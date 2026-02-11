5 أغاني فاشلة من التسعينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

هناك القليل من العدالة التي يمكن تحقيقها في الفنون، أليس كذلك؟ يتم إصدار الكثير من الأغاني والعروض والأفلام والكتب والألعاب التافهة، تمامًا كما يتم إعداد الكثير من المشاريع القيمة. في بعض الأحيان، تحصل الموسيقى الرائعة حقًا على التقدير الذي تستحقه بالتأكيد. وفي أحيان أخرى، تصل أغنية تافهة إلى المرتبة الأولى، كما في حالة أغنية “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيل عام 1975. وفي أحيان أخرى، تفشل الأغنية في حين أنها في الواقع ليست بهذا السوء. كان هذا صحيحًا بالتأكيد في التسعينيات، كما هو الحال في أي عقد آخر.
ولكن كيف نحدد “التخبط”؟ قد تفشل أغنية لفنان ذي اسم كبير إذا كان أداؤها أقل من التوقعات، لكنها لا تزال تبيع أفضل بكثير من الفنانين الأقل شهرة. يمكن أيضًا اعتبار الأغنية فاشلة إذا كرهها المعجبون، بغض النظر عن أدائها التجاري. يتعين علينا أيضًا أن نحد بشكل أو بآخر من اختياراتنا للأغاني على الأغاني الفردية (مع شبه استثناء لأغنية Depeche Mode – المزيد عن ذلك لاحقًا) نظرًا لوجود توقعات أقل للمسارات غير الفردية. هذا هو المعيار الرئيسي هناك: التوقعات. يعتمد نجاح الأغنية أو فشلها بشكل كامل على التوقعات مقابل الواقع.
بقدر ما نحب هذه الأغاني الفاشلة في التسعينيات، والتي يمكن أن تتلخص في أي شيء بدءًا من الوقاحة الموسيقية المطلقة وحتى الجودة الموسيقية المشروعة، طالما بقي شيء ما حول الأغنية غير معروف بشكل غير عادل. يتضمن هذا أغنية “The Unforgiven II” من حقبة “Load” التي طال انتظارها لفريق Metallica في منتصف التسعينيات، وأغنية المتابعة “Nine Inch Nails” لأغنية “The Downward Spiral”، وهي أغنية تم التغاضي عنها من Portishead، ومسار صخري صحراوي/حجري لا يعرفه سوى القليل من خارج المشهد.
غير المغفور الثاني – ميتاليكا
تعرضت حقبة فريق Metallica القصيرة “Load” (1996) و”Reload” (1997) لانتقادات لا نهاية لها والسرقة على مر السنين، مع احتلال أغنية “The Unforgiven II” من “Reload” مركز الصدارة في لقاء مباشر أكبر بين النقاد والمعجبين. يعتبر أحد المعسكرين “The Unforgiven II” بمثابة قمة قمامة البيع، والآخر ليس سيئًا للغاية. قام فريق Metallica بتشغيل الأغنية سبع مرات فقط خلال ما يقرب من 30 عامًا. لكن الأغنية حصلت على أكثر من 212 مليون استماع على Spotify. من جانبنا، نمنح “The Unforgiven II” فرصة بسبب شخص مخلص ومدروس للغاية: بابا هيت، المعروف أيضًا باسم المغني وعازف الجيتار جيمس هيتفيلد.
لكن أولاً: لا، “The Unforgiven II” ليس أفضل عمل لفريق Metallica. نعم، إنها تقتبس أي شيء جيد عنها – من الناحيتين الموسيقية والموضوعية – من الأغنية الرائعة “The Unforgiven” من ألبوم Metallica الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا عام 1991، والذي يطلق عليه عادة “The Black Album”. لا، “The Unforgiven II” لا يصل ولو عن بعد إلى القوة العاطفية البركانية لـ “The Unforgiven” وأساليب رعاة البقر الصوتية والرجل العجوز الذي “يستعد للموت نادمًا”. نعم، أغنية “The Unforgiven II” مبتذلة بالمقارنة، وصولاً إلى رفع حاجب جيمس هيتفيلد في فيديو الأغنية عندما ألقى أول أغنية له “أم أنك غير مغفور لك أيضًا؟” سطر نهاية الجوقة. احصل عليه؟ لأن الأغنية اسمها “غير المغفور 2″؟ تنهد.
ولكن كل هذا يمكن أن يغفر. كما يوضح Ultimate Classic Rock، كتب هيتفيلد عمدًا “The Unforgiven II” لتوسيع قصة النسخة الأصلية “The Unforgiven”. وقال إنه يحب أحيانًا “العثور على أشياء جديدة” في الأغاني القديمة و”إعادة النظر فيها من منظور مختلف وأقدم”. هذا المستوى من الرعاية، بالإضافة إلى مصداقية فريق Metallica الموسيقية ككل، يحول “The Unforgiven II” إلى غزوة موسيقية محترمة من فرقة أسطورية يجب السماح لها بفعل ما تريد.
الدواء المثالي – أظافر تسع بوصات
يمكن للأشخاص الذين كانوا يتجولون عندما أصدرت Nine Inch Nails (NIN) أغنية “Closer” من فيلم “The Downward Spiral” عام 1994 أن يخبروك بمدى حجمها. لقد ساهم هذا الفيديو الموسيقي الذي لا يُنسى بشكل استثنائي – معمل عالم التشريح المحبب وترينت ريزنور الذي يدور بالهواء – في تعزيز مكانة Nine Inch Nails في الثقافة الشعبية. كما أدى ذلك إلى المشكلة النموذجية التي يواجهها الفنانون الناجحون حديثًا: كيف يمكن متابعة مثل هذه النجاحات؟ وبعد ثلاث سنوات، حصل الجمهور على إجابته من خلال فيلم “The Perfect Drug” لعام 1997 من الموسيقى التصويرية لفيلم David Lynch “Lost Highway”. بالمقارنة مع “أقرب”، كان فاشلا.
بغض النظر عن مدى تشويقه الغريب، فإن “الدواء المثالي” يبدو نصف مكتمل ومفكك. يحتوي المسار على قسم نتف كمان صاعد فوق مسار قرع طبل وباس مهووس ، ويندفع إلى جوقته ، ويتميز بخاتمة لحنية تعكس البيانو بشكل أقرب إلى “أقرب” ، وهو مملوء بالقلق. إنها عبارة عن مجموعة من الأفكار أكثر من أي شيء متماسك. وهذا أمر منطقي، حيث كان على Reznor الإسراع في المسار لإصدار “Lost Highway” ولم يكن راضيًا عنه أبدًا.
علاوة على ذلك، كان Reznor قد دفع نفسه بالفعل إلى نقطة الانهيار المدمر للذات، مما دفع “The Downward Spiral” إلى التميز. أضف إلى ذلك الضغط الناتج عن نجاح الألبوم (تم بيع خمسة ملايين نسخة)، وكاد Reznor أن ينهار. لقد أخرج نفسه في النهاية من حفرة (رأسه مثل الحفرة)، لكن الأمر استغرق سنوات. وهذا يجعل من “The Perfect Drug” مسارًا فريدًا ورائعًا في ديسكغرافيا NIN، وهو مسار يمثل وقتًا فريدًا وينتج صوتًا فريدًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد جاء مع مقطع الفيديو الموسيقي القاتل الذي يبدو وكأنه حلم حمى Edgar Allen Poe، وشريط Reznor الذي يشبه لحية صغيرة وكل شيء.
أوفر – بورتيشيد
يحب معجبو بورتيشيد مناقشة المزايا الخاصة لألبومات الاستوديو الثلاثة لمجموعة تريب هوب التي شكلتها بريستول – “Dummy” (1994)، والألبوم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا “Portishead” (1997)، و”Three” (2008) – فقط لكي يسمعوا من الآخرين مدى حبهم لبورتيشيد أيضًا. يميل “Dummy” إلى تصدر قائمة مثل هذه المناقشات الوردية للغاية، بينما يبرز “Three” باعتباره الأكثر تجريبية بين الألبومات. ولكن هذا هو الألبوم الثاني للمجموعة، “Portishead”، الذي غالبًا ما يتم التغاضي عنه، بغض النظر عن النجاح النسبي للأغاني المنفردة التي تعرضها قناة MTV مثل “Only You” و”All Mine”. وحتى في الألبوم الذي تم تجاهله، فإن الأغنية المنفردة الثانية للألبوم، “Over”، هي التي فشلت حقًا.
سيكون من السهل التغاضي عن أغنية “Over” والقول إنها أغنية تريب هوب أخرى منخفضة الإيقاع وبطيئة الطحن ومليئة بخدوش القرص الدوار، ودوي الجهير الهائل، وازدهار الآلات الموسيقية (على الرغم من عدم وجود أبواق هذه المرة)، وغناء المغنية بيث جيبونز المسننة التي تفطر القلب. لكن حتى لو كانت الأغنية بهذه البساطة، فهل ستكون سيئة؟ بالكاد. “Over”، مثل كل ألبوماته، “Portishead”، يقدم للمستمع لوحًا كثيفًا وثقيلًا من الحزن المطلق والاكتئاب والظلام السمعي. في الواقع، يمكن أن نقول إنه أمر مؤرق ومثير للذكريات لدرجة أنه يجب على المستمعين الحساسين أن يحرصوا على أن يكونوا في الإطار العقلي الصحيح عند استيعابه.
ربما وضع بورتيشيد مثل هذا المعيار العالي لأنفسهم من خلال أغاني “Dummy” وبدرجة أقل “Portishead” التي لم تنطلق أغنية “Over” أبدًا. ربما كان لديها أقل جاذبية تجارية من أي من مساراتهم ضمن جمهور المجموعة الأصغر من الجمهور السائد. لديها حاليًا ما يقرب من 11 مليون استماع على Spotify، في حين أن أكبر أغنية لبورتيشيد، “Glory Box”، لديها أكثر من 376 مليون استماع. ومع ذلك، نحن نحب “انتهى” ونوصي القراء بتجربته.
هالة – وضع الإعتراض
حتى لو كنت لا تعرف شيئًا آخر عن رواد موسيقى البوب الإلكترونية الإنجليزية Depeche Mode، فمن المحتمل أنك تعرف أغنيتين: “Enjoy the Silence” و”Personal Jesus”. تأتي هذه الأغاني من أغنية “Violator” التي صدرت في التسعينيات، وهي أغنية تجارية ناجحة بيعت من خمسة ملايين (لكل ألبوم مبيعًا) إلى خمسة عشر مليون (لكل Diffuser). حصلت أغنية “استمتع بالصمت” وحدها على أكثر من 950 مليون استماع على Spotify. بالمقارنة، ما هو مجرد 37 مليون استماع؟ بالنسبة إلى Depeche Mode، هذا هو التقليب المسمى “Halo” من نفس الألبوم “Violator”. أو على الأقل، هذا هو الفشل الذي كاد أن يحدث.
في مكان ما على طول المسار المتشابك للإصدار التجاري، تم تحويل أغنية “Halo” من إصدارها الواضح كأغنية فردية. الجدول الزمني ليس واضحًا تمامًا، ولكن تم إصدار “Halo” في أغنية ترويجية غير تجارية في عام 1990 – من النوع الذي يتم إرساله إلى محطات الراديو للبث. بالإضافة إلى القرص المضغوط، كان هناك أيضًا العديد من مطبوعات الفينيل للأغنية المنفردة المحتملة. تعاملت العديد من العلامات التجارية مع هذا الإصدار الترويجي، أحدها كان Mute Records، والذي يُنسب أيضًا إلى الفيديو الموسيقي “Halo’s”. لذا، نعم، حصلت أغنية غير منفردة من “Violator” في نهاية المطاف على فيديو موسيقي. حصل اثنان من الأغاني غير المنفردة على مقاطع فيديو موسيقية، في الواقع، الآخر هو “نظيف”. ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن أغنية “Clean” ستكون أغنية منفردة على الإطلاق.
إذن ما الذي حدث بالفعل وسط كل هذه الفوضى؟ لا نستطيع أن نقول. ولكن نظرًا لنجاح أغاني “Violator’s” الفردية الأخرى، فمن المنطقي أن أغنية “Halo” المتقلبة والراقصة والمليئة بالأوتار ربما كانت قد حصلت على وقتها في الشمس إذا حصلت على إصدار مناسب وليس طرحًا فاترًا. بغض النظر عن الطريقة التي قد يساعد بها الفيديو الموسيقي في لفت انتباه الناس إلى الأغنية، فقد حصلت على حب أقل بكثير مما تستحق.
جاردينيا – كيوس
على الرغم من أننا يمكن أن نغوص في منطقة أكثر تخصصًا لهذا الاختيار الأخير، إلا أننا سنبقى في مدار الموسيقى السائدة المعروفة. أدخل “Gardenia” من Kyuss، المعروفة أيضًا باسم فرقة موسيقى الروك الصحراوية (المعروفة أيضًا باسم Stoner Rock) التي أنتجت ملكات العصر الحجري وصعود نجم الزنجبيل المفضل لدى الجميع إلفيس والمغني وعازف الجيتار جوش أوم. ولكن عندما أصدر Kyuss أغنية “Gardenia” من ألبومهم الثالث، “Welcome to Sky Valley” لعام 1994، كان Homme مجرد عازف الجيتار، وكان Kyuss على بعد عام واحد من التفكك. لقد كان لديهم أيضًا فشل في اسمهم (“Gardenia”) وليس لديهم أي فكرة عن مقدار المكانة الأسطورية التي سيحققونها في النهاية.
قد يتعرف القراء الذين ليسوا مرتبطين بمشهد موسيقى الروك الصحراوية/ستونر روك على “Demon Cleaner” من “Welcome to Sky Valley” إذا كان هناك أي شيء. تلقت الأغنية مقطع فيديو موسيقيًا تم بثه على قناة MTV، لكن الأغنية المنفردة الأخرى في الألبوم، “Gardenia”، لم يتم بثها. “Demon Cleaner” هي أيضًا أغنية غير نمطية من Kyuss، نظرًا لأنها سريعة الإيقاع ومبنية حول نغمة رئيسية واضحة إلى حد ما وليست غامضة للغاية والتي قد تضلل المستمعين فيما يتعلق ببقية ديسكغرافيا Kyuss. يتم تسجيل فيلم “Demon Cleaner” أيضًا لمدة خمس دقائق وإحدى عشرة ثانية، بينما يبلغ طول فيلم “Gardenia” سبع دقائق تقريبًا.
لا توجد بيانات محددة حول عدد الوحدات المباعة من “Gardenia” أو “Welcome to Sky Valley”، ولكن كمقياس، باع ألبوم Kyuss السابق، “Blues for the Red Sun” لعام 1992، 39000 نسخة فقط. لكن أغنيتها الرئيسية “Green Machine” لديها حاليًا ما يقرب من 35 مليون استماع على Spotify. ذلك لأن Kyuss اكتسب مكانة أسطورية مع مرور الوقت بين بعض جماهير موسيقى الروك، وخاصة أغنية “Gardenia”، التي حصدت أكثر من 18 مليون استماع حتى وقت كتابة هذا التقرير. ولكن بغض النظر عن الأرقام، فإن أغنية “غاردينيا” هي أغنية جديرة بالفشل.