5 أغاني من السبعينيات توضح معنى الحياة

إذا كان هناك أي وقت في التاريخ الحديث يمثل رغبة مجتمعية في تحليل وإعادة صياغة أساسيات الحياة، فهو فترة الستينيات والسبعينيات. تم تعريفها بالكامل تقريبًا من خلال دوافع الثقافة المضادة، واحتجاجات حرب فيتنام، وحركة الحقوق المدنية الكاسحة وما أعقبها، كما أنتجت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أيضًا بعضًا من أفضل الموسيقى في عصرنا. أحدثت ضغوط وتناقضات العصر حيوية فنية هائلة وحيوية إبداعية في شكل موسيقى الروك الكلاسيكية، وموتاون وآر أند بي، والفولك والكانتري، وانفجارات من الموجات الموسيقية مثل الديسكو في أواخر السبعينيات، وأكثر من ذلك بكثير. من بين كل هذه الموسيقى، هناك أغاني معينة تثبت معنى الحياة بشكل أفضل من غيرها.

لكن علينا أولاً أن نحدد الأهداف. يعد “معنى الحياة” موضوعًا كبيرًا، ومن المحتمل أن يكون مبالغًا فيه، ومن المهم التعمق في التجارب والمشاعر الإنسانية العالمية مع تجنب الكليشيهات المبتذلة والمبالغ فيها. وهذا صحيح بغض النظر عن مدى جودة كتابة الأغاني، مما يعني أنه يتعين علينا حذف أغاني مثل أغنية “تخيل” لجون لينون. قد تكون المقطوعات الموسيقية ذات التصميم العالي جدًا مُرضية جدًا للأذن الموسيقية ولكن يمكن أن تتحول بسهولة إلى تجولات مجردة ومنفصلة تخطئ الهدف عندما يتعلق الأمر بالاتصال بقلب الإنسان الأوسع.

بالحديث عن هذا القلب، علينا أيضًا أن نتجنب الموسيقى الاحتفالية التي تدور حول الشرب والحفلات والجنس، حتى لو أقسم البعض أن هذا هو سبب وجود الإنسانية. نحن نهدف إلى مستوى أعلى، ليس فقط من أجل القلب، ولكن الروح، لمعالجة بعض المواضيع الجادة. سواء كنت تتحدث عن فيلم “Child of Mine” لكارول كينغ، أو “Diamonds and Rust” لجوان بايز، أو “War” لبوب مارلي، كن مستعدًا.