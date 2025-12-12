5 أغاني من الستينيات التي أصبحت قديمة بشكل رهيب

كانت فترة الستينيات وقتًا مختلفًا ولكنه مثير جدًا للموسيقى. لقد بلغت موسيقى الروك أند رول سن الرشد بفضل الغزو البريطاني، وفي وقت لاحق من هذا العقد بقليل، ظهور موسيقى الروك والمخدر. ادمج ذلك مع التطور المستمر لموسيقى البوب ​​والأنواع الأخرى، ولم تكن فترة الستينيات تعاني من نقص في الكلاسيكيات التي يمكن حتى للأجيال الشابة اليوم أن تقدرها. ولكن نظرًا لأن فترة الستينيات كانت أيضًا وقتًا مختلفًا من حيث المواقف تجاه المرأة والمواعدة ومواضيع أخرى مختلفة، فقد شهد العقد أيضًا العديد من الأغاني التي لا تكون كلماتها شجاعة تمامًا عند النظر إليها من خلال عدسة القيم والثقافة الحالية.

من المؤكد أن هناك العديد من أغاني الستينيات التي تقادمت بشكل سيئ، لذلك برزت بعض العوامل فوق غيرها عند اختيار الأغاني لهذه القائمة. الأول هو ما إذا كان من الممكن أن تؤدي الكلمات إلى “إلغاء” فناني الأداء في يومنا هذا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعبر الكلمات عن وجهات نظر قديمة حول بعض المواضيع الساخنة؟ كانت منشورات Reddit والمقالات عبر الإنترنت وبالطبع كلمات الأغاني هي النقاط المرجعية الأساسية، لكن الاختيار الشخصي لعب أيضًا دورًا في عملية الاختيار.

لمزيد من تضييق الأمور، تم أداء الأغاني أدناه من قبل فنانين مشهورين، وكان كل منهم يتقدم في السن بشكل سيئ لأسباب مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللغة غير الحساسة عنصريًا، وتطبيع العنف المنزلي، وكراهية النساء بشكل عام. ومع كل ذلك، إليك خمس أغنيات من الستينيات التي أصبحت مثل الحليب الذي ترك في الشمس الحارقة.