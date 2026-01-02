5 أغاني مبالغ فيها من الثمانينات لا نريد أن نسمعها مرة أخرى

كيف يمكن أن تصبح الأغنية الجيدة سيئة؟ أوه نعم، هذا صحيح. لقد تم تشغيلها كاجيليون-باجيليون-كوادريليون مرة حتى تفقد كل معناها وتثير لمحات من الجنون الكثولويد. من يستطيع أن يسمع الفلوت الافتتاحي لأغنية “My Heart Will Go On” لسيلين ديون دون أن يصرخ بجنون؟ ماذا عن أغنية “Wonderwall” التي تم المبالغة فيها بشكل مبالغ فيه، والمعروفة أيضًا باسم أول أغنية يتعلمها عازف الجيتار الطموح على الإطلاق. أو ماذا عن أغنية ماريا كاري “All I Want For Christmas Is You” التي يتم تفكيكها سنويًا، والتي حطمت مؤخرًا الأرقام القياسية لتصبح أطول أغنية تجلس في المرتبة الأولى على Billboard Hot 100، في 20 أسبوعًا. الله يساعدنا جميعا.

لم تكن الثمانينيات استثناءً من قاعدة “لا يجوز المبالغة في تقديرك”. في الواقع، على مدار عقد من الزمن، يمكن القول إنها واحدة من أسوأ المجرمين. تتميز هذه الموسيقى جزئيًا بموسيقى الروك الكبيرة التي تقودها جوقات هوكي (مثل: AC / DC، Bon Jovi، Boston، وما إلى ذلك)، وهي أكثر عرضة من غيرها للوقوع في الفخ المبالغ فيه. وهي بطبيعتها أكثر تكرارًا من الموسيقى الأخرى. قد تؤدي بعض نغمات الآلات الموسيقية أيضًا إلى جعل الأمور أسوأ، مثل السينثس المميز في الثمانينيات (فان هالين، سنصل إليك). لكي يتم قطع هذه المقالة، يجب أن تستوفي الأغنية مثل هذه المعايير وأن تتمتع أيضًا ببعض الجودة التي يصعب تحديدها – الشمال، والتبجح، وقلة الوعي الذاتي، وما إلى ذلك – مما يجعلها غير محتملة بشكل خاص عند الاستماع المتكرر.

مثل هذه الأشياء ذاتية بالطبع، ولكل شخص حدود مختلفة. وبالنسبة للمستمعين الجدد، قد تبدو هذه الأغاني منعشة مثل ندى الصباح. لكن هذا المقال يأخذ وجهة نظر شخص عانى لفترة طويلة من العقوبة السمعية لهذه الأغاني. سواء أكان ذلك فيلم Journey المتدفق “لا تتوقف عن الإيمان”، أو فيلم “Jump” المزعج للغاية لفان هالين، أو بحث أجنبي الذي لا نهاية له للعثور على معنى الحب، فإليك بعض اختياراتنا.