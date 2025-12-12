5 أغاني من الستينيات التي أصبحت قديمة بشكل رهيب

كانت فترة الستينيات وقتًا مختلفًا ولكنه مثير جدًا للموسيقى. لقد بلغت موسيقى الروك أند رول سن الرشد بفضل الغزو البريطاني، وفي وقت لاحق من هذا العقد بقليل، ظهور موسيقى الروك والمخدر. ادمج ذلك مع التطور المستمر لموسيقى البوب والأنواع الأخرى، ولم تكن فترة الستينيات تعاني من نقص في الكلاسيكيات التي يمكن حتى للأجيال الشابة اليوم أن تقدرها. ولكن نظرًا لأن فترة الستينيات كانت أيضًا وقتًا مختلفًا من حيث المواقف تجاه المرأة والمواعدة ومواضيع أخرى مختلفة، فقد شهد العقد أيضًا العديد من الأغاني التي لا تكون كلماتها شجاعة تمامًا عند النظر إليها من خلال عدسة القيم والثقافة الحالية.
من المؤكد أن هناك العديد من أغاني الستينيات التي تقادمت بشكل سيئ، لذلك برزت بعض العوامل فوق غيرها عند اختيار الأغاني لهذه القائمة. الأول هو ما إذا كان من الممكن أن تؤدي الكلمات إلى “إلغاء” فناني الأداء في يومنا هذا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعبر الكلمات عن وجهات نظر قديمة حول بعض المواضيع الساخنة؟ كانت منشورات Reddit والمقالات عبر الإنترنت وبالطبع كلمات الأغاني هي النقاط المرجعية الأساسية، لكن الاختيار الشخصي لعب أيضًا دورًا في عملية الاختيار.
لمزيد من تضييق الأمور، تم أداء الأغاني أدناه من قبل فنانين مشهورين، وكان كل منهم يتقدم في السن بشكل سيئ لأسباب مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللغة غير الحساسة عنصريًا، وتطبيع العنف المنزلي، وكراهية النساء بشكل عام. ومع كل ذلك، إليك خمس أغنيات من الستينيات التي أصبحت مثل الحليب الذي ترك في الشمس الحارقة.
ركض من أجل حياتك – البيتلز
“Run For Your Life”، الأغنية الأخيرة في ألبوم فرقة البيتلز عام 1965 “Rubber Soul”، تثير الإشكالية منذ السطر الأول. في حين أن السطر الأول من البيت الأول (حسنًا، أفضل أن أراك ميتة، أيتها الفتاة الصغيرة/على أن تكوني مع رجل آخر) مأخوذ مباشرة من أغنية إلفيس بريسلي “Baby Let’s Play House” عام 1955، فقد بنى جون لينون على هذا المقتطف المشؤوم بالفعل من خلال كتابة أغنية كاملة حوله.
إلى حد كبير، تم تصوير شخصية وجهة نظر الأغنية على أنها شخص شرير وغيور لا يمانع في قتل صديقته إذا أمسكها وهي تعبث مع شخص آخر. وبينما يجادل المدافعون عنها بأن “Run For Your Life” من المفترض أن يُنظر إليها على أنها عمل خيالي، فإن الكلمات تقترب كثيرًا من المنزل عندما تفكر في بعض الجوانب المثيرة للقلق من حياة لينون، لا سيما اعترافه لاحقًا بأنه اعتاد أن يسيء جسديًا تجاه شركائه.
بعد سنوات من تفكك فرقة فاب فور، أخبر لينون رولينج ستون أن أغنية “Run for Your Life” كانت أقل أغاني البيتلز المفضلة لديه لأنه شعر أنه كان يسرق من بريسلي. ومع ذلك، يرى العديد من المعجبين الأمور بشكل مختلف، حيث كتب أحد مستخدمي Reddit: “أدرك أن هذا فن، لكنني لا أشعر بمسافة فنية في الأغنية، لذا فإن ذلك ينفرني”. وبينما يعترف المعجبون الآخرون بأنها أغنية جذابة، فإن ذلك لم يمنعهم من التعبير عن عدم ارتياحهم لموضوعات الأغنية الغنائية.
لقد ضربني (وشعرت وكأنه قبلة) – البلورات
تتمتع The Crystals بأغاني جيدة بشكل عام، لكن مجموعة الفتيات في أوائل الستينيات لديها أغنية واحدة تبرز مثل الإبهام المؤلم، وهي أغنية “He Hit Me (And It Felt Like a Kiss)” لعام 1962، والتي قد يتعرف عليها المستمعون المعاصرون أيضًا من غلاف Lana Del Rey لعام 2014. وإذا كنت تعتقد أن العنوان لا يشرح نفسه بما فيه الكفاية، فإن الكلمات الكاملة (عبر Genius) توضح كل شيء – “لقد ضربني وشعرت وكأنه قبلة / لقد ضربني لكنه لم يؤذيني / لم يستطع تحمل سماعي أقول / أنني كنت مع شخص جديد / وعندما أخبرته أنني كنت غير صحيح.” تُقرأ هذه الآية (والآيتين الأخريين التاليتين) كمبرر للإيذاء الجسدي كوسيلة لإظهار الحب للشريك. ليس من المفيد أن يتم إنتاج المسار بواسطة فيل سبيكتور، الذي تم توثيق تاريخه في العنف المنزلي جيدًا.
“لقد ضربني (وشعرت كأنه قبلة)” كان لديه بعض الإلهام من الحياة الواقعية، حيث استند مؤلفا الأغاني جيري جوفين وكارول كينج إلى العلاقة المسيئة التي كانت جليسة الأطفال، إيفا بويد (لاحقًا ليتل إيفا من شهرة “The Loco-Motion”)، تمر بها في ذلك الوقت. لكن حقيقة أن الكلمات تبرر سلوك الصديق جعلت الأغنية مثيرة للجدل عند إصدارها، وبعد عقود، لا تزال تثير حيرة المستمعين بطريقة خاطئة لأسباب مختلفة، مثل تورط سبيكتور، وتصوير الترابط المؤلم، والتنافر بين لحنها الخالي من الهموم وكلماتها المزعجة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يتعامل مع العنف المنزلي، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الوطني للعنف المنزلي على الرقم 1−800−799−7233. يمكنك أيضًا العثور على مزيد من المعلومات والموارد والدعم على موقعهم على الانترنت.
تاي مي كانجارو داون، رياضة – رولف هاريس
حتى لو تجاهلت حقيقة أن المغني الأسترالي (وأحد أعجوبة بيلبورد) رولف هاريس ذهب إلى السجن بسبب بعض الأفعال التي لا توصف، فمن السهل جدًا أن ترى لماذا حققت أغنيته الأمريكية الكبرى الوحيدة، “Tie Me Kangaroo Down، Sport” عام 1963، تقدمًا سيئًا للغاية. في الواقع، مر عام واحد فقط على إصدار الأغنية في الولايات المتحدة عندما أثار المقطع الرابع من الأغنية جدلاً في موطن هاريس الأصلي بسبب طبيعتهم العنصرية المتصورة تجاه السكان الأصليين الأستراليين. أدى ذلك إلى قيام هيئة الإذاعة الأسترالية بحظر النغمة والإعلان عن أنها ستلعب فقط الإصدارات الموسيقية من الآن فصاعدا.
استمر هذا الحظر ليوم واحد فقط، ولكن بعد عقود من تحقيق أغنية “Tie Me Kangaroo Down، Sport” نجاحًا كبيرًا على Billboard Hot 100، لا يزال المستمعون يشعرون بالقلق عندما يتم تذكيرهم بتلك الحداثة الصغيرة التي تبدو غير ضارة حول رجل الماشية المحتضر. ليس من المستغرب أن يشير معظم المعجبين إلى مشكلات هاريس القانونية عند شرح سبب عدم قدرتهم على تحمل الأغنية، حيث كتب أحد مستخدمي Redditor، “Oof. نحن نقيم الآن في ملف” لا نريد أن نعرف أين هم الآن “، جنبًا إلى جنب مع الأعمال الكاملة لـ Gary Glitter.”
ينزعج المستمعون الآخرون في العصر الحديث أيضًا حتى يومنا هذا من المقطع الرابع للأغنية، حيث يتذكر Redditor آخر أنه عندما كان طالبًا في الصف الخامس في التسعينيات، كان عليهم “حذف بعض المقاطع” عندما غنى فصلهم الأغنية في التجمع. وأشاروا إلى أن “هذا (كان) في عام 1995، لذا فأنت تعلم أنهم كانوا سيئين”.
فتاة صغيرة – غاري بوكيت وفجوة الاتحاد
حتى لو أظهر راوي الأغنية بعض الوعي الذاتي من خلال إخبار الموضوع بـ “الخروج من ذهني”، فإن أغنية “Young Girl” لـ Gary Puckett & the Union Gap تبرز من الأغاني المماثلة الأخرى من أواخر الستينيات بسبب الطريقة التي تشير بها الكلمات بوضوح إلى أن “الفتاة” الاسمية لم تبلغ السن القانونية بعد. هناك القليل جدًا من الدقة في هذه الكلمات، لا سيما الآية الأولى (عبر Genius)، التي تحتوي على السطور، “مع كل سحر المرأة / لقد احتفظت بسر شبابك / لقد دفعتني إلى الاعتقاد بأنك كبير بما يكفي / لتمنحني الحب / والآن يؤلمني معرفة الحقيقة.”
إذا كان أداء المخطط (رقم 2 في أبريل 1968) يشير إلى أي شيء، فإن الكلمات المذكورة أعلاه لم تمنع “Young Girl” من أن تصبح واحدة من أفضل الأغاني المنفردة لهذا العام. في هذه الأيام، تعد الأغنية الدعامة الأساسية لمحادثات Reddit حول الأغاني القديمة مع كلمات مخيفة للغاية، إلى جانب أغاني مثل “Into the Night” لـ Benny Mardones وأغنية “Seventeen” لـ Winger – أغنيتان من موسيقى الروك من الثمانينيات والتي تقادمت بشكل رهيب بطريقة مماثلة. حتى جيل الطفرة السكانية الذين نشأوا مع الأغنية غير مرتاحين للنغمة بعد فوات الأوان، حيث كتب أحد مستخدمي Reddit، “اعتقدت دائمًا أنها كانت مجرد جزء بريء من الموسيقى التصويرية لشبابنا. أنا غريب بعض الشيء الآن.”
تحت إبهامي – رولينج ستونز
على الرغم من أن أغنية “Under My Thumb” لم تكن من بين الأغاني الموجودة في ألبوم “Aftermath” لرولينج ستونز لعام 1966 والذي حطم قائمة Billboard Hot 100 في ذلك العام، إلا أنها أصبحت مع ذلك عنصرًا أساسيًا في راديو موسيقى الروك الكلاسيكي. وقد يتعرف عليه المستمعون اليوم أيضًا من الموسيقى التصويرية لفيلم “Scott Pilgrim vs. the World” لعام 2010. على الرغم من أنها جذابة بشكل لا يمكن إنكاره بخطاف رئيسي قوي، إلا أن كلمات الأغنية أصبحت أكثر من مزعجة قليلاً في نقاط مختلفة. بالطبع، هناك الأطروحة الأساسية حول كيفية خضوع صديقة الراوي له تمامًا، ولكن هناك أيضًا المعايير المزدوجة الصارخة في الآية الرابعة. هنا، يغني ميك جاغر حول كيف أن المرأة المعنية تعرف أفضل من النظر إلى الرجال الآخرين، في حين أن الراوي، من ناحية أخرى، حر في أن يكون لديه عين متجولة – “تحت إبهامي/عيناها محفوظتان لنفسها فقط/تحت إبهامي/بينما أنا، لا يزال بإمكاني النظر إلى شخص آخر” (عبر Genius).
نظرًا لكلماتها، ظهرت أغنية “Under My Thumb” بشكل مفهوم في العديد من المناقشات حول أغاني الروك الكارهة للنساء. أعرب الموسيقيون المعاصرون أيضًا عن عدم ارتياحهم للأغنية. أثناء ظهوره في البودكاست “Studio 360” على قناة Slate، تحدث الموسيقي Bay Area Jules Indelicato عن شعورهم بالاشمئزاز عندما قاموا بتغطية “Under My Thumb” لمشروع فني في سان فرانسيسكو. وقالوا: “أدرك أن بعضًا من (طبيعة الأغنية الكارهة للنساء) يتسرب إلى جسدي نوعًا ما”. “بعض هذا الفخر، وبعض هذا، مثل السمية اللاذعة. لقد شعرت بالإجمال الشديد … لقد جعلني هذا نوعًا ما غارقًا حقًا في مدى الأذى العميق الذي نتعرض له بسبب الثقافة الشعبية.”