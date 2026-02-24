5 أغاني فاشلة من عام 1970 لا يسعنا إلا أن نحبها

الكثير من الأغاني الفاشلة تتحطم وتحترق بشكل كبير، وتبقى في الذاكرة إلى الأبد بسبب فشلها، لكن البعض الآخر يعاني من مصير أكثر هدوءًا. هناك جمال خفي في هذه الأغاني، والتي طغت على بعضها ببساطة مسارات أخرى أكثر شعبية لنفس الفنانين. تفاخر عام 1970 بمجموعة من الموسيقيين الموهوبين الذين ينتجون الموسيقى التي لا نزال نعيد تكرارها اليوم، بدءًا من عظماء موسيقى الروك أند رول مثل Beach Boys إلى التسجيلات المنفردة لفرقة البيتلز السابقة وجبابرة السول الذين يخطوون إلى الأضواء.
في هذه القائمة، نأخذ زاوية جديدة بشأن الإخفاقات، تاركين وراءنا الإخفاقات الأكثر وضوحًا، مثل الأغاني الفردية ذات التوقعات العالية التي لم يستمتع بها المعجبون أو النقاد. الأغاني التي اخترناها هي من الألبومات التي أنتجت نجاحات أكبر بكثير – الأغاني التي تم استقبالها بشكل جيد في ديسكغرافيات الفنانين الخاصة بها، ولكن تم نسيانها في الخلفية. لقد تفوقت هذه الأغاني ببساطة، حيث تم إصدارها في ألبومات عالية الجودة ولم تحصل على تقدير نظيراتها التي حققت نجاحًا كبيرًا – لكنها تستحق الاستماع رغم ذلك.
جورج هاريسون – خلف هذا الباب المغلق
وفقًا لكتاب كاتب سيرة فريق البيتلز غاري تيليري بعنوان “Working Class Mystic”، فإن ألبوم جورج هاريسون “All Things Must Pass” لعام 1970 كان “الألبوم الأكثر نجاحًا على الإطلاق الذي أصدره عضو سابق في فريق البيتلز” – وليس الوصفة المثالية للتخبط المعتاد. وعلى الرغم من أن هذا الألبوم كان مليئًا بأغاني ناجحة مثل الأغنية الرئيسية و”My Sweet Lord”، إلا أنه لا بد أن تكون هناك بعض الأغاني عالية الجودة التي لم يلاحظها الجمهور. تعتبر أغنية “Behind That Locked Door” السابعة في الألبوم إحدى الجواهر التي تم التغاضي عنها.
قال هاريسون إن الأغنية مستوحاة من بوب ديلان، وتحديداً ألبومه “Nashville Skyline” عام 1969. إنه مسار هادئ وهادئ تقريبًا يجسد الروح الدائمة لأغنية “All Things Must Pass” – القيثارات المدوية والغناء اللطيف والروحانية الأساسية التي تجعل كل لحظة صغيرة وكل أغنية عابرة تشعر بأنها لا تُنسى. “وإذا ذهب حبي / إذا كنت غنيًا أو فقيرًا / من فضلك، أطلق قلبي من فضلك، من فضلك / من خلف هذا الباب المغلق.”
بوب ديلان – ثلاثة ملائكة
“New Morning” هو مشروع منسي بشكل خاص في ديسكغرافيا بوب ديلان الواسعة، ولكن هناك الأغنية الرائعة “The Man in Me”، التي حققت نجاحًا قويًا في السنوات التي تلت صدورها. بخلاف ذلك، لا أحد يتذكر هذا الألبوم حقًا، لكن الآية الغريبة والمفتوحة “Three Angels” تستحق العودة إلى الوراء.
في فيلم “Three Angels”، الذي يزيد طوله عن دقيقتين فقط، يرى ديلان يقدم قراءة شعرية هادئة وساحرة من نوع ما على آلة موسيقية سلسة ومليئة بالعاطفة. تشكل أرغنها وأوتارها الناعمة خلفية ليلة شتوية مليئة بالنجوم خلف صوت ديلان المريح بترتيب ASMR تقريبًا: “ثلاثة ملائكة فوق الشارع / كل واحد منهم يعزف على القرن / يرتدون أردية خضراء بأجنحة بارزة / لقد كانوا هناك منذ صباح عيد الميلاد.”
حظيت الأغنية ببعض الاهتمام عندما قام تيموثي شالاميت بتغطيتها أثناء أداء ضيفه الموسيقي في برنامج “Saturday Night Live” في يناير 2025، ولكن نادرًا ما يتم ملاحظتها. نظرًا لكونه المسار قبل الأخير في LP المكون من 12 أغنية، لم تحقق أغنية “Three Angels” نجاحًا كبيرًا. نظرًا لطبيعتها الضعيفة وافتقارها إلى الجوقة أو اللحن الفردي، قد يكون الاستماع غير تقليدي، ولكن الأمر يستحق التقدير باعتباره مسارًا هادئًا وتأمليًا مليئًا بالكلمات القوية التي يمكن أن تكون ذات معنى مختلف لأي ناظر.
ستيفي ووندر – لم يكن الحلم حقيقة
هذه المقطوعة المنسية هي الأغنية الافتتاحية لألبوم ستيفي ووندر لعام 1970 بعنوان “Signed, Sealed and Deliveryed”، لذلك يمكنك على الأرجح تخمين ما تصدره. تعد أغنية “Signed، Sealed، Deliveryed (I’m Yours)” واحدة من أكبر نجاحات Wonder على الإطلاق، ولذلك فمن المفهوم أن بقية هذا الألبوم لم يشهد مثل هذا القدر من الضوء. لكن أغنية “لم يتحقق حلم أبدًا” هي جوهرة مخفية تفتتح الألبوم، وترحب بالمستمعين كإعداد للأغنية التي لا تُنسى بعد مقطعين فقط – وبينهما الأغنية الناجحة “We Can Work It Out”.
أغنية الحب القديمة هذه مليئة بالأوتار المتضخمة وغناء ووندر العاطفي، وهي تجسد صوت روح السبعينيات الذي تطور لاحقًا ليصبح عملاقًا في الصناعة ويلهم عددًا لا يحصى من الفنانين الآخرين. إحساسها الكلاسيكي عاطفي وجميل، وWonder croons: “لم أحقق حلمًا أبدًا / في كل حلم، أنا محبوب منك / ونحن أحرار مثل الريح / والحب الحقيقي ليس خطيئة / لذلك، الرجال هم رجال، وليسوا آلات.” إنه مسار بسيط سابق لأغنية Wonder’s، لكنه يجسد فرحة هادئة بترتيب الاستماع السهل. ربما لم تتمتع أغنية “لم يتحقق حلم أبدًا” بأعلى مستويات “توقيع، مختوم، تسليم (أنا لك)،” لكننا نجدها أغنية عالية الجودة مع ذلك.
كروسبي، ستيلز، ناش ويونغ – ديجا فو
لقد تفوقت الأغنية الرئيسية لأغنية Crosby وStills وNash & Young عام 1970 إلى حد كبير على الأغاني التي لا تُنسى مثل “منزلنا” – وهي أغنية أعمق مما قد توحي به كلماتها البسيطة – و”علم أطفالك”. تعد أغنية “Déjà Vu” أقل جمالًا ولحنًا من الأغاني الأخرى الموجودة في الألبوم. في الواقع، إنه أمر غريب ومزعج تقريبًا، بإيقاع غير تقليدي وتكرارات لا تجعل الاستماع سهلاً وبسيطًا.
ومن المفهوم أن الأغنية لم تجد طول عمر أغاني الألبوم. ومع ذلك، لا يزال هناك شيء هنا يجب اكتشافه لمحبي موسيقى الروك. بمجرد النقر، فإن ألحانها المخيفة أحيانًا وأخدودها غير التقليدي وغناء CSN&Y الخاص بها توفر تجربة استماع لا تُنسى. تنعكس إشاراتها إلى البوذية والدورات في هذه الصوتيات وفي كلمات الأغاني أيضًا: “إذا كنت هنا من قبل في وقت آخر حول عجلة القيادة / ربما كنت أعرف كيفية التعامل / معكم جميعًا،” ثم تكرر لاحقًا: “لقد كنا جميعًا هنا من قبل.” إنه تأمل مؤثر في الجوهر، وهو سبب وجيه للبحث مرة أخرى في هذا السجل الذي لا يُنسى.
ذا بيتش بويز – حبنا الجميل
لم تكن عودة الفرقة الشهيرة إلى صوت الستينيات نجاحًا تجاريًا مذهلاً، ولكنها ساعدت في ترسيخ اتساق إنتاج فرقة Beach Boys. في “Sunflower”، اكتسبت أغاني مثل “All I Wanna Do” و”Forever” شهرة كبيرة، ولكن الأغنية الوحيدة التي يبدو أنها لم تنال الحب الذي تستحقه، حتى يومنا هذا، هي أغنية Our Sweet Love.
تتميز الأغنية السلسة والمريحة بأخدود بسيط وغناء متناغم عالي. أغنية حب جوهرية مخبأة في ديسكغرافيا الفرقة المكدسة، “حبنا الجميل” عاطفي بطبيعته، ويكرر “حبنا الجميل / يمكن أن يستمر إلى الأبد،” قبل أن يتغير السطر الافتتاحي للكورس الأخير إلى “حبنا الجميل / يجب أن يستمر إلى الأبد”. مثل العديد من الأغاني في هذه القائمة، سواء من ألبومات مشهورة تجاريًا أو أقل شهرة، يعد “حبنا الجميل” جوهرة مخفية وسط نجاحات أكبر. من الجدير الاستماع إلى الماضي، بعد أن أصبح عصر البث المباشر، على الرغم من عيوبه العديدة، قد جعل مسارات غير معلنة مثل هذه متاحة لأي شخص يبحث عنها.