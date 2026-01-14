5 أغاني من عام 1970 تحدد تاريخ موسيقى الروك

بعد السلام والحب والذهول الأخضر في الستينيات المتأرجحة، تغير العالم في العقد التالي – للأفضل أو للأسوأ. على الرغم من حدوث بعض أكبر مآسي موسيقى الروك أند رول في السبعينيات، إلا أن الموسيقى استمرت في العزف، وتطورت وبثت حياة جديدة في ما ستعنيه موسيقى الروك للأجيال القادمة. وبدأ كل شيء في عام 1970 نفسه.
أثبتت تلك الأشهر الـ 12 أنها فترة مهمة لهذا النوع، حيث وُلدت العديد من الأغاني لتصبح كلاسيكيات وتضع المعايير لعقود قادمة. هناك العديد من المسارات من العام التي يمكن التنازع عليها كصناع للتاريخ؛ ومع ذلك، هناك خمسة أمور كبيرة تتبادر إلى الذهن باعتبارها مؤثرة بشكل خاص على المدى الطويل. ويستمر تأثيرها بالسريان في عروق الصخور حتى يومنا هذا، في حين أنها لا تزال تجد دورانا منتظما لأسباب محددة.
لذا، احمل تسجيلات الفينيل هذه إلى الطاولة ودعنا نستعد لنقاش لا نهاية له، لأنه حان الوقت للتحقق من الأغاني من عام 1970 التي تحدد تاريخ موسيقى الروك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه المقاطع الصوتية ربما تكون قد ظهرت في الألبوم أولاً قبل إصدارها كأغاني فردية رسمية بعد ذلك، أو العكس – طالما كانت الأغاني متاحة في وقت ما من العام.
السبت الأسود – بجنون العظمة
باعتبارها عنوانًا منفردًا لألبوم عام 1970 الذي يحمل نفس الاسم، فإن أغنية “Paranoid” لفرقة Black Sabbath لا تلتزم بالتقاليد الموسيقية الأساسية. لا تحتوي الأغنية على جوقة، وبالكاد أي بنية يمكن الحديث عنها، وتظل فوضوية من وجهة نظر غنائية. وهذا أيضًا بالضبط ما يمثله Black Sabbath، حيث يوضح كيف ينبغي كسر القواعد عندما يتعلق الأمر بصنع التاريخ. حتى قاعة مشاهير الروك آند رول وافقت على ذلك، ووصفتها بأنها واحدة من 500 أغنية شكلت موسيقى الروك.
إليكم الشيء المضحك بشأن القوة الكهربائية المذهلة والمعروفة باسم “جنون العظمة”: لقد كانت فكرة لاحقة تمامًا. قال عازف القيثارة جيزر بتلر لموسيقى الروك الكلاسيكية: “كان لدينا نقص في المواد، وقد جاء توني (إيومي) نوعًا ما بالموسيقى على الفور”. “لكن أنا وأوزي اعتقدنا أنه كان قريبًا جدًا من” انهيار الاتصالات “من تأليف ليد زيبلين.” رضخ الأعضاء المتشككون في النهاية وازدهروا: تم صنع تاريخ موسيقى الروك، حتى لو كان يحتوي على عزف منفرد على جيتار Black Sabbath الذي كرهه توني إيومي.
هذا هو سحر “جنون العظمة” حقًا. إنه تذكير بأن الأفكار غير المتوقعة وغير المقيدة في جلسة مزدحمة مرتجلة لديها القدرة على فتح شيء أكبر مما يمكن لأي شخص أن يتخيله في هذه اللحظة. يبدو الأمر كما لو أن تيارًا من الوعي يحدث، حيث يصل إلى الجزء غير المفلتر من الروح حيث يكمن الإبداع في الانتظار. احتضن Black Sabbath هذا العنصر، وكانت المكافأة واحدة من أكثر المقاطع الصوتية تحديدًا وقابلية للضرب في تاريخ موسيقى الروك.
ليد زيبلين – أغنية المهاجر
من المناسب أن تظهر أغنية “Imمهاجر سونغ” لفرقة Led Zeppelin في نهاية المطاف في فيلم عن إله من بلدان الشمال في فيلم “Thor: Ragnarok” لعام 2017، نظرًا لأن الأغنية هي بمثابة تكريم للأساطير الإسكندنافية. حتى لو لم تكن لديك أدنى فكرة عن موضوع الأغنية، فهي بسهولة واحدة من أكثر المقاطع الصوتية تميزًا في تاريخ موسيقى الروك بسبب مقدمتها الواضحة. يؤدي الركض السريع مباشرة إلى نحيب المنشد روبرت بلانت الثاقب، والذي يحمل نفس القدر من الوزن والقوة الخام مثل “مطرقة الآلهة”، على حد تعبير كلمات الأغاني.
عندما ظهرت الأغنية – من أغنية “Led Zeppelin III” في السبعينيات – لأول مرة، لم يكن أحد يتوقع التأثير الذي ستحدثه “أغنية المهاجرين”. لقد شكلت نوعًا فرعيًا كاملاً من الموسيقى، وألهمت سلسلة من فرق الروك والميتال التي أصبحت مهووسة بإدراج الأساطير الإسكندنافية في موسيقاها. انظر إلى Manowar كمثال كلاسيكي – لا تغني الفرقة عن آلهة الحرب ومحاربة العالم فحسب، بل قام الأعضاء أيضًا بتشحيم أنفسهم وتقوية عضلاتهم ليبدو وكأنهم محاربون حقيقيون أثناء القيام بذلك. فلدي أحب الالتزام هنا!
“أغنية المهاجر” تصمد أمام اختبار الزمن. إنها نوع الأغنية التي قد لا يعرف الجميع كلماتها، ولكن من المؤكد أنهم سيعرفون كيفية تقليد صرخات بلانت عالية النبرة التي لا تُنسى. إلى جانب “Whole Lotta Love” و”Stairway to Heaven”، تظل سمة مميزة لتراث Led Zeppelin، بالإضافة إلى نوع موسيقى الروك ككل.
مونجو جيري – في الصيف
قد لا يحمل اسم مونجو جيري نفس القدر من التقدير الذي يحظى به بعض الفنانين الآخرين المذكورين هنا، ولكن لا تخطئوا في ذلك، فقد قدمت فرقة الروك البريطانية أغنية رائعة على الإطلاق في عام 1970. الأغنية المعنية هي “In the Summertime”، والتي كانت خارج الألبوم “Electronically Tested” الذي صدر بعد عام.
هناك بساطة مرحة وخلط غير رسمي في أغنية “In the Summertime”، حيث إنها تثبت نفسها باعتبارها النشيد الصيفي النهائي. لا يسع المرء إلا أن يتخيل السماء الزرقاء، والشواطئ المزدحمة، ورائحة الواقي من الشمس، والسعادة من حولك، حيث تنقل الأغنية ما يعنيه تجربة الوعد والحرية في صيف خالي من المسؤوليات أو القلق. “في الصيف” يضع طبيعة الشعور بالسعادة في قلب كل شيء، وهو أمر غير مفاجئ عندما تعلم أن راي دورست من مونجو جيري كتبه في 10 دقائق فقط في الوقت الذي كان “يكتب فيه الأغاني من أجل المتعة”، كما قال لـ Express.
تلقى المسار غلافًا مشهورًا من Shaggy ، الذي وضع عليه موسيقى الريغي الخاصة به. ومع ذلك، لا يزال معظم الناس يفضلون نسخة مونجو جيري الأصلية التي تعمل بالبانجو والتي تعمل مثل أول شعاع من أشعة الشمس الدافئة على الوجه، معلنة أن الصيف قد وصل وأن المشاعر الجيدة موجودة لتبقى.
البيتلز – فليكن
هناك شيء حزين عند الاستماع إلى أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز، وهي الأغنية الرئيسية لألبوم عام 1970 الذي يحمل نفس الاسم والذي احتل المرتبة الأولى في قائمة Billboard Hot 100. قد لا تحتوي على الأخدود المعدي لـ “Love Me Do” أو “Yellow Submarine”، ولكن هناك جودة مؤثرة من النهاية والإغلاق لها. بالطبع، كما يعلم الجميع، استقال فريق البيتلز في عام 1970، لذلك بدا هذا وكأنه الوداع المثالي من فرقة الروك الشهيرة لمعجبيها؛ طريقة للقول، “طويلًا، شكرًا لكل الأسماك،” على حد تعبير عنوان كتاب دوجلاس آدامز.
ومع ذلك، هناك في الواقع إلهام مأساوي وراء أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز. شعر بول مكارتني بالاضطراب في الفرقة وكان قلقًا مما سيأتي، ثم رأى حلمًا جاءت إليه والدته الراحلة ماري وقالت له “دع الأمر يكون”. لقد استجاب للرسالة وقبل ما سيأتي: فصل جديد له وزملائه في مساراتهم الخاصة كموسيقيين.
من الناحية الموسيقية، أغنية “Let It Be” لا تتبع صيغة معقدة. إنها تتمحور في الغالب حول غناء مكارتني ومفاتيح البيانو، مع ظهور الآلات الأخرى طوال الأغنية. ومع ذلك، فإن الكلمات المؤثرة والأصالة هي التي تحمل الأغنية، وتشجع الجميع على قبول ما هو المقصود أن يكون. هاكونا ماتاتا وكل ذلك.
Creedence Clearwater Revival – هل سبق لك أن رأيت المطر؟
قليل من الأغاني تجسد عبارة “لا شيء يدوم إلى الأبد” أكثر من أغنية “Have You Ever Seen the Rain” لفرقة Creedence Clearwater Revival، وهي من ألبوم “Pendulum” لعام 1970. يوفر صوت جون فوجيرتي للمستمع فحصًا للواقع، محذرًا من “الهدوء الذي يسبق العاصفة” الوشيك وهطول الأمطار “الهطول في يوم مشمس”.
على الرغم من أن المسار يبدو مشؤومًا ومحبطًا، إلا أنه ليس كذلك. بدلاً من ذلك، تعمل عبارة “هل رأيت المطر من قبل” بمثابة تذكير للاستمتاع بكل لحظة من ضوء الشمس، لأنها يمكن أن تختفي في لحظة. يتعلق الأمر بتقدير ما لديك وعدم اعتباره أمرًا مفروغًا منه، نظرًا لأن الحياة لديها طريقة خادعة لسحب البساط من تحتك عندما يسير كل شيء على ما يرام.
هذا بالضبط ما كان يدور في ذهن فوجيرتي عندما كتب الأغنية. باستخدام استعارة المطر في يوم مشمس، أعرب عن كيف أن الأعضاء، على الرغم من نجاح CCR، لم ينسجموا ويستمتعوا بالرحلة. وفي نهاية المطاف، توقع أن النهاية كانت تلوح في الأفق بالنسبة لهم. لم يكن فوجيرتي مخطئًا، حيث انفصلت فرقة CCR في عام 1972. وبغض النظر عن ذلك، تظل أغنية “Have You Ever Seen the Rain” واحدة من أكثر مقطوعات الفرقة شهرة وأغنية غنائية محبوبة بين مغنيي الروك من جميع الأعمار.