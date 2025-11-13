5 أغاني من الثمانينات توضح معنى الحياة

بالنسبة للبعض، الموسيقى الشعبية من الثمانينات مليئة بالعبث الذي يقترب من السخافة. في حين أن الأغاني الناجحة مثل أغنية “Wake Me Up Before You Go-Go” لفرقة Wham أو أغنية “Rock Me Amadeus” لفرقة Falco لا تتعمق بالتأكيد في أي قضايا عميقة في الحياة، إلا أنه كان هناك بعض الفنانين الذين تعمقوا كثيرًا خلال ذلك العقد. من المؤكد أن الموسيقيين مثل U2، وPrince، وBruce Springsteen، وSinead O’Connor، وTears For Fears يمكنهم أن يغنوا عندما يريدون ذلك، لكنهم استكشفوا أيضًا موضوعات معقدة عاطفيًا في عملهم. حتى أنهم تطرقوا إلى هذا السؤال الأبدي – ما معنى الحياة؟ – في جانب أو آخر.

هذا الموضوع شخصي وفريد ​​مثل بصمة الإصبع، ومع ذلك فقد عادت الإنسانية منذ فترة طويلة إلى نفس السؤال الأساسي – تمامًا كما فعل هؤلاء الفنانون. واجهت فرقة U2 هذه المشكلة وجهاً لوجه مع أغنيتها الناجحة “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” عام 1987، والتي تتناول البحث عن معنى أعمق للحياة. من أغنية برنس الناجحة “Let’s Go Crazy” عام 1984، والتي تحتفل بالفرح والهدف كدفاعات ضد اليأس، إلى أغنية Tears for Fears المنفردة “Mad World” عام 1983، والتي تعبر عن رعبنا الوجودي المشترك، أبرزت أغاني الثمانينيات هذه الجوانب العديدة لما يعنيه أن تكون على قيد الحياة.