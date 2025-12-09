5 أغاني من عام 1971 تم الاستهانة بها بشدة

كان عام 1971 عامًا جحيمًا للموسيقى. تحكي عينة ضئيلة مما صدر في ذلك العام القصة: “Led Zeppelin IV” لليد زيبلين، و”Sticky Fingers” لرولينج ستونز، و”What Going On” لمارفن جاي، و”Who’s Next” لـ The Who، و”Pearl” لجانيس جوبلين، و”Master of Reality” لـ Black Sabbath، و”LA Woman” لـ The Doors، و”Imagine” لجون لينون، وما إلى ذلك. إلخ. هذه الألبومات، بالإضافة إلى الكثير من الألبومات الأخرى، تجعل الأمر يبدو كما لو أن العام أنتج كتالوجًا ضخمًا من الروائع التي تحتوي على أغانٍ هائلة ومحبوبة عبر الأجيال. هذا صحيح إلى حد ما، وهذا لا يأخذ بعين الاعتبار الأغاني التي تم الاستخفاف بها.

بشكل عام، كانت أوائل السبعينيات بمثابة استمرار للثقافة المضادة في الستينيات، وكذلك الانفصال عنها، حيث أصبحت الثقافة المضادة هي الثقافة. نشأت موسيقى الروك في الستينيات وصعود موسيقى السول وآر أند بي، مع اندفاعة من الديسكو في نهاية العقد، أثبتت السبعينيات أنها فترة فنية خصبة وحيوية للغاية، بما في ذلك على واجهة الفيلم. أولئك منا الذين لم يكونوا على قيد الحياة في ذلك الوقت لا يمكنهم إلا أن ينظروا إلى الوراء في العصر بأكمله كما لو أنهم يلمحون وحيد القرن الأسطوري والصوفي.

وسط بحر شاسع من الموسيقى المذهلة، من السهل أن يتم تجاهل بعض الأغاني والفنانين والاستهانة بهم. سنقوم بتسليط الضوء على العديد من هذه الأغاني من عام 1971 في هذه المقالة، مع التركيز على الأغاني الأقل شهرة لفنانين أقل شهرة أو مشهورين، من King Crimson إلى Miles Davis وحتى Beach Boys. سيكون لدى بعض المعجبين معرفة وثيقة بكل اختيار من اختياراتنا، لكن اختياراتنا تشير إلى الوعي العام العام بالأغاني المعنية، خاصة عند مقارنتها بالأغاني الموجودة في ألبومات ذات أسماء كبيرة مثل تلك المذكورة أعلاه. تجسد اختياراتنا أيضًا الطاقة الموسيقية المتطورة في ذلك الوقت.