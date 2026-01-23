5 أغاني من عام 1970 توضح معنى الحياة

كان عام 1970 لا يشبه أي عام آخر. شهدت تلك الأشهر الـ 12 انتشار حرب فيتنام وما صاحبها من احتجاجات مناهضة للحرب، ومهمة أبولو 13، ويوم الأرض الأول على الإطلاق. في عالم الموسيقى، كان عام 1970 هو العام الذي توفيت فيه جانيس جوبلين، وانفصلت فرقة البيتلز. مع كل هذا التغيير السريع، ليس من المستغرب أن العديد من الموسيقيين كانوا يشعرون بالاستبطان ويكتبون الأغاني التي تكشف جوهر إنسانيتنا.
عند التفكير في أكبر أسئلة الحياة، نظر بعض الموسيقيين إلى الخارج نحو التغيرات السياسية والثقافية التي تحدث من حولهم، بينما نظر آخرون أقرب إلى المنزل، ووجدوا الأمل والراحة في العلاقات الشخصية. تعكس اختياراتنا كلا النوعين من الأغاني، مثل النشيد القوي المناهض للحرب لإدوين ستار، “War”، والذي كان مستوحى بشكل مباشر من حرب فيتنام والاحتجاجات ضدها، و”Bridge Over Troubled Water” لسايمون وغارفانكيل، والذي يتردد صداه مع أي شخص كان لديه أحد أحبائه يدعمه خلال وقت عصيب.
وعلى نحو مماثل لقائمتنا المكونة من خمس أغنيات من الستينيات والتي توضح معنى الحياة، أردنا أن تعكس هذه القائمة مجموعة متنوعة من الرسائل ووجهات النظر والفنانين. على الرغم من أن بعض هؤلاء الفنانين لديهم أصوات مختلفة جدًا، إلا أن أغانيهم جميعها تعكس معنى الحياة.
كروسبي، ستيلز، ناش، ويونغ – علموا أطفالكم
تبدأ مجموعة موسيقى الروك الشعبية الكبيرة كروسبي وستيلز وناش ويونغ “علم أطفالك” بإخبار المستمعين أن رسالة مهمة قادمة: “أنت، الذي على الطريق / يجب أن يكون لديك رمز يمكنك العيش بموجبه.” هذا الرمز؟ الأمر بسيط: “علموا أطفالكم جيدًا”. وتضيف الآيات الأخرى أن الأطفال يجب أن يفعلوا نفس الشيء: “أعلم والديك جيدًا”. في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2013 بعنوان “الحياة البرية”، أوضح جراهام ناش أنه استلهم فكرته من صورة ديان أربوس الشهيرة لطفل عابس في سنترال بارك يحمل قنبلة يدوية. وكتب: “فكرت: إذا لم نبدأ بتعليم أطفالنا طريقة أفضل للتعامل مع بعضهم البعض، فلن تنجح البشرية أبدًا”.
يمكن للمستمعين أن يأخذوا نصيحة ناش على محمل الجد ويتذكروا أن معنى الحياة يأتي من مشاركة حكمتك التي اكتسبتها بشق الأنفس مع الآخرين، وخاصة أحبائك. سواء كنت طفلاً أو أحد الوالدين أو كليهما، يمكن للجميع الاستفادة من التذكير بممارسة الحب، وليس الكراهية أو العنف.
جوني ميتشل – سيارة أجرة صفراء كبيرة
صدرت أغنية “Big Yellow Taxi” لجوني ميتشل في ألبومها “Ladies of the Canyon” عام 1970، وهي تحمل رسالة حماية البيئة تتلخص في الجملة الافتتاحية التي لا تنسى: “لقد مهدوا الجنة وأقاموا موقفًا للسيارات”. تصف الآيات الأخرى المزيد من الضرر الذي يلحق بالكوكب، بما في ذلك تدمير الأشجار واستخدام المبيدات الحشرية الضارة – وهي القضايا التي لا يزال علماء البيئة يحاربونها حتى اليوم. في نهاية الأغنية، ينعطف ميتشل إلى الداخل ويقارن تدمير الكوكب بنهاية علاقة رومانسية، متسائلاً: “ألا يبدو الأمر دائمًا وكأنه يمضي / أنك لا تعرف ما لديك حتى يختفي؟”
في حين أن الكثير من الناس يمكن أن يشعروا بمشاعر فقدان الحب الضائع، فإن الأغنية هي أيضًا تذكير قوي بأننا بحاجة إلى رعاية كوكبنا. لقد جاء ذلك في الوقت المناسب أيضًا: كانت الحركة البيئية على قدم وساق بحلول عام 1970، وتم عقد يوم الأرض الأول في ذلك العام.
إدوين ستار – الحرب
إدوين ستار لم يكتب “الحرب”، لكنه حقق نجاحًا كبيرًا. أدرجتها The Temptations كمسار في ألبومهم “Psychedelic Shack” عام 1970، لكن مؤسس Motown Berry Gordy لم يرغب في إصدار الأغنية كأغنية فردية، خوفًا من أن تؤدي الأغنية السياسية الصريحة إلى الإضرار بصورة Temptations. تطوع فنان آخر من موتاون، إدوين ستار، لتسجيل الأغنية بلمسته الخاصة، مضيفًا مداخلات مثل “يا إلهي، أنتم جميعًا!” إلى نسخته التي تم إصدارها كأغنية منفردة في وقت لاحق في عام 1970. المداخلات تجعل الأغنية تبدو أكثر إلحاحًا. وقال ستار لـ Palace FM: “لقد اشترطت أنه يجب علي تسجيله مع الشعور الذي اعتقدت أنه مناسب لذلك”.
كانت نسخة ستار مثيرة للجدل، لكنها أصبحت أيضًا الأكثر نجاحًا. وكان لها صدى لدى المتظاهرين والمتعاطفين مع الحركة المناهضة للحرب، وخاصة طلاب الجامعات. وبغض النظر عن الصراع المحدد الذي تجري مناقشته، فإن “الحرب” هي بمثابة تذكير بالتكاليف الباهظة. تصف الكلمات مقتل جنود ومدنيين أبرياء، وأمهات يندبن أطفالهن الذين قتلوا في المعركة، والإعاقات الجسدية والأمراض العقلية التي تصيب المحاربين القدامى. ويحث ستار المستمعين على التركيز على “السلام والحب والتفاهم” بدلاً من تدمير الحرب.
سيمون وغارفانكل – جسر فوق المياه العكرة
المسار الرئيسي لألبوم Simon & Garfunkel الأخير، “Bridge Over Troubled Water” هو قصيدة عاطفية لمساعدة صديق، مع كلمات مثل، “عندما تكون الدموع في عينيك / سأجففها جميعًا / أنا بجانبك.” في مقابلة عام 2015 مع مجلة Goldmine، أوضح بول سايمون أن الأغنية جاءت إليه دفعة واحدة. قال: “لقد كانت إحدى تلك الأغاني التي يصفها الناس بأنها تأتي من خلالك”.
كلمات الأغاني، جنبًا إلى جنب مع الصوت الملائكي لـ Art Garfunkel والآلات الكاسحة، تجعل الأغنية تبدو وكأنها رسالة من الأعلى. إنه نذر أن نكون موجودين من أجل من نحب، بغض النظر عن الأمر – مثل النسخة الأفلاطونية من عبارة “للأغنياء أو الأفقر” المستخدمة في عهود الزفاف (وفي الواقع، يتم تشغيل الأغنية أحيانًا في حفلات الزفاف). يصبح المحتوى أكثر قوة عندما تدرك مدى الخلاف بين Simon وGarfunkel عند تسجيله. كانت شراكتهم الموسيقية على وشك الانتهاء، وكثيرًا ما تجادلوا، لكنهم ما زالوا قادرين على تسجيل هذه الأغنية المذهلة معًا.
البيتلز – فليكن
الأغنية الثانية من ألبوم استوديو البيتلز الأخير الذي يحمل نفس الاسم، “Let It Be” تحتوي على رسالة مطمئنة من الراحة، بما في ذلك: “وعندما يكون الليل غائما / لا يزال هناك ضوء يضيء علي / يلمع حتى الغد / فليكن.” على الرغم من أن بعض المستمعين يأخذون ذكر الأغنية لـ “الأم مريم” للإشارة إلى مريم العذراء، إلا أن بول مكارتني قال إنه مستوحى من حلم والدته الراحلة ماري، التي توفيت عندما كان مكارتني يبلغ من العمر 14 عامًا. مثل هذه الخسارة هي جزء لا مفر منه من الحياة، وقد وجه مكارتني إلهامه إلى طريقة بسيطة وشافية لأي شخص للتعامل معها.
كان مكارتني يمر بصعوبة فريدة – التعامل مع التفكك الوشيك لفريق البيتلز – عندما كتب الأغنية. في كتابه لعام 2021 بعنوان “The Lyrics: 1956 to the Present”، فصّل مكارتني هذا الحلم. وكتب: “شعرت على الفور بالراحة والحب والحماية، ويبدو أنها أدركت أنني كنت قلقًا بشأن ما كان يحدث في حياتي وما سيحدث، وقالت لي: كل شيء سيكون على ما يرام. فليكن”. يمكن لأي شخص يستمع إلى الأغنية أن يستفيد من خطوطها العلاجية والمشجعة، والحاجة في بعض الأحيان إلى قبول أنه ليس هناك سوى القليل الذي يمكننا القيام به لتغيير التقلبات والمنعطفات القاسية في الحياة.