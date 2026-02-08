5 أغاني لبيلي جويل من الثمانينات تم التقليل من قيمتها

باعتباره شخصًا كان فنانًا منفردًا منذ إصدار ألبومه “كولد سبرينج هاربور” عام 1971، حقق بيلي جويل أكثر من عدد قليل من الأغاني الفردية على مر السنين، ولا تزال تلك الأغاني تحقق نجاحات هائلة في عصر البث المباشر. لنأخذ أغنية “Piano Man” على سبيل المثال، والتي حصدت أكثر من مليار تشغيل على Spotify اعتبارًا من أوائل عام 2026. على هذا النحو، عندما يغامر المستمعون العاديون بالاستماع إلى أعماله الموسيقية، فإنهم يميلون إلى التركيز على تلك الأغاني المنفردة المشهورة. ونتيجة لذلك، فقد اختفت بعض الأغاني من على الرادار، وعندما يحدث ذلك، تتحول المقطوعات الموسيقية الرائعة تدريجيًا إلى أغانٍ تم الاستخفاف بها.

كانت منهجيتنا في تحديد الأغاني المؤهلة لتكون أغاني جويل الأكثر استخفافًا في الثمانينيات واضحة: بدءًا من أغاني بيلي جويل الأقل تشغيلًا على Spotify، قررنا أي الأغاني تستحق الاستماع إليها كثيرًا. الشيء الجيد في كتالوج جويل الخلفي، لحسن الحظ، هو أن اتساقه ككاتب أغاني يوفر عددًا من الأغاني التي نعتقد أنه كان من الممكن أن تكون منفردة بسهولة لو تم منحهم الفرصة للتألق، بما في ذلك أغنية مكارتني “Through the Long Night”، و”Laura” المستوحاة من لينون، و”Running on Ice” الذي ينبض بالبيانو.