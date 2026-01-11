5 أغاني فاشلة من الثمانينات لا يسعنا إلا أن نحبها

بالنسبة للعديد من الأغاني التي لا تنسى مثل تلك التي أنتجت في الثمانينيات، كانت بعض الأغاني الأكثر اعتزازًا على الإطلاق فاشلة تمامًا. في هذه الحالة، تشير فكرة الفشل إلى عدم نجاح الرسم البياني السائد، مع ضعف المبيعات وانخفاض البث الإذاعي. في ذلك الوقت، كانت هذه هي أعظم المقاييس التي يمكن اعتبارها أغنية ناجحة، على الرغم من أن ظهور قناة MTV سيقدم بث الفيديو كجانب إضافي. إذا تمكنت من تشغيل الفيديو الخاص بك عند إصدار أغنية منفردة، فيمكنك تقريبًا ضمان مبيعات عالية ودوران ثابت على محطات الراديو.
لكن في بعض الأحيان، يمكنك القيام بأي من هذه الأشياء أو جميعها دون أن تتمكن من تحقيق أي تغيير. في بعض الأحيان، لم تكن أغنية الثمانينات تحظى بالعرض المناسب للوصول إلى الجمهور الذي يمكن أن يأخذها إلى مكان مذهل. ظهرت أغاني مثل “I Melt With You” للمخرج Modern English و”Holiday Road” للمخرج Lindsey Buckingham في الموسيقى التصويرية للأفلام الشهيرة، ولم تصل بعد إلى قائمة أفضل 40 أغنية. قد تكون كيمياء أغنية حتى لا تفشل خلال تلك الأيام أكثر صعوبة من جعل الأغنية تحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة إذا كانت الفرقة قد بدأت ظهورها لأول مرة.
إذا وضعنا جانبًا الانتصار التجاري كمؤشر للجودة، فقد تبين أن عددًا كبيرًا من الإخفاقات خلال العقد كانت أغانٍ ذات قوة دائمة. من خلال مسح موجات الأثير الشخصية الخاصة بنا بحثًا عن بعض الأعمال الأكثر قيمة والتي لم تحقق نجاحًا ملموسًا، وجدنا خمس أغنيات رائعة من الثمانينيات والتي لم تترك قلوبنا أبدًا.
رؤساء الحديث – مرة واحدة في العمر
من الصعب تصديق أن دودة الأذن الوجودية ذات الموجة الجديدة “مرة واحدة في العمر” لم تشتعل عندما تم إصدارها لأول مرة في الألبوم “Remain in Light” في عام 1980. ثم مرة أخرى، كان هذا جزءًا من تاريخ Talking Heads حيث كانت الفرقة أقل من عمل سائد وأكثر من شذوذ ما بعد البانك. ربما لم يكن إطلاق قصيدة متوترة للعثور على الذات هو الخطوة الأضمن، لكنها كانت مخاطرة أتت بثمارها في النهاية.
لم يكن المشهد الموسيقي السائد قد احتضن تأثيرات الموسيقى العالمية بشكل كامل في أوائل الثمانينيات، لكن هذا لم يمنع بيرن وطاقمه من تقديم الإيقاعات الأفرو كوبية والإيقاعات المتزامنة كإشارات تركيبية. أصبحت المقدمة المتدفقة واحدة من أكثر المقاطع الموسيقية شهرة على الإطلاق، حيث بدأت ما يبدو وكأنه قصيدة منطوقة عن شخص لا يستطيع التعرف على واقعه. صوت ديفيد بيرن المرتعش يجعل الآيات تبدو وكأنها خطبة فنية من موسيقى الروك. بعد ذلك، تبدأ الجوقة الجذابة، وتصبح مدمن مخدرات.
على الرغم من النهج الإبداعي، لم يتم رسم اللحن حتى على قائمة Billboard Hot 100 في الولايات المتحدة عند إصدارها، على الرغم من نجاحها في الخارج. توقفت النسخة الحية التي تم إصدارها في عام 1986 في المركز 91. وحتى مقطع الفيديو الشهير لبيرن وهو يرتدي بدلته الضخمة وهو يقوم بإيماءة التقطيع الغريبة على ساعده لم يكن من الممكن أن يساعد. “مرة واحدة في العمر” نمت أجنحتها تدريجيًا لتصبح غريبة محبوبة ساعدت في ترسيخ الفرقة كقوة إبداعية مغامرة. لن تسمع أبدًا عبارة “كما كانت من قبل” مرة أخرى دون أن تتذكر لازمة الأغنية المحبوبة.
فضيحة – وداعا لك
قبل وقت قصير من قيامهم “بإطلاق النار على جدران وجع القلب” بأغنيتهم الناجحة “The Warrior”، كانت باتي سميث ووحدتها لموسيقى البوب روك “فضيحة” تقدم لحبيب مهمل أغنية “Goodbye to You” على إيقاع نطاط يحركه السينثس. كانت النغمة مفعمة بالحيوية مثل موجة بوب جديدة مجاورة ، حيث أعطت سميث لها قبلة عشيقها بسعادة بعد أن تم نسيانها لأسابيع. ولم تبدو منكسرة جدًا بشأن هذا الأمر أيضًا، على الرغم من الكلمات التي تصف ألمها المستمر.
كانت أغنية عام 1982 من أول EP لـ Scandal هي المقدمة العالمية لهذه الرباعية الحادة، وهي الفرقة التي كان جون بون جوفي عازف جيتار مبكرًا فيها. على الرغم من أنها لم ترسم أعلى من رقم 65 مع لوحة، إلا أنها اكتسبت المزيد من القوة على قناة MTV، التي كانت لا تزال تجد جمهورها عندما أعطت الفرقة الصاعدة استراحة. لقد ساهمت شخصية سميث التليفزيونية في إطلاق النسخة المرئية وجعلت الجمهور ينتبه، حتى لو لم يكن الراديو قادرًا على مساعدة القضية.
بالطبع، حققت فضيحة التي أعيدت تسميتها والتي تضم باتي سميث نجاحًا أكبر بكثير في عام 1984 عندما صدر أول ألبوم كامل لها، وكان لسميث مهنة منفردة ساخنة لفترة من الوقت بعد ذلك. لكن في الوقت الحاضر، أصبحت أغنية “Goodbye to You” أغنية منفردة مميزة، مليئة بالطاقة المبهجة من الثمانينيات والفرح المفعم بالحيوية الذي يبدو جديدًا ورغويًا كما كان دائمًا … حتى لو تم استخدامه في إعلانات أدوية الربو هذه الأيام.
اللغة الإنجليزية الحديثة – أنا أذوب معك
تعد نغمة “hmmm-HMMM-hmmm” الجاهزة للخطاف والتي تأتي في نهاية أغنية “I Melt With You” لفرقة الموجة البريطانية الجديدة Modern English واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية التي يسهل التعرف عليها في موسيقى الثمانينيات. إنه يردد زخارف الجيتار المتعرجة في جميع أنحاء الأغنية، مما يحول المقطع المكون من ثلاث نغمات إلى تحفة فنية حديثة. حاول الاتصال بجيل X-er وشاهد مدى سرعة استجابتهم بـ “hmmm-HMMMmmm-hmmm” الذي ينهي الحثالة. إنه مثل جرس بافلوف لجيل الثمانينات.
لقد مرت أغنية الحب المبهجة مع إيقاع القفز حول حلبة الرقص دون أن يلاحظها أحد عمليًا عندما تم إصدارها في الولايات المتحدة، ولم يلاحظها أحد بشكل أساسي عندما تم إصدارها في الأصل عام 1982. وانتهى الأمر بالأغنية إلى الظهور في فيلم “Valley Girl”، الذي أعطى “I Melt With You” فرصة أخرى ليحتضنها الجمهور الذي كان ينتظر نشيد الحب المتفائل. وصل هذه المرة إلى المركز 78، لكن الفيلم أصبح المفضل لدى المراهقين، وكذلك أغاني الفيلم.
أصبحت النغمة منذ ذلك الحين واحدة من أكثر الأغاني تمثيلاً لأولئك الذين عاشوها. وشهدت إعادة الإصدار في عام 1990 صعوده إلى المركز 76، وهو ليس أعلى بكثير من ذي قبل. هذا لم يمنعها من أن تصبح المفضلة في الرقصات وحفلات الزفاف، حيث تضيع النغمات الداكنة في كلمات الأغاني في الهيجان العنيف للقيثارات ذات الوتر الرئيسي والانتفاخ الرومانسي للجوقة. هذا هو فشل الثمانينيات الذي يبدو أننا لا نستطيع العيش بدونه.
ليندسي باكنغهام – طريق العطلات
بينما كان ليندسي باكنغهام بين مشاريع فليتوود ماك، استحضر أغنية “Holiday Road”، التي أعطت عائلة Griswolds أغنية رئيسية لأول نزهة “National Lampoon’s Vacation”. كان الصرير المبهج لمسارات باكنغهام المساندة المقترنة بالغناء الشائك والمثير للحيوية بمثابة إحباط رائع لرحلة العائلة المتهالكة.
من المؤسف أن الأغنية لم تتمكن من العثور على عجلاتها عندما يتعلق الأمر بتشغيل الراديو أو ظهور الرسم البياني. الحقيقة المؤسفة هي أن “Holiday Road” وصل إلى المركز 82 فقط قبل أن يختفي من قائمة Billboard Hot 100 عندما تم إصداره في عام 1983. ومع ذلك، ساعدت شعبية الفيلم في تحويله إلى أغنية رئيسية فعلية للمعجبين الذين يمكنهم التواصل مع الفيلم. أدت إعادة الأداء الرائعة التي قامت بها Kesha لاحقًا إلى رفعها إلى قوائم الرقص في عام 2024، والتي كانت مفاجأة جميلة لأحد الأغاني المفضلة في الثمانينيات.
نحن لا نتحدث عن تحفة هنا. بالكاد تحتوي الأغنية على أي كلمات ولا تبدو مثل أي من المقطوعات الموسيقية الرائعة التي تم إنشاؤها قبل طرد باكنغهام من فليتوود ماك أو مغادرته (اعتمادًا على الجانب الذي تلتزم به من القصة). لكن إيقاع البيبوب النطاط وكورس الغناء سوف يخفف من روحك في كل مرة. من المرجح أن تتذكر الفيلم أو تجربة رحلتك على الطريق أثناء الغناء، مما يثبت أنه حتى الفشل يمكن أن يجد مكانًا في قلبك.
الفتيات النيلية – أقرب إلى الجميلة
من المحزن أن أغنية “Closer to Fine” المبهجة والمبهجة لم تتجاوز الخمسينيات من القرن الماضي على مخطط Billboard’s Hot Singles. على الأقل حصل العالم على واحدة من أكثر الأناشيد الفلسفية تفاؤلاً في القرن العشرين من الصفقة. ومع ذلك، وجدت فرقة The Indigo Girls إحدى اللحظات القليلة التي حظيت باهتمام كبير من خلال أغنية “Closer to Fine”، وهي أغنية ذات معنى أعمق مما تستطيع معظم أغاني البوب حشده.
كانت الأغنية مقدمة للفولكستر إميلي ساليرز وإيمي راي، وجاءت في وقت عادت فيه الموسيقى الشعبية الصوتية إلى الوعي العام. كانت الفرق الموسيقية مثل إيدي بريكل ونيو بوهيميانز وكاوبوي جانكيز تتمتع بقليل من الاهتمام، وكانت أغنية “Fast Car” لتريسي تشابمان تُظهر للعالم جانبًا أكثر ليونة من موسيقى البوب التي نسيها لصالح آلة النطق المتقلبة والقيثارات الكهربائية. أولئك منا الذين يبحثون عن مزيد من الشعور بالارتداد إلى الألحان التي سمعناها وجدوا أن أغنية “Closer to Fine” هي بمثابة بلسم. كان هنا استكشافًا فلسفيًا متعلمًا لم يحتفل بالاحتفال أو الثراء كطريق إلى الإنجاز، ولكنه اختار اتجاهًا أكثر انعكاسًا بدلاً من ذلك؛ وصف ربما يفسر سبب عدم نجاحه.
ومع ذلك، فهي مفضلة لدى الجماهير مع أتباع الفرقة المخلصين، وقد شقت طريقها إلى أفلام مثل “The Hollars” و”Barbie” (التي غطتها براندي كارلايل وزوجته كاثرين) باعتبارها نغمة إحياء فردية رائعة، مما يطمئن الشخصيات – وكل من يشاهدها – بأننا جميعًا على الطريق الصحيح.