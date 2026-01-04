5 أغاني من الستينيات توضح معنى الحياة

إذا كان هناك أي عقد في التاريخ الحديث يبدو مناسبًا لمناقشة معنى الحياة، فهو عقد الستينيات. فترة الاضطرابات والنمو الثقافي الهائل، تم تحديد الستينيات من قبل قوى ثقافية مضادة واسعة النطاق تتصاعد جنبًا إلى جنب مع الحرب الباردة وسباق الفضاء، وقانون الحقوق المدنية لعام 1964، وحرب فيتنام، واغتيالات جون كنيدي، وروبرت كينيدي، وMLK، ومالكولم إكس، والعديد من الحوادث التاريخية البارزة الأخرى. وهذا بلا شك هو السبب الذي دفع العديد من الفنانين في تلك الحقبة، وخاصة الموسيقيين، إلى تكريس أنفسهم لاكتشاف ماهية الحياة، وخاصة من الزاوية الاجتماعية والسياسية.
“اكتشاف” هي العبارة الأساسية هنا، حيث أن فناني الستينيات مثل بوب ديلان وجوني ميتشل لم يكونوا أبدًا متغطرسين أو متعجرفين بما يكفي ليخرجوا ويقولوا: “هذا هو كل ما يدور حوله الأمر، حسنًا؟” كان من الممكن أن يكون ذلك في عداد المفقودين بنسبة 100٪. وبدلاً من ذلك، طرحوا أسئلة ولخَّصوا لحظات الحياة في مقالات صغيرة كانت بمثابة نوافذ تطل على الإنسان العالمي. لذا، فإننا سوف نتبع نفس النهج. لقد اخترنا أغاني الستينيات التي ليست الأغاني الوحيدة من ذلك العقد التي تصور الحياة بدقة، ولكنها بالتأكيد نماذج لعصرها.
تمامًا مثل قائمتنا لموسيقى السبعينيات التي أثبتت معنى الحياة، أردنا أن تعكس اختياراتنا في الستينيات مجموعة من اللحظات والتجارب التي تصف الحياة بكامل اتساعها، من الجليل إلى البشع. سواء أكانت نينا سيمون تغني عن رغبتها في معرفة كيف ستشعر بالحرية، أو سخرية أمهات الاختراع من الأشخاص البلاستيكيين في عصر النزعة الاستهلاكية المزدهرة، أو تصوير ليونارد كوهين للوحدة وسط حشد من الناس، فإليك اختياراتنا.
بوب ديلان – الأوقات التي تتغير
يمكن أن تكون هناك خيارات قليلة هنا، من الناحية الغنائية أو كاختيار موسيقي من الستينيات، من أغنية بوب ديلان “The Times They Are A-Changin” من ألبوم عام 1964 الذي يحمل نفس الاسم. كتب ديلان، الذي مهد الطريق لمعاصريه الشعبيين مثل جوان بايز، وجوني ميتشل، وسيمون وغارفانكيل، هذه الأغنية في أوائل العشرينات من عمره، وسط كل الاضطرابات الثقافية المضادة في منتصف الستينيات. لم يقتصر الأمر على تصوير ذلك الوقت بشكل مثالي فحسب، بل ظهر ديلان لأول مرة في حفل موسيقي في 23 نوفمبر 1963، أي اليوم التالي لاغتيال جون كنيدي.
ولكن أكثر من كونه مجرد نافذة في منتصف الستينيات، فإن “The Times They Are A-Changin” يناسب أي وجميع مشاعر القلق الاجتماعي، جيلًا بعد جيل، عندما يتغير مزاج العصر ويبدو المستقبل مجهولًا أو مفعمًا بالأمل أو مرعبًا: بعض الناس هناك يركبون الموجة، للأفضل أو للأسوأ، بينما يترك الآخرون يتساءلون عما يحدث في العالم. كما تقول الآية الأولى من “الأزمنة تتغير”، “إذا كان وقتك بالنسبة لك يستحق الادخار/ ومن الأفضل أن تبدأ السباحة وإلا فسوف تغرق مثل الحجر/ فالأوقات تتغير.”
أسس ديلان أغنية “The Times They Are A-Changin” على الأغاني الشعبية الأيرلندية والاسكتلندية مثل أغنية 6/8 “Come All Ye Bold Highway Men”. تسمح الأنماط الموسيقية الدورية لمثل هذه الأغاني لعاطفة ومعنى “The Times They Are A-Changin” بالبناء والبناء، سطرًا بعد سطر مكدس. تقنية الكتابة هذه، بالإضافة إلى صوت ديلان غير العادي والملفت للانتباه، قادت أغنيته إلى حالة نشيدية لدرجة أن قصاصة الورق المشوهة التي استخدمها لكتابة كلماتها بيعت بمبلغ 422.500 دولار في مزاد عام 2010.
أمهات الاختراع – الأشخاص البلاستيكيون
قد تفاجئ هذه الأغنية بعض القراء لأنها لا تهدف إلى إغراق الروح بالعواطف النبيلة والإغماء التي تعتبر في حد ذاتها دليلاً على الحقيقة. بدلاً من ذلك، أي شيء من أمهات الاختراع وعموده الفقري، ساحر الكوميديا الموسيقية الكبير، فرانك زابا، يبرز معنى الحياة من خلال السخرية من سخافاتها. أدخل كلمة “أشخاص بلاستيكيون” من فيلم “مجاني تمامًا” لعام 1967.
القليل من الأغاني تجسد المشاعر التي شعرنا بها جميعًا في وقت أو آخر، إما أثناء المشي وسط حشد من الناس أثناء التسوق، أو التسكع في حفلة مع مشروب في متناول اليد، أو أثناء السير في ردهة المدرسة عندما كنا أطفال: “الناس مرهقون”. قم بإدخال القليل من السياسة الاجتماعية السياقية في المزيج في مواجهة أمريكا في الستينيات (“أعلم أنه من الصعب الدفاع عن سياسة لا تحظى بشعبية / بين الحين والآخر”) وإدانة الحيلة التجارية (“إنها ترسم وجهها بمادة بلاستيكية / وتدمر شعرها ببعض الشامبو”) وستحصل على رفض رائع للتزييف البشري الذي سيجعلك تضحك طوال الوقت، مثل الوقوف الجيد.
الكثير من الناس لم يحصلوا على زابا عندما كان على قيد الحياة، لكن مجلة بريطانية واحدة على الأقل (عبر ArtsFuse) صنفت أغنية “Absolutely Free” بشكل إيجابي مثل “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” لفرقة البيتلز، لكنها “أكثر غرابة وغرابة”. على الرغم من ذلك، فإن الأطروحة النهائية لـ “أشخاص من البلاستيك” قد تكون فقط، “أرى قمرًا نيونًا بالأعلى / لقد بحثت لسنوات، ولم أجد أي حب / أنا متأكد من أن الحب لن يكون أبدًا / نتاج اللدونة.”
نينا سيمون – أتمنى أن أعرف كيف سيكون الشعور عندما تكون حراً
تم كتابتها في الأصل كمقطوعة موسيقية في عام 1952 من قبل عازف البيانو الجاز بيلي تايلور وتم إصدارها باسم “أتمنى أن أعرف” في ألبومه عام 1963 “Right Here، Right Now!”، وقد انطلقت أغنية “أتمنى لو كنت أعرف كيف سيكون الشعور بالحرية” بين يدي عازفة البيانو الأكثر قدرة من نينا سيمون في أغنية “Silk & Soul” عام 1967. أكثر من ذلك، أعطت سيمون الأغنية كلماتها وصوتها، الذي يتوافق مع موضوع ومضمون حركة الحقوق المدنية ولا يزال يتحدث عن رغبة الإنسان الأوسع في عيش حياة حرة ومستقلة: “أتمنى أن تعرف ما يعنيه أن تكون أنا / ثم ترى وتوافق / أن كل رجل يجب أن يكون حراً.” لا يمكنك حقًا الحصول على مكان أكثر من ذلك.
كأغنية، “أتمنى لو كنت أعرف كيف سيكون الشعور بالحرية” هي في الأساس إنجيل صاخب، مع جذور أغنية الكنيسة الواضحة التي يمكنك سماعها في أغنية تايلور الأصلية. أعادت سيمون النظر في الأغنية خلال حياتها المهنية وحياتها، مع الحفاظ على تقدم الوتر الأساسي وبناء مرافقات مختلفة أثناء العروض الحية التي تختلف قليلاً عن نسختها الأصلية لعام 1967. لا شك أن العمود الفقري للأغنية، بالإضافة إلى الكلمات الشفافة، ساعد في رفع سيمون إلى مكانة بارزة بين النشطاء السود في ذلك الوقت.
ومع ذلك، لم يتحدث سيمون فقط عن الحديث. لقد عاشت حياة مضطربة ومضطربة في كثير من الأحيان ترمز إلى رغبتها في الحرية، وصولاً إلى الدعوة إلى طريقة أكثر قتالية ومتوافقة مع مالكولم إكس لتحقيقها. حتى أنها تهربت من مصلحة الضرائب بالانتقال إلى الخارج واستقرت في نهاية المطاف في فرنسا، حيث توفيت في عام 2003. ولكن في بعض الأحيان، تكون هذه هي التدابير اللازمة لمعرفة كيف سيكون الشعور عندما تكون حرا، ناهيك عن أن تكون حرا.
ليونارد كوهين – قصص الشارع
“نحن صغيرون جدًا بين النجوم، كبيرون جدًا في مواجهة السماء/ وتائهون بين حشود مترو الأنفاق، أحاول لفت انتباهك.” إذا لم يكن هذا السطر وحده سببًا في رفع حاجبيك وتمتم “واو” تحت أنفاسك، فإن بقية “قصص الشارع” ستفعل ذلك.
واحدة من مجموعة أغاني ليونارد كوهين الرائعة من أول ظهور له عام 1967، “أغاني ليونارد كوهين”، “قصص الشارع” تصور بشكل مثالي مشاعر الاغتراب وسط الشركة التي تحدد الكثير من التجربة الإنسانية. لقد اجتاح البحث عن الحب حركات العصر، والتوتر بين الاستقلالية الشخصية والقوى الخارجية، والحاجة إلى التمدد والعثور على آخرين يشعرون بنفس الشيء: كل هذا وأكثر موجود في “قصص الشارع”، التي تحمل اسمًا لا تشوبه شائبة، لأن هذا هو المكان الذي تعيش فيه مثل هذه القصص.
ليس من الواضح بالضبط ما الذي دفع كوهين إلى كتابة “قصص الشارع”، لكن رحلته إلى كوبا في مارس 1961 ربما لعبت دورًا. نعم، كان ذلك قبل شهر واحد من فشل الولايات المتحدة في التوغل العسكري في خليج الخنازير في كوبا، وبعد عامين من الثورة الكوبية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959، عندما قضت إستير، شقيقة كوهين، شهر العسل في البلاد. ومن هنا ربما تكون السطور الافتتاحية لرواية “قصص الشارع”: “قصص الشارع ملكي، والأصوات الإسبانية تضحك/ سيارات الكاديلاك تزحف الآن خلال الليل والغاز السام/ وأنا أتكئ من عتبة نافذتي في هذا الفندق القديم الذي اخترته/ نعم، يد واحدة على انتحاري، ويد أخرى على الوردة.” وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فقد خلد كوهين أيضًا تجربته الكوبية في قصيدة بعنوان «آخر سائح في هافانا يحول أفكاره إلى وطنه».
جوني ميتشل – أعتقد أنني أفهم
جوني ميتشل هي صوت لا مثيل له وتستحق كل الثناء على موهبتها وتأثيرها، وبينما يمكننا بسهولة اختيار أي واحدة من عدد من أغانيها، فإننا نختار أغنية “أعتقد أنني أفهم” من فيلم “Clouds” لعام 1969.
مأخوذة من الألبوم الثاني لميتشل، والذي يقع بشكل مباشر في المرحلة الشعبية المبكرة والمباشرة من حياتها المهنية، “أعتقد أنني أفهم” يدور بالضبط حول ما تغنيه في جوقتها: “أوه، أعتقد أنني أفهم / الخوف مثل البرية / الحجارة و / أو الرمال الغارقة “. هذا المبدأ العام المتمثل في تحويل المشقة إلى قوة – يمكنك إما ممارسة الخوف لتتمكن من اجتياز البرية، أو ترك الخوف يهيمن عليك – لا يمكن أن يكون أكثر إنسانية بشكل أساسي وقابل للتطبيق على مجموعة كاملة من الظروف في جميع مراحل الحياة.
والآن المباراة التي لم تتوقعها أبدًا والتي قد تذهلك: “سيد الخواتم” ألهم ميتشل، وصولاً إلى الكلمة الواضحة والجميلة للغاية التي نسجها تولكين، “أرض البرية”. كما أوضحت ميتشل في عام 1969، وفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن LOTR “تركت انطباعًا كبيرًا” عليها لأنه يمكنك “الحصول على أملك ونورك وكل شيء منه”. لقد أحببت بشكل خاص ملكة القزم، جلادريل، التي في LOTR أعطت فرودو باجينز قارورة من الضوء لاستخدامها في الأماكن المظلمة أثناء رحلته. استخدم تولكين كلمة “برية” لوصف ما سيتعين على فرودو ورفاقه تحمله، وهو كل ما احتاجه ميتشل للحصول على الإلهام لكتاب “أعتقد أنني أفهم”. مثل هذا النقل من الفن إلى الفن، ومن القصة إلى القصة، يساعد أيضًا في وصف معنى الحياة.