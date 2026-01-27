5 أغاني فاشلة من السبعينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

هناك شيء ساحر تقريبًا في الفشل الجيد على الطراز القديم. شيء عادي، شيء جيد نوعًا ما، لا يعلق في العقل حقًا، لكن الفشل لا يُنسى. يشير التقليب إلى التأرجح الذي تم بذله والجهد المبذول. بالإضافة إلى ذلك، لكي تتمكن من تحقيق الفشل، يجب أن تتمتع بدرجة معينة من النجاح الحالي أو على الأقل من السمعة السيئة. إذا كنت مجرد شخص ولا يحب أحد عملك، فهذا هو الحال في بعض الأحيان. إذا قام شير بإخراج مادة كريهة الرائحة، فهذا يعد فشلًا. ومع ذلك، فإن الفشل ليس سيئًا دائمًا: في بعض الأحيان تكون الأغنية في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. إن الشيء الذي يفرق الجماهير أو يربكها ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، وقد يكون مجرد مكافأة غريبة نحب سماعها.
لم تكن مهمة سهلة تحديد الفشل لأغراضنا، نظرًا لأن القنابل الحقيقية قد غرقت في شبه غياهب النسيان، ولا تتذكرها إلا الفرق الموسيقية نفسها ومعجبيها الأكثر غرابة، والمتعصبين، “في الواقع”. هنا، قمنا بجمع أغنيتين فشلتا في نسختهما الأصلية قبل بدء التسجيل اللاحق، أغنيتين لنجوم كبار كان أداؤهم ضعيفًا مقارنة بنجاحاتهم الماضية والمستقبلية، وأغنية واحدة ترمز إلى مهنة كاملة لم تتوقف أبدًا عن الهبوط.
ضوء الشموع المسكرة – ويليس آلان رمزي
ربما يكون “Muskrat Love” هو البطل المطلق للأغاني الجديدة. وصلت نسختها الأكثر شهرة، التي أصدرها كابتن وتينيل في عام 1976، إلى المركز الرابع على قوائم بيلبورد وقام بأدائها الثنائي للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي قيل إنها نامت. لكن هذه النغمة اللطيفة التي تتحدث عن سقوط اثنين من قوارض الأراضي الرطبة لبعضهما البعض لم تكن من إنتاج Captain & Tennille الأصلي؛ لقد تم كتابته وتسجيله في البداية بواسطة شخصية غامضة تدعى ويليس آلان رامزي، تسمى “ضوء شمع المسكرة”.
في عام 1972، أصدر رامزي البالغ من العمر 21 عامًا ألبومه المنفرد حتى الآن بعنوان “ويليس آلان رامزي” والذي يضم أداءً خاصًا به بطريقة أكثر رقة للأغنية تحت عنوان “Muskrat Candlelight”. تم بيع الألبوم بشكل جيد وسحر لايل لوفيت لدرجة أنه بعد أكثر من 20 عامًا، عمل مع رمزي على الأغاني، لكن “Muskrat Candlelight” لم يتلق أي إشعار خارجي حتى تمت تغطيته بواسطة America ثم Captain & Tennille. إنها أغنية جميلة، ورامزي موسيقي قوي يتمتع بصوت يروج لهذا المثل الرومانسي الغريب عن فئران الماء. ربما لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بشهرة رامزي، بل يتعلق فقط بشابين من سكان المسك، يستكشفان الحب لأول مرة على ضوء الشموع.
أريدك أن تريدني – خدعة رخيصة
سيكون من غير العدل أن نطلق على Cheap Trick لقب أعجوبة ناجحة مرة واحدة، لكنها تحتوي على أغنية واحدة تتفوق على بقية كتالوجها بفارق كبير. هذا بالطبع هو “أريدك أن تريدني”، وهو نشيد موسيقى البوب الذي يريد حقًا أن يبادلك الشخص الذي يعجبك. انطلقت النسخة الحية التي تم تسجيلها أثناء أدائها في ساحة بودوكان في طوكيو، وتصدرت الألبوم المباشر الذي عزز مبيعات الفرقة في الولايات المتحدة (كان كبيرًا بالفعل في اليابان، ومن هنا عرض طوكيو)، ولكن كانت تلك هي اللقمة الثالثة لها على تلك النغمة الخاصة.
سجلت شركة Cheap Trick الأغنية مرتين قبل عرض Budokan، مرة واحدة في نسخة سيئة تم وضعها على الرف لعقود من الزمن، ومرة أخرى في نسخة هادئة بشكل غريب مع غناء أكثر هدوءًا ومقدمة كمان للألبوم “In Color”. الإصدار “In Color” ليس سيئًا على الإطلاق، لكنه مختلف تمامًا عن الإصدار الشهير – الذي يبدو وكأنه الإصدار “الحقيقي” – وكذلك عن أغنية Cheap Trick المتوسطة التي تبدو وكأنها غلاف جديد غامض. لكن بعض الناس يحبون الأغلفة الجديدة، وتكون المقدمة جيدة جدًا بمجرد أن تستوعب الفكرة. لم يكن لهذا التسجيل أي ظهور في الولايات المتحدة، ولكن بعد ذلك تم إصدار أغنية “At Budokan” في الولايات المتحدة وعرّض الأمريكيين للإمكانيات الحية والحيوية للأغنية – وهذا هو ما جعل Cheap Trick ثريًا.
لقد فهمت – ديانا روس
في عام 1970، قامت ديانا روس بمخاطرة كبيرة: فالمغنية التي اشتهرت باعتبارها المرأة الأولى لفرقة سوبريمز – التي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم ديانا روس وسوبريمز – ستنطلق كفنانة منفردة. لقد نجحت، ولكن ليس بدون بعض الأخطاء، وفي أواخر السبعينيات بدا الأمر وكأن روس الزئبقي الشهير كان في طريقه إلى هبوط صعب. على الشاشة، لعبت دور البطولة في الفيلمين الفاشلين “Mahogany” و”The Wiz”، ولم تكن أغانيها الفردية أفضل بكثير. ومن الأمثلة على ذلك أغنية “You Got It” لعام 1978، والتي وصلت ذروتها في المرتبة 49 على المخططات الأمريكية “محترمة” ولكنها كرة هوائية كاملة لشخص مثل ديانا روس. ولكن على الرغم من أن “You Got It” لا يمثل نجاحًا كبيرًا، إلا أنه مثير ومغازل، ويظهر سيطرة روس في التسجيلات العالية والتسليمات الناعمة. إنه مبني بشكل جيد أيضًا، وينتهي كمربى أكبر بكثير من المسار الحميم الذي يبدأ به.
الألبوم “Baby It’s Me” الذي صدرت فيه أغنية “You Got It” كان يجسد حالة ركود روس في عصر كارتر. تم بيع الألبوم بشكل جيد ورسم بعض الأغاني الفردية – كان دائمًا ما يكون لدى إحدى المشاهير في روس متشددون اشتروا أعمالها – ولكن إذا كنت لا تعلم أن نجاحها الكبير مع “Diana” في عام 1980 قادم، فإن الأداء المتواضع لـ “Baby، It’s Me” يبدو وكأنه مهنة تسير في حالة من الفوضى. ربما كان من الممكن أن يكون أداء فيلم “You Got It” أفضل في عام مختلف.
أفضل أن أؤمن بك – شير
شير، ذات الاسم الوحيد، والحضور الفوضوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقود من الأزياء الرائعة، وصلت إلى أواخر السبعينيات مثل جدار من الطوب. انفصلت شير، المطلقة من سوني بونو، الذي اعتقد على ما يبدو أنه هو الذي يحملها، بمعايير هوليوود، وكانت مسيرتها الموسيقية تتعثر بشكل سيء للغاية لدرجة أن اثنين من ألبوماتها – “أنا أفضل أن أؤمن بك” عام 1976 و”عزيزتي” عام 1977 – فشلا في الرسم البياني على الإطلاق. لم يتم حتى إصدار الأغنية الرئيسية من أغنية “I’d Better Believe in You” كأغنية فردية، وهذا أمر مؤسف. يعيق المغنون الاحتياطيون على المسار طريق شير قليلاً، لكن الأغنية تصفع. تغني شير أعلى قليلاً مما تفعله عادة وتؤتي ثمارها، في حين أن كلمات الأغنية، التي تتحدث عن تصديق الحبيب بدلاً من الشائعات عنه، تتحدث عن موقف نادراً ما يتم استكشافه في الموسيقى – إنه نوع من “الوقوف بجانب رجلك” لشخصيات أكثر حزماً.
كما نعلم جميعًا، لم تكن شير في طريقها للخروج. لقد ركزت على التمثيل لفترة من الوقت، وحصلت على جائزة الأوسكار عن فيلم “Moonstruck”، واستمرت في تحقيق خمس أفضل 10 أغاني في قائمة بيلبورد بعد ركودها في السبعينيات. وسوني؟ لقد انحدرت مسيرته المهنية في مجال صناعة الترفيه إلى حد أنه انتهى به الأمر إلى الترشح للكونغرس والذهاب إلى واشنطن، وهي “هوليوود للأشخاص القبيحين” البديهية.
سفينة نجمة الصباح – جوبراث
كان من المفترض أن يكون جوبرياث ضخمًا. تم استغلال المغني الجميل جدًا والمثلي الجنس بشكل علني من قبل أحد المسؤولين التنفيذيين في الاستوديو ليكون نجم بوب ضخم، لكن موسيقى الروك الرائعة لم ترتفع أبدًا إلى المستوى الذي قد يوحي به الضجيج (والعقد الأولي الضخم). كانت الخطة، جزئيًا، هي جعل شذوذ جوبرياث الجنسي مفتوحًا وجزءًا من الجاذبية، ولكن بحلول الوقت الذي صدر فيه ألبومه الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، كان جوبرياث قد تعرض بشكل مفرط (وتم تشجيعه على التخييم عندما كان العالم لا يزال حذرًا من فناني الأداء المثليين بشكل علني) لدرجة أن أي شيء أقل من التميز الحقيقي سيكون مخيباً للآمال. هبط الألبوم بقوة، وكانت بعض الأغاني سيئة بكل بساطة، لكن “Morning Star Ship” هي واحدة من الأغاني الجيدة.
“Morning Star Ship” هي أغنية بوب صغيرة لطيفة ومتقنة الصنع… تدور حول فتاة، ولكن مع ذلك، تبدو وكأنها عصرها دون أن تبدو مشتقة. لو اعتمد جوبرياث على نقاط قوته هنا، مع غناء يمكن التحكم فيه ولحن واضح وجذاب، لكان من الممكن أن يحقق المزيد من النجاح. ومن المأساوي أن جوبرياث لن يعيش ليحصل على عودة شبيهة بعودة شير. كان واحداً من أوائل الأسماء الكبيرة نسبياً التي ماتت بمرض الإيدز، وقد أصيب بالمرض في عام 1981، عندما كان المرض أول من حظي بالاهتمام العلمي، وتوفي في صيف عام 1983. ولم يمنع هذا موريسي، أحد مشجعي جوبرياث ولكنه ليس رجلاً ملتزماً، من محاولة استئجار الموسيقي الراحل للانضمام إليه في جولة عام 1992.