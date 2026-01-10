5 أغاني لنيل دايموند من السبعينيات تم التقليل من شأنها

إذا كنت تعرف أي شيء عن نيل دايموند، فأنت تعرف “Sweet Caroline”. تحظى أغنية الكاريوكي المثالية حاليًا بحوالي 900 مليون استماع على Spotify، مع الكورس التمهيدي الخاص بها “Hands / Touchin ‘hands” ونغمات البوق الثلاثة “Bah, bah, bah” أثناء الجوقة. لكن ثاني أكثر أغنية استماعًا لدياموند، “Cracklin’ Rosie”، انخفضت بشكل حاد إلى حوالي 143 مليون استماع. في حد ذاته، هذا لا يعني أن كتالوج دايموند لم يتم استكشافه جيدًا، ولكنه يشير إلى أنه من بين 48 ألبومًا إجماليًا على مدار 60 عامًا من الزمن، لديه بعض الجواهر غير المقدرة في انتظار سماعها.

ومع ذلك، فإن اختيار الأغاني الماسية التي تم الاستخفاف بها يمثل تحديًا. الكثير من ديسكغرافيا دايموند متماثلة في النغمة والإيقاع والإيقاع والمشاعر، لذلك من الصعب أن تبرز الأغاني. لن نبذل قصارى جهدنا لاختيار الأغاني التي تتعارض بنسبة 100% مع الأجواء الماسية النموذجية والرطبة والشمالية، ولكن يتعين علينا تضييق نطاق اختياراتنا على الأغاني التي يسهل تصنيفها على أنها “تم الاستخفاف بها” لأنها مختلفة عن أقرانها. للأسف، تظهر بعض هذه الأغاني في ألبومات دايموند في الستينيات، مثل “Brother Love’s Travelling Salvation Show” عام 1969. وبالطبع، فإن أغنية مثل أغنية السباغيتي الغربية التي صدرت عام 1967 بعنوان “Girl, You’ll Be a Woman Someone” – والتي اشتهرت بإعادة صياغتها بواسطة Urge Overkill للموسيقى التصويرية لـ “Pulp Fiction” – تتمتع بعوامل عالية الجرأة والروعة لدرجة أنه من العار أن نتجاوزها لأننا ننظر فقط إلى موسيقاه في السبعينيات.

ومع ذلك، فإن اختياراتنا تثبت أن مغني “Song Sung Blue” ليس مجرد جبن مكدس فوق جبن مع جانب من سترة البدلة اللامعة. نظرًا لأن Diamond لم يعد موجودًا بعد الآن، فإن أغاني Diamond التي تم الاستخفاف بها تستحق الاستماع حقًا، بغض النظر عن تفضيلاتك الموسيقية. يتضمن ذلك الأغنية القبلية المتميزة “Soolaimon” من “Tap Root Manuscript” في السبعينيات، و”Crunchy Granola Suite” من “Stones” في عام 1971، وموسيقى الروك الإنجيلية في عام 1972، “Walk on Water” من “Moods”.