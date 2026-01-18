5 أغاني من الثمانينات توضح معنى الحياة

لم يكن الموسيقيون في الثمانينيات أول من اكتشف معنى الحياة من خلال موسيقى البوب. يعكس فنانو الستينيات والسبعينيات، مثل بوب ديلان، وفرقة البيتلز، وأريثا فرانكلين، وستيفي ووندر، الأغنية الشعبية إلى فن يستكشف الحياة والمجتمع، وهو ما يعكس أوقاتهم الديناميكية. ومع أن فترة الثمانينيات كانت عصر الإسراف، وعصر الرئيس رونالد ريجان ورئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، والتوسع في الضواحي، فقد لا تستدعي إلى الأذهان التغيير الاجتماعي أو الاستبطان الذي شهدته العقود التي سبقتها. لكن هذه السنوات لم تشهد نقصًا في الأغاني التي تتناول نفس الأسئلة الكبيرة حول الحياة والوجود.
وجد الفنانون في هذا الوقت طرقهم الخاصة لمعالجة هذه المواضيع العالمية. استحوذ نشيد موسيقى الروك التحفيزي لبون جوفي “Livin ‘on a Prophet” ونشيد ويتني هيوستن “The Greatest Love of All” على المخططات. بعد أكثر من عقدين من الزمن في مسيرة مهنية شاقة، تمكن The Grateful Dead من التغلب على الموت في أغنية Touch of Grey، ومع أغنية The message، صور رواد موسيقى الهيب هوب Grandmaster Flash & The Furious Five تجربة كونهم سودًا وفقراء في أمريكا. ثم كان هناك أغنية “عزيزي الله” المثيرة للجدل لـ XTC، والتي قدمت للمحاكمة القدير وأدانته.
لقد كان البشر يستكشفون معنى الحياة من خلال الفن منذ آلاف السنين، ولا يمكن لأي أغنية (أو ينبغي لها) أن تخبرك بالضبط ما يعنيه الوجود. كما هو الحال مع قائمتنا لأغاني الستينيات التي تثبت معنى الحياة، بحثنا عن كلمات تتصارع مع النطاق الكامل لتعقيدات الحياة: أفراحها، وسحرها، ومآسيها، وأهوالها، وكدحها. لقد حاولنا أيضًا تضمين مزيج من الأنواع والأنماط الموسيقية. تمامًا مثل اليوم الذي تم إصدارها فيه، تستكشف هذه الأغاني الأسئلة الكبيرة.
بون جوفي – العيش على الصلاة
كانت فترة الثمانينات عقدًا مليئًا بأناشيد موسيقى الروك التي تحثنا على مطاردة أحلامنا وعدم الاستسلام. مثل فيلم “Don’t Stop Believin'” لفرقة Journey وفيلم “Nothing’s Gonna Stop Us Now” لفرقة Starship، فإن فيلم “Livin’ on a Pray” للمخرج Bon Jovi يدور حول التشبث بالأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا. بينما يصور المصاعب الاقتصادية التي يواجهها المغني الرئيسي جون بون جوفي في نيوجيرسي، فإنه يحمل رسالة تحفيزية. بقدر ما تصبح الأمور صعبة، يمكننا أن نساعد بعضنا البعض على تجاوز الحياة، ويمكننا أن نجرؤ على الحلم.
لكن الكلمات توضح أن الحياة ليست قصة خيالية. الأوقات صعبة بالنسبة للزوجين الشابين من الطبقة العاملة في مركز “العيش على الصلاة”. نقابة عمال الرصيف التابعة لتومي مضربة وقد رهن جيتاره. تعمل زوجته جينا في نوبتين في المطعم لمساعدتهما على تدبر أمورهما. ومع ذلك، كما تقول الجوقة التمهيدية، “علينا أن نتمسك بما لدينا / لا يهم إذا نجحنا في ذلك أم لا / لدينا بعضنا البعض وهذا كثير.” يخبرنا هذا الكاريوكي والغناء الأساسي أن نقدر ما لدينا وأن ندعم بعضنا البعض.
شارك في كتابتها مؤلف الأغاني والمنتج ديزموند تشايلد وزميل الفرقة ريتشي سامبورا، ولم تكن الأغنية تقريبًا تحتوي على صلاة. “لم يعتقد جون أنه سيكون صحيحًا للاتجاه الذي كانوا يتجهون إليه” ، يتذكر تشايلد في بودكاست ثورة البيتلز لـ كين داشو (عبر iHeart ). “لقد جلسنا أنا وريتشي سامبورا حرفيًا على أيدينا وركبنا … وتوسلنا إليه أن يسجل ذلك.” نجح الأمر، وفي عام 1987، انفجر نشيد المرونة للعمال، وقضى أربعة أسابيع على قمة قائمة Billboard Hot 100 Singles.
ويتني هيوستن – الحب الأعظم على الإطلاق
إذا أحبطتك الحياة، فهناك عدد قليل من الأغاني من الثمانينيات أفضل من أغنية “The Greatest Love of All” لويتني هيوستن التي ستساعدك على التعافي. يعد المسار، الذي يقوده صوت هيوستن القوي والمضيء على ازدهار الأوركسترا الكاسح، بمثابة شهادة على التمكين الذاتي. “إذا فشلت، إذا نجحت / على الأقل سأعيش كما أؤمن”، يقول الكورس التمهيدي، الذي يتصاعد إلى حماسة “لقد وجدت أعظم حب على الإطلاق بداخلي”. إنها أغنية تحثنا على الإيمان وقبول أنفسنا كما نحن، وتذكرنا بأن كل شخص لديه الجمال والقوة لتحقيق أحلامه.
“أعظم حب للجميع” كتبه المنتج مايكل ماسر وشاعر غنائي ليندا كريد، وسجله في الأصل جورج بنسون للموسيقى التصويرية لفيلم السيرة الذاتية لمحمد علي عام 1977، “الأعظم”. في حين أن النسخة الأصلية بلغت ذروتها في المرتبة 24 على قائمة Billboard Hot 100 بالولايات المتحدة، فقد تولى عرض هيوستن المسؤولية. في عام 1986، أصبحت الأغنية الثالثة من ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا تصل إلى المرتبة الأولى في مخطط Billboard Hot 100 بالولايات المتحدة: وهي الأولى لكل من التسجيل الأول وفنانة منفردة. تُغنى هذه الأغنية بشكل رائع وتمتلئ بالمشاعر الصادقة، ورسالة هذه الأغنية اللطيفة والمتفائلة خالدة حقًا. وقد لقيت الأغنية صدى لدى أجيال من المستمعين، ودخلت مرة أخرى إلى قائمة Hot 100 بعد وفاة هيوستن المأساوية في فبراير من عام 2012.
الموتى الممتنون – لمسة من الرمادي
في قائمة أغاني الثمانينات التي تتحدث عن معنى الحياة، تبدو أغنية لأيقونات موسيقى الروك المخدرة في الستينيات The Grateful Dead خيارًا غريبًا. لكن القليل من الألحان تعبر عن ثقل مرور الوقت والحاجة إلى المرونة بطريقة جذابة وراقصة ومربكة مثل “Touch of Grey” من ألبوم “In the Dark” عام 1987. الكلمات المرهقة من العالم، والتي صاغها شاعر الفرقة روبرت هانتر وعازف الجيتار والمغني جيري جارسيا، تحث على السمو. “أعلم أن الإيجار متأخر / لم يتم إطعام الكلب منذ سنوات / الأمر أسوأ مما يبدو،” تقول الآية الثالثة، “ولكن لا بأس.” في مواجهة تحديات الحياة وسخافاتها – الارتفاعات والانخفاضات – كل ما يمكنك فعله هو الاستمرار في القيادة بالشاحنات.
في رحلتهم الخاصة في صناعة الموسيقى، لم تكن فرقة Grateful Dead أبدًا فرقة فردية، واشتهرت بتفضيل العروض الحية على الاستوديو. من خلال التجول المستمر، قاموا ببناء عدد كبير من المتابعين المتفانين لـ “Deadheads”، حيث قاموا بتعبئة الساحات في جميع أنحاء البلاد طوال أوائل الثمانينيات. أصبحت أغنية “Touch of Grey” الجذابة والراقصة – التي تم إصدارها بعد 20 عامًا من صيف الحب الجامح في أول ألبوم للفرقة منذ ست سنوات – أول أغنية منفردة تكسر قائمة أفضل 40 أغنية في قائمة Billboard Singles، وبلغت ذروتها في المرتبة التاسعة. وقد غناها أساطير الثقافة المضادة في العقد الثالث من مسيرة مهنية حافل، واللازمة الختامية “We will get by” هي دعوة للاستمرار في رفع علمك الغريب، بغض النظر عن الطريقة التي تهب بها الرياح.
غراند ماستر فلاش والخمسة الغاضبون – الرسالة
مع كلمات مؤثرة، ترسم أغنية “The message” لفرقة Grandmaster Flash & The Furious Five صورة لاذعة للحياة داخل المدينة في أوائل الثمانينيات. تم إصداره في عام 1982، وهو يصنف الفقر المتفشي، والشرطة العنصرية، والبنية التحتية المتهالكة، والفرص المحدودة، وتعاطي المخدرات، والجريمة التي تؤثر على مجتمعات السود الحضرية. في المقطع الأخير، مغني الراب ميلي ميل يقطع حتى النخاع: “سوف تنمو في الحي اليهودي وتعيش من الدرجة الثانية / وسوف تغني عيناك أغنية الكراهية العميقة.” الضغط المستمر يخلق برميل بارود، والجوقة الأيقونية تقول كل شيء: “لا تدفعني لأنني قريب من الحافة / أحاول ألا أفقد رأسي / إنها مثل الغابة أحيانًا تجعلني أتساءل / كيف أحافظ على عدم النزول إلى الأسفل.”
على الرغم من أن Grandmaster Flash يؤديها وطاقمه، إلا أن “الرسالة” تمت كتابتها في الغالب من قبل المنتجين المشاركين Ed “Duke Bootee” Fletcher وClifton “Jiggs” Chase، مع كتابة Melle Mel من The Furious Five للبيت الأخير. استكشاف تأثير الفقر والعنصرية والمجتمع على الفرد، إنه بعيد كل البعد عن الأناشيد الحزبية التي خرجت فيما أصبح يعرف بالعصر الذهبي لموسيقى الراب في أوائل الثمانينيات. وبهذه الطريقة، وضعت الأساس لأعمال الهيب هوب ذات الوعي الاجتماعي التي ستتبعها، مثل Public Enemy، وA Tribe Called Quest، وDe La Soul.
XTC – عزيزي الله
في حين أن بعض الأغاني في هذه القائمة ترفع الروح المعنوية، فإن أغنية “Dear God” لفرقة XTC تغرقنا في اليأس الوجودي. تم تعيين الكلمات على ترتيب بسيط يحركه الجيتار، وتأخذ الله على عاتقه لأنه سمح للشر والظلم بالدخول إلى العالم ثم ينكر وجوده تمامًا. “أراهم يتضورون جوعًا واقفين على أقدامهم”، يقول البيت الأول، الذي غنته ابنة صديقة الفرقة، ياسمين فيليت، البالغة من العمر 8 سنوات، “لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من الطعام من الله / لا يستطيعون الإيمان بك.” كما قال قائد فريق XTC وشاعر الأغنية آندي بارتريدج للصحفي الموسيقي تود برنهاردت (عبر Far Out)، “لقد أحببت فكرة الكتابة إلى الله لمعالجة حقيقة أنني لم أصدق أنه موجود.”
وعلى الرغم من أن أغنية “عزيزي الله” بالكاد تمكنت من اختراق مخطط الفردي في المملكة المتحدة في عام 1987، وبلغت ذروتها في المرتبة 99، إلا أنها أثارت الجدل واكتسبت مكانة مرموقة. تم إصداره لأول مرة باعتباره الجانب B لأغنية “Grass” المنفردة، وظهر في إصدار أمريكي لألبوم “Skylarking” الخاص بشركة XTC. من خلال استجوابه الصريح للدين والفيديو الموسيقي الذي يتم بثه بكثافة على قناة MTV، كان هناك رد فعل عنيف من المستمعين والمنظمات الدينية. تلقى بارتريدج رسائل كراهية، وغمرت المحطات الإذاعية التي بثتها في الجنوب الأمريكي بالمكالمات الغاضبة. في محطة موسيقى الروك المحلية في مدينة بنما بولاية فلوريدا، دفع تهديد بوجود قنبلة منسق الموسيقى إلى قطع الأغنية قبل أن تنتهي.
لقد حير هذا الجدل والغضب الحجل. كما قال اوقات نيويورك، “لا ينبغي للناس أن ينزعجوا من هذه الفكرة الصغيرة التي مفادها أنه ربما لا يوجد ممثل إنجليزي كبير السن ملفوف في ملاءة على كرة من الصوف القطني.” “عزيزي الله” يهز قبضته في السماء ويثبت ذلك الشعور بفقدان الإيمان.