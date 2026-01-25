5 أغاني ريفية نعلم أنها ستكون ناجحة كأغلفة موسيقى الروك

يمكن لغلاف من النوع الجديد أن يعيد اختراع أغنية بالكامل: فكر في نسخة ويتني هيوستن الرائعة من أغنية دوللي بارتون الحميمة “سأحبك دائمًا” أو غلاف جوني كاش المخيف أكثر من الأصلي لأغنية “Personal Jesus” لـ Depeche Mode. توفر موسيقى الروك والكانتري، بجذورهما المشتركة وقواعدهما الجماهيرية المتداخلة، بعض الفرص الرائعة للفنانين الجريئين لأخذ أغنية ريفية، والعبث بشعرها قليلاً، وإرسالها على خشبة المسرح كنشيد لموسيقى الروك.
ستصمد الأغاني هنا أمام إيقاع أقوى وإيقاع أسرع وغناء أكثر عدوانية بينما لا تزال نسخًا من النسخ الأصلية، وهي تتحدث عن موضوعات واسعة بما يكفي بحيث يستمع إليها عشاق موسيقى الروك (نحن لا نفعل الكثير بشأن الشاحنات هنا). نحن نتجنب الأغاني المتقاطعة الحدودية مثل “The Night the Lights Went Out in Georgia” (التي تؤدي فيها ريبا ماكنتاير موسيقى الروك بالتأكيد) والأشياء المبكرة لإلفيس بريسلي؛ الخط الفاصل بين موسيقى الريف والروك ليس صعبًا وسريعًا، لذلك نحن نختار الأغاني التي تقع بشكل أكثر وضوحًا على الجانب الريفي من الخط. قد تكون بعض هذه الأماكن قد حصلت على “غطاء صخري” في مرحلة ما، ولكن لا أحد منهم لديه غطاء مشهور بشكل خاص. لقد سقط القفاز أيها الروك. هل يمكنكم المتابعة من حيث توقفت باتسي كلاين؟
المشي بعد منتصف الليل – باتسي كلاين
عرفت باتسي كلاين بالضبط كيف تستخدم صوتها لتأثيره الأكثر تدميراً: نفس المرأة التي تصرخ وتذمر وتغني في تسجيلاتها المبكرة هي نفسها التي تتمتم بـ “أوه” المكسورة والألم عندما تبدأ الامتناع عن “مجنون”. “Walkin ‘After Midnight،” أغنية الهوس المضطرب والتجول في وقت متأخر من الليل، لفتت انتباه البلاد مع صعود نجمها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وكانت واحدة من أكبر ثلاث أغاني لها، إلى جانب الأغنية الأبطأ والأكثر حزنًا “Crazy” و”I Fall to Pieces”.
يمكن للإيقاع الذي لا هوادة فيه لأغنية “Walkin ‘After Midnight” أن يسرع قليلاً، مما يحول المشي من مهل إلى وتيرة عصبية متوترة. الفنان الذي لديه القليل من الخدش أو الحصى في صوته لتمييز نسخته عن غناء كلاين الناعم الناعم، والذي يمكنه حقًا بيع التغيير الرئيسي أثناء تأرجحه إلى السجل الأعلى قبل النهاية، يمكنه الحصول على ملعب كامل على أقدامه في أي ساعة من النهار أو الليل.
قبضة المدينة – لوريتا لين
لم تكن حياة لوريتا لين سهلة، ولكن مقابل كل أغنية حزينة عن الأوقات الصعبة، كانت تمنح المعجبين أغنية واحدة على الأقل مضحكة أو ساخرة أو مفعمة بالحيوية. “مدينة القبضة” هي الثلاثة. تروي الأغنية مواجهة حيث تعطي امرأة لمنافسها الرومانسي تحذيرًا أخيرًا قبل أن يصبح الأمر جسديًا. الكلمات بارعة وعدوانية: “لكن الرجل الذي أحبه، عندما يجمع القمامة / يضعها في سلة المهملات” هو قمة جبل الجليد الحاقد. هذه المرأة الأخرى موجودة في منطقة لين، وسوف تتحرك، والسؤال الوحيد هو ما إذا كان الباب ضربها في مؤخرتها في طريق الخروج.
تعد “Fist City” فرصة رائعة للغناء لمغني يعرف كيف يعزف، كما فعلت لين. قد يميل الجمهور الحديث إلى إلقاء اللوم على الرجل، لكن لين لم تكن بحاجة إلى أن يعجبك راوي أغنيتها؛ لقد كانت في حاجة إليك لتتجذر لها. بالتأكيد، قد لا ترغب في الجلوس بجانب هذه المرأة التي على وشك بدء شجار في الحانة، لكننا جميعًا نعرف من أين أتت. يمكن للمغني الذي يمكنه تشغيلها بغمزة أن يتصدر المخططات، كما أن قلب بعض الضمائر لبناء مثلث حب غريب يمكن أن يجعل الأغنية أكثر توابلًا للجمهور الحديث.
نهر الويسكي – ويلي نيلسون
لولا الويسكي، لكان لموسيقى الروك تاريخ مختلف تمامًا. بدون حسرة القلب، يمكن القول أنه لن يكون لدينا موسيقى الريف على الإطلاق. لذا فإن فيلم “Whisky River” للمخرج ويلي نيلسون، والذي يدور حول إخراج امرأة من ذاكرتك بشرب الخمر بقدر ما يتطلبه الأمر، هو اختيار واضح بغلاف صخري يأخذ سخرية نيلسون، التي لم تكن مثيرة للشفقة بعد، ولكنها وصلت إلى هناك، وتزيد من الغضب دون أن تصبح مودلين.
قام نيلسون بأداء الأغنية بإيقاعات مختلفة طوال حياته المهنية، وكانت الإصدارات الأسرع عبارة عن مشروبات في الهواء، وصراخ على طول مقاعد البدلاء: يحب الناس تمامًا الصراخ “نهر ويسكي يأخذ عقلي”، خاصة بمجرد أن يبدأوا هذه العملية بالذات. تخيل نسخة من أحد الأشخاص ذوي الصوت الكبير الذي يمكنه تغطية التسليم بطبقة من السخرية. قد لا يرغب معظم الناس في أن يسكروا لأنهم حزينون على امرأة، لكن الكثير منهم يفعلون ذلك، فقط لإخراج هذه الصفقة من رؤوسهم لليلة واحدة. أظهر لنا نسخة من شخص مستاء من أنه لا يزال يفكر فيها.
لقد رحل الملك (وأنت كذلك) – جورج جونز
يبدو “The King is Gone (So Are You)” أشبه بحلم الحمى أكثر من كونه ضربة بسيطة. وفقًا للكلمات، جورج جونز، حزينًا على امرأة تركته، يصب الويسكي من زجاجة عليها إلفيس بريسلي في كوب من حبوب الهلام يحمل صورة فريد فلينتستون. في النهاية، سُكر كثيرًا لدرجة أنه سأل الملك وأشهر مواطن في بيدروك عن نصيحتهم (وهي ليست جيدة بشكل خاص). يبدو الأمر فظيعًا، لكنه مصمم بشكل مثالي ليناسب أسلوب جونز. بالإضافة إلى ذلك، كان الجميع يعلم أن جونز كان يعاني من مشاكل مع الكحول وأفسد زواجه من تامي وينيت، لذلك بدا المحتوى الغنائي أكثر صدقًا مما كان يرغب فيه جونز.
قام كل من The Highwaymen و Blake Shelton بتغطية اللحن، لكنهما لا يتقاطعان حقًا مع موسيقى الروك. في حين ظل إلفيس وفريد فلينتستون بمثابة المحك المناسب تمامًا، إلا أن النسخة المرحة يمكن أن تصب قيمة الويسكي الخاصة بفنان جديد في كوب مختلف لشخصيات الرسوم المتحركة. يمكن للفنان الذي يتحدث عن مشاكله الرومانسية مع هومر سيمبسون وشبح جونز أن يتجاوز قيمة الحداثة من خلال تسليم قوي (وربما تاريخ الصحف الشعبية عن حطام قطار علاقتهما).
قف بجانب رجلك – تامي وينيت
أصدرت تامي وينيت أغنية “Stand By Your Man” في عام 1968، أي قبل عام من زواجها غير الناجح في نهاية المطاف من جورج جونز، والذي بدا وكأنه نبوءة قاتمة عندما حاولت إنجاح الأمور مع زميلها نجم الريف. هذه الكلمات المثيرة للشفقة – قد يقول البعض ممسحة – أدت إلى نفور بعض المستمعين على الرغم من نجاح الأغنية، وظلت ظاهرة ثقافية كافية بعد مرور 24 عامًا حيث انتقدت هيلاري كلينتون وينيت في مقابلة متلفزة في عام 1992. (وهذا ما يُحسب لها أن وينيت ردت بالتصفيق).
ولكن ماذا لو استبدلت غناء Wynette الغامق وإلقاء التسامح بشيء أكثر حدة؟ ماذا لو قام مغني يتمتع بموهبة الصياغة والتحكم الصوتي اللازم لتقديم بعض الوحشية الأنيقة بتحويل النداء إلى سؤال – قف إلى جانب رجلي؟ حقًا؟ بعد أن سحب هذا؟ يمكن للقطة حمضية ساخرة – مناسبة تمامًا لموسيقى الروك – أن تعمل على تحديث نجاح Wynette لجمهور حديث أقل اهتمامًا بالتفاني في السراء والضراء أكثر من اهتمامه بالدفاع عن نفسه. بحلول نهاية حياتها، وبعد خمسة أزواج، ربما تكون وينيت قد وافقت.