5 أغاني من الثمانينات تحدد تاريخ موسيقى الروك

لا شك أن فترة الثمانينيات كانت تتمتع بهويتها الموسيقية المميزة للغاية. صعود موسيقى الهيب هوب مثل Public Enemy بالإضافة إلى فرق الشعر المعدنية مثل Mötley Crüe، وفرق الموجة الأمريكية الجديدة مثل Talking Heads، وتداعيات موسيقى الروك في السبعينيات، مثل ستيفي نيكس التي تطورت إلى مسيرتها المهنية الفردية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السينثس وآلات الطبول، أنتجت الثمانينيات مزيجًا موسيقيًا انتقائيًا تمامًا. استمرت موسيقى الروك في الاستمرار، على الرغم من أنها تغيرت بشكل كبير عن مقطوعات السبعينيات الكلاسيكية التي سيظل الناس يعزفونها حتى نهاية الزمن. لقد تم تقسيمها إلى أنواع فرعية، واعتمدت عناصر جديدة، وتركت لنا بعض الموسيقى الرائعة التي تحدد هذا العقد.

لكن أولاً، ماذا نعني بـ “تعريف” تاريخ موسيقى الروك؟ الأغنية التي حددت حقبة موسيقية ليست بالضرورة أغنية تسببت في عصر موسيقي، على الرغم من أنها يمكن أن تكون نفسها. الأغاني التي ميزت الثمانينيات ليست بالضرورة أكبر الأغاني الناجحة في العقد. لا يقتصر تاريخ موسيقى الروك على ما كان يحدث في أضخم الأغاني الإذاعية الأكثر تشغيلاً فحسب، بل هو مدى تقارب الميول الموسيقية الشعبية والصاعدة لتشكل لقطة من تلك اللحظة. في هذه المقالة، علينا أن نفكر في كيفية مطابقة كل أغنية لهذا المعيار، وأيضًا كيف تشكل جميع أغانينا، مجتمعة، لقطة دقيقة للعقد. وبما أن موسيقى الروك نفسها لها العديد من الوجوه والتعريفات، فيجب علينا أيضًا تصوير كل منها.

على جانب واحد من طيف موسيقى الروك، أغنية مثل أغنية “You Shook Me All Night Long” لفرقة AC/DC عام 1980، تلخص الكثير من المواقف المتشددة في الحفلات في الثمانينيات. من ناحية أخرى، فإن أغنية U2 لعام 1987 بعنوان “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” تقدم ردًا على هذا الموقف. بين وبعد ذلك، تحدد الأغاني الأخرى مضمون لحظة الروك والأشخاص الذين استمعوا.