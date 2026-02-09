5 أغاني فاشلة من عام 1975 لا يسعنا إلا أن نحبها

كان عام 1975 عامًا حافلًا بالأغاني الفردية التي صمدت أمام اختبار الزمن. بعد كل شيء، كان هذا هو العام الذي سجل فيه ديفيد باوي أول رقم 1 له في الولايات المتحدة من خلال تعاونه مع جون لينون بعنوان “Fame”. ومع ذلك، لم يكن أداء جميع المقطوعات النهائية من هذا العصر التي نحبها اليوم جيدًا كما قد نتخيل. توقفت أغنية “Born To Run” لبروس سبرينغستين، والتي يُنظر إليها اليوم على أنها أغنية كلاسيكية وأغنيته المميزة، في المركز 23 على قائمة Billboard Hot 100. إنها تظهر فقط مدى المنافسة التي كان عليها مخطط الفردي في ذلك الوقت. والحقيقة هي أنه في حين أن مثل هذه الأماكن قد تبدو غير واردة في الماضي، إلا أن هناك الكثير من الفنانين الجديرين من تلك الحقبة الذين غرقت أعمالهم دون أن يتركوا أي أثر عندما تم إصدارها كأغنية فردية في عام 1975.

ومع ذلك، إليك خمسة مسارات رائعة من عام 1975 والتي، لسبب أو لآخر، فشلت تمامًا في الظهور في الأسواق الرئيسية عند الضغط عليها لأول مرة كأغاني فردية. تم إطلاق سراح أربعة منهم في الولايات المتحدة، بينما تم إطلاق سراح واحد فقط في المملكة المتحدة. إذا نظرنا إلى الوراء، فإن كل مثال يبدو مهزلة، على الأقل بالنسبة لنا، لذا تأكد من الاستماع إليهم إذا كنت لا تعرفهم بالفعل، واستعد للاستمتاع بمكافأة أو اثنتين.