر من عام 1987، ونادرا ما تؤديها مباشرة بعد ذلك، على الرغم من أنها لا تزال قوية ولها معجبيها.
بيلي جويل – لم نشعل النار
كان رجل البيانو بيلي جويل صريحًا في المقابلات عندما ناقش أعماله، وكان صادقًا للغاية في تحديد الأغاني في ألبوماته التي يعتبرها دون المستوى. لقد انتقد بشكل خاص الأغنية “لم نشعل النار،” والتي كانت الأكثر نجاحًا لكاتب الأغاني في عام 1989.
يسرد المسار الشهير سلسلة من المشاهير والأحداث العالمية من منتصف القرن العشرين، والتي يتم تقديمها بمعدل سريع على آلة موسيقية مضطربة تعطي انطباعًا مميزًا عن عالم دائم الحركة من الفوضى. ومع ذلك، على الرغم من فعالية مفهومها، فقد وصفها جويل بأنها “مقطوعة موسيقية رهيبة”، موضحًا في الفيلم الوثائقي “Shades of Grey” لعام 1993: “لقد بدأت كأغنية مختلفة تمامًا. الأغنية الأصلية التي كانت لدي كانت فكرة هذا البلد التي كانت لدي … ولكن عندما تأخذ اللحن بمفرده، فظيع، إنه مثل تدريب طبيب الأسنان” (عبر يوتيوب).
ولكن في الآونة الأخيرة خفف موقفه بشأن الأغنية المثيرة للخلاف. في عام 2021، ظهر في برنامج “لم نشعل النار” الذي يتعمق في تاريخ جميع الأشخاص والأحداث المدرجة في كلماته. كما قال جويل للمضيفين، “الشيء الوحيد الذي سمعته عن تلك الأغنية من الناس هو،” أنا أكره تلك الأغنية! ” … إنها واحدة من أكثر الأشياء التي أكرهتها على الإطلاق! وأنا لا أحصل على الكراهية “. ومع ذلك، خلال المقابلة، كرر جويل أيضًا انتقاداته السابقة للحن الأغنية، لذلك يبدو أنه لا يزال لديه مشاعر متضاربة تجاه الأغنية. ومع ذلك، فهو يواصل أداء أغنية “لم نشعل النار” على الهواء مباشرة لمعجبيه.