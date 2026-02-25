5 أغاني لـ Shoegaze من التسعينيات لموسيقى تصويرية لأحلامك

أحد أغرب الأنواع الموسيقية وأكثرها تفردًا التي تفرعت من شجرة الصخور في الثمانينيات، وصلت شوجازي إلى ذروتها في أوائل التسعينيات، مما جلب عالمًا جديدًا تمامًا من الحلم إلى المشهد الصوتي. انطلاقًا من الاستكشافات التأملية لفرق موسيقى البوب الحالمة مثل Cocteau Twins والتجارب الرائدة لأعمال الموجة الجديدة مثل Siouxsie وBanshees، دفع شوجازي موسيقى الروك إلى منطقة دماغية جديدة، محولًا الأغاني إلى مقاطع صوتية ونغمات موسيقية إلى جدران من الجيتار المزخرف.
والنتيجة النهائية لكل هذا التطور هي نوع أدبي يتميز بأثيريته. بفضل القيثارات المحملة بتأثيرات العلامة التجارية والغناء الصامت، تعد Shoegaze واحدة من أكثر الأنواع الفرعية التي تشبه الحلم. حتى فنانيها، الذين يلعبون بشكل نمطي بأعينهم عند أقدامهم ويغنون حول استكشاف أعمق مشاعرهم، يبدون وكأنهم في حلم، إن لم يكن يوجهونه مباشرة. للوصول إلى هذا المكان اللينشي الذي يتميز بالسريالية والتأمل، إليك خمس أغنيات من التسعينات لموسيقى تصويرية لأحلامك.
الخصبة – لا شيء طبيعي
تم العثور على أغنية “Nothing Natural” لفرقة Lush في الألبوم الكامل الأول للفرقة “Spooky”، وهي مقدمة مثالية لعالم Shoegaze الذي يشبه الحلم. تبدأ الأغنية بدقة الوسائط، مع تأثير جدار الصوت الخاص بالعلامة التجارية لهذا النوع بالكامل من الثانية الأولى. بفضل قائدي Lush المشاركين ميكي بيريني وإيما أندرسون اللذين قاما بمهمة مزدوجة على كل من القيثارات والغناء، بالإضافة إلى الكمية المتوقعة من تأثيرات الجيتار الأثيرية، أصبح الصوت رائعًا، بغض النظر عن التلاعب بالألفاظ.
تعد كلمات الأغاني والفيديو الموسيقي لأغنية “Nothing Natural” مثالية لهذا النوع من الموسيقى مثل صوتها. عبارات مثل “المواسم اللامعة في شعرك / وكان الأمر أكثر مما أستطيع تحمله” هشة وشاعرية، وتعرض الاستبطان النموذجي للعديد من معاصريهم. وبالمثل، فإن الفيديو الموسيقي متناثر وحميم ويبدو غير متحمس تقريبًا – وهي السمات المميزة التي سيكون أي معجب بجمالية الأحذية في التسعينيات مألوفًا لها. في معظم مقاطع الفيديو، كان بيريني وأندرسون يحدقان بشوق في الكاميرا بينما تومض الأضواء من حولهما، مما يكشف عن مجموعة فارغة تقريبًا مرسومة لتبدو وكأنها سماء مفتوحة. إن تسميتها بالحلم سيكون بخس.
Slowdive – عندما تضرب الشمس
في أي مناقشة حول صانعي الأحذية العظماء على الإطلاق، لا بد أن يظهر فريق موسيقى الروك “Slowdive”. وبالمثل، فإن ألبومهم “Souvlaki”، وهو جهد نادر في السنة الثانية يتفوق على الظهور الأول، لا بد أن يظهر في محادثة أفضل ألبومات شوجازي. يعد كل مقطع صوتي في الألبوم إدراجًا جديرًا بالاهتمام، ولكن “When The Sun Hits” هو عندما يكون “Souvlaki” في أكبر حالاته، وأكثرها حماسًا، وأكثرها وضوحًا.
غناء نيل هالستيد منخفض وسهل التحدث، والباس إيقاعي ومضخ، ويعمل عازفو الجيتار الثلاثي في المجموعة جميعًا وقتًا إضافيًا لإنشاء موجات وأحواض من الضوضاء الثابتة والمتصاعدة. إنها حقًا الأغنية المثالية للتأكيد على الأحلام، وهو أمر منطقي، نظرًا لتصنيف الفرقة المتكرر على أنها موسيقى بوب الأحلام.
ومن المثير للاهتمام أن أغنية “سوفلاكي” كانت في البداية بمثابة فشل فادح، وانتقدها النقاد في موطن الفرقة في المملكة المتحدة، والذين ربما تحول ذوقهم نحو مشهد البوب البريطاني الناشئ. في السنوات اللاحقة، تلقى الألبوم مراجعات رائعة بأثر رجعي، على غرار قصة ألبوم Weezer “Pinkerton”، وهو ألبوم آخر في السنة الثانية والذي تتناقض مراجعاته الأولية اللاذعة مع استحسانه شبه العالمي في نهاية المطاف.
بلدي الحب الدموي – في بعض الأحيان
يعتبر فريق الروك الأيرلندي الإنجليزي My Bloody Valentine، الذي غالبًا ما يعتبر إنجازًا كبيرًا لـ Shoegaze، في أفضل حالاته في ألبومهم “Loveless” عام 1991. تم الإشادة بالألبوم على نطاق واسع، وتصدر العديد من أفضل القوائم في هذا النوع، ويظل له تأثير دائم على الفنانين عبر الأنواع، حتى بعد سنوات من اختفاء الفرقة في النهاية.
من المعروف أن “Loveless” كان، اعتمادًا على من سأل، إما عملاً محببًا أو كابوسًا مطلقًا لإنشائه، ويتطلب استوديوهات متعددة، وأكثر من عشرة مهندسين، وعلامات تجارية متعددة، ومئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في التكاليف. ومع ذلك، كانت الخسائر التي تكبدتها لإنتاجها تستحق العناء، مع الأخذ في الاعتبار إرثها باعتباره تجديدًا جذريًا في مجال غيتار الروك وكسجل نموذجي لـ Shoegaze.
“أحيانًا” هي إحدى قصائد الألبوم، لكنها تبدو مختلفة قليلاً فقط عن مساراتها الأكثر تفاؤلاً. أكثر من أي شيء آخر، فهو يعرض واحدة من أكثر الخصائص المميزة لهذا النوع: مزج الأصوات بدرجة أقل قليلاً من الجيتار المشوه من أجل الحفاظ على المسار بأكمله متطابقًا كجدار واحد من الضوضاء التي تشبه الحلم.
اركب – اتركهم جميعًا خلفك
تعد Ride جزءًا أساسيًا من تشكيل Shoegaze في إنجلترا في أواخر الثمانينيات وحتى يومنا هذا، تعتبر ألبوماتهم من أفضل ألبومات Shoegaze على الإطلاق. في اتفاق نادر بين النجاح التجاري والنجاح النقدي لهذا النوع، وصل أحد أفضل ألبومات Ride، Going Blank Again، إلى المركز الخامس في مخطط ألبومات المملكة المتحدة في عام 1992، مما يجعله نافذة تجارية نادرة في هذا النوع للعديد من المبتدئين.
لحسن الحظ، يبدأ تشغيل فيلم “Going Blank Again” على الفور، مع العمل الرائع الذي تبلغ مدته ثماني دقائق، “اتركهم جميعًا خلفك”. تم إصدار عدد قليل من الأغاني التي تزيد مدتها عن ثماني دقائق كأغاني فردية، ناهيك عن الأغاني الفردية لألبوم رفيع المستوى، ولكن “اتركهم جميعًا وراءهم” كان ذلك لسبب وجيه. إن الجيتار والباس والطبول عبارة عن قوى رائعة طوال طولها الكبير، ولكن بطريقة Shoegaze الحقيقية، لا يتغلب أي منها على الآخر وبدلاً من ذلك ينشئ لوحة صوتية واحدة. إذا كان هناك شيء مميز، فهو العمل الرائع على الجيتار للمغني/عازف الجيتار آندي بيل، والذي قد يعرفه المعجبون أيضًا على أنه عازف البيس منذ فترة طويلة لفرقة Oasis.
عجلة كاثرين – أسود معدني
تعتبر كاثرين ويل مهمة تمامًا لتطور شوجازي مثل أي فرقة أخرى في هذه القائمة، ولكنها تختلف تمامًا عن أقرانها. بعيدًا عن المركز الموسيقي للمشهد في لندن، كانت نسخة كاثرين ويل من شوجازي حرة لتصبح أكثر مزاجية وأكثر صعوبة في كثير من الأحيان، وربما لم يكن ذلك مفاجئًا بالنظر إلى أن قائد الفرقة روب ديكنسون هو ابن عم المغني الأسطوري في فرقة آيرون مايدن بروس ديكنسون. تُرجمت هذه الميزة الإضافية إلى غيتار أكثر ثقلاً في بعض الأحيان، وربما إلى نجاحهم السائد غير المعتاد في الولايات المتحدة
على عكس معاصريها، الذين ظل نجاحهم محصورًا إلى حد كبير في المملكة المتحدة، حققت كاثرين ويل بالفعل نجاحًا لائقًا في الولايات المتحدة، بقيادة فيلم “بلاك ميتاليك” بشكل أساسي. يتميز الفيديو بأجواء شبحية، ويتناغم بشكل جيد مع غناء ديكنسون المؤلم والمستمر والأقسام الموسيقية الموسعة ذات الصدى الثقيل. في أربع دقائق ونصف، يتم بالفعل تحرير النسخة المنفردة اللحمية من “Black Metallic” من إصدار الألبوم. في تلك الملحمة التي تزيد مدتها عن سبع دقائق، تكشف الأغنية عن طبيعتها الحقيقية كنشيد من نوع Shoegaze مع مقاطع جيتار طويلة تشكل موسيقى تصويرية ممتازة تحلم بها.