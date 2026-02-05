5 أغاني غلاف تبدو أفضل من النسخة الأصلية في السبعينيات

قد تكون تغطية أغنية فنان آخر خيارًا محفوفًا بالمخاطر. إذا بقيت مخلصًا للنغمة الأصلية، فلماذا تهتم؟ ولكن إذا أضفت لمسة خاصة بك، أو غيرت الكلمات أو اللحن، فقد تسوء الأمور تمامًا. في أفضل السيناريوهات، ستحصل على شيء مثل غلاف ويتني هيوستن لأغنية “سأحبك دائمًا”: يصبح الإصدار النهائي للأغنية، متجاوزًا النسخة الأصلية. (وفي هذه الحالة، تمت كتابة هذا النص الأصلي وتنفيذه بواسطة دوللي بارتون). ما هو السيناريو الأسوأ؟ يمكنك الحصول على غلاف Duran Duran لـ “911 Is a Joke”، وهو أحد أسوأ الأغلفة على الإطلاق.
مع العلم بذلك، عليك أن تعجب بالفنانين الذين يأخذون أغنية محبوبة من قبل المعجبين ويعيدون إنتاجها. سواء أكانوا يضيفون المزيد (أو مجرد أدوات مختلفة)، أو يغيرون الإيقاع، أو حتى يأخذونه إلى نوع جديد تمامًا، فهناك الكثير من القرارات التي تدخل في تسجيل الغلاف. للحصول على هذه القائمة المكونة من خمس أغنيات غلاف تبدو أفضل من أغنية السبعينيات الأصلية، قمنا بتمشيط أفضل القوائم التي لا نهاية لها وخيوط Reddit حول هذه المقاطع. كما هو الحال مع قائمتنا المكونة من خمس أغنيات مقتبسة تبدو أفضل من النسخة الأصلية في الثمانينيات، والتي تم سحبها من مجموعة متنوعة من الفنانين، متباعدة على مدار العقد.
طفل القدر – العاطفة
يتضمن ألبوم Destiny’s Child’s 2001 “Survivor” غلافًا لأغنية “Emotion” للمغنية الأسترالية Samantha Sang، والذي صدر في الأصل عام 1978 وأنتج بواسطة Barry وRobin Gibb من Bee Gees. (سجل البي جيز لاحقًا نسختهم الخاصة في عام 1994.) حيث أن النسخة الأصلية هي موسيقى البوب الخالصة، فإن غلاف Destiny’s Child يبطئ الأمور ويضيف أنماط R & B التي تجعل الأغنية تتألق حقًا. بدلاً من إلقاء سانغ المتقطع لسطور مثل “في كلمات القلب المكسور، إنها مجرد مشاعر تسيطر علي”، نسمع بيونسيه، وكيلي رولاند، وميشيل ويليامز يتناغمون.
تم إصدار أغنية “Emotion” كأغنية منفردة في سبتمبر 2001 (مع فيديو موسيقي درامي مصاحب لها) وبلغت ذروتها في المرتبة العاشرة على قائمة Billboard Hot 100، لتصبح ثامن أفضل 10 أغاني للمجموعة. أحب النقاد الأغنية، حيث وصف موقع Entertainment Weekly الغلاف بأنه “ازدحام بطيء قوي” وأشاد NME به باعتباره أحد أبرز الأحداث “الهائلة” للألبوم في مراجعة مختلطة. على الرغم من أنها ليست الأغنية الأكثر شهرة لـ Destiny’s Child، إلا أنها تظل الأغنية المفضلة لدى المعجبين اليوم (والكثيرون لا يعرفون حتى أنها مجرد غلاف).
قضية نيكو – بطاقة عيد الميلاد من عاهرة في مينيابوليس
وصف موقع AllMusic أغنية توم ويتس “Christmas Card from a Hooker in Minneapolis” من ألبومه “Blue Valentine” عام 1978 بأنها “واحدة من أكثر الأغاني المحبوبة من أحد ألبوماته الأكثر غموضًا”. تُقرأ القصة والأغنية كرسالة من عاملة بالجنس لم تذكر اسمها إلى شخص يُدعى تشارلي. في الرسالة، تصف الراوية كيف قامت بتحسين حياتها من خلال التعافي، والعثور على شريك جديد، والانتقال إلى مينيابوليس. ولكن بعد ذلك، تسحب الآية الأخيرة البساط من تحتك وتكشف أن الراوية كانت تكذب طوال الوقت: إنها في الواقع في السجن، وهي تطلب المال من تشارلي.
في عام 2000، سجلت المطربة المستقلة Neko Case غلافًا لألبوم تحية Tom Waits “New Coat of Paint”. على الفور، يجعل تبديل الجنس الأغنية تبدو أكثر جدية وشخصية. يختلف صوت Case الواضح واللحني تمامًا عن صوت Waits الخطير، كما أن إيصالها أكثر جدية بكثير. وافق النقاد، حيث أشاد AllMusic بـ “تسليم Case الهش ولكن الصعب”.
إلفيس كوستيلو وعوامل الجذب – (الأمر المضحك جدًا) السلام والحب والتفاهم
هذا الغلاف دليل على أن الطريقة التي تغني بها الكلمات يمكن أن تغير المعنى تمامًا. النسخة الأصلية من أغنية “(ما هو المضحك جدًا) السلام والحب والتفاهم” كتبها نيك لوي وأصدرتها فرقته برينسلي شوارتز في عام 1974. إنها ليست أغنية سيئة، لكنها تبدو مثل الكثير من نغمات موسيقى الروك الشعبية الأخرى في تلك الحقبة، كما أن جزء الكلمات المنطوقة الصدى سخيف بعض الشيء.
عندما أصدر إلفيس كوستيلو ومناطق الجذب غلافًا لـ “(ما هو المضحك في هذه النوبة) السلام والحب والتفاهم” في عام 1979، قامت المجموعة بتسريعه وإخراجه وإضافة إحساس بالإلحاح الذي جعل سؤال العنوان يتحول من الخطابي إلى المتطلب. في ذلك الوقت، صخره متدحرجه كتب أن الأغنية “يتم تقديمها بصدق يقترب من اليأس”. عندما يغني كوستيلو عبارات مثل، “أين الأقوياء ومن هم الموثوق بهم؟” يبدو غاضبًا تمامًا. إن وضع الأغنية كمسار أخير في ألبوم Elvis Costello and the أماكن الجذب لعام 1979 “القوات المسلحة” – والذي يحتوي على أغانٍ أخرى مشحونة اجتماعيًا مثل “Oliver’s Army” – يجعلها أكثر تعاطفاً.
جورج هاريسون – إن لم يكن لك
قد يكون جورج هاريسون من أكبر المعجبين ببوب ديلان على الإطلاق في تاريخ العالم. لقد انبهر على الفور بعد الاستماع إلى ألبوم “The Freewheelin’ Bob Dylan” لعام 1964، وعندما التقت فرقة البيتلز بكاتب الأغاني في وقت لاحق من ذلك العام، كان هناك اتصال فوري. استمرت صداقة ديلان وهاريسون لعقود من الزمن، وأصبحا فيما بعد جزءًا من مجموعة الثمانينات الرائعة Travelling Wilburys.
في أكتوبر 1970، أصدر ديلان أغنية “If Not for You”، وهي أغنية حب مستوحاة من الريف عن زوجته آنذاك سارة، في ألبومه “New Morning”. بعد شهر واحد، أصدر هاريسون نسخة غلاف بطيئة لألبومه الفردي الأول، “كل الأشياء يجب أن تمر”. (يبدو أن ديلان كان رائعًا معها – فقد قام بتدريس الأغنية لهاريسون في وقت سابق من ذلك العام، وقام الاثنان بتسجيل نسخة غير منشورة معًا.) في حين أن أغنية ديلان عبارة عن نشيد جميل وبسيط، فإن هاريسون يزيد من الرومانسية بإيقاع أبطأ، والمزيد من الآلات، وصوت يمكنه بالفعل ضرب النغمات. الطريقة التي يسلمها بها هاريسون، كلمات مثل “لولا لك / عزيزتي، لم أتمكن حتى من العثور على الباب / لم أتمكن حتى من رؤية الأرض / سأكون حزينًا وأزرقًا / لولاك” تبدو أكثر صدقًا.
ويتني هيوستن – سأحبك دائمًا
تتصدر أغنية ويتني هيوستن “سأحبك دائمًا” تقريبًا كل قائمة من الأغلفة الأفضل من النسخة الأصلية، وتتصدر هذه القائمة أيضًا. نحن نعلم أن هذا ليس مفاجئًا، ولكنه جيد جدًا – لم يطلق على هيوستن لقب “الصوت” من أجل لا شيء. في هذه الأغنية القوية لعام 1992 التي تم تسجيلها للموسيقى التصويرية لأغنية “The Bodyguard”، تظهر براعتها الصوتية في كل عبارة، بدءًا من بداية بدون مصاحبة من الالات الموسيقية وحتى الحزام في الجوقة. أضف الساكسفون الرائع، وقرع الطبول الدرامي، والكثير من المشاعر الخام، وستحصل على مقطوعة كلاسيكية على الإطلاق.
تمت كتابة النسخة الأصلية وتسجيلها بواسطة دوللي بارتون في عام 1973. على الرغم من أنها تبدو وكأنها أغنية حب، إلا أن المعنى الحقيقي لأغنية “سأحبك دائمًا” مرتبط بالعمل: فقد كتبتها بارتون حول ترك “The Porter Wagoner Show” لتأسيس حياتها المهنية الخاصة. نسختها عبارة عن أغنية ريفية، على عكس أغنية آر أند بي في هيوستن. كما أنها أبسط بكثير، دون وجود الأجهزة الفخمة الموجودة في هيوستن. أيضًا، يقوم Parton بتسليم الآية الأخيرة ككلمة منطوقة. إنها أغنية لطيفة في حد ذاتها، لكنها لا تصمد أمام أغنية هيوستن. يعرف بارتون ذلك أيضًا. قالت في إحدى حلقات محادثة أوبرا عام 2020: “لم أصدق كيف فعلت ذلك. أعني، كم كان جميلًا أن أغنيتي الصغيرة تحولت إلى ذلك”.