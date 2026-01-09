5 أغاني من عام 1969 تحدد تاريخ موسيقى الروك

وبحلول أواخر الستينيات، كانت الموسيقى الشعبية قد شهدت بالفعل تحولًا جذريًا منذ بداية العقد. كانت الثقافة المضادة في الستينيات على قدم وساق، واشتعلت المشاعر المناهضة للحرب جنبًا إلى جنب مع حرب فيتنام، وبلغت حركة الحقوق المدنية ذروتها في قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وأصبح الفنانون تجريبيين ومضطربين بشكل متزايد جنبًا إلى جنب مع روح العصر. بلغت كل هذه الحيوية الاجتماعية والثقافية والموسيقية ذروتها في مهرجان وودستوك الموسيقي الشهير عام 1969، وهو نفس العام الذي شهدت فيه موسيقى الروك بعض أغانيها المميزة تصل إلى موجات الأثير.
بمعنى آخر، يقدم عام 1969 معيارًا عاليًا جدًا للأغاني التي تحدد تاريخ موسيقى الروك. عند اختيار الأغاني لهذا المقال، علينا أن نحاول أن نلخص ليس فقط روح العصر، ولكن أيضًا كيفية انتقال هذه الروح من عقد إلى آخر. تميز هذا التحول بسقوط فنانين بارزين في العصر مثل فرقة البيتلز، التي أصدرت أغنية “Abbey Road” في عام 1969 قبل أن تتفكك في عام 1970، وصعود الجيل التالي من موسيقى الروك في مواجهة الألبومات الأولى لفرق مثل ليد زيبلين. في الوقت نفسه، تشعبت موسيقى الروك أكثر من موسيقى السايكديليا والفولك والبلوز إلى أنواع فرعية مثل موسيقى الروك الفنية والبانك روك والجذور روك، والتي يجب أن يتم تمثيلها جميعًا في مقالتنا.
أخيرًا، ليس من الممكن حقًا لأغنية أن “تحدد” حقبة ما إلا إذا حظيت باهتمام كبير لدى الجمهور. وهذا يعني أنه يتعين علينا الابتعاد عن الأغاني الغامضة، مهما كانت جيدة. ومن ناحية أخرى، لا نريد أيضًا أن تكون هذه المقالة عبارة عن مجموعة مختارة طائشة من أفضل النتائج. لذا، سواء أكانت فرقة البيتلز، أو Zeppelin، أو فرقة The Stooges، أو الشخصية المسرحية لديفيد باوي، Ziggy Stardust، فإليك بعض الأغاني التي حددت موسيقى الروك في عام 1969.
تعالوا معًا – البيتلز
إذا كانت هناك فرقة تمثل حالة موسيقى الروك في عام 1969 تقريبًا، فهي فرقة البيتلز. في ذلك العام، أطلق فريق Fab Four – الذي يمكن القول إنه الطليعة الموسيقية في الستينيات بأكملها – أغنية “Abbey Road” الشهيرة الآن. لقد تطورت الفرقة بسرعة خلال الستينيات بقدر ما أثرت عليها الستينيات، حيث انتقلت من الهارمونيكا والتناغم في أغنية “Love Me Do” في عام 1963 إلى المخدر الغريب لـ “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” بعد أربع سنوات فقط في عام 1967. وبعد ثلاث سنوات، في عام 1970، انتهى الوقت القصير نسبيًا الذي قضته فرقة البيتلز في الشمس عندما تم حلها رسميًا، وأطلقوا سراحهم. ألبومهم الأخير “Let it Be” كجائزة ترضية. من المثير للسخرية للغاية أنه في نهاية حقبة ما، كان أحد المسارات الرئيسية لـ “Abbey Road” يحمل عنوان “Come Together”.
من الناحية الموسيقية، “تعالوا معًا” ليس شيئًا يمكن لأي شخص أن يتوقعه في غضون سنوات قليلة من كتابة فرقة الصبي البريطانية الأنيقة في منتصف الستينيات. إنها رائعة وناضجة جدًا وتتميز بواحدة من أكثر خطوط الجهير شهرة في تاريخ موسيقى الروك. ولكن مثل أغنية “Abbey Road” بأكملها، فإن أغنية “Come Together” ليست سخيفة مثل بعض غزوات فرقة البيتلز السابقة. تعمل الأغنية وألبومها بمثابة عرض استرجاعي مصغر وتغليف ليس فقط لمسيرة فرقة البيتلز الموسيقية وتطورها، ولكن أيضًا الستينيات ككل. موسيقى الروك، والبلوز، والفولك، والفانك، والمخدر، وأصداء الثقافة المضادة: كلها موجودة في “Come Together” وألبومها.
من المؤسف أن فرقة البيتلز لم تعزف أغنية “Come Together” على سطح مبنى شركة Apple في سافيل رو، لندن، في أدائها العام الأسطوري الأخير – وهو الأداء الذي تم تضمينه جزئيًا في فيلمهم الوثائقي عام 1970، “Let it Be”. لكنهم اجتمعوا معًا مرة أخيرة على الأقل لإنهاء العقد.
الحب كله – ليد زيبلين
إذا كانت هناك فرقة تمثل انتقال شعلة موسيقى الروك من عقد إلى آخر، فهي فرقة ليد زيبلين. عندما وصل فريق البيتلز إلى سن الرشد، أصدروا أول ألبومين في الاستوديو في عام 1969، “Led Zeppelin” و”Led Zeppelin II”. متأثرًا بموسيقى البلوز ومعقدًا إيقاعيًا، ومركّزًا على موسيقى الريف ولكن مع ما يكفي من الخطافات الفردية، المليئة بالحيوية والتباهي والجاذبية الجنسية، حدد زيبلين حالة موسيقى الروك القادمة بينما كان له أيضًا قدم واحدة في ماضيه. ومن بين جميع الأغاني الموجودة في الألبومين الأولين للفرقة، تحدد أغنية “Whole Lotta Love” من “Led Zeppelin II” تاريخ موسيقى الروك في عام 1969.
إذا كان الألبوم الأول الذي يحمل عنوان Led Zeppelin الأول عبارة عن غزوة موسيقى الروك ذات الإيقاع المنخفض (والتي أثارت حيرة النقاد بطريقة خاطئة) ، فإن الألبوم الثاني للفرقة – بقيادة “Whole Lotta Love” – كان شقيقها الأكبر الأكثر غرورًا ، والأكثر صخرية ، والأكثر وحشية إلى حد ما. لا يقتصر الأمر على أن “Whole Lotta Love” ينقطع ويشبه جلسة ازدحام على الجانب الموسيقي، بل إنه يميل بشكل علني إلى الثورة الجنسية في يومه. ترسم كلمات روبرت بلانت قصة مثيرة بصراحة، مع سطور مثل، “سأعطيك كل شبر من حبي”، “حبيبتي، حبيبتي، لقد كنت أتوق / الطريق، في الطريق إلى الداخل / آه، عزيزتي، أنت في حاجة إليها، “و،” اهتز من أجلي، يا فتاة / أريد أن أكون رجل الباب الخلفي الخاص بك.” إذا لم يكن ذلك كافيًا، فهناك أصوات النشوة الجنسية أثناء جسر الأغنية.
ينبئ فيلم “Whole Lotta Love” أيضًا بموسيقى الروك ذات الخطاف الكبير في الثمانينيات، مع تركيزها المزدوج على الجنس والتأرجح. في عام 1977، سجل زيبلين رقمًا قياسيًا عالميًا لحضور الاستاد الداخلي في بونتياك سيلفردوم، بحضور حوالي 76000 مشجع.
أريد أن أكون كلبك – المضحكين
حتى عندما كان فريق البيتلز في طريقهم للخروج وكان زيبلين في طريقه إلى الداخل، كانت تيارات موسيقى الروك تتأرجح. شهدت الستينيات ظهور كادر من الشباب، النشطين، الخام، الذين كانوا في الأساس فرق جراج في المشهد الموسيقي، أُطلق عليها لاحقًا اسم “proto-punk” لكيفية وضعهم الأساس لموسيقى الروك البانك في منتصف السبعينيات. أصدرت أكبر هذه الفرق ألبومها الأول الذي يحمل اسمها عام 1969 بعنوان “The Stooges”. تمثل الأغنية المنفردة الرئيسية للألبوم، “أريد أن أكون كلبك”، منعطفًا حاسمًا في تاريخ موسيقى الروك عندما قام بعض الموسيقيين والمعجبين بإلقاء الكتلة الكاملة لمعايير موسيقى الروك في الستينيات من النافذة.
“أريد أن أكون كلبك” مليء بالقيثارات الغامضة، والحلقات المتكررة، وهو فج بشكل واضح مقارنة بالكثير من إخوانه الموسيقيين. يتكون تقدم الوتر التنازلي الأساسي من ثلاثة أوتار طاقة فقط، وهي واحدة من أبسط أنواع الأوتار التي يمكن العزف عليها والتي تتطلب نغمتين فقط. تعد الطبول والباس وملاحظة لوحة المفاتيح – التي تم تحطيمها مرارًا وتكرارًا على طول الأغنية بالكامل – أساسية بنفس القدر. لكن هذا جزء من جاذبية الموسيقى وهدفها. حددت أغنية “أريد أن أكون كلبك” رد الفعل على أي وكل ادعاءات موسيقى الروك في الستينيات والانفصال عنها.
بالإضافة إلى ذلك، منحتنا أغنية “I Wanna Be Your Dog” نوعًا جديدًا من مغني الروك على شكل إيجي بوب. تميز مغني الروك الأصلي، إيجي بوب، بأفعال جونزو المسرحية التي انحرفت إلى منطقة عنيفة، مثلما حدث عندما حفر علامة X في صدره بسكين في عام 1974 بعد محاولته استفزاز أحد الجمهور لمهاجمته. هذا فاسق، حسنا.
ارتفاع القمر السيئ – إحياء كريدنس كليرووتر
حتى مع اختفاء فرقة البيتلز، تحولت موسيقى الروك إلى صخرة الساحة، وحطم الرجال في فرق المرآب أوتار القوة، وتباين فرع آخر من موسيقى الروك في نهاية الستينيات ليمثل ما يمكن أن نسميه صخرة نار المخيم، أو صخرة الجذور، أو موسيقى الروك الشعبية، وما إلى ذلك. انضم إلى Creedence Clearwater Revival (CCR)، وهي فرقة موسيقية ناجحة للغاية مكونة من أربع قطع انفجرت خارج البوابة لتهبط تسع أغنيات فردية في المراكز العشرة الأولى خلال عامين ونصف. سنوات. بقيادة تأليف الأغاني العبقري بإيجاز لمغني وعازف الجيتار CCR، جون فوجيرتي، أصدر CCR ثلاثة ألبومات استوديو كاملة في عام 1969 وحده. في حين أنه يمكننا عمليا اختيار أي أغنية كبيرة من تلك الألبومات لتمثيل هذه البصمة الخاصة لتاريخ موسيقى الروك، فإننا سنختار أغنية “Bad Moon Rising” من “Green River”.
يمكن غنائها بسهولة ويمكن الوصول إليها، إنها حقًا “أغنية” وليست إقامة تركيبية مجردة، بسيطة ولكنها ليست غبية، تمثل “Bad Moon Rising” موسيقى من الدرجة الأولى من CCR وجذور الروك بشكل عام. إنها تحتوي على إيقاع مباشر، 1-2، 1-2، بوم تشا، بوم تشا، إيقاع يحركه الطبل، عزف مفتوح، وبعض لعقات الجيتار النظيفة، لحن صوتي منظم تمامًا، وهذا كل شيء. إنه أيضًا أمر غريب في ذلك الوقت، لأنه لا يبدو حقًا مثل أي شيء آخر من أواخر الستينيات، بما في ذلك ملابس Southern Rock مثل Allman Brothers.
وبالفعل، لم يكن CCR يحاول أن يبدو مثل أي شخص. قام Fogerty بتكثيف روح الفرقة في القول المأثور: “كن بسيطًا وتحدث بقوة” وفقًا لـ Music Radar. مع وضع مبدأ الروك الموجه هذا في الاعتبار، والعلامة العصامية “موسيقى المستنقع”، فإن CCR ومراجعها العميقة المحملة بالبايو، تفوقت مبيعاتها على فرقة البيتلز في عام 1969. هذا النهج البسيط لكتابة الأغاني هو أيضًا من موسيقى الروك بشكل بارز.
غرائب الفضاء – ديفيد باوي
فقط في حال كنت تعتقد أن عام 1969 لا يمكن أن يكون عامًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة لموسيقى الروك، فهو أيضًا العام الذي أصدر فيه ديفيد باوي “Space Oddity” من ألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. تزامن موضوع الأغنية المتعلق برحلات الفضاء وخطها الافتتاحي الفريد من نوعه، “التحكم الأرضي للرائد توم”، بشكل جيد مع هبوط أبولو 11 على سطح القمر عام 1969، حيث سحبت هيئة الإذاعة البريطانية الأغنية من الراديو لأن الرائد توم الخيالي يلتقي بنهاية أقل تفاؤلاً. استغرق الأمر أربع سنوات أخرى حتى يتمكن “Space Oddity” من الانتشار في الولايات المتحدة عند إعادة إصداره، وهو نفس العام الذي انتقل فيه بوي بالفعل من شخصية Ziggy Stardust إلى Aladdin Sane مع إصدار ألبوم عام 1973 الذي يحمل نفس الاسم.
بمعنى آخر، حددت أغنية “Space Oddity” تاريخ موسيقى الروك في عام 1969 على جبهات متعددة. لقد كانت أول أغنية كبيرة لأحد أكثر الفنانين احترامًا في القرن العشرين، ديفيد باوي، وعكست أيضًا أحداثًا بالغة الأهمية في العالم الحقيقي. قد يبدو الأمر واضحًا، لكن نعم، كان فيلم ستانلي كوبريك الأسطوري لعام 1968، “2001: رحلة فضائية”، هو مصدر إلهام بوي الأولي للأغنية – ومن هنا جاءت المقارنة بين الأوديسة والغرابة. أيضًا، أراد بوي أن يتطرق إلى موضوعات عامة مثل “الاغتراب والعزلة” (عبر UDiscoverMusic) المتجسدة في شخصية الرائد توم الوحيدة، المحاصرة في الفضاء.
“Space Oddity” يفي أيضًا بفن الروك، أو جلام روك، وهو جزء من تاريخ موسيقى الروك، والذي يمثله بوي والذي استمر خلال السبعينيات. شكل هذا الفرع من موسيقى الروك أيضًا أحد أسس “عصابات الشعر” في الثمانينيات، كما كانت تسمى، مثل Twisted Sister وPoison وCinderella وما إلى ذلك، بل وامتدت إلى أعمال مسرحية غير روك حتى الوقت الحاضر، مثل Lady Gaga.