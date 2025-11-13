5 أغاني من الثمانينات توضح معنى الحياة

بالنسبة للبعض، الموسيقى الشعبية من الثمانينات مليئة بالعبث الذي يقترب من السخافة. في حين أن الأغاني الناجحة مثل أغنية “Wake Me Up Before You Go-Go” لفرقة Wham أو أغنية “Rock Me Amadeus” لفرقة Falco لا تتعمق بالتأكيد في أي قضايا عميقة في الحياة، إلا أنه كان هناك بعض الفنانين الذين تعمقوا كثيرًا خلال ذلك العقد. من المؤكد أن الموسيقيين مثل U2، وPrince، وBruce Springsteen، وSinead O’Connor، وTears For Fears يمكنهم أن يغنوا عندما يريدون ذلك، لكنهم استكشفوا أيضًا موضوعات معقدة عاطفيًا في عملهم. حتى أنهم تطرقوا إلى هذا السؤال الأبدي – ما معنى الحياة؟ – في جانب أو آخر.
هذا الموضوع شخصي وفريد مثل بصمة الإصبع، ومع ذلك فقد عادت الإنسانية منذ فترة طويلة إلى نفس السؤال الأساسي – تمامًا كما فعل هؤلاء الفنانون. واجهت فرقة U2 هذه المشكلة وجهاً لوجه مع أغنيتها الناجحة “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” عام 1987، والتي تتناول البحث عن معنى أعمق للحياة. من أغنية برنس الناجحة “Let’s Go Crazy” عام 1984، والتي تحتفل بالفرح والهدف كدفاعات ضد اليأس، إلى أغنية Tears for Fears المنفردة “Mad World” عام 1983، والتي تعبر عن رعبنا الوجودي المشترك، أبرزت أغاني الثمانينيات هذه الجوانب العديدة لما يعنيه أن تكون على قيد الحياة.
U2 – مازلت لم أجد ما أبحث عنه
في عام 1987، صدر ألبوم “Joshua Tree” لفرقة الروك الأيرلندية U2 وسرعان ما وصل إلى المرتبة الأولى. استكشف هذا الألبوم الأساسي جوانب مختلفة من أمريكا، من التاريخ إلى الروحي، وجعل من U2 أكبر فرقة في العالم. بونو، المغني الرئيسي وكاتب الأغاني الرئيسي، أطلق على الأغنية المنفردة “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” “أغنية إنجيلية بروح مضطربة” (عبر جيمي كيميل لايف). مع جيتار The Edge الرنان والواسع وصوت Bono وكلماته، تنقل الأغنية إحساسًا بالأرق والتوق إلى المعنى في الحياة، والذي يتجسد في العبارة المتكررة “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه”.
يتدفق العنصر الروحي عبر الأغنية بسطور مثل “أنا أؤمن بالمملكة تعال / عندما تنزف كل الألوان إلى لون واحد / تنزف إلى لون واحد / لكن نعم، ما زلت أركض.” قال بونو لمجلة رولينج ستون إن الأغنية هي “نشيد الشك أكثر من الإيمان”، وهو شعور عاشه الكثير منا. قد يعكس هذا سبب نجاحه الكبير. كانت الأغنية هي الأغنية رقم 1 ولا يزال يتردد صداها بعد ما يقرب من 40 عامًا، وغالبًا ما تتم مقارنتها بالترنيمة الحديثة.
الأمير – هيا بنا نصبح مجانين
في عام 1984، لم يكن برينس قادرًا على إيقافه مع ألبومه الناجح “Purple Rain” والفيلم الرائج الذي يحمل نفس الاسم. أظهر الألبوم مزيجًا من موسيقى الروك والفانك والسول والبوب وأثبت أن برينس كان موسيقيًا فريدًا من نوعه. كما أنه قام بربط موضوعات الجنس والروحانية بشكل مثير للجدل. الأغنية الأولى للألبوم، “Let’s Go Crazy”، والتي كانت أيضًا أغنية ناجحة، تركز على الموضوع الأخير. يبدأ بما تم مقارنته بخطبة يتم إلقاؤها على عضو دوار قبل حث المستمعين على “الجنون” – أي البحث عن السعادة والوفاء في مواجهة عالم قاس.
يمكن أن تبدو الأغنية غامضة مع كلمات مثل “وإذا حاول مزيل المصعد إسقاطك / تصاب بالجنون (اضرب طابقًا أعلى).” ولكن كما أوضح برنس لاحقًا، فهو يغني عن الله والشيطان. قال لكريس روك في مقابلة مع قناة MTV عام 1997 (عبر تيك توك): “كان مزيل المصعد هو الشيطان في تلك الأغنية”. “و” هيا بنا نصاب بالجنون “، كان الله بالنسبة لي، كان … ابق سعيدًا، وحافظ على تركيزك، ويمكنك التغلب على مزيل المصعد.” قام برنس بتغيير الكلمات لأنه، في رأيه، كان الدين “من المحرمات في موسيقى البوب”، كما أوضح لمجلة Musician في نفس العام. تجمع الأغنية بين الروحاني والغير تقليدي، لتصنع مسارًا راقصًا وشيكًا يتعمق في الوجودي كما لا يمكن أن يفعله إلا برنس.
بروس سبرينغستين – النهر
في عام 1980، استخرج بروس سبرينغستين، الذي تناولت كلمات أغانيه في كثير من الأحيان النضال من أجل حياة أفضل، موضوع فقدان أحلام الشباب في مواجهة الواقع القاسي في أغنية “The River”، وهي أغنية من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم. إنها رحلة قاتمة، وإن كانت واقعية، في أغنية العلاقة المتغيرة بين زوجين شابين من الطبقة العاملة. يصبح النهر الذي يزوره الزوجان في كثير من الأحيان هو الاستعارة المركزية، التي تمثل في البداية جميع إمكانيات الحياة. ولكن، مع استمرار الأغنية، يعود الراوي الذكر إلى النهر الذي جف الآن مع الكلمات المؤلمة، “هل الحلم كذبة إذا لم يتحقق؟ / أم أنه شيء أسوأ؟”
والأمر الأكثر حزنًا هو أن الدافع وراء فيلم “The River” يأتي من تجربة الحياة الحقيقية لأخت سبرينغستين وصهرها خلال الجزء الأول من علاقتهما. بينما يرسم “النهر” صورة مقفرة عن مدى قدرة الحقائق القاسية على قتل الآمال والأحلام، يمنحنا سبرينغستين بصيصًا من الأمل. قد يكون النهر جافًا، لكن الزوجين يستمران في الذهاب إلى هناك معًا وقد يجدان الأحلام المفقودة التي شاركاها ذات يوم. “The River”، وهو ألبوم مزدوج ساعد في تعزيز سمعة سبرينجستين كفنان ناضج، منحه أول ألبوم له رقم 1 على مخطط بيلبورد. بفضل نجاح الألبوم، لاقت الأغنية الرئيسية صدى لدى جمهور أكبر بكثير، كما أعطت براعة سبرينغستين في كتابة الأغاني لهذه الأغنية طابعًا عالميًا يرتبط بأشخاص من خلفيات متنوعة.
سينيد أوكونور – تمامًا كما قلت، سيكون الأمر ب
طوال حياتها، استكشفت المغنية الأيرلندية سينيد أوكونور الروحانية. كان هذا صحيحًا في موسيقاها – كما تجسدت في أغنية “Just Like U Saad It Does B” من ألبومها الأول عام 1987 “The Lion and the Cobra” – وفي حياتها الشخصية. في أواخر التسعينيات، أصبحت كاهنة في الكنيسة الكاثوليكية والرسولية الأيرلندية الأرثوذكسية المستقلة. استكشفت أوكونور لاحقًا الراستافارية، وفي عام 2018، قبل خمس سنوات فقط من وفاتها المفاجئة في يوليو 2023، عن عمر يناهز 56 عامًا، اعتنقت الإسلام.
كانت أوكونور في العشرين من عمرها فقط عندما أصدرت “الأسد والكوبرا”، لكنها مشبعة بالروحانية، مع عدد من الإشارات إلى المزمور الكتابي 91. يبدأ المزمور “من يسكن في ستر العلي، في ظل القدير يستريح”. من عنوان الألبوم إلى إدراج إنيا وهي تتلو المزمور باللغة الغيلية الأيرلندية حول “لا تتقدم في العمر أبدًا”، واصل أوكونور العودة إلى هذه القصيدة الكتابية المقدسة. “تمامًا كما قلت سيكون الأمر ب” هو الأكثر تأثرًا بشكل مباشر بالمزمور 91. مع كلمات مثل “عندما أسير في الحديقة / عندما أسير خارج المسرح / عندما يكون كل شيء هادئًا / هل ستبقى؟” تنقل الأغنية البحث عن العزاء في عالم فوضوي. تذكرت أوكونور في مذكراتها لعام 2021 “ذكريات”: “كان ذلك يتعلق بالدرس الذي تلقيته من وزير معين حول فن ونتائج صلاة المزمور 91، ومن هنا أُخذ عنوان ألبومي”.
دموع الخوف – العالم المجنون
مثل رؤية بروس سبرينغستين القاتمة إلى حد ما في “The River”، فإن أغنية Tears for Fears “Mad World”، من الألبوم الأول للفرقة عام 1983 “The Hurting”، تضرب الجوانب المظلمة للحياة المعاصرة. الأغنية كتبها رولاند أورزابال وغناها زميله في الفرقة كيرت سميث، ويتم سردها من وجهة نظر شخص ينظر من النافذة إلى العالم ويشعر بإحساس بالغربة. تبدأ الأغنية “في كل مكان حولي وجوه مألوفة / أماكن متهالكة، وجوه مهترئة / مشرقة ومبكرة لسباقاتهم اليومية / لا يذهبون إلى أي مكان، ولا يذهبون إلى أي مكان.”
تتخلل صدمات طفولة أورزابال كلمات الأغاني وتضفي على الأغنية إحساسًا بالرهبة الوجودية. ولكن ما يبدو وكأنه القصيدة الغنائية الأكثر يأسًا في الأغنية – “الأحلام التي أموت فيها / هي أفضل ما حلمت به على الإطلاق” – هو في الواقع إيجابي. إنه يتعلق بعمل المعالج النفسي المؤثر آرثر جانوف، الذي توصل إلى العلاج البدائي في أواخر الستينيات. يعتقد جانوف أن العديد من حالات العصاب وغيرها من المشكلات تنبع من صدمة الطفولة التي لم يتم حلها. وبالمثل، كان يعتقد أن الأحلام المخيفة، مثل تلك المتعلقة بالموت، يمكن أن تخفف التوتر. اسم الفرقة هو أيضًا إشارة إلى تعاليمه، كما هو الحال مع أغنية الفرقة اللاحقة “Shout”. في حين أن أغنية “Mad World” لا تقدم أي إجابات سهلة لمعضلة الحياة الحديثة، إلا أن الأغنية قد توفر العزاء للمستمعين عندما يعلمون أنهم ليسوا وحدهم.
المنهجية
عشر سنوات من الموسيقى عبارة عن مجموعة واسعة يمكنك من خلالها اختيار خمس أغنيات تتناول جوانب مختلفة من معنى الحياة، وهو في حد ذاته موضوع شامل وشخصي. إنه موضوع كان البشر يفكرون فيه منذ دهور. لقد استخدمنا عدة معايير مختلفة للتوصل إلى هذه المجموعة من الأغاني من الثمانينيات والتي نشعر أنها تثبت معنى الحياة.
على الرغم من أن هذه الأغاني لم تحقق نجاحًا كبيرًا عند إصدارها (باستثناء حالة أغنية “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” لفرقة U2 وأغنية “Let’s Go Crazy” لفرقة Prince) إلا أنها كانت جميعها مشهورة جدًا وجميعها جاءت من ألبومات ناجحة. تمت مناقشة موضوعات الأغنية بالفعل في الثمانينيات. استمرت جميع الأغاني التي اخترناها في الحصول على صدى لدى الجمهور من خلال تحليل كلماتها ومعانيها في أشكال ومنتديات مختلفة عبر الإنترنت وخارجه.