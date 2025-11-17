5 أغاني من عام 1971 تحدد تاريخ موسيقى الروك

يمكن القول أن كل عام في تاريخ الموسيقى الشعبية له أهمية كبيرة. تتطور الأنواع باستمرار، وحتى عندما لا تنتج سنة معينة عددًا كبيرًا من التسجيلات الكلاسيكية مثل سنة أخرى، فمن المحتمل أن تقوم الفرق بكتابة أو تسجيل أو استيعاب موسيقى الماضي التي ستؤثر على إصدارها التالي. ولكن عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك، تبرز بعض السنوات أكثر من غيرها باعتبارها حاسمة بشكل خاص من حيث الإصدارات في الوقت المناسب والتي تصل إلى ذروة هذا النوع حتى ذلك التاريخ، وتلك التي تدفع موسيقى الروك إلى الأمام إلى مراعي جديدة.

وكما لاحظ العديد من النقاد، يبدو أن أحد هذه الأعوام الرئيسية هو عام 1971، عندما ضربت مجموعة كاملة من المسارات الزلزالية متاجر التسجيلات وغيرت موسيقى الروك أند رول إلى الأبد. بحلول عام 1971، كانت الولايات المتحدة قد هزتها ما يقرب من نصف عقد من “الغزو البريطاني”، الذي أدى إلى تأسيس فرق موسيقية من المملكة المتحدة باعتبارها من أكبر الفرق الموسيقية على الساحة الموسيقية الأمريكية. واصلت فرقة رولينج ستونز هيمنتها بأغاني مثيرة للجدل مثل “Brown Sugar”، في حين دفع ليد زيبلين هذا النوع إلى مستويات جديدة من الكلام المنمق بملاحم مثل “Stairway to Heaven”.

ربما تكون تلك هي أشهر أغاني الروك الكلاسيكية لعام 1971 اليوم، ولكن كان هناك الكثير منها التي أحدثت ضجة كبيرة في ذلك الوقت عندما كان الأمر مهمًا حقًا. فيما يلي خمسة مسارات صخرية أخرى من عام 1971 تحدد تاريخ موسيقى الروك.