5 أغاني لديفيد باوي تبدو أكثر روعة اليوم

يمكن أن تتطور قوائم الموسيقى “الأفضل” الشخصية بمرور الوقت، ولكن هناك دائمًا نغمة بوي واحدة على الأقل بين أغانينا المفضلة. وذلك لأن بوي – كما تقول إحدى أشهر أغانيه – تبنى “التغييرات”. إن إعادة اختراع بوي المضطربة جعلت تطوره كفنان وأيقونة أكثر جذرية بكثير من معاصريه، خاصة في السبعينيات. على سبيل المثال، احتفظت فرقة رولينج ستونز إلى حد كبير بصوت موسيقى الروك المليء بالبلوز وصورة الولد الشرير الفاسق طوال العقد. ولكن في نفس الفترة التي امتدت لعشر سنوات، انتقل بوي من شخصية الروك القوية في فيلم “الرجل الذي باع العالم” إلى صاحب الجمال الفكري في ثلاثية برلين.
على طول الطريق، كان نجم موسيقى الروك الفضائي، ورجل الروح، والدوق الأبيض الرقيق المجنون. ينعكس هذا التحول في الشكل في موسيقى بوي التي تقفز من النوع. إذا كنت لا تحب مواد المغني وكاتب الأغاني التي تحمل طابع الملهى والشعبية في “Hunky Dory”، فإن موسيقى البوب الرائعة “Ziggy” https://www.grunge.com/ عصر “Aladdin Sane” أو مزيج “Station to Station” المليء بالفانك قد يكون كوب الشاي الخاص بك.
وهذا يجعل اختيار نغمات Bowie الأكثر روعة من أي وقت مضى تحديًا. في هذه القائمة، قمنا بحذف الأغاني الناجحة مثل “Fame” و”Let’s Dance”، والجواهر التي تم إعادة اكتشافها مسبقًا مثل “Heroes” المفضلة لدى المعجبين، والتي لم تؤثر على المخططات عندما انخفضت في عام 1977، ولكنها حطمت قائمة Billboard’s Hot Alternative Top Ten في عام 2026. بدلاً من ذلك، إليك جواهر Bowie والتقطيعات العميقة التي كانت مخبأة على مرأى من الجميع. لقد كانوا رائعين دائمًا، ألم يكن ديفيد باوي رائعًا على الإطلاق؟ – ولكنها تبدو أكثر نضارة اليوم.
عرض الدائرة
تفتتح أغنية “Width of a Circle” الخارقة للطبيعة والمغرية ألبوم بوي الثالث “The Man Who Sold the World”، مع موسيقى الروك المشؤومة لعازف الجيتار ميك رونسون.
يشير “David Bowie: An Illustrated Discography” إلى أنها كانت الأغنية الوحيدة التي كتبها بوي عندما دخل الاستوديو لتسجيل “The Man Who Sold the World” في عام 1970. مثل أغنية بوي المنفردة “A Space Oddity”، تتتبع أغنية “Width of a Circle” رحلة، ولكن بدلاً من أن يطفو في الفضاء، نزل بطل الأغنية إلى الأرض، ودخل في دوامة من الرعب. ربما نتذكر أن أغنية “A Space Oddity” كانت واحدة من أكثر الأغاني إثارة للجدل في عام 1969، ويبدو أن بوي مصمم على إثارة الغضب هنا.
يروي غناء بوي الضعيف نزوله إلى العالم السفلي – ربما إحدى دوائر الجحيم التسع لدانتي – لمواجهة إله أو شيطان مظلم وساحر. الأغنية، ربما تكون رمزًا لبحث روحي، تتميز بالبنية متعددة الأجزاء لموسيقى الروك التقدمية، لكن الموسيقى أبسط، تشبه موسيقى Black Sabbath. الفرق هو أن “عرض الدائرة” يتميز بجيتار مخفف وبعيد يركب فوق قسم الإيقاع السميك والرعد. إنها موسيقى البلوز روك من بعد آخر، مع كلمات تتناول الانسيابية بين الجنسين ومفاهيم الذكورة، بالإضافة إلى تحية لخليل جبران.
سيعود بوي إلى السيناريوهات الغامضة مع “Diamond Dogs”، لكنه هنا يتجنب الانحطاط المسرحي لهذا الألبوم. يبدو بوي جادًا للغاية في “عرض الدائرة”، مما يجعل هذه الرحلة الجذابة والمروعة مقنعة للغاية.
شيء جميل – مرشح – شيء جميل (إعادة)
ما قاله زملاء ديفيد باوي السابقون عنه يكشف الكثير عن عبقريته. قال مايك جارسون، عازف لوحة المفاتيح في Diamond Dogs، لموقع كوارتز: “كان لديه دائمًا رؤية”. “مهما تطلب الأمر لتوسيع الحدود، بغض النظر عن مدى وحشية الأمر، كان ديفيد لعبة.” مع الأغاني المأخوذة من تعديل موسيقي مقترح لرواية “1984” لجورج أورويل – والتي تم إحباطها عندما رفضت أرملة أورويل الوصول إلى هذه الرواية الكلاسيكية البائسة – وتقنية القطع التي استخدمها ويليام س. بوروز، والتي تعيد ترتيب الكلمات لإنتاج معاني جديدة، فإن “Diamond Dogs”، الألبوم الثامن لبوي، هو بالتأكيد جامح. قطع العلاقات مع منتج “Ziggy Stardust” كين سكوت وعازف الجيتار Spiders From Mars ميك رونسون، أنتج بوي وعزف الجيتار الرئيسي، بالإضافة إلى الساكسفون.
في قلب مفهوم الألبوم، هناك ديستوبيا ما بعد نهاية العالم المتصاعدة مسرحيًا والساحرة بشكل غريب، وهي “شيء جميل/مرشح/شيء جميل”. مع الغناء الموهوب الذي يشير إلى موسيقى الروك القوطي والذروة المفعمة بالحيوية التي تنبئ بالبانك، تعد المجموعة المكونة من ثلاث أغنيات من بين مؤلفات بوي الأكثر طموحًا. دورة الأغنية، التي يهيمن عليها بيانو جارسون لموسيقى الجاز الحرة وجيتار بوي الطاحن والصاخب والساكس، تبدأ بغناء الفنان من الأعماق القبرية لسجله، قبل أن يصعد إلى قمة مدوخة مضمونه. إنه أداء مفعم بالحيوية، ويمكن القول إنه أفضل صوت مسجل لبوي.
تدور أحداث السرد الملحمي من خلال العلاقات التجارية، والسياسيين الفاسدين، ونعيم الكوكايين قصير المدى، والنزعة الاستهلاكية الفظة حيث تبيع المتاجر “الوجوه المضادة للرصاص؛ تشارلي مانسون، كاسيوس كلاي”، وتطهير السمو عندما يقفز عاشقان في النهر ممسكين بأيديهما. نادراً ما كانت رؤية بوي حادة ومؤثرة إلى هذا الحد.
مهنة جديدة في مدينة جديدة
أنتج بوي أفضل موسيقاه خلال فترات الانتقال بين الشخصيات والمنازل والأصوات المميزة. “A New Career In A New Town” يغلق الجانب الأول من ألبوم Bowie الحادي عشر “Low”، ويمثل التحول من “جانب الأغنية” لـ LP، وهو عبارة عن سلسلة متتالية من أجزاء البوب الطليعية للسيرة الذاتية، إلى الجانب الثاني من مقاطع الصوت المحيطة. مقتطف قصير بدون كلمات يحكي قصة انتقال بوي الوشيك إلى برلين – “المدينة الجديدة” في عنوان اللحن – “وظيفة جديدة في مدينة جديدة” يصور أيضًا فنانًا مجردًا من الأقنعة مثل فيلم “Station to Station’s” المستقطب Thin White Duke.
مثل كل أغاني “Low”، يتأثر اللحن التأملي بالموسيقى الإلكترونية لفناني Krautrock مثل Kraftwerk وNeu. يهيمن عليها صوت الطبل الآلي المزدهر، الذي ابتكره المنتج المشارك توني فيسكونتي، وهو المسؤول أيضًا عن أغنية “Heroes” لـ Bowie، وهي واحدة من أفضل خمس أغاني روك لجيل الطفرة السكانية وأطفالهم للتواصل معها. وفقًا للسيرة الذاتية للمنتج، “بوي وبولان وصبي بروكلين”، عندما سأل بوي عما فعلته معدات الاستوديو التجريبية آنذاك، قال فيسكونتي: “إنها تعبث بنسيج الزمن”.
على أجهزة المزج الدوامة، يتصاعد اللحن إلى صوت هزاز أصعب مع إيقاعات متحطمة وهارمونيكا قاطرة بوي. تعلن “وظيفة جديدة في مدينة جديدة” عن نواياها بعنوانها. يتعلق الأمر بالتخلي عما لم يعد يخدمك، واستحضار الشعور الحزين والمفعم بالأمل عند تعبئة حقائبك، والضغط على الوقود مع الأفق الذي أمامك فقط.
النجم القاتل الجديد
وسط الإلكترونيات المشوشة وخط الجهير القاتل الذي يبدو متأصلًا في حمضنا النووي الجماعي، تفتتح أغنية “New Killer Star” أغنية “Reality” التي تم إصدارها في عام 2003. وتشير كلمات الأغنية الافتتاحية، التي تُغنى بسحر مخدر لشخص مصاب بالصدمة، إلى هجمات 11 سبتمبر التي دمرت منزل الفنان في مدينة نيويورك: “شاهد الندبة البيضاء العظيمة فوق باتيري بارك”. تجنب باوي السياسة لكنه تبنى الموضوعية، وهذا موجود هنا في عنوان الأغنية – “القاتل الجديد” الذي يحاكي نطق الرئيس الأمريكي للأسلحة “النووية” المزعومة المستخدمة كمبدأ للحرب.
كان من الممكن أن ينتمي بوي ذات يوم إلى حفنة من نجوم الروك الذين كانوا أشخاصًا غريبي الأطوار حقًا، ولكن بحلول الوقت الذي نزل فيه فيلم “Reality” في عام 2003، كان رجل عائلة سعيدًا. وفي حديثه إلى The Word، المحفوظة على موقع الصحفي بول دو نوير، كشف بوي عن سبب اعتناقه للتفاؤل المعدّل بشكل جيد في مواجهة الكارثة. “قال: “لدي الآن ابنة تبلغ من العمر 3 سنوات … ستعيش حياة رائعة، اللعنة. لا ينبغي لي أن أكون عدميًا بعد الآن، حتى لأسباب إبداعية”.
على الرغم من أنها تحافظ على أجواءها الصاخبة طوال الوقت، إلا أن أغنية “New Killer Star” تتألق في جوقتها، مع تصاعد غيتار ثلاثي في كلمات تتعجب من الأشياء التي كانت تعتبر في السابق أمرا مفروغا منه: الأشجار والأرصفة والمباني. حتى أن قصيدة غنائية أخرى بعنوان “دعونا نواجه الموسيقى والرقص” تنسخ عنوان لحن فريد أستير الذي أضاء آفاق الناس خلال فترة الكساد الكبير. يتصور فيلم “New Killer Star” ذو الرؤية الواضحة والمستقبلية، أيامًا أفضل في المستقبل.
بلاك ستار
لطالما كانت أفضل أغاني بوي متناقضة بشكل جنوني ومرح، والأغنية الرئيسية لألبومه الأخير “Blackstar” ليست استثناءً. يبدو أن الأغنية تهتم أكثر بإثارة المشاعر بدلاً من المعنى، وتشير إلى إنتاجه الخصب في السبعينيات بعنوان وكلمات يمكن أن تعيد النظر في اهتمامات الفنان بالخيال العلمي الغامض. في فيزياء الكم، النجم الأسود هو كيان كثيف يتشكل في ظل ظروف كان يُعتقد سابقًا أنها تؤدي إلى نشوء ثقوب سوداء.
تقترح ملحمة باوي التي تبلغ مدتها 10 دقائق تقريبًا مفاهيم غامضة ومراوغة. بين قوسين مما يبدو كأنه ترانيم لحفل سحري، يغني بوي، “في فيلا أورمين، تقف شمعة منفردة.” أورمين، قرية في النرويج، تعني أيضًا “الثعبان” باللغة النرويجية، وهو مخلوق شائع في كتابات عالم السحر والتنجيم أليستر كراولي، الذي قرأه بوي في السبعينيات. من المؤكد أكثر أن فيلم Blackstar، الذي تم إصداره في عيد ميلاد بوي التاسع والستين – قبل يومين من وفاته بسبب السرطان – يتناول ما أسماه شكسبير “البلد غير المكتشف” في “هاملت”.
مع أغنية “Blackstar”، يخرج بوي بمزيج موسيقي من القديم والجديد. وسط التوزيعات الموسيقية المهيبة والمهيبة والطبول العسكرية، إيقاعات الجاز المتزامنة التي تحد من الطبول والباس – وهي عنصر أساسي في ألبوم “Earthling” لباوي، وبوق الساكسفون الذي يشبه “Diamond Dogs”، يقود “Blackstar” المستمع في جميع أنحاء الخريطة الموسيقية والعاطفية قبل أن يستقر في نغمة عرض متأرجحة وغامضة. إنه فيلم مظلم ورومانسي بشكل غريب، ولا يثير الرهبة، بل الغموض الذي يكمن وراء الحجاب المميت.