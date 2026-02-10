5 أغاني فاشلة من الستينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

قدمت لنا الستينيات بعضًا من أكبر الأعمال الموسيقية على الإطلاق، مثل فرقة البيتلز، ورولينج ستونز، وبيتش بويز، وبوب ديلان، وأريثا فرانكلين. لكنه كان أيضًا العصر الذي انفجر فيه حلم أن تكون نجمًا لموسيقى البوب، أو بشكل أكثر تحديدًا، أن تكون في فرقة روك. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في أعقاب فرقة البيتليمانيا، عندما قرر المراهقون في جميع أنحاء البلاد تجربة أنفسهم في أن يصبحوا آلهة موسيقى الروك، وأنتجوا عددًا كبيرًا من فرق موسيقى الروك في المرآب. كانت العديد من هذه المجموعات قصيرة العمر وتم إصدارها ربما منفردة أو اثنتين لمتابعين محليين بشكل عام، قبل إنهاءها أو تشكيل مجموعات أخرى.
في حين أن هؤلاء الفنانين، وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أنواع أخرى مثل الفولكلور والسول، ربما لم يصلوا إلا إلى عدد محدود من المستمعين قبل انتهاء حياتهم المهنية، فقد تم إعادة اكتشاف العديد من تسجيلاتهم منذ ذلك الحين من قبل أجيال لاحقة من المستمعين وأصبحت كلاسيكيات عبادة. فشلت هذه الأغاني الخمس تمامًا في إزعاج المخططات كأغاني فردية أو كمسارات رئيسية في الألبومات التي فشلت أيضًا في التخطيط عند إصدارها الأول. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن كلًا منهما يمثل حالة البهجة التي ميزت فناني التسجيل ذوي الميزانية المنخفضة في الستينيات.
لا تنظر إلى الوراء – البقايا
تم تخليد أغنية “لا تنظر للوراء” لفرقة الروك The Remains ومقرها بوسطن بفضل تضمينها في “Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965–1968″، وهي المجموعة المؤثرة الصادرة عام 1972 والتي كانت منذ فترة طويلة بوابة لأولئك المهتمين بمشهد الستينيات البديل.
بفضل الأداء الكاريزمي للمغني باري تاشيان، تتميز الأغنية بنغمات جيتار دافئة وغامضة طوال الوقت، وانهيار لا يُنسى لتذكير المستمعين بالركل ضد أولئك الذين يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن بينما كانت الثقافة المضادة على قدم وساق. “الحقيقة هي النور / النور هو الطريق” ، يغني تاشيان على مسار معروف بافتقاره إلى النغمة الحامضة للكثير من موسيقى الروك في ذلك العصر.
تم تأليف الأغنية من قبل زميل موسيقى الروك تاشيان في الستينيات بيلي فيرا، وعلى الرغم من قصتها الغنائية الذكية وترتيبها الذي يجذب الانتباه، إلا أنها فشلت في تحقيق نجاح كبير لـ The Remains. تشرفت الفرقة بدعم فرقة البيتلز في جولتهم الأمريكية عام 1966، وهو نفس العام الذي تم فيه إصدار أغنية “لا تنظر للخلف”، وحتى أنها لعبت في “عرض إد سوليفان”. ولكن على الرغم من الموهبة المعروضة، لم تتمكن فرقة The Remains من تطوير قاعدة جماهيرية كبيرة. على الرغم من أن الفرقة حصلت على دعم كافٍ لقص ألبوم استوديو كامل بعنوان ذاتي، إلا أن فرقة Remains قد انقسمت بالفعل بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى متاجر التسجيلات، وكان من المقرر أن تصبح مفضلة لدى الجماهير. تم إعادة إصدار الألبوم، الذي يظل “لا تنظر للخلف” هو المسار المميز فيه، أخيرًا في عام 2007.
جسم غامض – جيم سوليفان
إذا كنت شخصًا يستمتع بالتنقيب عن الكلاسيكيات القديمة الغامضة التي تستحق حقًا المزيد من الاهتمام أكثر مما حصلت عليه، فإن ألبوم جيم سوليفان لعام 1969 “UFO” هو ألبوم يجب الاستماع إليه. إنها الجوهرة المفقودة التي تقول الكثير عن العصر الذي تم إنشاؤه فيه، ويمكن القول إن عنوان الألبوم هو الأغنية المميزة.
أغنية “UFO” كثيفة غنائية ومليئة بالإشارات إلى هواجس سوليفان الغامضة، مثل الكائنات الفضائية، مع تأليف الأغاني الذي يتزاوج بشكل فعال مع آلات The Wrecking Crew الرائعة. تنتفخ الأوتار طوال الوقت، مما يمنح الأغنية حزنًا غنيًا يكمل الشعور بالرهبة الناشئة عن الموضوع، في حين أن صوت سوليفان الدافئ يؤسس الأغنية على المستوى الشعبي والريفي، على الرغم من الغرابة التي تقوم عليها.
أصدر سوليفان ألبومًا آخر في عام 1972، لكن مسيرته المهنية فشلت في الانطلاق. في مارس 1975، ترك عائلته في لوس أنجلوس بحثًا عن ثروته في ناشفيل، تينيسي. ومع ذلك، لم يصل إلى هناك قط. تم اكتشاف سيارته في سانتا روزا، نيو مكسيكو، وغيتاره في مقعد الراكب. لم يتم رؤيته مرة أخرى أبدًا، والكثير من الغموض الذي تراكم حول “UFO” يتعلق بمدى بصيرة العديد من كلماته التي تبدو وكأنها تتعلق باختفاء سوليفان الغريب الذي لم يتم حله … أو اختطافه؟
بطاطا واحدة، بطاطتان – النخبة
كانت The Elite فرقة محلية تحظى باحترام كبير في منتصف الستينيات من القرن الماضي في مشهد موسيقى الروك في المرآب الشهير في فورت وورث في تكساس، لكن أتباعها ظلوا محليين. ربما تكون أغنية “One Potato، Two Potato” هي الأكثر متعة من بين أغاني النخبة، وهي أغنية تمتد على جانبي السجل البالغ 7 بوصات. مجتمعة، يستمر الأداء ما يزيد قليلاً عن ثلاث دقائق ونصف، وتملأه طاقة الفرقة الشبابية بمقاطع فوارة تتنقل بين دردشات الملعب، وغناء لا معنى له مرفوع من أغنية “Surfin’ Bird” لفرقة Trashmen، وحشوات طبول متنافرة، ومقاطع غيتار الروك السلسة، وهمهمات وصراخات الذروة من أعضاء الفرقة.
انهارت فرقة النخبة بعد بضع سنوات فقط معًا، وانضم أعضاؤها إلى فرق أخرى. ولكن كما قال المغني الرئيسي رودجر براونلي لصحيفة Star Telegram في عام 2004: “لم يكن هناك مثيل لمستوى السمعة السيئة التي كنا نتمتع بها في النخبة… اتفقنا على أننا لم نشعر أبدًا بنفس الشعور بالحيوية أو الإثارة مع أي من الفرق الأخرى التي كنا فيها. لقد كان الأمر مثل فقدان حبك الحقيقي. لقد كانت فترة من الزمن لن تحدث إلا مرة واحدة” (عبر مالكولم مايهيو). في الواقع، يوضح فيلم “بطاطس واحدة، بطاطتان” مدى المتعة التي كان يجب أن تكون عليها.
شومبا المصرية – التاميز
كانت مجموعات الفتيات في أوائل الستينيات سلسة ومؤلفة وأنيقة. ومع ذلك، كانت فرقة Tammys شيئًا مختلفًا تمامًا، وعلى الرغم من أن موسيقى الفرقة ربما لم تكن قد وصلت إلى المخططات الوطنية، إلا أن أفضل أغانيها الفردية، “Egyptian Shumba”، برزت باعتبارها عبادة كلاسيكية غريبة الأطوار على مر السنين.
مجموعة بنسلفانيا، المكونة من الأخوات جريتشن وكاثي وليندا، كانت مدعومة من زميلها نجم البوب لو كريستي، الذي ساعدهم في قطع ثلاث أغنيات فردية. في حين أن الأغاني الأخرى هي أجرة قياسية لفرقة فتيات، فإن أغنية “Egyptian Shumba” تتميز بأسلوب صوت الأخوات المحموم للمراهقين، والذي يتضمن مقاطع جوقة تصرخ فيها الفتيات ببساطة كما لو كن في ساحة المدرسة.
غناءهم مصحوب بآلات شرق أوسطية وهمية، والتناقض يقوض تمامًا المحاولة الواضحة للغرابة. الأغنية عبارة عن أكياس من المرح، وقابلة للرقص أيضًا، ولكن ضعها في إحدى الحفلات ومن المؤكد أن الصراخ سيقسم الغرفة.
رعاية الخلية 44 – الزومبي
عند الاستماع إليها اليوم، يبدو من غير المعقول أن أغنية “Care of Cell 44” لفرقة The Zombies فشلت في الظهور في المملكة المتحدة الأصلية للفرقة في عام 1967، أو في الولايات المتحدة عند إصدارها لاحقًا في عام 1968. الأغنية تنضح بصوت الستينيات، ومثل أغنية الفرقة الكبيرة “Time of the Season”، لديها القدرة على إعادتك إلى تلك الحقبة من أشرطةها الافتتاحية.
رقم بوب مبهج يتعامل مع الموضوع غير المعتاد المتمثل في الكتابة إلى أحد أفراد أسرته في السجن، تمت مقارنة “Care of Cell 44” بعمل The Beach Boys ‘Brian Wilson وThe Beatles’ Paul McCartney، وكلاهما له تأثير واضح على مؤلف أغاني The Zombies Rod Argent. تتميز الأغنية بترتيب طموح، مع جسور متعددة وتناغمات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية بحتة تنفجر مرارًا وتكرارًا مع خطافات مثيرة تتميز بأدوات كاملة. صوت أرجنت نقي ودافئ ولحن، بينما يمنح أداء الجهير الاستثنائي لكريس وايت المسار أخدودًا لا يقاوم.
حققت أغنية “Care of Cell 44” نجاحًا لم تحققه من قبل، لكنها اكتسبت شعبية في العام التالي بعد نجاح “Time of the Season”، الذي أحيا حظوظ الفرقة تمامًا كما كان The Zombies على وشك تسميتها يومًا ما.