5 أغاني من عام 1970 تحدد تاريخ موسيقى الروك

بعد السلام والحب والذهول الأخضر في الستينيات المتأرجحة، تغير العالم في العقد التالي – للأفضل أو للأسوأ. على الرغم من حدوث بعض أكبر مآسي موسيقى الروك أند رول في السبعينيات، إلا أن الموسيقى استمرت في العزف، وتطورت وبثت حياة جديدة في ما ستعنيه موسيقى الروك للأجيال القادمة. وبدأ كل شيء في عام 1970 نفسه.

أثبتت تلك الأشهر الـ 12 أنها فترة مهمة لهذا النوع، حيث وُلدت العديد من الأغاني لتصبح كلاسيكيات وتضع المعايير لعقود قادمة. هناك العديد من المسارات من العام التي يمكن التنازع عليها كصناع للتاريخ؛ ومع ذلك، هناك خمسة أمور كبيرة تتبادر إلى الذهن باعتبارها مؤثرة بشكل خاص على المدى الطويل. ويستمر تأثيرها بالسريان في عروق الصخور حتى يومنا هذا، في حين أنها لا تزال تجد دورانا منتظما لأسباب محددة.

لذا، احمل تسجيلات الفينيل هذه إلى الطاولة ودعنا نستعد لنقاش لا نهاية له، لأنه حان الوقت للتحقق من الأغاني من عام 1970 التي تحدد تاريخ موسيقى الروك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه المقاطع الصوتية ربما تكون قد ظهرت في الألبوم أولاً قبل إصدارها كأغاني فردية رسمية بعد ذلك، أو العكس – طالما كانت الأغاني متاحة في وقت ما من العام.