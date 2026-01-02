5 أغاني مبالغ فيها من الثمانينات لا نريد أن نسمعها مرة أخرى

كيف يمكن أن تصبح الأغنية الجيدة سيئة؟ أوه نعم، هذا صحيح. لقد تم تشغيلها كاجيليون-باجيليون-كوادريليون مرة حتى تفقد كل معناها وتثير لمحات من الجنون الكثولويد. من يستطيع أن يسمع الفلوت الافتتاحي لأغنية “My Heart Will Go On” لسيلين ديون دون أن يصرخ بجنون؟ ماذا عن أغنية “Wonderwall” التي تم المبالغة فيها بشكل مبالغ فيه، والمعروفة أيضًا باسم أول أغنية يتعلمها عازف الجيتار الطموح على الإطلاق. أو ماذا عن أغنية ماريا كاري “All I Want For Christmas Is You” التي يتم تفكيكها سنويًا، والتي حطمت مؤخرًا الأرقام القياسية لتصبح أطول أغنية تجلس في المرتبة الأولى على Billboard Hot 100، في 20 أسبوعًا. الله يساعدنا جميعا.
لم تكن الثمانينيات استثناءً من قاعدة “لا يجوز المبالغة في تقديرك”. في الواقع، على مدار عقد من الزمن، يمكن القول إنها واحدة من أسوأ المجرمين. تتميز هذه الموسيقى جزئيًا بموسيقى الروك الكبيرة التي تقودها جوقات هوكي (مثل: AC / DC، Bon Jovi، Boston، وما إلى ذلك)، وهي أكثر عرضة من غيرها للوقوع في الفخ المبالغ فيه. وهي بطبيعتها أكثر تكرارًا من الموسيقى الأخرى. قد تؤدي بعض نغمات الآلات الموسيقية أيضًا إلى جعل الأمور أسوأ، مثل السينثس المميز في الثمانينيات (فان هالين، سنصل إليك). لكي يتم قطع هذه المقالة، يجب أن تستوفي الأغنية مثل هذه المعايير وأن تتمتع أيضًا ببعض الجودة التي يصعب تحديدها – الشمال، والتبجح، وقلة الوعي الذاتي، وما إلى ذلك – مما يجعلها غير محتملة بشكل خاص عند الاستماع المتكرر.
مثل هذه الأشياء ذاتية بالطبع، ولكل شخص حدود مختلفة. وبالنسبة للمستمعين الجدد، قد تبدو هذه الأغاني منعشة مثل ندى الصباح. لكن هذا المقال يأخذ وجهة نظر شخص عانى لفترة طويلة من العقوبة السمعية لهذه الأغاني. سواء أكان ذلك فيلم Journey المتدفق “لا تتوقف عن الإيمان”، أو فيلم “Jump” المزعج للغاية لفان هالين، أو بحث أجنبي الذي لا نهاية له للعثور على معنى الحب، فإليك بعض اختياراتنا.
من فضلك توقف عن الإيمان
يمكننا جميعا أن نتوقف عن الإيمان عند هذه النقطة، أليس كذلك؟ أو صدق، إذا كان يجب عليك ذلك، ولكن حافظ على مستوى صوتك منخفضًا. يمكننا أن نوقف الرحلة. يمكننا النزول من قطار منتصف الليل هذا والذهاب إلى أي مكان. يمكننا التوقف عن العيش فقط للعثور على العاطفة. إذا حكمنا من خلال ما يقرب من 2.7 مليار استماع لأغنية “Don’t Stop Believin’s” على Spotify، فإن الكثير من الناس كانوا يعيشون بهذه الطريقة بالفعل وما زالوا كذلك. في مايو 2024، وصلت أغنية “Don’t Stop Believin'” لفرقة Journey عام 1981 إلى المركز 121 على قائمة Billboard Global 200. وفي ذلك الوقت، بقيت في المخططات لمدة 124 أسبوعًا. بحلول شهر يونيو من ذلك العام، وصلت إلى رقم 80. الأغنية قادمة لنا ولن تتوقف أبدًا. صدق ذلك.
حسنًا، حسنًا. “لا تتوقف عن الإيمان” ليست أغنية سيئة. ولكن هل سينكر أي شخص أنها أغنية مبالغ فيها على محمل الجد (أدخل العديد من الجديات هنا)؟ كل هذا غريب بعض الشيء لأنه لم يصل حتى إلى المركز الأول عند إصداره، ولكنه بلغ ذروته في المركز التاسع في ديسمبر 1981. ووصل “Open Arms” من نفس الألبوم “Escape” إلى المركز الثاني في العام التالي. لكن “لا تتوقف عن الإيمان” هو الذي كان له أرجل – دعنا نقول أعلى وأسفل الشارع – لعقود من الزمن بعد صدوره.
بقدر ما يتعلق الأمر بالصفات المزعجة بطبيعتها، فإن فيلم “لا تتوقف عن الإيمان” عاطفي بشكل مفرط، ولكن ربما ساعد ذلك في بقائه على قيد الحياة. تميل نغمات الجيتار الافتتاحية لنيل شون إلى الجبن، لكن نغمة لوحة مفاتيح الأغنية تشبه البيانو وليست مزعجة. إن غناء المغني السابق ستيف بيري المرتفع طري، ولكن لا يمكن إنكاره بشكل جيد. ربما تتلخص صفات الأغنية المزعجة في ما قاله شون نفسه لريك بيتو في مقابلة على YouTube في نوفمبر 2025. لقد كتب النغمة الرئيسية للأغنية بعد أن طُلب منه “كتابة شيء غبي”.
بالتأكيد سوف أعطيك
هل نحن نسخر منك الآن؟ لا، على الاطلاق. لكن نعم، ويرجع الفضل جزئيًا إلى تلك الميمات الكلاسيكية على الإنترنت، حيث أصبحت عبارة “لن أتخلى عنك أبدًا” شيئًا سنتخلى عنه بنسبة 100%. بغض النظر عن حركات رقص ريك آستلي اللطيفة في الفيديو الموسيقي، وبغض النظر عن ذلك النادل الذي يتدخل قليلاً في الأمور، وبغض النظر عن ذلك الرجل الذي يقوم بشكل عشوائي بالركض على الحائط والشقلبة الخلفية مع … حسنًا، هل تعلم ماذا؟ لا تهتم. الأمر برمته ساحر، وإن كان شديد السكرين. لقد تم اللعب بها كثيرًا.
في عام 1987، عندما أصدر ريك آستلي ألبومه الأول “عندما تحتاج إلى شخص ما”، لم يكن أحد يعرف كل الأشياء التي لم يفعلها أبدًا. كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط في ذلك الوقت وأصدر أول أغنية منفردة له منذ ظهوره الأول والتي وصلت إلى المرتبة الأولى بكل معنى الكلمة في جميع أنحاء العالم: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا واليونان وإسبانيا والنرويج وأستراليا وزيمبابوي والمزيد. أمضى فيلم “Never Gonna Give You Up” أسبوعين في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 وظل على الرسم البياني لمدة 24 أسبوعًا أطول. وبعد ست سنوات، اختفى آستلي ليجلس على كومة من المال ويعيش حياة هادئة في الريف الإنجليزي. بعد عقود من الزمن، في عام 2008، بعد ازدهار موسيقى الريك رولنغ، أطلقت عليه جوائز MTV Europe Music Awards لقب “أفضل ممثل على الإطلاق”.
ولكن إلى جانب المبالغة في تقديرها، هل يحتفظ فيلم “Never Gonna Give You Up” بأي صفات مزعجة بطبيعتها؟ يعتبر الخط الافتتاحي لآلة الطبول Linn 9000 من الثمانينيات نموذجيًا وقديمًا بعض الشيء، ولكنه يقوم بالمهمة. صوت أستلي (الذي بدا رائعًا في عام 2025 عن عمر يناهز 59 عامًا) مسنن ومكتوم عند الطرف المنخفض، لكنه لا يزال رنينًا ومستديرًا. لكن كل الأشياء التي لن يفعلها أبدًا؟ هو فقط لا يتوقف عن إخبارنا.
القفز على Outta هنا
من أين نبدأ بفيلم “Jump” لفان هالين؟ ربما تكون النغمة المركبة والأوتار الافتتاحية. نبض بدون توقف، نغمة واحدة، نغمة ثامنة أسفل كل من الآية والكورس طوال الأغنية بأكملها، مرارًا وتكرارًا (باستثناء المهلة المباركة للكورس المسبق والمنفرد). مسرح ديفيد لي روث الذي يقدم لحم الخنزير والجبن يتبختر (هذا هو اللحم والجبن) ونبرة الصوت المبتذلة. تم تجميع كل ذلك معًا جنبًا إلى جنب مع الفيديو الموسيقي لهذا الاختيار – وهو مكون موسيقي لا مفر منه في الثمانينيات – وهو مجرد إحراج مطلق للإنسانية، ممتد من ألياف لدنة، وشعر منتفخ، ويضخم نفسه بنفسه. وهذا مجرد استماع واحد.
ولكن، إذا كنت واحدًا من أولئك الذين ركبوا قطار “Jump” السريع في وقت مبكر، فربما لا تشعر بهذه الطريقة على الإطلاق. بعد كل شيء، بقي “Jump” في المركز الأول لمدة خمسة أسابيع عندما تم إصداره في عام 1984 ضمن ألبوم Van Halen الذي يحمل اسمًا بارعًا، “1984”. اخترقت الأغنية أيضًا نادي النخبة الذي يستمع إليه مليار شخص على Spotify، في حال كنت تأمل خلاف ذلك. كانت أغنية “Jump” هي الأكثر نجاحًا لفان هالين، حيث تفوقت على الأغاني التي تحتوي على بعض صفات الفرقة الأكثر إزعاجًا، بما في ذلك صرخات روث، مثل “Runnin’ with the Devil”، ولكنها أقل تكرارًا بكثير ومبالغ فيها. هيك، “Eruption” عام 1978 ونقرها بكلتا اليدين أحدثت ثورة في العزف على الجيتار، وهذا صحيح. كان إيدي فان هالين أسطورة، وتوفي للأسف في عام 2020.
فلماذا ظهر فيلم “Jump” كما حدث؟ هل ربما لأن فان هالين (الرجل) تخلى عن أوتاره الستة مقابل 61 مفتاحًا بالأبيض والأسود لمُركِّب Oberheim OB-Xa؟ هل نتلقى جميعًا الآن عقوبة أبدية بسبب هذا الانتهاك للثقة المقدسة؟ لا يوجد دليل، ولكن أثناء وقوفه (أو قفزه في وضعية انقسام ساقيه في الهواء)، يمكن لـ “القفز” القفز خارجًا من هنا.
أنا أعرف ما هو الحب
عليك أن تأخذ بعض الوقت، قليلًا من الوقت للتفكير في الأمور، أليس كذلك أيها المطرب الأجنبي لو جرام؟ في حياتك، كان هناك وجع وألم، أليس كذلك يا سيد جرام؟ حسنًا، أخبرنا: هل اكتشفت ذلك أخيرًا؟ هل تعرف الآن، بعد أكثر من 40 عامًا من التفكير منذ إصدار أجنبي لفيلم “Agent Provocateur” عام 1984، ما هو الحب؟ حسنًا، سوف نمنح جرام تصريحًا لأي تردد، لأنه في عام 1997، اكتشف الأطباء ورمًا “بحجم بيضة كبيرة” (حسب صحيفة لاس فيغاس صن) في دماغه والذي تم إزالته من الوجود بأعجوبة بالليزر. غرام، يمكنك الذهاب. بقية الأجانب، ابقوا في مكانكم. لماذا قمت بتأليف أغنية جيدة لدرجة أنها تم تشغيلها كثيرًا؟
في الواقع، كان عازف الجيتار الأجنبي ميك جونز هو من صاغ الفكرة الأولية لأغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا. لقد جاء من مكان حقيقي أيضًا: طلاق جونز ومشاكل الفرقة وسط نجاح الفرقة. قد تكون قادرًا على اكتشاف هذا الصدق في موسيقى الأغنية، بغض النظر عن أنها غارقة في الشراب المتدفق وجوقة الإنجيل وكل شيء. بالمناسبة ، جاءت هذه الجوقة لأن جونز أراد “تعزيزها (الأغنية) بطريقة روحية” لأنه شعر أنها “ربما كانت مكتوبة بالكامل بواسطة قوة أعلى” ، كما يقتبس Louder Sound.
ولكن، بعد سماع أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” للمرة الـ 1.2 مليار (وفقًا لاستماعات Spotify)، سئمنا عزفها العائم، وقيثاراتها المتلألئة، وكلماتها الجذابة، وعاطفتها المتوترة. وكما يقول جرام، لا نعرف ما إذا كان بإمكاننا مواجهته مرة أخرى.
لا تهزمني، أوه لا تهزمني
من فضلك قم بإحصاء عدد المرات التي طلب فيها أكسل روز أن يتم نقله إلى مدينة الفردوس، حيث العشب أخضر والفتيات جميلات، في أغنية Guns N’ Roses عام 1987، “مدينة الفردوس”. تفضل، سننتظر. ما هذا، تقول؟ 50.000؟ مرات مليون مرة من سماع الأغنية، وهذا يساوي ما لا نهاية. لقد سمعنا أن روز تقدم هذا الطلب عددًا لا نهائيًا من المرات، مما يعني أننا لن نتوقف عن سماعه أبدًا. ربما لو لم يكن “Paradise City” عبارة عن سبع دقائق تقريبًا من نفس الحلقة الموسيقية بالضبط، بالإضافة إلى بعض الفواصل وجسرها المزدوج، فلن يكون الأمر مزعجًا للغاية. أو إذا كان لروز صوت مختلف تمامًا.
حسنًا، مثل بقية الأغاني في هذه القائمة، فإن أغنية “Paradise City” ليست أغنية سيئة. لعق غيتار Slash، وتطور الوتر الأساسي للأغنية، وتناغمها الصوتي متعدد الطبقات في الجوقة، ومقدمتها المطولة والركلات والفخاخ الموضوعة بشكل مثالي: كل هذا رائع. هناك سبب وراء وصول ألبوم الأغنية “Appetite for Destruction” لعام 1987 إلى المركز الأول في قائمة Billboard 200، وإن كان ذلك بعد مرور عام على إصدار الألبوم. “Paradise City” و”Welcome to the Jungle” و”Sweet Child O’ Mine” كلها تأتي من هذا الألبوم الواحد، وهم جميعًا في نادي المليار مستمع على Spotify (“Sweet Child O’ Mine” هو الأعلى، بأكثر من 2.5 مليار).
ولكن مع النجاح الكبير تأتي القدرة على اللعب الزائد بشكل كبير. في هذه المرحلة، تم تشغيل “مدينة الفردوس” كثيرًا، وكل “الشهية للتدمير”، في هذا الصدد، لدرجة أننا نحتاج إلى حوالي 10 سنوات من عدم سماع GNR لإعادة المعايرة. لكن هذا لن يحدث على الأرجح.