5 أغاني فاشلة من السبعينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

هناك شيء ساحر تقريبًا في الفشل الجيد على الطراز القديم. شيء عادي، شيء جيد نوعًا ما، لا يعلق في العقل حقًا، لكن الفشل لا يُنسى. يشير التقليب إلى التأرجح الذي تم بذله والجهد المبذول. بالإضافة إلى ذلك، لكي تتمكن من تحقيق الفشل، يجب أن تتمتع بدرجة معينة من النجاح الحالي أو على الأقل من السمعة السيئة. إذا كنت مجرد شخص ولا يحب أحد عملك، فهذا هو الحال في بعض الأحيان. إذا قام شير بإخراج مادة كريهة الرائحة، فهذا يعد فشلًا. ومع ذلك، فإن الفشل ليس سيئًا دائمًا: في بعض الأحيان تكون الأغنية في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. إن الشيء الذي يفرق الجماهير أو يربكها ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، وقد يكون مجرد مكافأة غريبة نحب سماعها.

لم تكن مهمة سهلة تحديد الفشل لأغراضنا، نظرًا لأن القنابل الحقيقية قد غرقت في شبه غياهب النسيان، ولا تتذكرها إلا الفرق الموسيقية نفسها ومعجبيها الأكثر غرابة، والمتعصبين، “في الواقع”. هنا، قمنا بجمع أغنيتين فشلتا في نسختهما الأصلية قبل بدء التسجيل اللاحق، أغنيتين لنجوم كبار كان أداؤهم ضعيفًا مقارنة بنجاحاتهم الماضية والمستقبلية، وأغنية واحدة ترمز إلى مهنة كاملة لم تتوقف أبدًا عن الهبوط.