5 أغاني من الستينيات توضح معنى الحياة

إذا كان هناك أي عقد في التاريخ الحديث يبدو مناسبًا لمناقشة معنى الحياة، فهو عقد الستينيات. فترة الاضطرابات والنمو الثقافي الهائل، تم تحديد الستينيات من قبل قوى ثقافية مضادة واسعة النطاق تتصاعد جنبًا إلى جنب مع الحرب الباردة وسباق الفضاء، وقانون الحقوق المدنية لعام 1964، وحرب فيتنام، واغتيالات جون كنيدي، وروبرت كينيدي، وMLK، ومالكولم إكس، والعديد من الحوادث التاريخية البارزة الأخرى. وهذا بلا شك هو السبب الذي دفع العديد من الفنانين في تلك الحقبة، وخاصة الموسيقيين، إلى تكريس أنفسهم لاكتشاف ماهية الحياة، وخاصة من الزاوية الاجتماعية والسياسية.

“اكتشاف” هي العبارة الأساسية هنا، حيث أن فناني الستينيات مثل بوب ديلان وجوني ميتشل لم يكونوا أبدًا متغطرسين أو متعجرفين بما يكفي ليخرجوا ويقولوا: “هذا هو كل ما يدور حوله الأمر، حسنًا؟” كان من الممكن أن يكون ذلك في عداد المفقودين بنسبة 100٪. وبدلاً من ذلك، طرحوا أسئلة ولخَّصوا لحظات الحياة في مقالات صغيرة كانت بمثابة نوافذ تطل على الإنسان العالمي. لذا، فإننا سوف نتبع نفس النهج. لقد اخترنا أغاني الستينيات التي ليست الأغاني الوحيدة من ذلك العقد التي تصور الحياة بدقة، ولكنها بالتأكيد نماذج لعصرها.

تمامًا مثل قائمتنا لموسيقى السبعينيات التي أثبتت معنى الحياة، أردنا أن تعكس اختياراتنا في الستينيات مجموعة من اللحظات والتجارب التي تصف الحياة بكامل اتساعها، من الجليل إلى البشع. سواء أكانت نينا سيمون تغني عن رغبتها في معرفة كيف ستشعر بالحرية، أو سخرية أمهات الاختراع من الأشخاص البلاستيكيين في عصر النزعة الاستهلاكية المزدهرة، أو تصوير ليونارد كوهين للوحدة وسط حشد من الناس، فإليك اختياراتنا.