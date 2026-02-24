5 أغاني فاشلة من عام 1970 لا يسعنا إلا أن نحبها

الكثير من الأغاني الفاشلة تتحطم وتحترق بشكل كبير، وتبقى في الذاكرة إلى الأبد بسبب فشلها، لكن البعض الآخر يعاني من مصير أكثر هدوءًا. هناك جمال خفي في هذه الأغاني، والتي طغت على بعضها ببساطة مسارات أخرى أكثر شعبية لنفس الفنانين. تفاخر عام 1970 بمجموعة من الموسيقيين الموهوبين الذين ينتجون الموسيقى التي لا نزال نعيد تكرارها اليوم، بدءًا من عظماء موسيقى الروك أند رول مثل Beach Boys إلى التسجيلات المنفردة لفرقة البيتلز السابقة وجبابرة السول الذين يخطوون إلى الأضواء.

في هذه القائمة، نأخذ زاوية جديدة بشأن الإخفاقات، تاركين وراءنا الإخفاقات الأكثر وضوحًا، مثل الأغاني الفردية ذات التوقعات العالية التي لم يستمتع بها المعجبون أو النقاد. الأغاني التي اخترناها هي من الألبومات التي أنتجت نجاحات أكبر بكثير – الأغاني التي تم استقبالها بشكل جيد في ديسكغرافيات الفنانين الخاصة بها، ولكن تم نسيانها في الخلفية. لقد تفوقت هذه الأغاني ببساطة، حيث تم إصدارها في ألبومات عالية الجودة ولم تحصل على تقدير نظيراتها التي حققت نجاحًا كبيرًا – لكنها تستحق الاستماع رغم ذلك.