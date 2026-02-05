5 أغاني غلاف تبدو أفضل من النسخة الأصلية في السبعينيات

قد تكون تغطية أغنية فنان آخر خيارًا محفوفًا بالمخاطر. إذا بقيت مخلصًا للنغمة الأصلية، فلماذا تهتم؟ ولكن إذا أضفت لمسة خاصة بك، أو غيرت الكلمات أو اللحن، فقد تسوء الأمور تمامًا. في أفضل السيناريوهات، ستحصل على شيء مثل غلاف ويتني هيوستن لأغنية “سأحبك دائمًا”: يصبح الإصدار النهائي للأغنية، متجاوزًا النسخة الأصلية. (وفي هذه الحالة، تمت كتابة هذا النص الأصلي وتنفيذه بواسطة دوللي بارتون). ما هو السيناريو الأسوأ؟ يمكنك الحصول على غلاف Duran Duran لـ “911 Is a Joke”، وهو أحد أسوأ الأغلفة على الإطلاق.

مع العلم بذلك، عليك أن تعجب بالفنانين الذين يأخذون أغنية محبوبة من قبل المعجبين ويعيدون إنتاجها. سواء أكانوا يضيفون المزيد (أو مجرد أدوات مختلفة)، أو يغيرون الإيقاع، أو حتى يأخذونه إلى نوع جديد تمامًا، فهناك الكثير من القرارات التي تدخل في تسجيل الغلاف. للحصول على هذه القائمة المكونة من خمس أغنيات غلاف تبدو أفضل من أغنية السبعينيات الأصلية، قمنا بتمشيط أفضل القوائم التي لا نهاية لها وخيوط Reddit حول هذه المقاطع. كما هو الحال مع قائمتنا المكونة من خمس أغنيات مقتبسة تبدو أفضل من النسخة الأصلية في الثمانينيات، والتي تم سحبها من مجموعة متنوعة من الفنانين، متباعدة على مدار العقد.