5 أغاني من عام 1973 تحدد تاريخ موسيقى الروك

في عام 1973، كانت موسيقى الروك تمر بفترة من التدفق والهيمنة. لقد انفصلت فرقة البيتلز في بداية العقد، وكانت الفرق الناشئة في الستينيات تنمو وتكبر. في شهر مايو، حطمت فرقة Led Zeppelin الأرقام القياسية لحضور الحفلات الموسيقية حيث تم عزفها أمام 56.800 معجب في تامبا، فلوريدا، وفي حين أن الألبومات الأسطورية مثل “Dark Side of the Moon” لفرقة Pink Floyd حققت المركز الأول على مخطط Billboard الأمريكي، فإن أغنية “Smoke on the Water” لفرقة Deep Purple، وأغنية “Bad, Bad Leroy Brown” لجيم كروس كانت من تجهيزات الراديو.

داخل وخارج المخططات، شهد عام 1973 توسع موسيقى الروك إلى مناطق جديدة واستكشاف أصوات جديدة. من خلال أغنية “Search and Destroy”، مهّد Iggy and the Stooges طريقًا حارًا لحركة البانك القادمة، وقامت سوزي كواترو بحفر مساحة لموسيقى الروك العدوانية التي تقودها النساء مع أغنية “Can The Can”. مع أخذ موسيقى الروك الساحرة إلى الحضيض، مهدت “أزمة الشخصية” لفرقة نيويورك دولز الأرض للمعادن اللامعة التي من شأنها أن تنبت في الثمانينيات. في الوقت نفسه، مع “Sabbath Bloody Sabbath،” وجد Black Sabbath اتجاهًا جديدًا لموسيقى الهيفي ميتال. وفي ألمانيا، مهد التشويش الميكانيكي لأغنية “Moonshake” لجان طريقًا جديدًا للموسيقيين ومغني الروك المتأثرين بالموسيقى الإلكترونية.

من المستحيل تصوير ما فعله عام 1973 للموسيقى في خمس أغنيات. لقد حاولنا تضمين الأغاني التي تعكس تنوع موسيقى الروك في ذلك الوقت وتركت بصمة لا تمحى. وسواء أحدثوا ضجة كبيرة في عصرهم أم لا، فقد بحثنا عن مقطوعات أثرت في الموسيقى الشعبية التي تلت ذلك. من وجهة نظرنا، فإن هذه الأغاني الخمس من عام 1973 تتجاوز زمنها وتساعد في تحديد تاريخ موسيقى الروك.