5 أغاني لـ Shoegaze من التسعينيات لموسيقى تصويرية لأحلامك

أحد أغرب الأنواع الموسيقية وأكثرها تفردًا التي تفرعت من شجرة الصخور في الثمانينيات، وصلت شوجازي إلى ذروتها في أوائل التسعينيات، مما جلب عالمًا جديدًا تمامًا من الحلم إلى المشهد الصوتي. انطلاقًا من الاستكشافات التأملية لفرق موسيقى البوب ​​الحالمة مثل Cocteau Twins والتجارب الرائدة لأعمال الموجة الجديدة مثل Siouxsie وBanshees، دفع شوجازي موسيقى الروك إلى منطقة دماغية جديدة، محولًا الأغاني إلى مقاطع صوتية ونغمات موسيقية إلى جدران من الجيتار المزخرف.

والنتيجة النهائية لكل هذا التطور هي نوع أدبي يتميز بأثيريته. بفضل القيثارات المحملة بتأثيرات العلامة التجارية والغناء الصامت، تعد Shoegaze واحدة من أكثر الأنواع الفرعية التي تشبه الحلم. حتى فنانيها، الذين يلعبون بشكل نمطي بأعينهم عند أقدامهم ويغنون حول استكشاف أعمق مشاعرهم، يبدون وكأنهم في حلم، إن لم يكن يوجهونه مباشرة. للوصول إلى هذا المكان اللينشي الذي يتميز بالسريالية والتأمل، إليك خمس أغنيات من التسعينات لموسيقى تصويرية لأحلامك.