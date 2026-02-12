5 أغاني لديفيد باوي تبدو أكثر روعة اليوم

يمكن أن تتطور قوائم الموسيقى “الأفضل” الشخصية بمرور الوقت، ولكن هناك دائمًا نغمة بوي واحدة على الأقل بين أغانينا المفضلة. وذلك لأن بوي – كما تقول إحدى أشهر أغانيه – تبنى “التغييرات”. إن إعادة اختراع بوي المضطربة جعلت تطوره كفنان وأيقونة أكثر جذرية بكثير من معاصريه، خاصة في السبعينيات. على سبيل المثال، احتفظت فرقة رولينج ستونز إلى حد كبير بصوت موسيقى الروك المليء بالبلوز وصورة الولد الشرير الفاسق طوال العقد. ولكن في نفس الفترة التي امتدت لعشر سنوات، انتقل بوي من شخصية الروك القوية في فيلم “الرجل الذي باع العالم” إلى صاحب الجمال الفكري في ثلاثية برلين.

على طول الطريق، كان نجم موسيقى الروك الفضائي، ورجل الروح، والدوق الأبيض الرقيق المجنون. ينعكس هذا التحول في الشكل في موسيقى بوي التي تقفز من النوع. إذا كنت لا تحب مواد المغني وكاتب الأغاني التي تحمل طابع الملهى والشعبية في "Hunky Dory"، فإن موسيقى البوب ​​الرائعة "Ziggy" عصر "Aladdin Sane" أو مزيج "Station to Station" المليء بالفانك قد يكون كوب الشاي الخاص بك.

وهذا يجعل اختيار نغمات Bowie الأكثر روعة من أي وقت مضى تحديًا. في هذه القائمة، قمنا بحذف الأغاني الناجحة مثل “Fame” و”Let’s Dance”، والجواهر التي تم إعادة اكتشافها مسبقًا مثل “Heroes” المفضلة لدى المعجبين، والتي لم تؤثر على المخططات عندما انخفضت في عام 1977، ولكنها حطمت قائمة Billboard’s Hot Alternative Top Ten في عام 2026. بدلاً من ذلك، إليك جواهر Bowie والتقطيعات العميقة التي كانت مخبأة على مرأى من الجميع. لقد كانوا رائعين دائمًا، ألم يكن ديفيد باوي رائعًا على الإطلاق؟ – ولكنها تبدو أكثر نضارة اليوم.