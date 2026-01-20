5 أغاني مقتبسة تبدو أفضل من النسخة الأصلية في الثمانينات

إذا كان التقليد هو أصدق أشكال الإطراء، فإن أغنية الغلاف تعادل الضريح. مثلما هو الحال مع عمليات إعادة الإنتاج في صناعة السينما وإعادة تشغيل البرامج التلفزيونية القديمة، فإن الإجماع العام هو أن الأصل هو الأفضل دائمًا – ولكن ماذا لو لم يكن كذلك؟ هذا هو الحال مع عدد قليل من الأغاني المغلفة التي هي أفضل من الإصدارات الأصلية من الثمانينات.

نعم، يبدو الأمر بمثابة تدنيس للمقدسات حتى أن يكون لديك هذه الفكرة في رأسك، لكن الحقيقة هي الحقيقة، ويجب ذكرها بغض النظر عن عدد المشاعر التي قد تتأذى في هذه العملية. كما هو الحال مع أي فكرة، من الممكن تمامًا أن يكون المفهوم الأولي متينًا – ربما يتراوح من الجيد إلى الرائع – ولكن كل ما ينتظره هو أن يأخذه خيال شخص آخر إلى المستوى التالي، مثل ما حدث هنا.

الآن، خمس أغاني غلاف لم يتم اختيارها طوعًا أو كرها هنا. تم اختيار هذه المقطوعات لأنها أذهلت الجميع عندما تم إصدارها وأصبحت مشهورة عالميًا بين عشاق الموسيقى باعتبارها متفوقة على الأغاني الأصلية. بالتأكيد، سيظل هناك من يختلفون حول كون الغلاف أفضل، لكنه عالم حر، لذا استمتع بما تستمتع به وسنتفق على عدم الاتفاق.