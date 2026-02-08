5 أغاني لبيلي جويل من الثمانينات تم التقليل من قيمتها

باعتباره شخصًا كان فنانًا منفردًا منذ إصدار ألبومه “كولد سبرينج هاربور” عام 1971، حقق بيلي جويل أكثر من عدد قليل من الأغاني الفردية على مر السنين، ولا تزال تلك الأغاني تحقق نجاحات هائلة في عصر البث المباشر. لنأخذ أغنية “Piano Man” على سبيل المثال، والتي حصدت أكثر من مليار تشغيل على Spotify اعتبارًا من أوائل عام 2026. على هذا النحو، عندما يغامر المستمعون العاديون بالاستماع إلى أعماله الموسيقية، فإنهم يميلون إلى التركيز على تلك الأغاني المنفردة المشهورة. ونتيجة لذلك، فقد اختفت بعض الأغاني من على الرادار، وعندما يحدث ذلك، تتحول المقطوعات الموسيقية الرائعة تدريجيًا إلى أغانٍ تم الاستخفاف بها.
كانت منهجيتنا في تحديد الأغاني المؤهلة لتكون أغاني جويل الأكثر استخفافًا في الثمانينيات واضحة: بدءًا من أغاني بيلي جويل الأقل تشغيلًا على Spotify، قررنا أي الأغاني تستحق الاستماع إليها كثيرًا. الشيء الجيد في كتالوج جويل الخلفي، لحسن الحظ، هو أن اتساقه ككاتب أغاني يوفر عددًا من الأغاني التي نعتقد أنه كان من الممكن أن تكون منفردة بسهولة لو تم منحهم الفرصة للتألق، بما في ذلك أغنية مكارتني “Through the Long Night”، و”Laura” المستوحاة من لينون، و”Running on Ice” الذي ينبض بالبيانو.
خلال الليل الطويل
في عام 1980، أطلق بيلي جويل ألبومه “Glass Houses” بصوت الزجاج المكسور، مما أدى إلى تحريك LP الذي طالما نظر إليه الكثيرون على أنه رد فعل على مشهد البانك والموجة الجديدة. سواء كان ذلك صحيحًا أم لا – جويل وحده هو الذي يعرف على وجه اليقين – هناك بالتأكيد الكثير من مغني الروك الجذابين المسجلين، بما في ذلك “You May Be Right” و”Sometimes a Fantasy” و”It’s Still Rock and Roll to Me” الخالدة. بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الألبوم بالانتهاء، يبدأ في التباطؤ، ولهذا السبب يبرز ألبوم “Through the Long Night” بشكل خاص.
يتجنب “خلال الليل الطويل” أي مظهر من مظاهر موسيقى الروك لصالح لحن مكارتني المتدرج، حيث يجد جويل ملتصقًا بصديق يبدو غير قادر على التخلص من ذكريات الماضي: “الدموع الدافئة، الأحلام السيئة / الأكتاف الناعمة المرتعشة / المخاوف القديمة، لكنني هنا / خلال الليل الطويل معك / معك”. لتقدير الموسيقى حقًا، ابتعد عن “Glass Houses” قليلاً واستمع إلى الموسيقى التصويرية لفيلم جويل الوثائقي لعام 2025 “And So It Goes”، والذي يقدم مزيجًا موسيقيًا من الأغنية التي تسلط الضوء على الإنتاج، والتي – هل نجرؤ على اقتراحها؟ – قد يكاد يكون في بعض الأحيان بمثابة عمل للراحل السير جورج مارتن.
لورا
على مر السنين، لوحظ في كثير من الأحيان أن “The Nylon Curtain” هو الألبوم الأكثر تأثرًا بفرقة البيتلز في مسيرة بيلي جويل المهنية، و”Laura” هي أغنية تعزز هذا الاقتراح بشكل خاص. إنه لينون قليلاً ومكارتني قليلاً، لكن الصوت العام هو بالتأكيد من مكان ما في العصر بين “The Beatles” (المعروف أيضًا باسم “The White Album”) و”Abbey Road”.
حتى مع لحنها، فهي لا تزال واحدة من أكثر أغاني جويل غضبًا، حيث تشكو من لورا الفخرية بالإحباط بسبب مستوى العشق الذي تكنه له. لماذا هو محبط؟ بينما يغني، “لورا تحبني/ حتى لو لم أهتم”، يسأل لاحقًا، “إنها دائمًا تقول إنني أفضل صديقة حظيت بها على الإطلاق/ كيف يمكنك إنهاء المكالمة مع شخص يحتاج إليك بهذه الدرجة؟” وبالحديث عن هذا الإحباط، تحمل “لورا” أيضًا تمييزًا غنائيًا خاصًا في كتالوج بيلي جويل، حيث تجده يسقط القنبلة إف: “أنا هنا / أشعر وكأنني أحمق”.
كما اتضح، الأغنية كتبها جويل بالفعل عن والدته، مستخدمًا اسم “لورا” كبديل ذو مقطع متطابق، وهو ما يفسر بالتأكيد سؤالًا آخر يطرحه في الأغنية: “كيف يمكنها أن تمسك بالحبل السري لفترة طويلة؟”
مفاجآت
إذا كان أي من ألبومات بيلي جويل في الثمانينات يتطلب إدراجين في قائمة أغانيه التي تم الاستخفاف بها خلال العقد، فهو “The Nylon Curtain”. “كنت أفكر في ألبومات البيتلز الرائعة، وخاصة “Sgt. قال جويل للصحفي غاري غراف (عبر Ultimate Classic Rock) عندما تم إصدار LP، “وجميع الأشياء الصوتية الرائعة التي قاموا بها في الاستوديو”، ولا يوجد مكان يتجلى فيه هذا التأثير أكثر من “المفاجآت”.
مستوحاة غنائيًا من حادث دراجة نارية لجويل عام 1982 والتأثير الذي كان من الممكن أن يحدثه على حياته المهنية، تبدأ الأغنية بلوحات مفاتيح دوارة ثم تتميز بتسلسل وتر تنازلي خلال الآيات، مما يؤدي إلى ارتفاعات الجوقة الدوارة. يقترب غناء جويل من تكرار غناء جون لينون في هذه الأغنية أكثر من أي مكان آخر في الألبوم، ربما بسبب التشابه الواضح مع أفضل أعمال لينون مع فرقة البيتلز.
نظرًا للأغاني الأكثر ملائمة للراديو والتي تم إصدارها كأغاني فردية من “The Nylon Curtain”، فإن حقيقة أن هذا المسار لم يتم إصداره بهذه الصفة ليس مفاجأة تمامًا. ومع ذلك، فقد وجدت طريقها في النهاية إلى الجانب B، ولكن ليس حتى عام 1985، عندما تم وضعها على الجانب الآخر من أغنية جويل “أنت فقط إنسان (الرياح الثانية)”.
هذه الليلة
كان ألبوم بيلي جويل “An Innocent Man” بمثابة تكريم لموسيقى doo-wop التي نشأ وهو يستمع إليها عندما كان طفلاً في مدينة نيويورك. في حين أن ستة أغانٍ منفردة تم إصدارها من الألبوم أثبتت أنها من أفضل 40 أغنية في الولايات المتحدة، إلا أن الإصدار السابع لم يصل إلى الولايات المتحدة أبدًا. المسار المعني هو “The Night،” الذي تم إصداره في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن doo-wop قوي مع هذا المسار منذ بداية الأغنية، إلا أنه بالتأكيد رقم بطيء وثابت، وهو رقم لم يكن له أبدًا نفس النوع من إمكانات الرسم البياني مثل أقرانه.
يتميز بتضمين رصيد تأليف الأغاني لبيتهوفن، بسبب استعارة جويل من الحركة الثانية لبيتهوفن “Pathétique Sonata” للكورس، يحتوي “The Night” على جوقة كاسحة تجعله مثاليًا لاحتضان رومانسي أثناء رقصة بطيئة. إذا كنت تبحث عن شيء ممتع وغير متوقع لتنزلق إلى قائمة تشغيل الحنين إلى الثمانينيات أثناء حفل زفاف، فسيكون هذا المسار المثالي الذي يجب مراعاته.
الجري على الجليد
حقق ألبوم بيلي جويل “The Bridge” نجاحًا فوريًا عندما تم إصداره في يوليو 1986، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأغاني الملائمة للإذاعة مثل “Modern Woman” و”A Matter of Trust” و”This Is the Time”، ولكن بقدر ما يصور أولئك الذين كانوا يدورون الألبوم الفعلي، فإن “Running on Ice” كان المسار المثالي لبدء الأمور.
مع مفاتيح الرنين السريعة التي تتحول سريعًا إلى نغمة بيانو خافتة لبيت درامي، تليها جوقة نطاطة، فإن أغنية “Running on Ice” لها طابع الشرطة، كما أن استخدامها لآلات المزج هو تذكير فوري بأن أيام “An Innocent Man” لعام 1983 قد ولت الآن. الطريقة التي يبصق بها جويل الكلمات الافتتاحية على عجل تتطابق مع الكلمات التي يلقيها (“هناك الكثير من التوتر في هذه المدينة / أعلم أنه يتراكم بداخلي”)، وتتوافق سرعة الجوقة مع مفهوم العنوان. من العجيب أن الأغنية لم يتم إصدارها كأغنية منفردة، لكنها ليست أقل من أغنية جويل الكلاسيكية.