5 أغاني فاشلة من الستينيات لا يسعنا إلا أن نحبها

قدمت لنا الستينيات بعضًا من أكبر الأعمال الموسيقية على الإطلاق، مثل فرقة البيتلز، ورولينج ستونز، وبيتش بويز، وبوب ديلان، وأريثا فرانكلين. لكنه كان أيضًا العصر الذي انفجر فيه حلم أن تكون نجمًا لموسيقى البوب، أو بشكل أكثر تحديدًا، أن تكون في فرقة روك. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في أعقاب فرقة البيتليمانيا، عندما قرر المراهقون في جميع أنحاء البلاد تجربة أنفسهم في أن يصبحوا آلهة موسيقى الروك، وأنتجوا عددًا كبيرًا من فرق موسيقى الروك في المرآب. كانت العديد من هذه المجموعات قصيرة العمر وتم إصدارها ربما منفردة أو اثنتين لمتابعين محليين بشكل عام، قبل إنهاءها أو تشكيل مجموعات أخرى.

في حين أن هؤلاء الفنانين، وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أنواع أخرى مثل الفولكلور والسول، ربما لم يصلوا إلا إلى عدد محدود من المستمعين قبل انتهاء حياتهم المهنية، فقد تم إعادة اكتشاف العديد من تسجيلاتهم منذ ذلك الحين من قبل أجيال لاحقة من المستمعين وأصبحت كلاسيكيات عبادة. فشلت هذه الأغاني الخمس تمامًا في إزعاج المخططات كأغاني فردية أو كمسارات رئيسية في الألبومات التي فشلت أيضًا في التخطيط عند إصدارها الأول. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن كلًا منهما يمثل حالة البهجة التي ميزت فناني التسجيل ذوي الميزانية المنخفضة في الستينيات.