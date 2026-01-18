5 أغاني من الثمانينات توضح معنى الحياة

لم يكن الموسيقيون في الثمانينيات أول من اكتشف معنى الحياة من خلال موسيقى البوب. يعكس فنانو الستينيات والسبعينيات، مثل بوب ديلان، وفرقة البيتلز، وأريثا فرانكلين، وستيفي ووندر، الأغنية الشعبية إلى فن يستكشف الحياة والمجتمع، وهو ما يعكس أوقاتهم الديناميكية. ومع أن فترة الثمانينيات كانت عصر الإسراف، وعصر الرئيس رونالد ريجان ورئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، والتوسع في الضواحي، فقد لا تستدعي إلى الأذهان التغيير الاجتماعي أو الاستبطان الذي شهدته العقود التي سبقتها. لكن هذه السنوات لم تشهد نقصًا في الأغاني التي تتناول نفس الأسئلة الكبيرة حول الحياة والوجود.

وجد الفنانون في هذا الوقت طرقهم الخاصة لمعالجة هذه المواضيع العالمية. استحوذ نشيد موسيقى الروك التحفيزي لبون جوفي “Livin ‘on a Prophet” ونشيد ويتني هيوستن “The Greatest Love of All” على المخططات. بعد أكثر من عقدين من الزمن في مسيرة مهنية شاقة، تمكن The Grateful Dead من التغلب على الموت في أغنية Touch of Grey، ومع أغنية The message، صور رواد موسيقى الهيب هوب Grandmaster Flash & The Furious Five تجربة كونهم سودًا وفقراء في أمريكا. ثم كان هناك أغنية “عزيزي الله” المثيرة للجدل لـ XTC، والتي قدمت للمحاكمة القدير وأدانته.

لقد كان البشر يستكشفون معنى الحياة من خلال الفن منذ آلاف السنين، ولا يمكن لأي أغنية (أو ينبغي لها) أن تخبرك بالضبط ما يعنيه الوجود. كما هو الحال مع قائمتنا لأغاني الستينيات التي تثبت معنى الحياة، بحثنا عن كلمات تتصارع مع النطاق الكامل لتعقيدات الحياة: أفراحها، وسحرها، ومآسيها، وأهوالها، وكدحها. لقد حاولنا أيضًا تضمين مزيج من الأنواع والأنماط الموسيقية. تمامًا مثل اليوم الذي تم إصدارها فيه، تستكشف هذه الأغاني الأسئلة الكبيرة.