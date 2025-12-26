5 أغاني من الثمانينات تحدد تاريخ موسيقى الروك

لا شك أن فترة الثمانينيات كانت تتمتع بهويتها الموسيقية المميزة للغاية. صعود موسيقى الهيب هوب مثل Public Enemy بالإضافة إلى فرق الشعر المعدنية مثل Mötley Crüe، وفرق الموجة الأمريكية الجديدة مثل Talking Heads، وتداعيات موسيقى الروك في السبعينيات، مثل ستيفي نيكس التي تطورت إلى مسيرتها المهنية الفردية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السينثس وآلات الطبول، أنتجت الثمانينيات مزيجًا موسيقيًا انتقائيًا تمامًا. استمرت موسيقى الروك في الاستمرار، على الرغم من أنها تغيرت بشكل كبير عن مقطوعات السبعينيات الكلاسيكية التي سيظل الناس يعزفونها حتى نهاية الزمن. لقد تم تقسيمها إلى أنواع فرعية، واعتمدت عناصر جديدة، وتركت لنا بعض الموسيقى الرائعة التي تحدد هذا العقد.
لكن أولاً، ماذا نعني بـ “تعريف” تاريخ موسيقى الروك؟ الأغنية التي حددت حقبة موسيقية ليست بالضرورة أغنية تسببت في عصر موسيقي، على الرغم من أنها يمكن أن تكون نفسها. الأغاني التي ميزت الثمانينيات ليست بالضرورة أكبر الأغاني الناجحة في العقد. لا يقتصر تاريخ موسيقى الروك على ما كان يحدث في أضخم الأغاني الإذاعية الأكثر تشغيلاً فحسب، بل هو مدى تقارب الميول الموسيقية الشعبية والصاعدة لتشكل لقطة من تلك اللحظة. في هذه المقالة، علينا أن نفكر في كيفية مطابقة كل أغنية لهذا المعيار، وأيضًا كيف تشكل جميع أغانينا، مجتمعة، لقطة دقيقة للعقد. وبما أن موسيقى الروك نفسها لها العديد من الوجوه والتعريفات، فيجب علينا أيضًا تصوير كل منها.
على جانب واحد من طيف موسيقى الروك، أغنية مثل أغنية “You Shook Me All Night Long” لفرقة AC/DC عام 1980، تلخص الكثير من المواقف المتشددة في الحفلات في الثمانينيات. من ناحية أخرى، فإن أغنية U2 لعام 1987 بعنوان “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” تقدم ردًا على هذا الموقف. بين وبعد ذلك، تحدد الأغاني الأخرى مضمون لحظة الروك والأشخاص الذين استمعوا.
لقد هزتني طوال الليل
العام هو 1980. أربعة من الهوبيت قصار القامة يتظاهرون بأنهم أستراليون من أصل اسكتلندي، أحدهم يلعب هوكي من المدرسة بينما يقوم بحركاته الغريبة التي تقفز على الجيتار، ويفجرون موجات الأثير بأغنية “Back in Black”. ما يقرب من 99٪ من أغاني الألبوم تناقش العلاقة الحميمة الجسدية باستخدام عناوين مصممة بمهارة ومثيرة للذكريات مثل “Let Me Put My Love Into You” و”Givin’ the Dog a Bone” و”Shoot to Thrill” الأدبي الرائع وبالطبع “You Shook Me All Night Long”.
نعم، غنت أعداد كبيرة من فرق الروك في الثمانينيات عن الكثير والكثير من الجنس والمخدرات والروك أند رول. لقد كانت بالتأكيد سمة مميزة للعصر. لأغراض هذه المقالة، يمكننا أن نعتبر “You Shook Me All Night Long” لـ AC/DC بديلاً لأغاني الثمانينات اللاحقة ذات الصراحة المتفاوتة، مثل “Gimme All Your Lovin’ لـ ZZ Top” لعام 1983 و”Slide It In” لـ Whitesnake، و”Pour Some Sugar on Me” لعام 1987 لديف ليبارد، و”Paradise City” لعام 1987. بواسطة Guns N ‘Roses، وعدد لا يحصى من الآخرين. ولكن كما أشار براين جونسون (اسم عائلة مشؤوم) بدقة في “You Shook Me All Night Long”، فقد جاء رجال AC/DC في المرتبة الأولى. في عام 1980، وهذا هو.
إن AC/DC هم حاملو المعايير بامتياز في هذا الخيط المحدد من تاريخ موسيقى الروك. ينتقده البعض باعتباره ميتًا دماغيًا، ويستخدم للتعذيب الفعلي، ويبشر به الآخرون على أنه “موسيقى الروك أند رول مختزلة إلى أنقى جوهرها” (حسب صحيفة الغارديان)، محبوب من قبل المعجبين الذين لا يهتمون بما يعتقده أي شخص، AC/DC جريئة، ومرحة، وسخيفة، وشابة دائمًا. كما يقتبس موقع Guitar.com من عازف الجيتار أنجوس يونج عن فرقته التي تحمل تراث وروح الروك، “نحن نصنع موسيقى الروك أند رول.” هذا كل ما في الأمر، خذه أو اتركه.
ولد في الولايات المتحدة الأمريكية
قليل من الموسيقيين يجسدون ما أصبح يسمى “هارتلاند روك” أكثر من ذا بوس نفسه، بروس سبرينغستين (بالمناسبة، اللقب الذي يكرهه). عندما يتم طرح مصطلحات مثل “الجذور الأمريكية” و”الطبقة العاملة”، وعندما يبدأ الناس في الغناء عن البلدات الصغيرة التي ضاعت بسبب الزمن، والنضالات الصريحة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ويتم ذلك بطريقة أصيلة ومجردة تركز على موسيقى المغني وكاتب الأغاني التي يتم سردها ببساطة ومباشرة؟ لديك جانب واحد مهم جدًا من نسب موسيقى الروك، وهو الجانب الذي يجسده سبرينجستين. ومع ظهور أغنية “Born in the USA” عام 1984 في الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، يكون لديك أغنية من الثمانينيات صنعت التاريخ، وليس فقط لموضوعها أو حتى موسيقاها.
جاءت أغنية “Born in the USA” في الوقت المناسب تمامًا. لقد صورت الجوع بين الجمهور المستمع لنوع من موسيقى الروك التي أصبحت عتيقة الطراز في الثمانينيات، كما أشعلت هذا الجوع من جديد. لقد تم اختيارها باعتبارها صرخة حاشدة وطنية من قبل النشطاء السياسيين الذين لم يفهموا المعنى الخفي لسبرينغستين أو الإزالة الغنائية للأغنية للمحاربين القدامى المنسيين في المدن المنسية بنفس القدر. كما فتح الموضوع الرئيسي للأغنية الذي يمكن التعرف عليه على الفور الباب أمام موسيقى الروك السائدة، للتوجه إلى الآلات الإلكترونية، على الرغم من أن سبرينجستين كان يستخدمها منذ السبعينيات، على أي حال، في أغاني مثل “Born to Run”.
تُعرف أغنية “Born in the USA” أيضًا موسيقى الروك في الثمانينيات لأن نجاحها استفاد من أداة العصر المزدهرة: مقاطع الفيديو الموسيقية. جاءت كل أغنية من ألبومها مصحوبة بفيديو لا يُنسى، من قصة الميكانيكي في “I’m On Fire”، إلى ذكريات لعبة البيسبول بين الأب والابن في “Glory Days”، إلى صعود كورتني كوكس على خشبة المسرح في “Dancing in the Dark”، إلى مونتاج فيديو البلدة الصغيرة في “Born in the USA”.
تماما مثل الجنة
يقول العنوان الرئيسي لصحيفة الغارديان لعام 2008 كل شيء: “اعترف بذلك: العلاج مهم”. هاتان الكلمتان الأوليتان تشرحان الكثير. بقدر ما أصبح The Cure منارة موسيقية في الثمانينيات لغير الأسوياء اجتماعيًا الذين أرادوا أن يتناسبوا مع مكان ما، فقد أصبحوا شيئًا من السر الصامت لهؤلاء القوط الشباب الذين يتجولون الآن بيننا بملابس البالغين العادية. ولكن من الخطأ اختزال The Cure وتأثيرها في تسمية “القوطي” بقدر ما هو اختزال القوطي في كحل العيون الأسود وشعر روبرت سميث المجعد. لعب The Cure دورًا حاسمًا في جلب فرع Joy Division لموسيقى الموجة الجديدة إلى مجال موسيقى الروك المرئي في الثمانينيات. ومع أغنية “Kiss Me Kiss Me Kiss Me” عام 1987 وأغنيتها المنفردة الرئيسية “Just Like Heaven”، وصلت فرقة The Cure إلى أكبر عدد من الجمهور حتى الآن.
مليئة بطبقات الجيتار الحالمة ذات الحواف وصوت سميث الفريد من نوعه، “Just Like Heaven” هي “أغنية بوب قصيرة ورائعة” في جوهرها، كما نقلت The Observer عن عازف الجيتار باوهاوس، دانييل آش. هذا جزء من عبقرية الأغنية، وعبقرية The Cure بشكل عام. لقد تمكنوا من تجميع ميولهم الموسيقية الحزينة في شيء يرتدي اللون الأسود ولكن وردي بنسبة 100٪ ورطب من الداخل. لعبت فرق الموجات الجديدة الأخرى دورًا في ملء قطعة اللغز الصخرية هذه، مثل The Smiths، وKilling Joke، وSisters of Mercy، وThe Sound. لكن أغنية “Just Like Heaven” لاقت رواجًا، لا سيما لأنها في السر وليس في السر مجرد أغنية حب مكتوبة بلغة شعرية متقاربة. هذه هي الطريقة التي لم تترك بها الأغنية بصمتها على موسيقى الروك فحسب، بل ساعدت في تحديد تاريخ موسيقى الروك وهويتها في الثمانينيات.
مازلت لم أجد ما أبحث عنه
من الصعب أن أصف حجم فرقة U2 بحلول نهاية عام 1987. أول أربعة ألبومات لهم: “Boy” في الثمانينيات، و”October” في عام 1981، و”War” في عام 1983، و”The Unforgettable Fire” في عام 1984، جعلتهم اسمًا كبيرًا بما فيه الكفاية، لكن “The Joshua Tree” في عام 1987 انطلقوا إلى العالمية. النجومية الضخمة. يعد النجاح الدائم لهذا الألبوم بمثابة شهادة ليس فقط على كتابة أغاني U2، ولكن أيضًا على رغبة الجمهور المستمع للموسيقى في موسيقى الروك العميقة والمؤثرة – على عكس بريق العقد. إنها أيضًا شهادة على غرابة أسلوب موسيقى الروك الخاص بـ U2. لأنه، في الواقع، ما الذي يبدو مثلهم أيضًا؟ أي نوع من “الصخور” هم، حتى؟ يشير هذا السؤال على وجه التحديد إلى كيف ولماذا تحدد أي من أغاني “The Joshua Tree” الرغبة في المادة التي انبثقت من صخور الثمانينيات.
ولأغراض هذه المقالة، فإن عبارة “لم أجد بعد ما أبحث عنه” تمثل هذا البحث عن المعنى الموسيقي والثقافي. يقول فيديو الأغنية الكثير عن هذا البحث، حيث يُظهر بونو والعصابة وهم يتجولون في شوارع لاس فيغاس المضاءة بالنيون للعثور على ما يبحثون عنه. الحياة الحقيقية موجودة في تلك الشوارع، بغض النظر عن مدى عمى البذخ أو غموضه – أو ربما تعريفه به.
مثل هذه التأملات هي ما يدعم مجمل “The Joshua Tree”، وما دفع U2 إلى صياغة ألبوم يركز على أمريكا ويستكشف نصفي هوية البلاد – المعلن مقابل الحقيقي. في الواقع، كان عنوان الألبوم الأصلي هو “Two Americas”، ومن بين مقتطفاته موسيقى مصاحبة لبونو وهو يقرأ قصيدة آلان جينسبيرج الناقدة للولايات المتحدة عام 1956، “أمريكا”. إذا حكمنا من خلال نجاح U2، يبدو أن هذا بالفعل هو ما كان يبحث عنه الكثير من مستمعي الموسيقى.
الرأس مثل الحفرة
حان الوقت لتفجير عقولكم أيها الناس: أغنية “Head Like a Hole” لفرقة Nine Inch Nails من أغنية “Pretty Hate Machine” هي أغنية من الثمانينيات. كتب ترينت ريزنور أغنية عام 1989 عندما كان في أوائل العشرينات من عمره عندما كان يعمل بوابًا واستوديو شامل في Right Track Studios في كليفلاند، أوهايو. كان ريزنور من محبي الكتب المصورة، ومهووسًا بالخيال العلمي، ووحيدًا بشكل عام، وكان مفتونًا بالموسيقى الأوروبية الصناعية السرية في عصره. كانت تلك الموسيقى مستوحاة من موسيقى البوب المظلمة في Depeche Mode، والسريالية المجنونة للوزارة، وآلات الطبول في The Cure (هؤلاء الرجال، مرة أخرى)، والغضب الخشن المناهض للمؤسسة لموسيقى الروك البانك. ضع كل هذه الأشياء في الخلاط وارفع اللحم المفروم حول شاب يرتدي جيتارًا ويحركه الغضب، وامنحه جوقة ضخمة مثل، “رأس مثل الحفرة، أسود مثل روحك / أفضل أن أموت على أن أعطيك السيطرة،” ولديك لحظة فاصلة في موسيقى الروك في الثمانينيات.
قام فيلم “Head Like a Hole” بمجموعة كاملة من الأشياء في وقت واحد إلى جانب سحب الموسيقى الحبرية تحت الأرض إلى السطح الصخري. نعم، لقد كانت أغنية منفردة كبيرة. نعم، لقد دفع ذلك Reznor وشعره الأسود النحيل إلى الأضواء على الفور. ولكنها أيضًا دمجت التكنولوجيا مع الموسيقى بقدر ما دمجت عناصر موسيقية متباينة في “روك” واحد. لقد أثبت أن الموسيقى الإلكترونية المصنوعة بالكامل – وليس فقط السِنثس التي تحل محل البيانو – يمكن أن تأتي من مصدر مؤلف واحد، تمامًا مثل الموسيقى الرقمية اللاحقة فقط. ولا يزال لأغنية “Head Like a Hole” جذور صخرية واضحة ساعدتها في الوصول إلى جمهور أوسع ونحت الموسيقى في التسعينيات القادمة. هذا هو الإنجاز التاريخي الحقيقي لفيلم “Head Like a Hole”، وهو الإنجاز الذي لم يكن من الممكن أن يأتي إلا من مزيج القوى الفريد الذي دام عقدًا من الزمن.