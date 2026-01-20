5 أغاني مقتبسة تبدو أفضل من النسخة الأصلية في الثمانينات

إذا كان التقليد هو أصدق أشكال الإطراء، فإن أغنية الغلاف تعادل الضريح. مثلما هو الحال مع عمليات إعادة الإنتاج في صناعة السينما وإعادة تشغيل البرامج التلفزيونية القديمة، فإن الإجماع العام هو أن الأصل هو الأفضل دائمًا – ولكن ماذا لو لم يكن كذلك؟ هذا هو الحال مع عدد قليل من الأغاني المغلفة التي هي أفضل من الإصدارات الأصلية من الثمانينات.
نعم، يبدو الأمر بمثابة تدنيس للمقدسات حتى أن يكون لديك هذه الفكرة في رأسك، لكن الحقيقة هي الحقيقة، ويجب ذكرها بغض النظر عن عدد المشاعر التي قد تتأذى في هذه العملية. كما هو الحال مع أي فكرة، من الممكن تمامًا أن يكون المفهوم الأولي متينًا – ربما يتراوح من الجيد إلى الرائع – ولكن كل ما ينتظره هو أن يأخذه خيال شخص آخر إلى المستوى التالي، مثل ما حدث هنا.
الآن، خمس أغاني غلاف لم يتم اختيارها طوعًا أو كرها هنا. تم اختيار هذه المقطوعات لأنها أذهلت الجميع عندما تم إصدارها وأصبحت مشهورة عالميًا بين عشاق الموسيقى باعتبارها متفوقة على الأغاني الأصلية. بالتأكيد، سيظل هناك من يختلفون حول كون الغلاف أفضل، لكنه عالم حر، لذا استمتع بما تستمتع به وسنتفق على عدم الاتفاق.
ميتاليكا – مت، مت يا حبيبي
ألبوم غلاف Metallica لعام 1998 “Garage Inc.” لا تزال الهدية التي تستمر في العطاء بعد عقود. من Black Sabbath إلى Blue Öyster Cult، يقدم جيمس هيتفيلد وطاقم التحطيم عروضهم لعدد من الكلاسيكيات المعروفة. أحد الفنانين الذين يتلقون الحب في أكثر من مناسبة هي فرقة Misfits، وهي فرقة موسيقى الروك البانك التي يجب على كل محبي فريق Metallica الاستماع إليها. في حين أن “tallica” يغطي أيضًا “Last Caress” الأكثر شهرة وإثارة للجدل، فإن نسخة المجموعة المعدنية من “Die, Die My Darling” لعام 1984 تشحن النسخة الأصلية الشرسة.
بمجرد أن تنفجر زمجرة هيتفيلد التجارية خارج بوابات المقبرة، يعلم الجميع أن هذا الغطاء المتقرح ليس على وشك أن يتباطأ لأي شخص. لم يحاول هيتفيلد تقليد أداء جلين دانزيج المميز أيضًا، حيث أدخل أسلوبه الصوتي العدواني في المزيج، بينما جلب باقي أعضاء فريق Metallica الغضب غير المقيد إلى هذه الأغنية المناهضة للحب لمدة دقيقتين ونصف. في نهاية المقطع، سيحتاج المستمع إلى منشفة لمسح العرق الناتج عن تمرين ضرب الرأس.
وصل غلاف فريق Metallica لأغنية “Die, Die My Darling” إلى المركز 26 على مخطط Billboard’s Mainstream Rock، في حين أنه حصل على ختم الموافقة من أحد غير الأسوياء. في حديثه إلى Guitar World، أشاد القاذف ذو الستة أوتار دويل وولفغانغ فون فرانكنشتاين بفريق Metallica لغلاف “Green Hell”. وأضاف: “لقد قاموا أيضًا بعمل نسخة رائعة من أغنية Die، Die My Darling”. “لم أصدق ذلك عندما سمعت ذلك لأول مرة!”
القلب – وحده
يربط معظم الناس أغنية “Heart” بأغنية الروك الكلاسيكية “Alone” في الثمانينيات، ولكن من المفاجئ معرفة ذلك، لم يكن “Heart” هو من سجلها أولاً. في الأصل، تم تأليف القصيدة وتسجيلها بواسطة توم كيلي وبيلي شتاينبرغ، الذي أدى دور i-TEN. جاءت أغنية “Alone” من ألبوم الثنائي عام 1983 بعنوان “Take a Cold Look”. بعد i-TEN، سجل جون ستاموس وفاليري ستيفنسون غلافهما الخاص للأغنية في المسرحية الهزلية “Dreams”.
نسخة القلب من “Alone” تقف رأسًا على عقب فوق الإصدارات الأخرى. هذا ليس لأن الموسيقى أو الغناء كان سيئًا في البداية – بل على العكس تمامًا – ولكن كان لدى Heart سلاح سري لم يكن لدى أي شخص آخر: آن ويلسون التي لا تقهر.
يضيف صوت ويلسون القوي بعدًا آخر إلى هذا المسار، ويرفعه فوق مجرد مؤثر مؤثر إلى شيء يصل مباشرة إلى المستمع ويثير المشاعر التي لم يعرفوا أنها تمتلكها. ترسل كل نغمة قشعريرة لأعلى ولأسفل الذراع وتسحب القلب – عفواً عن التورية – بينما يقوم ويلسون بإخراج مسار كان بلا شك بمثابة النشيد لعدد لا يحصى من الأزواج. لقد أدرك العالم مدى تميز هذه الأغنية القوية أيضًا، حيث وصلت أغنية “Alone” لفرقة Heart بحق إلى المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100.
تسعة بوصة المسامير – النفوس الميتة
اتحد القوط في فيلم “The Crow” عام 1994، وهو منافس قوي للحصول على أعظم موسيقى تصويرية على الإطلاق. في حين ساهم كل من Stone Temple Pilots، وThe Cure، وMy Life With the Thrill Kill Kult في نجاحات كبيرة على الإطلاق، دعونا لا ننسى أفضل لاعب حقيقي هنا: غلاف Nine Inch Nails لأغنية “Dead Souls” لفرقة Joy Division.
لا تأخذ شيئًا بعيدًا عن النسخة الأصلية من عام 1980، حيث يكشف المنشد إيان كيرتس عن كل شق في روحه في هذا المسار المروع. ومع ذلك، فإن أداء NIN ذو الصبغة الصناعية يشدد قسم الإيقاع ويسمح للجو بالتفكير بشكل أكثر خطورة طوال الوقت. تأخذ الأغنية المستمع في رحلة صوتية للبحث عن الذات، حيث يتمسك بكل كلمة يغنيها ترينت ريزنور، الذي يتأرجح بين الهمسات الخافتة والصراخ المهووس. بحلول نهاية المسار، يتحول Reznor إلى وحش وحشي، ويصرخ: “لقد استمروا في الاتصال بي، استمروا في الاتصال بي”.
بفضل “The Crow”، يمكن القول إن “Dead Souls” لـ Nine Inch Nails معروفة بشكل أفضل بين الجمهور العام مقارنة بالنسخة الأصلية من الثمانينيات. ومع ذلك، تلقت الفرقة القليل من الدعم، بعد أن قام جوني كاش بتغطية أغنية “Hurt” لفرقة Nine Inch Nails، والتي أصبحت تُعرف كواحدة من أفضل الأغاني على الإطلاق.
الاصبع الذهبي – 99 بالونة حمراء
ما هو المسار الوحيد الذي لا يفشل أبدًا في دفع الجميع إلى التحرك على حلبة الرقص؟ الجواب هو “99 Red Balloons” وهي أغنية مبنية على حدث تاريخي. في حين أن معظم الناس يعرفون أن الأغنية الأصلية لعام 1983 هي في الواقع لحن ألماني بعنوان “99 Luftballons” من فرقة Nena، إلا أنها أغنية خالدة تمثل متعة خالصة عندما تفقد عقلك وتستمتع مع الأصدقاء.
ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنه سيكون من المستحيل تحسين الكمال، قامت فرقة Goldfinger بذلك في عام 2000. حيث ظهرت نسخة Goldfinger في ألبوم المجموعة “Stomping Ground”، وهي تحافظ على اللحن سليمًا ولكنها تضفي على أغنية “99 Red Balloons” إحساسًا نطاطًا من موسيقى البوب بانك التي تثير الإثارة والطاقة. كما يضيف المنشد جون فيلدمان لمسة لطيفة وتكريمًا للأصل من خلال غناء بيت واحد باللغة الألمانية.
أصبحت أغنية “99 Red Balloons” لـ Goldfinger نسخة شائعة من الأغنية حتى أنها وجدت نفسها تظهر في الأفلام، مثل “Not Another Teen Movie” و”Sonic the Hedgehog 3″. هناك فقط عامل ممتع إضافي لغطاء البوب بانك هذا مما يجعله لا يمكن إنكاره. إذا كان شخص ما يمر بيوم سيء، فما عليك سوى تشغيل هذه الأغنية – فهي تعمل على تحسين الحالة المزاجية بشكل فوري.
Seether – الهمس المهمل
تعتبر أغنية “Careless Whisper” لجورج مايكل واحدة من آخر الأغاني التي تتحدث عن الندم. تكون الكلمات بمثابة اعتراف من شريك غير مخلص يدرك أنه لن يكون هناك شيء كما كان مرة أخرى بعد خيانته. مما لا شك فيه أن الأغنية هي أيضًا واحدة من أشهر أغاني مايكل، حتى لو ظهرت في الأصل في ألبوم Wham! عام 1984، “Make It Big”.
إليك نظرة رائعة على الرغم من ذلك: Seether يفعل ذلك بشكل أفضل. في عام 2009، أنتجت فرقة الروك نسخة أعلى بشكل مميز من الأغنية الكلاسيكية لمايكل. يتغنى شون مورغان، قائد فريق Seether، بالكلمات التي لا لبس فيها، مما يجذب المستمع إلى أجواء متقلبة ووحيدة ترن طوال الأغنية. تدور هذه الأغنية حول فقدان شخص مهم بالنسبة لك بسبب خطأ ما، ويصور مورغان حسرة القلب والشعور بالذنب بنفس القدر.
الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في أغنية “Careless Whisper” لـ Seether هو كيف أنها تأخذ أغنية يحبها الجميع بالفعل وتجعلها أكثر قابلية للغناء. عندما تعزف، تريد الاستفادة من المشاعر الخام والصوت بأعلى رئتيك، “لن أرقص مرة أخرى أبدًا، الأقدام المذنبة ليس لها إيقاع.” إنه غلاف علوي مطلق لأغنية من الثمانينيات كانت رائعة في البداية.