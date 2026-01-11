5 أغاني فاشلة من الثمانينات لا يسعنا إلا أن نحبها

بالنسبة للعديد من الأغاني التي لا تنسى مثل تلك التي أنتجت في الثمانينيات، كانت بعض الأغاني الأكثر اعتزازًا على الإطلاق فاشلة تمامًا. في هذه الحالة، تشير فكرة الفشل إلى عدم نجاح الرسم البياني السائد، مع ضعف المبيعات وانخفاض البث الإذاعي. في ذلك الوقت، كانت هذه هي أعظم المقاييس التي يمكن اعتبارها أغنية ناجحة، على الرغم من أن ظهور قناة MTV سيقدم بث الفيديو كجانب إضافي. إذا تمكنت من تشغيل الفيديو الخاص بك عند إصدار أغنية منفردة، فيمكنك تقريبًا ضمان مبيعات عالية ودوران ثابت على محطات الراديو.

لكن في بعض الأحيان، يمكنك القيام بأي من هذه الأشياء أو جميعها دون أن تتمكن من تحقيق أي تغيير. في بعض الأحيان، لم تكن أغنية الثمانينات تحظى بالعرض المناسب للوصول إلى الجمهور الذي يمكن أن يأخذها إلى مكان مذهل. ظهرت أغاني مثل “I Melt With You” للمخرج Modern English و”Holiday Road” للمخرج Lindsey Buckingham في الموسيقى التصويرية للأفلام الشهيرة، ولم تصل بعد إلى قائمة أفضل 40 أغنية. قد تكون كيمياء أغنية حتى لا تفشل خلال تلك الأيام أكثر صعوبة من جعل الأغنية تحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة إذا كانت الفرقة قد بدأت ظهورها لأول مرة.

إذا وضعنا جانبًا الانتصار التجاري كمؤشر للجودة، فقد تبين أن عددًا كبيرًا من الإخفاقات خلال العقد كانت أغانٍ ذات قوة دائمة. من خلال مسح موجات الأثير الشخصية الخاصة بنا بحثًا عن بعض الأعمال الأكثر قيمة والتي لم تحقق نجاحًا ملموسًا، وجدنا خمس أغنيات رائعة من الثمانينيات والتي لم تترك قلوبنا أبدًا.