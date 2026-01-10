5 أغاني لنيل دايموند من السبعينيات تم التقليل من شأنها

إذا كنت تعرف أي شيء عن نيل دايموند، فأنت تعرف “Sweet Caroline”. تحظى أغنية الكاريوكي المثالية حاليًا بحوالي 900 مليون استماع على Spotify، مع الكورس التمهيدي الخاص بها “Hands / Touchin ‘hands” ونغمات البوق الثلاثة “Bah, bah, bah” أثناء الجوقة. لكن ثاني أكثر أغنية استماعًا لدياموند، “Cracklin’ Rosie”، انخفضت بشكل حاد إلى حوالي 143 مليون استماع. في حد ذاته، هذا لا يعني أن كتالوج دايموند لم يتم استكشافه جيدًا، ولكنه يشير إلى أنه من بين 48 ألبومًا إجماليًا على مدار 60 عامًا من الزمن، لديه بعض الجواهر غير المقدرة في انتظار سماعها.
ومع ذلك، فإن اختيار الأغاني الماسية التي تم الاستخفاف بها يمثل تحديًا. الكثير من ديسكغرافيا دايموند متماثلة في النغمة والإيقاع والإيقاع والمشاعر، لذلك من الصعب أن تبرز الأغاني. لن نبذل قصارى جهدنا لاختيار الأغاني التي تتعارض بنسبة 100% مع الأجواء الماسية النموذجية والرطبة والشمالية، ولكن يتعين علينا تضييق نطاق اختياراتنا على الأغاني التي يسهل تصنيفها على أنها “تم الاستخفاف بها” لأنها مختلفة عن أقرانها. للأسف، تظهر بعض هذه الأغاني في ألبومات دايموند في الستينيات، مثل “Brother Love’s Travelling Salvation Show” عام 1969. وبالطبع، فإن أغنية مثل أغنية السباغيتي الغربية التي صدرت عام 1967 بعنوان “Girl, You’ll Be a Woman Someone” – والتي اشتهرت بإعادة صياغتها بواسطة Urge Overkill للموسيقى التصويرية لـ “Pulp Fiction” – تتمتع بعوامل عالية الجرأة والروعة لدرجة أنه من العار أن نتجاوزها لأننا ننظر فقط إلى موسيقاه في السبعينيات.
ومع ذلك، فإن اختياراتنا تثبت أن مغني “Song Sung Blue” ليس مجرد جبن مكدس فوق جبن مع جانب من سترة البدلة اللامعة. نظرًا لأن Diamond لم يعد موجودًا بعد الآن، فإن أغاني Diamond التي تم الاستخفاف بها تستحق الاستماع حقًا، بغض النظر عن تفضيلاتك الموسيقية. يتضمن ذلك الأغنية القبلية المتميزة “Soolaimon” من “Tap Root Manuscript” في السبعينيات، و”Crunchy Granola Suite” من “Stones” في عام 1971، وموسيقى الروك الإنجيلية في عام 1972، “Walk on Water” من “Moods”.
سوليمون
السيتار، والكونغاس، ومغنيو الخلفية الشبيهون بالإنجيل، وأرغن هاموند، والبيانو، والغيتار الصوتي: “Soolaimon” هي أغنية خيالية للغاية ونابضة بالحياة وبعيدة عن المجال بالنسبة لنيل دايموند، لدرجة أنه بمجرد بدء الأغنية، من المحتمل أن تتساءل عمن تستمع إليه بحق الجحيم. ومع ذلك، فإن “Soolaimon” – الذي يقع في منتصف مجموعة “The African Trilogy (A Folk Ballet)” التي يبلغ طولها 20 دقيقة تقريبًا لـ Diamond في “Tap Root Manuscript” في السبعينيات – يحتفظ بميزة رئيسية واحدة تجعله Diamond للغاية: القدرة على الغناء. خطافها لا يزال مفهومًا بشكل كبير وقابل للمتابعة من قبل المستمع العام، على الرغم من تزيين النافذة الموسيقية للأغنية.
هناك الكثير من الحكايات على الإنترنت فيما يتعلق بتأليف دايموند لـ “The African Trilogy”، والتي ينحرف الكثير منها إلى منطقة أسطورية لا أساس لها من الصحة، مثل الأغنية المستوحاة من مبشر إلى القارة الأفريقية. لكن ما يمكننا قوله هو أن دايموند اهتم بالموسيقى من القارة الأفريقية بشكل عام، وبكل المقاييس، من كينيا على وجه التحديد. على الرغم من أن الأمر يبدو غريبًا، إلا أن هذا يعني أن دايموند كان رائدًا عندما يتعلق الأمر بـ “الموسيقى العالمية” ذات التصنيف السيئ، جنبًا إلى جنب مع شخصيات بارزة مثل بول سايمون.
في وقت لاحق من حياته، أعاد دايموند النظر في أغنية “Soolaimon” وزاد قيم الإنتاج إلى 11. يتضمن عرضه للأغنية في المسرح اليوناني في لوس أنجلوس عام 2012 أصوات المطر والرعد المحيطة، والأبواق والمزامير، كما أنه أكثر إيقاعًا وتقدمًا. يبدو الأمر كما لو أن دايموند كان يدعو المستمعين للمشاركة في النسخة الأكثر تحقيقًا من رحلة “سوليمون” الموسيقية. في هذه المرحلة، تتوافق كلمات الأغنية حقًا مع طموح موسيقاها: “إله حاجتي، أريد، أريد / سيد حاجتي، حاجتي، حاجتي / يقودني، على، على / إلى المرأة، ترقص للشمس.”
جناح الجرانولا المقرمش
أولاً: لا، “Crunchy Granola Suite” لا يتعلق بالتجول في شوارع بورتلاند بولاية أوريغون في عشرينيات القرن الحالي. كان نيل دايموند متقدمًا جدًا على المنحنى المقرمش والعامية الحديثة عندما أصدر “Crunchy Granola Suite” في فيلم “Stones” عام 1971. من خلال امتصاص القليل من الأساليب الموسيقية التجريبية والرائعة للغاية في حقبة السبعينيات، يبدو “Crunchy Granola Suite” وكأن Led Zeppelin تحول إلى أسلوب شعبي، مع لعقات الغيتار الرئيسية البارزة وحتى بعض الأغاني المنخفضة التسجيل والهادئة. من المؤكد أنها ستربك المستمعين الذين يعرفون فقط الأغاني الماسية مثل “Sweet Caroline”.
تصبح حكاية “Crunchy Granola Suite” أكثر إرباكًا وغرابة عندما تعلم أن Diamond – هذا صحيح إلى الله – كتب الأغنية كقصيدة للجرانولا الفعلية. مثل الأشياء التي تأكلها. ليس فقط الجرانولا، ولكن أسلوب حياة نظيف وصحي بشكل عام. كما تقول الكلمات وتعني حرفيًا (تستحق الكتابة بالكامل)، “اترك انكماشك وتوقف عن شربك / الجرانولا المقرمشة الأنيقة / غنها / حسنًا / دا دا دا دا / دا دا دا دا دا / دي دي دي دو / ديدل-إي دوم دوم / سآخذ ضعفًا من فضلك.” مع كلمات مثل هذه، قد يعتقد المرء أن دايموند لم يكن يقصد ما كتبناه في إرساليته عام 1968 عن استخدام الماريجوانا، “أغنية مدخن الوعاء”.
مثل “Soolaimon”، أعاد دايموند النظر في “جناح الجرانولا المقرمش” المبهج والمرن والقابل للرقص في وقت لاحق من حياته. في حفل موسيقي عام 2008 في ماديسون سكوير جاردن، أخبر الجمهور أن ألبومه المباشر لعام 1972، “Hot August Night”، ساعد في دفع “Crunchy Granola Suite” إلى درجة ما من النجاح. ربما تكون الأغنية قد سقطت من على الرادار الثقافي منذ ذلك الحين، لكنها بالتأكيد مقدد بما يكفي لإعادة النظر فيها.
المشي على الماء
إذا لم تستمع بعد الدقيقة الأولى أو نحو ذلك من أغنية “Walk On Water”، فقد تميل إلى التساؤل عن سبب إدراجها في هذه القائمة. تتطلب الأغنية درجة من الصبر لا تتناسب مع أغنية منفردة في العصر الحديث أو مقطع TikTok مدته 10 ثوانٍ. ولكن عندما تم إصدارها كأغنية منفردة من أغنية “Mood” عام 1972 (هناك لغة عامية مستقبلية متوقعة لنيل دايموند، مرة أخرى)، كان أداء أغنية “Walk On Water” جيدًا. وصلت إلى رقم 17 على Billboard Hot 100. وقد سقطت الأغنية منذ ذلك الحين على جانب الطريق، ولكن بمجرد تجاوز علامة الدقيقة الواحدة هذه، ستسمع سبب تصنيفها ضمن إحدى أغاني Diamond الأكثر مبالغًا في تقديرها.
يبدأ “Walk On Water” بهدوء شديد مع الغيتار الصوتي، والباس، وشاكر الإيقاع، والغناء الماسي. ولكن عندما تأتي غناء دو-ووب في الخلفية أثناء المقطع الثاني، فأنت تعلم أن الأغنية على وشك التغيير. وعندما تنفجر الأغنية في نغمة متسارعة، مملوءة بالإنجيل مع البونغوس، وخطوط البيانو المبهجة، وحتى الغناء الذي يتجه أحيانًا نحو موسيقى الريغي، فأنت تعلم أنك تسمع أغنية ماسية فريدة من نوعها. تستمر الأغنية في التطور حتى نهايتها، والتي تأتي في ثلاث دقائق وأربع ثوان فقط. من المثير للإعجاب أن المسار يحقق الكثير في مثل هذا الطول القصير.
أما بالنسبة للقصة وراء “المشي على الماء”، فقد قال دايموند ذات مرة في سؤال وجواب عن “ضوضاء جميلة”: “أراهن أنك إذا تحدثت إلى طبيبتي النفسية، فيمكنها أن تخبرك إذا كان الأمر يتعلق بوالدتي”. ربما يكون الأمر كذلك بالفعل، لأنه كما تقول كلمات الأغنية، “المشي على الماء، أليس مثلها؟ / إنها تقود الأطفال” و”Light de light، we got demornin’ / Mornin’ make a new day / Glory view، got de الفجر / يا لورد، أضاء الليل بعيدًا.”
إذا كنت تعرف ما أعنيه
من المحتمل أن تكون أغنية “إذا كنت تعرف ما أعنيه” من أغنية “Beautiful Noise” لعام 1976 هي الأغنية الأكثر شيوعًا لنيل دايموند من أغاني نيل دايموند التي تم الاستخفاف بها. لكنها واحدة من أفضل الإصدارات لما هي عليه. رثاء يركز على الصوت حول الأيام الماضية والحب الباهت، وتتحول الأغنية إلى تصعيد موسيقي متدفق يجسد المشاعر الحلوة والمرة الواضحة في كلماتها، ولكن ليس تمامًا: “ويعزف الراديو مثل نغمة الكرنفال / بينما نرقد في سريرنا في الغرفة الأخرى / عندما نتخلى عنه / من أجل حلم في ممر صغير.” الأمر كله ميلودرامي ومبالغ فيه إلى حد ما، ولكن إذا اقتربت من الأغنية متوقعًا ذلك، فلن تغادر بخيبة أمل.
ولكن على الرغم من ميلودراما الأغنية، فإن أغنية “إذا كنت تعرف ما أعنيه” تظهر على أنها أكبر سنًا ومرهقة من العالم لأنها تحكي قصة لا يمكن أن يرويها إلا شخص أكبر سنًا ينظر إلى الحياة. قارن “إذا كنت تعرف ما أعنيه” ومغنيها وكاتب أغانيها، والمقالات القصيرة اللحظية – “تناولت مشروبًا من كأس من النبيذ القديم / أغمضت عيني ويمكنني أن أجعله حقيقيًا / وأشعر به مرة أخرى” – مع عبارة “الأوقات الطيبة لم تبدو جيدة أبدًا” من أغنية “Sweet Caroline” عام 1969 قبل سبع سنوات.
هذا النوع من الأصالة يجعل “إذا كنت تعرف ما أعنيه” يبدو وكأنه لمحة نادرة عن عالم دايموند الداخلي، والذي يمكن القول إنه يظل غامضًا في الكثير من أعماله. الخطوط النمطية مثل “لقد كان وقتًا آخر / لقد كان مكانًا آخر” تدمر إلى حد ما هذه الأصالة بالغموض، لكن الأغنية لا تزال أقل من قيمتها بشكل عام.
ماما لا أعرف
الأغنية الأقل استماعًا في قائمتنا، وكذلك أغنية Neil Diamond الأخيرة التي تم المبالغة في تقديرها في السبعينيات، بالتسلسل الزمني، “Mama Don’t Know” لم تستمع إلا إلى حوالي 233000 على Spotify في وقت كتابة هذا التقرير. قد يكون من المبالغة القول صراحةً أن أغنية “Mama Don’t Know” لا تبدو مثل Diamond على الإطلاق، ولكن من السهل أيضًا سماع كيف تبدو الأغنية مناسبة تمامًا لفنان آخر.
المسار الثاني في “September Morn” لعام 1979، “Mama Don’t Know” هو عبارة عن علاقة غيتار كهربائي متزامنة مع لدغة وموقف وديناميكيات صوتية تدفع Diamond إلى منطقة falsetto النادرة. وبعد ذلك، عندما تعتقد أن الأغنية قد انتهت بعد مرور ثلاث دقائق أو نحو ذلك، فإن الموسيقى تعيد إنتاج نفسها في خاتمة موسيقية متقنة تضيف طابعًا مميزًا إلى الأغنية، ولكنها ليست ضرورية تمامًا. يعد هذا النوع من الازدهار الإبداعي أمرًا طبيعيًا بالنسبة للعديد من الفنانين الآخرين، ولكنه غير معتاد بالنسبة لـ Diamond ويرفع “Mama Don’t Know” إلى مكانة منخفضة للغاية.
أما بالنسبة لمعنى عبارة “ماما لا أعرف”، فلدينا كلمات الأغنية لترشدنا. في هذه الحالة، تعرض الكلمات ما يبدو وكأنه موقف ساخر من المعالجين بالإيمان. تقول الكلمات: “ماما لا تعرف / ما يعرفه الواعظ / لكن الواعظ يعرف ذلك جيدًا”. تنتهي الأغنية بالسطر المتكرر، “ألا يلمسك عندما يتحدث؟”، والذي يبدو أنه يشير إلى نوع من إساءة استخدام السلطة من جانب الواعظ. إذا كان هذا التفسير صحيحًا، فإن أغنية “Mama Don’t Know” تصبح مثيرة للاهتمام بشكل خاص في عام 2006، عندما أصدر Diamond أغنية “Man of God” الصادقة والمرتكزة على الإيمان مع سطور مثل، “أنا أشكرك يا رب على إعطائي الأغنية / لأنك جعلتني قويًا”. وفي كلتا الحالتين، “ماما لا أعرف” تستحق الاستماع.