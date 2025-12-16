5 أغاني من السبعينيات توضح معنى الحياة

إذا كان هناك أي وقت في التاريخ الحديث يمثل رغبة مجتمعية في تحليل وإعادة صياغة أساسيات الحياة، فهو فترة الستينيات والسبعينيات. تم تعريفها بالكامل تقريبًا من خلال دوافع الثقافة المضادة، واحتجاجات حرب فيتنام، وحركة الحقوق المدنية الكاسحة وما أعقبها، كما أنتجت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أيضًا بعضًا من أفضل الموسيقى في عصرنا. أحدثت ضغوط وتناقضات العصر حيوية فنية هائلة وحيوية إبداعية في شكل موسيقى الروك الكلاسيكية، وموتاون وآر أند بي، والفولك والكانتري، وانفجارات من الموجات الموسيقية مثل الديسكو في أواخر السبعينيات، وأكثر من ذلك بكثير. من بين كل هذه الموسيقى، هناك أغاني معينة تثبت معنى الحياة بشكل أفضل من غيرها.
لكن علينا أولاً أن نحدد الأهداف. يعد “معنى الحياة” موضوعًا كبيرًا، ومن المحتمل أن يكون مبالغًا فيه، ومن المهم التعمق في التجارب والمشاعر الإنسانية العالمية مع تجنب الكليشيهات المبتذلة والمبالغ فيها. وهذا صحيح بغض النظر عن مدى جودة كتابة الأغاني، مما يعني أنه يتعين علينا حذف أغاني مثل أغنية “تخيل” لجون لينون. قد تكون المقطوعات الموسيقية ذات التصميم العالي جدًا مُرضية جدًا للأذن الموسيقية ولكن يمكن أن تتحول بسهولة إلى تجولات مجردة ومنفصلة تخطئ الهدف عندما يتعلق الأمر بالاتصال بقلب الإنسان الأوسع.
بالحديث عن هذا القلب، علينا أيضًا أن نتجنب الموسيقى الاحتفالية التي تدور حول الشرب والحفلات والجنس، حتى لو أقسم البعض أن هذا هو سبب وجود الإنسانية. نحن نهدف إلى مستوى أعلى، ليس فقط من أجل القلب، ولكن الروح، لمعالجة بعض المواضيع الجادة. سواء كنت تتحدث عن فيلم “Child of Mine” لكارول كينغ، أو “Diamonds and Rust” لجوان بايز، أو “War” لبوب مارلي، كن مستعدًا.
كارول كينج – طفلتي
بغض النظر عن أن التقدم الوظيفي، والأشياء المادية، و”الوقت الخاص بي” قد أصبح يهيمن على حياة الكثير من الناس، فلن يكون أي منا هنا بدون رعاية وطاقة وتضحيات والدينا. وسواء كانت الرابطة بين الوالدين والطفل مثالية بمحبة أو على مضض، فإن الرابطة بين الأم والطفل، وتحديداً الرابطة بين الأم والطفل، قد تكمن في قلب سلسلة الأجيال التي تربطنا جميعاً ببعضها البعض وتجعلنا بشراً بأكثر الطرق العالمية الممكنة.
هذا بيان عظيم ولكنه متجذر في أبسط وأوسع المشاعر اللحظية: الحب. سيتطلب الأمر شاعرًا من ذوي المهارة العالية للتعبير عن مثل هذه المشاعر بطريقة يمكن التحكم فيها وإيصالها. لكن لحسن الحظ، كانت كارول كينج على مستوى المهمة عندما كتبت “طفلي” في عام 1970.
هناك شيء لا يمكن ذكره في “طفلي”، هش ولطيف للغاية، كما لو أن مشاعره سوف تتحطم إذا تم التحدث بها. الأغنية حلوة بشكل مؤلم وحزينة وتشبه إلى حد كبير تهويدة تُغنى لرضيع. كتبتها كينغ لابنتيها الأولين، لويز وشيري، على الرغم من أن المشاعر تمتد بلا شك إلى طفليها المولودين لاحقًا، مولي وليفي. في الواقع، إنها تمتد إلى حد كبير لأي شخص يكون أبًا (جيدًا)، بعبارات مثل، “أنت لا تحتاج إلى توجيه، أنت تعرف الطريق الذي يجب أن تسلكه / ولا أريد أن أعيقك، أريد فقط أن أشاهدك تنمو” و”الأوقات التي ولدت فيها ربما لم تكن الأفضل / لكن يمكنك جعل الأوقات القادمة أفضل من بقية الأوقات”. ومع ذلك، فإن أغنية كينغ تنقل الدروس والبصيرة والحكمة التي تأتي مع كونك أحد الوالدين، أكثر من كونها عالمية، عندما تتعلم أنت وطفلك جنبًا إلى جنب.
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
مثل المرحلة التالية من الحياة بعد الولادة والتنشئة، يجسد فيلم “ولد ليركض” للمخرج بروس سبرينغستين عام 1975 بشكل رائع الشوق المضطرب الذي يشتعل في نفوس الشباب. تتوق إلى ماذا؟ هذا هو بالضبط السؤال. الرغبة في انتزاع كل ما في الحياة من حياة؛ للغوص بتهور في محيطها، بما في ذلك المياه الضحلة الصخرية؛ الخوف من أن الأحلام سوف تذبل قبل أن تتحقق؛ الحزن المطلق الذي يرتكز عليه كل فرح، مع العلم أن تلك الأفراح أيضًا سوف تتلاشى، ولكنك تتوق إليها على أي حال: كل هذا وأكثر يعيش في كلمات أغنية “Born to Run” وطاقتها البركانية. هذه قصيدة موسيقية حقيقية مثل البرق في الزجاجة تنقل لحظة من الحياة يمكن نسيانها بسهولة وسط بيئة متأخرة، فواتير الأسرة في منتصف العمر، والاجتماعات المزدحمة، والالتزام المتحذلق بالأعراف الاجتماعية التوجيهية.
لاحظ أننا نقلنا مشاعر “ولد ليهرب” من خلال مجموعة من الملخصات رفيعة المستوى التي تعتمد على كلمات نابضة بالحياة مثل “يعصر”، و”يغوص”، و”يذبل”؟ يفعل سبرينغستين نفس الشيء في “ولد ليهرب”، والذي يعبر عن نفسه ليس من خلال وصف مباشر للمشاعر، ولكن من خلال سلسلة من المقالات القصيرة الغنائية المفعمة بالحيوية، مثل “مدينة الملاهي ترتفع بجرأة وصارخة / أطفال متجمعون على الشاطئ وسط الضباب” و “فقط لف ساقيك حول هذه الحواف المخملية / واربط يديك عبر محركي.” تنقل هذه المقالات القصيرة بشكل جماعي معنى الأغنية.
هذه قصة المغني وكاتب الأغاني في أفضل حالاتها، وقد جاءت مباشرة من حياة سبرينغستين. كان في العشرينات من عمره عندما كتب الأغنية، ويعيش في منزل متواضع للغاية، ولم يتمكن من البدء في مسيرته المهنية. وهو الآن أحد أنجح فناني موسيقى الروك أند رول على الإطلاق. هذه أيضًا هي القصة التي يرويها فيلم Born to Run.
جوان بايز – الماس والصدأ
مع مرور الوقت يأتي الاستياء والأمتعة الحتمية للعلاقات والآمال المتدهورة. لا أريد أن أضع لمسة قاسية تمامًا على القصة التي واصلناها مع “Born to Run”، ولكن من يستطيع أن يعيش – يعيش حقًا – إذا تمكن من تجنب الحب المتوتر تمامًا، والظروف المتشابكة، والسحر المفقود؟ هذا هو المكان الذي تلعب فيه أغنية “Diamonds and Rust” لعام 1975 للمغنية الشعبية العليا جوان بايز، وهي تصوير صادق لما تشعر به عندما يكون لديك شيء مكسور يتجاوز قدرتك على التحكم فيه أو القيام بأي شيء سوى الرد وربما الشعور بالمرارة. تنقل السطور الافتتاحية وحدها معنى الأغنية قائلة، “حسنًا، سأكون ملعونًا / هنا يأتي شبحك مرة أخرى،” وتنتهي بـ، “لقد كنت جيدًا جدًا في الكلمات / وفي إبقاء الأمور غامضة / لأنني أحتاج إلى بعض هذا الغموض الآن / لقد عاد كل شيء بوضوح شديد.”
من المعروف الآن أن بايز كتبت هذه الأغنية خصيصًا عن بوب ديلان، الذي كانت على علاقة معه ذات يوم. كما تقول القصة، لم تكن بايز تكتب أغنيتها عن ديلان في البداية، لكنها اتجهت نحوه عندما اتصل ذات يوم من كشك هاتف في الغرب الأوسط – كما كتبت في “Diamonds and Rust”. يفكك كل سطر من الأغنية كل الأشياء التي أزعجتها في ديلان. لكن هذه الأشياء أنتجت أيضًا الماس مع الصدأ، أي جواهر الفن وتآكل الحب – الخير والشر على حد سواء.
على الرغم من أن بايز كانت تكتب أغنية شخصية للغاية في تلك اللحظة وتقرأ سلسلة من الأشياء الخاصة بعلاقتها مع ديلان، إلا أن مشاعرها مفهومة للغاية ويتم نقلها بشكل جيد لدرجة أنها خلقت شيئًا عالميًا حقًا. بالنسبة لهذا الفصل بالذات من الحياة، فإن “الماس والصدأ” يناسب بشكل وثيق أكثر من أي فصل آخر.
بوب مارلي – الحرب
في نفس العام الذي تم فيه إطلاق النار على بوب مارلي مرتين في محاولة اغتيال ثم قام بأداء حفل Smile جامايكا، وهو حفل موسيقي يركز على السلام برعاية حزب الشعب الوطني في جامايكا (PNP)، أصدر أغنية “Rastaman Vibration” عام 1976 ومسارها القوي والمميز “War”. قد لا يعرف الناس ذلك، لكن الأغنية هي في الواقع نسخة مغناة من خطاب ألقاه في الأمم المتحدة عام 1963 الإمبراطور الإثيوبي المخلوع هيلا سيلاسي الأول، الذي حكم من عام 1930 إلى عام 1974. وقد أطيح به في انقلاب عسكري قام به الزعيم الماركسي منجيستو هيلا مريم، الذي فر هو نفسه إلى زيمبابوي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وبين سقوطهما من السلطة، توفي مارلي في عام 1991. 1981 أصيب بنوع نادر من السرطان يسمى الورم الميلانيني العدسي الطرفي.
هل هناك سلسلة من الأحداث العنيفة والسخيفة أحيانًا والمأساوية التي تحركها السلطة والتي تصور بشكل أكثر ملاءمة جانبًا آخر لا مفر منه من الحياة والطبيعة البشرية؟ عندما وضع مارلي خطاب سيلاسي في الكلمات حول “الحرب” عام 1976، ربما لم يكن لديه مثل هذه الأشياء ذات المفهوم العالي في ذهنه. ومع ذلك، فقد غنى أغنية لا تلخص موضوعها القائم على حقوق الإنسان فحسب، بل تلخص أيضًا لحظته المحددة في الزمن والحرب، بشكل عام. وهو يغني “حتى لون بشرة الرجل / ليس له أهمية أكبر من لون عينيه / أنا أقول الحرب”.
“أنا أقول الحرب” ليست دعوة للحرب، بل هي صرخة يأس ونداء من أجل السلام. لكن الحرب استمرت، جنبًا إلى جنب مع القاذفات الطينية الشريرة، والتفاهات الحمقاء بين مجموعة مقابل مجموعة، والخطب اللاذعة التي لا نهاية لها والتي يقذفها تيار لا نهاية له من الرؤوس المتواطئة في جميع أنحاء العالم. تحدث كل هذه الأحداث على الرغم من القواسم المشتركة التي تعني “الحرب” أننا جميعا نريدها: السعادة، والحرية، والافتقار إلى المعاناة.
كانساس – الغبار في مهب الريح
آخر ما في التسلسل الزمني في قائمتنا، كأغنية من السبعينيات ومرحلة من الحياة، هو أغنية “Dust in the Wind” لعام 1977 قبالة سواحل كانساس والتي تحمل اسم “Point of Know Return”. مما لا شك فيه أن العديد من الأشخاص الذين توصلوا إلى نفس الاستنتاجات مثل “Dust in the Wind”، بغض النظر عن الأغنية أو غير ذلك، بذلوا قصارى جهدهم لإبعاد هذه الاستنتاجات عن أذهانهم أثناء ممارسة أعمالهم اليومية. عبارات مثل، “مجرد قطرة ماء في بحر لا نهاية له / كل ما نفعله / ينهار على الأرض رغم أننا نرفض رؤيته” لا يمكن أن تصف بشكل أكثر دقة معنى الحياة، خاصة فوق السطور المناسبة تمامًا للحداثة، مثل، “وكل أموالك لن تشتريها لدقيقة أخرى.” كل الغضب والطموح والعاطفة البشرية هي مجرد غبار في مهب الريح في بضع سنوات. وعندما نعتبر أن سطورًا مثل “لا شيء يدوم إلى الأبد سوى الأرض والسماء” ليست صحيحة حتى ولو عن بعد على نطاق زمني مجري طويل بما فيه الكفاية، يمكن القول إن الأغنية تصل إلى المنزل بقوة أكبر من أي أغنية أخرى في هذه القائمة.
يجب أن يشعر الكثير من الناس بالمثل، لأن أغنية “Dust in the Wind” هي الأغنية الأكثر شعبية في كانساس. لكن الأمر لم ير النور تقريبًا، لأن عازف الجيتار كيري ليفغرين لم يعتقد أن الفرقة قد ترغب في تسجيل أغنية صوتية فقط. ومع ذلك، سمع زملاؤه في الفرقة الإمكانات، والباقي هو التاريخ.
ومع ذلك، ليست هناك حاجة إلى اعتبار أغنية “Dust in the Wind” بمثابة أغنية ميؤوس منها تمامًا. الحياة لا تتعلق فقط بالتصالح مع إيجازها، ولكنها أيضًا تتصالح مع إيجازها أثناء صياغة المعنى. لذلك، قد يتعين علينا فقط تكرار دورة الحياة وتوجيه القارئ مرة أخرى إلى أغنية كارول كينغ عن الحب لطفل وأغنية بروس سبرينغستين عن التوق للحصول على أقصى استفادة من وقتنا هنا. `