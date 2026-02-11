5 أغاني فاشلة من التسعينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

هناك القليل من العدالة التي يمكن تحقيقها في الفنون، أليس كذلك؟ يتم إصدار الكثير من الأغاني والعروض والأفلام والكتب والألعاب التافهة، تمامًا كما يتم إعداد الكثير من المشاريع القيمة. في بعض الأحيان، تحصل الموسيقى الرائعة حقًا على التقدير الذي تستحقه بالتأكيد. وفي أحيان أخرى، تصل أغنية تافهة إلى المرتبة الأولى، كما في حالة أغنية “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيل عام 1975. وفي أحيان أخرى، تفشل الأغنية في حين أنها في الواقع ليست بهذا السوء. كان هذا صحيحًا بالتأكيد في التسعينيات، كما هو الحال في أي عقد آخر.

ولكن كيف نحدد “التخبط”؟ قد تفشل أغنية لفنان ذي اسم كبير إذا كان أداؤها أقل من التوقعات، لكنها لا تزال تبيع أفضل بكثير من الفنانين الأقل شهرة. يمكن أيضًا اعتبار الأغنية فاشلة إذا كرهها المعجبون، بغض النظر عن أدائها التجاري. يتعين علينا أيضًا أن نحد بشكل أو بآخر من اختياراتنا للأغاني على الأغاني الفردية (مع شبه استثناء لأغنية Depeche Mode – المزيد عن ذلك لاحقًا) نظرًا لوجود توقعات أقل للمسارات غير الفردية. هذا هو المعيار الرئيسي هناك: التوقعات. يعتمد نجاح الأغنية أو فشلها بشكل كامل على التوقعات مقابل الواقع.

بقدر ما نحب هذه الأغاني الفاشلة في التسعينيات، والتي يمكن أن تتلخص في أي شيء بدءًا من الوقاحة الموسيقية المطلقة وحتى الجودة الموسيقية المشروعة، طالما بقي شيء ما حول الأغنية غير معروف بشكل غير عادل. يتضمن هذا أغنية “The Unforgiven II” من حقبة “Load” التي طال انتظارها لفريق Metallica في منتصف التسعينيات، وأغنية المتابعة “Nine Inch Nails” لأغنية “The Downward Spiral”، وهي أغنية تم التغاضي عنها من Portishead، ومسار صخري صحراوي/حجري لا يعرفه سوى القليل من خارج المشهد.