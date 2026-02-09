5 أغاني فاشلة من عام 1975 لا يسعنا إلا أن نحبها

كان عام 1975 عامًا حافلًا بالأغاني الفردية التي صمدت أمام اختبار الزمن. بعد كل شيء، كان هذا هو العام الذي سجل فيه ديفيد باوي أول رقم 1 له في الولايات المتحدة من خلال تعاونه مع جون لينون بعنوان “Fame”. ومع ذلك، لم يكن أداء جميع المقطوعات النهائية من هذا العصر التي نحبها اليوم جيدًا كما قد نتخيل. توقفت أغنية “Born To Run” لبروس سبرينغستين، والتي يُنظر إليها اليوم على أنها أغنية كلاسيكية وأغنيته المميزة، في المركز 23 على قائمة Billboard Hot 100. إنها تظهر فقط مدى المنافسة التي كان عليها مخطط الفردي في ذلك الوقت. والحقيقة هي أنه في حين أن مثل هذه الأماكن قد تبدو غير واردة في الماضي، إلا أن هناك الكثير من الفنانين الجديرين من تلك الحقبة الذين غرقت أعمالهم دون أن يتركوا أي أثر عندما تم إصدارها كأغنية فردية في عام 1975.
ومع ذلك، إليك خمسة مسارات رائعة من عام 1975 والتي، لسبب أو لآخر، فشلت تمامًا في الظهور في الأسواق الرئيسية عند الضغط عليها لأول مرة كأغاني فردية. تم إطلاق سراح أربعة منهم في الولايات المتحدة، بينما تم إطلاق سراح واحد فقط في المملكة المتحدة. إذا نظرنا إلى الوراء، فإن كل مثال يبدو مهزلة، على الأقل بالنسبة لنا، لذا تأكد من الاستماع إليهم إذا كنت لا تعرفهم بالفعل، واستعد للاستمتاع بمكافأة أو اثنتين.
ستيلي دان – أحذية رياضية سيئة
قامت مجموعة موسيقى الروك لليخوت ستيلي دان ببناء قاعدة جماهيرية كبيرة في السبعينيات بفضل تأليف الأغاني الاستثنائي للثنائي الذي مزج بسلاسة بين تأثيرات موسيقى الجاز والروك والسول. وبالطبع، بسبب الموسيقى المذهلة المعروضة عبر ألبومات المجموعة والعروض الحية، والتي تم تحقيقها باستخدام موسيقيين من الدرجة الأولى. حقق العضوان دونالد فاجن ووالتر بيكر نجاحًا كبيرًا بأغنيات ناجحة مثل “Reelin’ In the Years” و”Dirty Work”، ولكن لم تتمكن جميع الأغاني الفردية للفرقة خلال الفترة الإمبراطورية من تحقيق الهدف… كما أثبتت أغنية “Bad Shoes” عام 1975.
يحتوي “Bad Shoes” على كل ما يمكن أن يطلبه متعصب Steely Dan: قسم إيقاعي للقيادة ولكن مريح، وكلمات لاذعة تعرض صورًا لبينا كولادا، والبدلات الرسمية، والشوارع مصحوبة بغناء جميل، وبالطبع بعض أجزاء الجيتار الهزازة. بطريقة ما، عندما تم إصدارها كأغنية ثانية من ألبوم “Katy Lied”، فشلت تمامًا في إزعاج مخططات بيلبورد وغرقت دون أن يترك أثراً. لقد أصبحت منذ ذلك الحين مفضلة لدى المعجبين وأحد عناصر قوائم الأغاني الخاصة بـ Steely Dan، لذلك يبدو أن فشلها الأولي ربما لم يكن سوى مسألة وقت.
إيروسميث – المشي بهذه الطريقة
هل يمكنك تصديق ذلك؟ هل تستطيع؟ لا، ولا يمكننا ذلك. فشل فيلم “Walk This Way” الكلاسيكي لإيروسميث في التخطيط عند إصداره الأولي في عام 1975. ماذا كان يحدث في ذلك الوقت؟ هل كان منسقو الأغاني خارج العام؟ أم أن هناك خطأ ما في صوت الجميع؟ على أية حال، كان أداء الأغنية سيئًا، بقدر ما قد يكون ذلك مذهلًا.
بدأت إيروسميث في الوقوف على قدميها في عام 1975. بالإضافة إلى تسجيل ألبومها الرائد “Toys in the Attic”، كانت الفرقة تتجول على نطاق واسع وتكتب على الطريق. يبدو أن أساسيات أغنية “Walk This Way” جاءت إلى عازف الجيتار جو بيري أثناء فحص الصوت في هاواي، بينما كان يعزف بمقطوعات موسيقية جديدة مستوحاة من The Meters وجيمس براون. عندما يتعلق الأمر بالتسجيل، يدعي قائد الفرقة ستيفن تايلر أنه ترك مجموعة واحدة من كلمات الأغاني في سيارة أجرة في طريقه إلى الاستوديو، مما أجبره على كتابة أخرى على جدار الدرج.
اتضح أنه حادث سعيد. أحب بيري الكلمات، وقام بملاءمة أجزاء جيتاره حولها. أعيد إصدار الأغنية في العام التالي، وأصبحت أخيرًا الأغنية رقم 10 في عام 1977. وأصبحت أيضًا أسطورية عندما أعيدت صياغتها كموسيقى الروك/الهيب هوب مع Run-DMC في عام 1986، حيث وصلت إلى المركز الرابع على Hot 100.
التلفاز – جوهرة جوني الصغيرة
التلفزيون فرقة غريبة جدًا، حتى اليوم. إذا عدنا بالاستماع إلى عام 1975، عندما كان قائد الفرقة الموسيقية توم فيرلين والمتآمرين معه من الموسيقيين يحاولون صقل ما يمكن أن يكون صوتهم المميز، فلا بد أن الأمر كان أكثر غرابة. كانت الأغنية المنفردة الأولى للمجموعة، “ليتل جوني جويل”، بمثابة بيان نوايا. يبدأ بصوت جهير مشؤوم ولكنه رائع سرعان ما يصاحبه غيتار رئيسي متنافر وطبول موتوريك، وبحلول الوقت الذي تبدأ فيه غناء فيرلين، يبدو الأمر وكأنه لا شيء آخر من العصر: جوهرة زاويّة جذابة بشكل غريب.
وبحسب ما ورد اختار فيرلين الأغنية كأغنية فردية على وجه التحديد بسبب عدم إمكانية الوصول إليها، الأمر الذي أثار استياء عازف الجيتار ريتشارد لويد، الذي كان محبطًا لأن المسار لم يكن معروفًا لقاعدة المعجبين الصغيرة التي تمكنوا من تجميعها. والأسوأ من ذلك، أن طول المسار كان سبع دقائق، مما يعني أنه سيمتد على جانبي الشاشة مقاس 7 بوصات، مما يحد من تشغيل الراديو ويمنع التلفزيون من الترويج لأغنيتين بإصدار واحد. ونتيجة لذلك ترك لويد الفرقة لفترة وجيزة.
قد يكون من غير العادل إلى حد ما وصف “Little Johnny Jewel” بأنه فاشل – فقد حصل على إصدار محدود فقط في عام 1975 ولم يكن ليتصدر قائمة Hot 100 دون عمليات قمع عديدة. ولكن من المثير للاهتمام أن نتذكر أن التلفزيون كان لا يزال يعاني من الغموض النسبي خلال منتصف السبعينيات، وخاصة في الولايات المتحدة. على الرغم من أن المجموعة وصلت إلى مستويات إبداعية أكبر مع الأغنية الكلاسيكية “Marquee Moon” عام 1977، إلا أن الفرقة انقسمت في العام التالي تمامًا كما كانت تكتسب بعض الجذب التجاري. يمكن القول إن اللامبالاة التي شعر بها فيرلين تجاه جعل “Little Johnny Jewel” نجاحًا كبيرًا ميزت مسيرة التلفزيون بأكملها في السبعينيات.
سفر التكوين – زواحف السجاد
في منتصف السبعينيات، كانت بعض أعظم فرق الروك التقدمية في التاريخ في ذروة قوتها. واحدة من هذه كانت الفرقة البريطانية سفر التكوين. مع وجود كل من بيتر غابرييل وفيل كولينز على رأس المجموعة، كانت المجموعة في خضم تقديم أحد أكثر المشاريع طموحًا في ألبوماتها: “The Lamb Lies Down on Broadway”، وهو أوبرا روك مزدوجة الألبوم تضم الأغنية الكلاسيكية “Carpet Crawlers”.
في تقليد بروغ روك، من المفترض أن يتم تناول الألبوم ككل، حيث تحكي الأغاني معًا قصة محتال بورتوريكو في شوارع مدينة نيويورك. ربما لهذا السبب لم تترك أغنية “Carpet Crawlers”، المأخوذة من الجانب الثاني من الألبوم، أي تأثير على مخطط المملكة المتحدة عندما تم اختيارها كأغنية فردية في أبريل 1975. لم تتسامح المراجعات المعاصرة مع لهجتها الكئيبة وشعرها الغنائي الشبحي، لكن المعجبين القدامى يحتفلون بالأغنية باعتبارها واحدة من أجمل عروض جينيسيس. الصور الغريبة التي تستدعيها الكلمات تتناقض بشكل غريب مع الآلات المتعالية. إذا كنت تتطلع إلى الاستمتاع بـ “برودواي” في أجزاء صغيرة، فهذه إحدى الطرق للتعامل معها.
نعم – قريباً
بالحديث عن موسيقى الروك الجميلة، أصدرت Yes أيضًا بعضًا من أكثر أعمالها شهرة في عام 1975. أصدرت الفرقة البريطانية ألبومها السابع، “Relayer”، في عام 1974، والذي يضم أغنيتها الافتتاحية الملحمية التي مدتها 22 دقيقة، “The Gates of Delirium”. تحتوي الأغنية على عدة حركات تتأمل في أهوال الحرب، وتتضمن ثروة من الإيقاعات والمفاتيح وتأثيرات موسيقى الجاز التي تذوب العقل. في النهاية، يصل الأمر إلى نهاية تنحسر فيها الفوضى وتعود المناظر الطبيعية المدمرة إلى مكان من الهدوء الحزين. تم اختيار هذا القسم ليصبح أغنية منفردة مستقلة بعنوان “قريبًا” والتي تم إصدارها في عام 1975.
إنه ترتيب خصب كان بالتأكيد أكثر ملاءمة للراديو من المقاطع الأكثر قوة في “Delirium”، مع مفاتيح لحنية أنيقة من باتريك موراز وصوت عالٍ من قائد الفرقة جو أندرسون. ربما لم تكن ناجحة في حد ذاتها، ولكن بالنسبة لعشاق البرامج، يتم تذكرها باعتبارها واحدة من أكثر المقاطع المؤثرة في ديسكغرافيا Yes بأكملها. إنها قطعة رقيقة وفريدة من نوعها ربما تستحق المزيد من الاهتمام في حد ذاتها أكثر مما كانت قادرة على جذبه كقطعة واحدة.