5 أغاني من عام 1971 تحدد تاريخ موسيقى الروك

يمكن القول أن كل عام في تاريخ الموسيقى الشعبية له أهمية كبيرة. تتطور الأنواع باستمرار، وحتى عندما لا تنتج سنة معينة عددًا كبيرًا من التسجيلات الكلاسيكية مثل سنة أخرى، فمن المحتمل أن تقوم الفرق بكتابة أو تسجيل أو استيعاب موسيقى الماضي التي ستؤثر على إصدارها التالي. ولكن عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك، تبرز بعض السنوات أكثر من غيرها باعتبارها حاسمة بشكل خاص من حيث الإصدارات في الوقت المناسب والتي تصل إلى ذروة هذا النوع حتى ذلك التاريخ، وتلك التي تدفع موسيقى الروك إلى الأمام إلى مراعي جديدة.
وكما لاحظ العديد من النقاد، يبدو أن أحد هذه الأعوام الرئيسية هو عام 1971، عندما ضربت مجموعة كاملة من المسارات الزلزالية متاجر التسجيلات وغيرت موسيقى الروك أند رول إلى الأبد. بحلول عام 1971، كانت الولايات المتحدة قد هزتها ما يقرب من نصف عقد من “الغزو البريطاني”، الذي أدى إلى تأسيس فرق موسيقية من المملكة المتحدة باعتبارها من أكبر الفرق الموسيقية على الساحة الموسيقية الأمريكية. واصلت فرقة رولينج ستونز هيمنتها بأغاني مثيرة للجدل مثل “Brown Sugar”، في حين دفع ليد زيبلين هذا النوع إلى مستويات جديدة من الكلام المنمق بملاحم مثل “Stairway to Heaven”.
ربما تكون تلك هي أشهر أغاني الروك الكلاسيكية لعام 1971 اليوم، ولكن كان هناك الكثير منها التي أحدثت ضجة كبيرة في ذلك الوقت عندما كان الأمر مهمًا حقًا. فيما يلي خمسة مسارات صخرية أخرى من عام 1971 تحدد تاريخ موسيقى الروك.
ذا هو – “بابا أوريلي”
كان عام 1971 عامًا كبيرًا بالنسبة إلى فرقة The Who، التي أصبحت من النجوم الكبار في عام 1969 بفضل إصدار أوبرا الروك المبتكرة التي يسهل الوصول إليها والتي تحمل عنوان “Tommy”. بحثًا عن طرق تتناسب مع النجاح التجاري والنقدي الذي تمتعوا به في السنوات الأخيرة، أمضت فرقة الروك البريطانية عام 1970 في العمل على مشروع “Life House” الفاشل، ولكن بمجرد تعليقه قررت أخذ الأمور في اتجاه آخر.
يعكس اهتمام مؤلف الأغاني وعازف الجيتار بيت تاونسند بالتصوف الهندي، حيث تحرك The Who نحو موضوعات الألوهية ومعاداة المادية، وذلك تماشيًا مع تعاليم معلم تاونسند الهندي، مهير بابا. نما Townshend أيضًا معجبًا بعمل تيري رايلي، وهو ملحن رائد يعمل في مجال الإلكترونيات. استخدم تاونسند جهاز كمبيوتر لإنشاء قراءة موسيقية لتفاصيل السيرة الذاتية لحياة بابا، والتي أصبحت أساس “بابا أوريلي”. إن مثل هذا العمل المفاهيمي يمكن أن يحقق نجاحًا ساحقًا فتح الباب أمام المزيد من العزف الطليعي لعدد كبير من الموسيقيين في السبعينيات وما بعدها. على الرغم من سماعه على نطاق واسع طوال أواخر السبعينيات وانتشاره في كل مكان تقريبًا في الموسيقى الشعبية في الثمانينيات، إلا أن آلة المزج كانت لا تزال في بداياتها في ذلك الوقت الذي صنع فيه “Baba O’Riley”، وكان استخدامه هنا أيضًا مؤثرًا للغاية.
السبت الأسود – “أطفال القبر”
عدد قليل من الفرق الموسيقية كانت لها أهمية في اتجاه موسيقى الروك مثل Black Sabbath. يُنسب الفضل إلى فرقة برمنغهام بالمملكة المتحدة، جنبًا إلى جنب مع أغنية البيتلز الأسطورية “Helter Skelter”، في فتح الأبواب أمام فرع موسيقى الروك الصلب، وهيفي ميتال، ولإنشاء الجمالية الشيطانية التي لا تزال العديد من أنواع موسيقى الروك مرتبطة بها.
ولكن مع أغنية “Children of the Grave”، فتح Black Sabbath طريقًا آخر للتأثير في عالم موسيقى الروك. بعد أن أصبحوا سوبر نوفا في عام 1970 مع إصدار “Paranoid” – حيث أخذوا الفرقة بقيادة المغني أوزي أوزبورن وعازف الجيتار توني إيومي إلى مستويات الشهرة وتعاطي المخدرات التي لم يكونوا مجهزين للتعامل معها – وجدوا أنفسهم يسجلون ألبومهم الثالث في لندن بميزانية ضخمة من علامتهم التجارية والضغط لتكرار نجاحهم الأخير.
عند تسجيل الألبوم “سيد الواقع”، وجد إيومي نفسه يكافح من أجل العودة إلى صوت الألبومات السابقة، حيث فقد أطراف أصابع يده اليمنى في حادث. ولتخفيف الضغط على أطراف أصابعه جزئيًا، قام بضبط الجيتار، مما منحه صوتًا أثقل مما كان قد سجله سابقًا. إن استخدامها لأغنية “Children of the Grave”، التي انتقدها النقاد في البداية ولكنها أصبحت الآن من بين أفضل أعمال الفرقة، أثر على العديد من فناني الميتال والنو ميتال والستونر والطائرات بدون طيار. في هذه الأثناء، أظهرت كلمات الأغنية الحماسية المناهضة للحرب، وهي استمرار لموضوع في ديسكغرافيا الفرقة، وعلى الأخص في أغنيتهم ”War Pigs”، أن الوعي السياسي يتناغم مع الميتال، مما يقود الطريق لفرق موسيقية لاحقة مثل Rage against the Machine وAnti-Flag.
نعم – “الدوار”
بدأت مجموعة كاملة من الأنواع الجديدة في العثور على أقدامها في أوائل السبعينيات. وكان من بينها موسيقى الروك التقدمية، التي شهدت اعتناق الموسيقيين الموهوبين النظرية والتقنية ودفع الحدود للارتقاء بموسيقى الروك إلى مستويات جديدة من التعقيد. كانت Yes واحدة من فرق الروك التقدمية الرائدة في ذلك العصر، والتي صنعت اسمها بدعم فرق مثل Cream على الحلبة البريطانية في أواخر الستينيات. شهد عام 1971 إصدار ألبومهم الرابع “Fragile” والذي وصل إلى المملكة المتحدة في نوفمبر وإلى الولايات المتحدة بعد بضعة أشهر.
يعتبر الألبوم الرائع لـ Yes، “Fragile” هو أيضًا المكان الذي ستجد فيه أكبر نجاح لهم على Hot 100: “Roundabout”، والذي، في إصدار الألبوم الخاص به، عبارة عن روعة مدتها ثماني دقائق وأكثر – محورها عبارة عن لوحة مفاتيح منفردة من قبل اللاعب الرئيسي المعين حديثًا ريك واكمان. تتويجًا لكل ما خلقته Yes حتى تلك اللحظة، مع كلمات صوفية قيل إنها مستوحاة من رحلة مليئة بالقنب عبر اسكتلندا، أصبحت الأغنية المميزة لنوع موسيقى الروك البروغ وألقت بظلالها الطويلة على مدى العقد التالي.
T.Rex – “Bang a Gong (احصل عليه)”
بينما كان الميتال والبروغ يسيران في طريقهما الخاص، كان النوع المولود حديثًا يستعد لتصدر المخططات: وهو جلام روك. على الرغم من أن موسيقى الروك الجلام قد تكون ميتة اليوم، إلا أنها بدت في أوائل السبعينيات وكأنها تطور لموسيقى الروك المرآب والهارد روك في الستينيات، وهي معروفة بغرس مسرحية جديدة متلألئة في موسيقى الروك. ولم يكن هناك أي عمل يشكل صوت موسيقى الروك الرائعة مثل T.Rex، الفرقة البريطانية بقيادة المغني الكاريزمي مارك بولان.
كان أغنية T.Rex الناجحة عام 1971 “Bang a Gong (Get It On)” إصدارًا مهمًا بشكل خاص. لقد تصدرت المخططات في المملكة المتحدة ودخلت قائمة العشرة الأوائل في قائمة Billboard Hot 100. وقد مهدت حركتها المعدية الطريق لما نعتبره الآن أكبر فناني القرن ليجدوا أصواتهم، بما في ذلك ديفيد باوي نفسه، الذي يستمد عصر Ziggy Stardust بشكل كبير من بولان.
لكن تأثير بولان لم يمتد إلى التألق فقط. على مر العقود، تم الاستشهاد به كمصدر إلهام لمجموعة واسعة من الفرق الموسيقية مثل The Smiths، وSiouxsie and the Banshees، وOasis، في حين أن موسيقى الروك النفسي Ty Segall غالبًا ما تحمل تشابهًا صارخًا مع العمل المنحني للنوع T.Rex الذي أنشأه في أوائل السبعينيات.
أليس كوبر – “أنا ثمانية عشر”
يمكن القول إن مساهمة أليس كوبر في شكل الموسيقى الشعبية في النصف الثاني من القرن العشرين لا تحظى بالتقدير إلى حد ما، حيث يُذكر مغني الروك الأصلي أكثر بسبب مسرحيته – التي بلا شك وضعت نموذجًا لأعمال لاحقة ترتدي المكياج، وأبرزها KISS – أكثر من تأثير تسجيلاته على الموسيقيين الآخرين في ذلك الوقت.
“أنا ثمانية عشر” كان إنجازًا تجاريًا لـ Alice Cooper، حيث كانت الأغنية المنفردة هي المسار الأول الذي يدخل قائمة أفضل 40 أغنية في الولايات المتحدة ولإقناع Warner Bros. بالاستثمار بشكل أكبر في الفرقة التي يقودها المطرب فنسنت فورنييه (الذي أخذ لاحقًا اسم Alice Cooper بشكل قانوني من الفرقة). مع كلماتها التي تعكس قلق المراهقين وتمردهم جنبًا إلى جنب مع صوت هارد روك، أخذت أغنية “أنا ثمانية عشر” موضوعًا نموذجيًا لموسيقى الروك أند رول المبكرة وأعادت تجميعها للجيل الذي سيأتي بعد ذلك، وأبرزها أعمال البانك مثل The Ramones و The Sex Pistols. كانت الأغنية أيضًا محورية في عالم الميتال، كما يتضح من نسخة الغلاف التي سجلتها فرقة الجمرة الخبيثة في عام 1984.
متى تكون الأغنية نهائية؟
إن أهمية عام 1971 في تاريخ موسيقى الروك معترف بها على نطاق واسع بين مؤرخي الموسيقى، لدرجة أنه كان من الممكن أن تمتد هذه القائمة بسهولة إلى أبعد بكثير مما هي عليه الآن. بما في ذلك مقطوعات رولينج ستونز وليد زيبلين المذكورة في المقدمة، هناك وفرة من أغاني الروك الرائعة الأخرى التي أصبحت مميزة في نوع الروك بطريقة أو بأخرى. حققت أغنية “Maggie May” لرود ستيوارت نجاحًا كبيرًا في عام 1971، بينما عزز جون لينون سمعته الفردية بإصدار أغنية “Imagine”، والتي، على عكس العديد من الأغاني التي أصدرها فنانو الروك في ذلك الوقت، تبدو خالدة تمامًا.
ومع ذلك، فقد تم اختيار الأغاني المذكورة أعلاه بشكل خاص لفتح آفاق جديدة والعمل كمحفزات لإنشاء اتفاقيات موسيقية جديدة ضمن الأنواع الفرعية لموسيقى الروك الناشئة. وغني عن القول أنهم اعتمدوا على ما سبقهم، مما أعطى موسيقى الروك لمسة جديدة وعزز الفنانين المعنيين في تاريخ موسيقى الروك.