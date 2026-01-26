5 أغاني من عام 1973 تحدد تاريخ موسيقى الروك

في عام 1973، كانت موسيقى الروك تمر بفترة من التدفق والهيمنة. لقد انفصلت فرقة البيتلز في بداية العقد، وكانت الفرق الناشئة في الستينيات تنمو وتكبر. في شهر مايو، حطمت فرقة Led Zeppelin الأرقام القياسية لحضور الحفلات الموسيقية حيث تم عزفها أمام 56.800 معجب في تامبا، فلوريدا، وفي حين أن الألبومات الأسطورية مثل “Dark Side of the Moon” لفرقة Pink Floyd حققت المركز الأول على مخطط Billboard الأمريكي، فإن أغنية “Smoke on the Water” لفرقة Deep Purple، وأغنية “Bad, Bad Leroy Brown” لجيم كروس كانت من تجهيزات الراديو.
داخل وخارج المخططات، شهد عام 1973 توسع موسيقى الروك إلى مناطق جديدة واستكشاف أصوات جديدة. من خلال أغنية “Search and Destroy”، مهّد Iggy and the Stooges طريقًا حارًا لحركة البانك القادمة، وقامت سوزي كواترو بحفر مساحة لموسيقى الروك العدوانية التي تقودها النساء مع أغنية “Can The Can”. مع أخذ موسيقى الروك الساحرة إلى الحضيض، مهدت “أزمة الشخصية” لفرقة نيويورك دولز الأرض للمعادن اللامعة التي من شأنها أن تنبت في الثمانينيات. في الوقت نفسه، مع “Sabbath Bloody Sabbath،” وجد Black Sabbath اتجاهًا جديدًا لموسيقى الهيفي ميتال. وفي ألمانيا، مهد التشويش الميكانيكي لأغنية “Moonshake” لجان طريقًا جديدًا للموسيقيين ومغني الروك المتأثرين بالموسيقى الإلكترونية.
من المستحيل تصوير ما فعله عام 1973 للموسيقى في خمس أغنيات. لقد حاولنا تضمين الأغاني التي تعكس تنوع موسيقى الروك في ذلك الوقت وتركت بصمة لا تمحى. وسواء أحدثوا ضجة كبيرة في عصرهم أم لا، فقد بحثنا عن مقطوعات أثرت في الموسيقى الشعبية التي تلت ذلك. من وجهة نظرنا، فإن هذه الأغاني الخمس من عام 1973 تتجاوز زمنها وتساعد في تحديد تاريخ موسيقى الروك.
إيجي والمضحكين – البحث والتدمير
كان “Search and Destroy” من ألبوم “Raw Power” بمثابة ولادة جديدة لـ Iggy and the Stooges. بعد أن تم إسقاطها من علامتهم التجارية بعد فشل “Fun House” في السبعينيات في اللحاق بالفرقة، تم حل الفرقة. ولكن عندما دعا ديفيد باوي المغني إيجي بوب للتسجيل في لندن عام 1972، قام بإصلاح فريق The Stooges مع زملائه السابقين في الفرقة جيمس ويليامسون والأخوة أشتون، رون وسكوت. بالكاد احتلت أغنية “Raw Power” المخططات، وبلغت ذروتها في المرتبة 183 على Billboard 200، وبحلول أوائل عام 1974، انفصلت الفرقة للمرة الثانية. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الألبومات التي لها تأثير مثل هذا الألبوم، وقليل من الأغاني شرسة مثل “Search and Destroy”.
في حين أنه من الشائع التفكير في The Ramones أو Sex Pistols على أنهم “مخترعون” لموسيقى البانك، فإن الصوت الذي كانوا يسعون إليه – الجريء والمشوه والقيادة – قد تم إتقانه بالفعل بواسطة The Stooges. “بحث وتدمير”، الذي شارك إيجي في كتابته مع ويليامسون، مستوحى من التغطية الإخبارية لحرب فيتنام التي لا تزال مشتعلة. استحضارًا للعدمية التي من شأنها أن تحدد موسيقى البانك، فإن الكلمات مليئة بالاغتراب والغضب. “وأنا الفتى المنسي في العالم” يشتكي البوب في الجوقة، “الشخص الذي يبحث، يبحث عن التدمير.”
أصبح إيجي، الذي تغذيه الإفراط في تعاطي المخدرات والعروض الحية الشرسة، شخصية أسطورية وإن كانت فوضوية في السبعينيات، ولهذا السبب اكتسب سمعة متقطعة في صناعة الموسيقى. من الصعب العثور على موسيقي بانك أو هارد روك أو الروك البديل غير مستوحى من Iggy وThe Stooges. أظهر “Raw Power” لعازف الجيتار في Sex Pistols ستيف جونز كيفية العزف على الجيتار وكان الألبوم المفضل لرجل Nirvana الأول كورت كوبين، في حين أن الكلمات “Search and Destroy” موشومة على ظهر مغني Black Flag هنري رولينز.
سوزي كواترو – علبة العلبة
مهدت سوزي كواترو الطريق لعدد لا يحصى من الفرق ذات الواجهة النسائية. كانت عازفة قيثارة ومغنية وكاتبة أغاني، وقد حققت النجاح لأول مرة بعد أن تركت مجموعة المرآب النسائية ومقرها ديترويت، The Pleasure Seekers، لمتابعة مهنة منفردة في إنجلترا. بفضل غناءها النحيب وأعمال الجيتار المقرمشة، تعد أغنية “Can the Can” – من ألبومها الأول – نشيدًا جريئًا وجذابًا لموسيقى الروك للزواج الأحادي. وكما قال كواترو لصحيفة الإندبندنت، “يمكن للعلبة أن تعني “هل يمكن”. ضع رجلك بعيدًا في مكان آمن لاستخدامه في المستقبل.” من خلال التركيز على المنظور الأنثوي، فإن التبجح المعدي للأغنية هو ما يجعلها خالدة.
على الرغم من كونها كاتبة أغاني بارعة، إلا أن كواترو لم تكتب أول أغنية لها. كتب لها مؤلفو الأغاني نيكي تشين ومايك تشابمان، المعروفين بعملهم مع فرقة الروك الرائعة The Sweet. ولكن على خلفية أغنية “Can the Can”، تمكنت كواترو من خلق مساحة لنفسها في صناعة الموسيقى التي يهيمن عليها الذكور. على الرغم من أن الأغنية استغرقت وقتًا أطول لتصل إلى الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى المركز 56 على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1976، إلا أنها تصدرت المخططات في المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا.
والأهم من ذلك، مع أغنية Can the Can، شقت سوزي كواترو طريقًا لعدد لا يحصى من الفنانات والفرق الموسيقية النسائية. كما قالت لمجلة Uncut (عبر Yahoo News)، “… من خلال القيام بما فعلته، أعطيت الإذن للنساء في جميع أنحاء العالم ليكونن مختلفات.” من بين العديد من الأشخاص الذين ألهمهم نجم الروك هذا ليكونوا مختلفين، جوان جيت من The Runaways، وBlondie’s Debbie Harry، وعازفة الجيتار Tina Weymouth من Talking Heads.
السبت الأسود – السبت السبت الدموي
من الصعب المبالغة في تقدير الظل الذي يستمر Black Sabbath في إلقاءه على موسيقى الميتال والروك الصلب. عندما تبنوا اسمهم في عام 1969، كانت موسيقى الرباعية الثقيلة والصور ذات الطابع الغامض سابقة لعصرهم. لكن العالم سرعان ما أدرك ذلك، وبحلول عام 1973، كان لدى الفرقة أربعة ألبومات ناجحة، وكانت تتجول باستمرار، وأصبحت مؤسسة. مع “Sabbath Bloody Sabbath،” من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، أخذوا صوتهم المنمق إلى أبعد من ذلك.
في أعقاب جولة حول العالم للترويج لـ “المجلد 4″، كانت الفرقة تكافح من أجل كتابة وتسجيل المتابعة، حتى أنها انتقلت من لوس أنجلوس إلى قلعة مسكونة في الريف الإنجليزي للحصول على الإلهام. مع نغمة الجيتار الافتتاحية لأغنية “Sabbath Bloody Sabbath”، انفجر عازف الجيتار وقائد الفرقة توني إيومي أخيرًا في حالة سيئة من حصار الكاتب. يتذكر عازف القيثارة جيزر بتلر عند سماعه لأول مرة، “كان الأمر أشبه برؤية ولادة طفلك الأول. لقد كانت نهاية الجفاف الموسيقي لدينا، وبداية اتجاهنا الجديد” (عبر بصوت أعلى).
تحتوي أغنية “Sabbath Bloody Sabbath” على لحظات ثقيلة، لكنها بعيدة كل البعد عن أثقل أغنية Black Sabbath. ما يمنحها القدرة على البقاء هو ابتكارها. في سياق فرق الروك الناشئة مثل Yes، تتميز الأغنية بفواصل جازية معقدة موسيقيًا (عازف لوحة المفاتيح Yes، Rick Wakeman، تم تشغيله على أغنية أخرى في الألبوم، “Sabbra Cadabra”). ما ظهر وضع الأساس لأنواع فرعية من موسيقى الميتال، مثل الموت، والعذاب، والرجم، والحمأة. تعد الفرق الموسيقية مثل Cannibal Corpse وSt. Vitus وSleep من بين الفرق التي لا تعد ولا تحصى والتي شكلها “Sabbath Bloody Sabbath”.
نيويورك دولز – أزمة الشخصية
جمعت فرقة The New York Dolls بين قيادة الفرق الموسيقية مثل MC5 وThe Stooges مع المظهر الخنثوي الساحر لديفيد باوي أو مارك بولان من T. Rex. غالبًا ما كانت الفرقة تؤدي عروضها مرتدية ألياف لدنة وأحذية ذات الكعب العالي، خلف المغني والمغني ديفيد جوهانسن – حيث قدمت عروضًا حية عالية الطاقة، مليئة بالعرق والموقف والانحطاط في وسط مدينة نيويورك. من الألبوم الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا والذي ظهر فيه الخماسي بمكياج كثيف وسحب على الغلاف، “أزمة الشخصية”، التي صاغها يوهانسن وعازف الجيتار جوني ثاندرز، عبارة عن ثلاث دقائق ونصف من موسيقى الروك أند رول الخطيرة والخطرة.
تصور “أزمة الشخصية” الألم النفسي الناتج عن فقدان المرء إحساسه بذاته وهويته. “حسنًا، من المؤكد أنه من العار أن تبدأ بالصراخ والصراخ،” أحزمة جوهانسن، “عليك أن تناقض كل تلك الأوقات التي تتجول فيها.” على الرغم من أنها تتميز بموسيقى الروك أند رول الكلاسيكية المزدهرة، بما في ذلك خطوط البيانو التي تشبه جيري لي لويس، إلا أن أغنية “أزمة الشخصية” تبدو سابقة لعصرها. إنها أغنية مخاطية وبصوت عال بدلاً من أن تكون جميلة، إنها أغنية تمسك بك من ياقتك وتهزك.
من المحتمل أنه بسبب المظهر الصادم للفرقة، لم يكن أداء ألبوم “New York Dolls” جيدًا تجاريًا، وبلغ ذروته في المرتبة 116 على المخططات الأمريكية. ولكن يمكنك رسم خطوط مباشرة من “أزمة الشخصية” إلى رامونيس ومسدسات الجنس والروك البانك في أواخر السبعينيات. علاوة على ذلك، كان المظهر والأسلوب الأيقوني للفرقة مستوحى من فرق الشعر والفرق المعدنية الرائعة في الثمانينيات، بما في ذلك Hanoi Rocks وGuns N’ Roses. أي فنان يستفز ويتجاوز الحدود – أثناء وضع مكياج لامع – فهو على الأقل مدين إلى حد ما لـ New York Dolls.
يمكن – Moonshake
شهدت السبعينيات أن موسيقى الروك أصبحت أكثر تجريبية وطموحًا، حيث قادت فرق مثل Pink Floyd وRush وKing Crimson هذه المهمة. تأسست في عام 1968 على يد موسيقيين طليعيين وموسيقيي الجاز في كولونيا، ألمانيا، وسعى كان إلى كسر قواعد موسيقى الروك والبوب. تعتبر فرقة “krautrock” الأساسية جنبًا إلى جنب مع Neu! و فاوست، تخلصت من هياكل الأغاني التقليدية واختارت اختناقات ممتدة ومتكررة وذات طابع جوي في كثير من الأحيان. “Moonshake” وألبوم “Future Days” الذي ظهر فيه، يمثلان Can في ذروة إبداعية.
تم تسجيل أغنية “Moonshake” في ما يزيد قليلاً عن ثلاث دقائق، وهي أقصر أغنية في الألبوم الذي يحتوي على ثلاثة مسارات أخرى فقط، والتي تتراوح مدتها من حوالي تسعة إلى 20 دقيقة. على القيادة، والإيقاع الميكانيكي، وخط الجهير غير التقليدي، وازدهار الجيتار المؤثر، فإن غناء دامو سوزوكي، الذي يتأرجح بين الثاقب والضعيف، يمنحه جودة منومة. وبعد مرور أكثر من 50 عامًا، لا تزال أغنية “Moonshake” تبدو وكأنها تأتي من المستقبل وتمهد الطريق للموسيقى الإلكترونية. تبدو الأغنية أكثر روعة اليوم مما كانت عليه في ذلك الوقت.
لم يحقق فيلم “Moonshake” نجاحًا تجاريًا واسع النطاق، لكن هذا لم يكن أبدًا هدف Can’s. نادرًا ما يتم رسم الفرقة في المخططات، حيث وصلت أغنية “Spoon” عام 1971 فقط إلى الصدارة في ألمانيا، بينما وصلت أغنية “I Want More” عام 1976 إلى قائمة أفضل 40 أغنية في المملكة المتحدة. لكن قائمة أولئك الذين استلهموا من مجموعة الروك التجريبية هذه طويلة وتتقاطع مع الأنواع الموسيقية. لقد وجد الجميع بدءًا من Talking Heads والموسيقي والمنتج المحيط Brian Eno إلى فرقة الهيب هوب Tribe Called Quest شيئًا ما في موسيقاهم. من خلال إعادة تعريف ماهية موسيقى الروك وكيف كان من المفترض أن تعمل، أنشأ جان مخططًا صوتيًا يتبعه الفنانون حتى يومنا هذا.