5 أغاني من عام 1970 توضح معنى الحياة

كان عام 1970 لا يشبه أي عام آخر. شهدت تلك الأشهر الـ 12 انتشار حرب فيتنام وما صاحبها من احتجاجات مناهضة للحرب، ومهمة أبولو 13، ويوم الأرض الأول على الإطلاق. في عالم الموسيقى، كان عام 1970 هو العام الذي توفيت فيه جانيس جوبلين، وانفصلت فرقة البيتلز. مع كل هذا التغيير السريع، ليس من المستغرب أن العديد من الموسيقيين كانوا يشعرون بالاستبطان ويكتبون الأغاني التي تكشف جوهر إنسانيتنا.

عند التفكير في أكبر أسئلة الحياة، نظر بعض الموسيقيين إلى الخارج نحو التغيرات السياسية والثقافية التي تحدث من حولهم، بينما نظر آخرون أقرب إلى المنزل، ووجدوا الأمل والراحة في العلاقات الشخصية. تعكس اختياراتنا كلا النوعين من الأغاني، مثل النشيد القوي المناهض للحرب لإدوين ستار، “War”، والذي كان مستوحى بشكل مباشر من حرب فيتنام والاحتجاجات ضدها، و”Bridge Over Troubled Water” لسايمون وغارفانكيل، والذي يتردد صداه مع أي شخص كان لديه أحد أحبائه يدعمه خلال وقت عصيب.

وعلى نحو مماثل لقائمتنا المكونة من خمس أغنيات من الستينيات والتي توضح معنى الحياة، أردنا أن تعكس هذه القائمة مجموعة متنوعة من الرسائل ووجهات النظر والفنانين. على الرغم من أن بعض هؤلاء الفنانين لديهم أصوات مختلفة جدًا، إلا أن أغانيهم جميعها تعكس معنى الحياة.