5 أغاني من عام 1974 صنعت تاريخ موسيقى الروك

تاريخ موسيقى الروك مليء باللحظات الفاصلة التي تعود إلى أول أغنية منفردة لفرقة البيتلز بعنوان “Love Me Do” عام 1962. وعلى الرغم من أنه لم يُنتج كل عام أغانٍ تغير العصر بشكل واضح مثل “Love Me Do”، فقد أنتج كل منهم أغانٍ رسمت مسار تاريخ موسيقى الروك – لحظات بنيت على ما جاء من قبل ومهدت الطريق لما جاء بعد ذلك. وينطبق هذا بشكل خاص على عام 1974، وهو العام الذي أظهر أن حركة موسيقى الروك المضادة للثقافة في الستينيات لم تصبح سائدة فحسب، بل كانت تفسح المجال أمام تجاوزات مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات.
وبحلول عام 1974، كانت رؤى السلام والحب في الستينيات قد أصبحت بالفعل شيئًا من الماضي. لقد مرت خمس سنوات على وودستوك، وكانت حرب فيتنام تقترب من نهايتها، وكانت موسيقى الروك تنتقل من ذروة الثقافة المضادة إلى موسيقى الروك الجذابة في المستقبل. الأغاني التي صنعت تاريخ موسيقى الروك في عام 1974 لاقت إعجابًا هذه اللحظة. إنها ليست بالضرورة “أفضل” الأغاني من ذلك العام (مهما كان تعريفنا لذلك)، أو تلك التي تم تذكرها أكثر مع مرور الوقت، أو حتى تلك التي أدرك الناس أنها تصنع التاريخ في ذلك الوقت. لا، هذه هي الأغاني التي توضح بشكل أفضل مصدر موسيقى الروك وإلى أين تتجه بينما لا تزال وشيكة في هذه اللحظة. قد يعني ذلك إظهار تحول موسيقى الروك نحو العروض المسرحية الكبيرة وحيل الإنتاج أو تمثيل الرغبة العنيدة لموسيقى الروك في البقاء راسخة في أجرة المغني وكاتب الأغاني. أو قد تعكس الأغنية رغبة موسيقى الروك في التغيير أو إظهار أن المؤلفين والفنانين الذين يتحدون النوع لا يزال لديهم مجال كبير للتطور في العقود القادمة.
لا شيء ليخسره – قبلة
قل ما شئت عن Kiss وجودة موسيقاها (أو عدم وجودها)، لكن الفرقة غيرت موسيقى الروك إلى الأبد. من خلال دمج الصخور الصلبة مع السحر، وإغراق كل شيء في المسرحيات والخطافات الكبيرة، ومنحها طبقة لامعة من الألعاب النارية وطلاء الوجه اللافت للنظر، صمم كيس مخططًا مذهلاً فوق المادة لصخور الساحة القادمة. من المسلم به أن الألبوم الأول الذي يحمل عنوان المجموعة عام 1974 كان مخيبًا للآمال للغاية ولا يحتوي على أي نجاحات وحشية مثل أغنية “Rock and Roll All Nite” لعام 1975 (أغنية قصيرة جدًا تمثل في الأساس جوقة واحدة كبيرة). لكن تأثير “Kiss” بدأ مع ظهورها لأول مرة، بدءًا من أغنيتها المنفردة الأولى عام 1974 بعنوان “Nothin’ to Lose”.
لن نتظاهر بأن هناك رؤية عظيمة أو عمقًا موسيقيًا هائلاً يكمن وراء النغمة الافتتاحية الشبيهة بـ AC/DC للأغنية، وأنماط الجيتار العامة، والكورس البسيط للغاية، وقسم الإيقاع المتكرر للغاية. وهذا ليس السبب وراء إحداث كيس مثل هذا التأثير، على أي حال. الى جانب ذلك، الأغنية تدور حول ممارسة معينة في غرفة النوم. ومن ثم كلمات مثل، “قبل أن أنجب طفلاً / لم أكن أهتم على أي حال / فكرت في الباب الخلفي.” هذا ، على الأقل ، يتتبع البصمة الثقافية لـ Kiss وأثر عصابات الشعر المستقبلية في الثمانينيات.
أيضًا، على الرغم من مظهر المجموعة غير الملتزم على ما يبدو، فإن Kiss وظهورها الأول كان نذيرًا لما يسمى “موسيقى الروك للشركات”، أي صديقة للراديو (على الرغم من الكلمات المذكورة أعلاه)، وموسيقى البوب روك التي يمكن الوصول إليها والتي تعتبر أكثر من مجرد ممارسة تجارية وكسب المال والعلامات التجارية أكثر من كونها شكلاً من أشكال الفن. ربما لا توجد طريقة أفضل لتعريف Kiss، وصولاً إلى الترويج لأنفسهم والانخراط في الأعمال المثيرة مثل أن يصبحوا شخصيات في قصة كوميدية مكتوبة بالحبر تستخدم دمائهم (نعم، بشكل حقيقي، وهناك ما هو أكثر من واقع Kiss المضطرب).
على الشاطئ – نيل يونغ
إذا كان قدوم فرقة كيس وانحطاطها يمثل فرعًا واحدًا من تاريخ موسيقى الروك، فإن نيل يونج ورفضه أن يكون نجمًا يمثلان الفرع القطبي المعاكس تمامًا. وعندما نقول “رفض أن تكون نجماً”، فإننا نعني ذلك حقاً. من المعروف أن يونج كان يحتقر تسويق الموسيقى ويكره الشعور بأنه منتج. ولهذا السبب قال “لا” لحضور حفل تقديمي في Rock & Roll Hall of Fame في عام 1997 (مع بافلو سبرينغفيلد)، لأنه “رفض المشاركة في هذا العرض التلفزيوني ويتم عرضه مثل بعض عروض الجوائز الرخيصة،” كما نقلت صحيفة تامبا باي تايمز. كل هذه المشاعر معروضة بالكامل في أغنية نيل يونغ “On the Beach” عام 1974 من ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.
“On the Beach” هي أغنية حزينة للغاية، وحتى ميؤوس منها، تتحدث عن صراع يونج مع الشهرة. وبشكل أكثر تحديدًا، أصبح ألبومه “Harvest” عام 1972 ضخمًا جدًا لدرجة أنه ألحق به ندوبًا إلى حدٍ ما. لقد تحول من المشاعر الصادقة لأغاني مثل “قلب من ذهب” وفكر قائلاً في “على الشاطئ” “أحتاج إلى حشد من الناس / لكنني لا أستطيع مواجهتهم يومًا بعد يوم / رغم أن مشاكلي لا معنى لها / هذا لا يجعلها تختفي.”
وبهذه الطريقة، كانت أغنية “On the Beach” بمثابة أغنية بارزة بعدة طرق (ألبومها أيضًا). بالمعنى الأوسع والأكثر ثقافيًا، كان ذلك بمثابة رفض للشهرة وأظهر أن الموسيقيين لا ينبغي أن ينجرفوا بعيدًا عن روح العصر. كما أكدت قوة وعمق “جذور الصخور” وخيطها الخاص بتاريخ الصخور. من فنان بارز مثل يونغ، هذا لا يمكن إلا أن يكون مثالاً على التحدي المتساوي والأصالة الفنية.
ساعدني – جوني ميتشل
حتى عندما حدد كيس وجه موسيقى الروك القادمة وابتعد نيل يونغ تمامًا عن شجاعة موسيقى الروك وبريقها، تغير البطل الشعبي جوني ميتشل مع الزمن. لقد تغيرت كثيرًا لدرجة أنه يمكننا الآن وصفها بأنها “فنانة موسيقى الروك” في هذه المقالة، وإن كانت من النوع الناعم والجازي. تم عرض هذه الشخصية المحدثة بالكامل على أغنية “Help Me” من أغنية “Court and Spark” لعام 1974، وهي الأغنية التي صنعت تاريخ موسيقى الروك على ما كانت عليه وما لم تكن عليه.
من الناحية الموسيقية، تمثل أغنية “ساعدني” اكتمال محور ميتشل بعيدًا عن نزهات الجيتار المنفردة التي جلبتها إلى دائرة الضوء. يمكن القول إن تلك الحقبة وصلت إلى ذروتها مع أغنية “Blue” الرائعة في عام 1971، والتي يمكن اعتبارها ذروة تأليف أغانيها وبقايا الطفرة الشعبية للمغني وكاتب الأغاني في الستينيات (على سبيل المثال، بوب ديلان، وجوان بايز، وليونارد كوهين). يمكن الخلط بين الثواني القليلة الأولى من أغنية “ساعدني” على أنها أغنية من تلك الحقبة – على الأقل قبل قرع الطبول، والفلوت، وخطوط الجيتار الكهربائي الرئيسية، وركل الساكسفون فوق إيقاع متزامن ومختلط وبعض هياكل الوتر غير العادية والجازية. وبالفعل، كانت هذه أول أغنية قام بها ميتشل مع فرقة LA Express، وهي فرقة لموسيقى الجاز. وكانت أيضًا أغنيتها الأكثر شهرة على الإطلاق.
بهذه الطريقة، لم تكن أغنية “ساعدني” تمثل نهاية حقبة موسيقية وبداية حقبة أخرى فحسب، بل يشير نجاحها أيضًا إلى أن الأوقات السابقة قد انتهت بالفعل. أو على الأقل، قاموا بتغيير الأشكال جنبًا إلى جنب مع ميتشل إلى شيء أكثر يسار الوسط قليلاً، وأكثر انتقائية قليلاً في التأثيرات والصوت، وأصعب قليلاً في التحديد، وأكثر ميلاً إلى المغامرة. كان هذا أيضًا بمثابة موسيقى الروك عام 1974.
المتمردين المتمردين – ديفيد باوي
لم يكن من الممكن أن نترك ديفيد باوي خارج هذا المقال، أليس كذلك؟ ليس مع الألبوم الذي ظهر فيه شخصية Halloween Jack التي لم تدم طويلًا، والمعروفة أيضًا باسم الشخصية ذات رقعة العين والشعر الأحمر الغامض ومنديل العنق. ظهرت هذه الشخصية لأول مرة بعد Aladdin Sane وقبل Thin White Duke في “Diamond Dogs” عام 1974، والتي تضمنت أغنية منفردة ضخمة شقت طريقها إلى أغاني Bowie عالية المستوى والتي سيتعرف عليها حتى المستمعون العاديون عند الإشارة: “Rebel Rebel”.
يمكننا بسهولة تصنيف “Rebel Rebel” بنفس الأوصاف التي نستخدمها في أعمال Bowie الأخرى وحتى موسيقى الروك الرائعة بشكل كبير: ملتهبة، ومبهرة، ومشرقة، وتركز على الموضة والأسلوب، وما إلى ذلك. داخل موسيقى الروك ككل، يمكنك التفكير بشكل معقول في glam باعتباره مقدمة أقل خشونة للبانك وأقل وحشية في التعامل مع الفرق التي تركز على المشهد مثل Kiss. ولكن بما أن هذا هو بوي الذي نتحدث عنه، فقد أضفنا طبقات فنية إضافية مثل “Diamond Dogs” التي نشأت من إنتاج مسرحي فاشل لمسرحية “1984” لجورج أورويل، بعد أن حرمت أرملة أورويل بوي من حقوق إنتاجه. في هذه الأثناء، يتعامل “Rebel Rebel” نفسه بوضوح وصراحة مع الحياة الجنسية والغموض الجنسي، بدءًا من “والدتك في دوامة / إنها غير متأكدة مما إذا كنت ولدًا أم فتاة”.
صنع “Rebel Rebel” تاريخ موسيقى الروك من خلال تجميع كل هذه العناصر معًا في صخرة واحدة. يمكن الوصول إليها من قبل الجماهير الرئيسية ولكنها تأتي من رؤية مؤلفة فريدة جدًا، تدمج الموسيقى عالية الجودة مع قشرة لامعة، وتهدف إلى تجاوز شكلها الفني من خلال استخدام هذا الشكل الفني بمهارة استثنائية: “Rebel Rebel” كان بيان عام 1974 حول كيف يمكن لموسيقى الروك أن تكون صخرة بينما تكون أيضًا أكثر من ذلك بكثير.
بلا نجوم – الملك قرمزي
إذا كان “Rebel, Rebel” قد صنع تاريخ موسيقى الروك من خلال كونه الرجل الذي يرتدي ملابس مبهجة في منتصف الحفلة ويتحدث مع الجميع، فإن أغنية “Starless” للملك كريمسون صنعت تاريخ موسيقى الروك من خلال كونه الرجل الجالس في الزاوية والذي يكون سعيدًا تمامًا بعدم التحدث إلى أي شخص. كلا الألبومين عبارة عن وجهين مختلفين لنفس محرك المؤلف، لكن ألبوم “Starless” لعام 1974 من ألبوم King Crimson “Red” – الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه أحلك وأثقل ألبوم للفرقة – أخذ هذا الدافع إلى نتيجة موسيقية كثيفة ومصممة للغاية. والنتيجة ليست مناسبة للراديو على الإطلاق، وتتطلب الصبر والوقت لاستيعابها، وتمثل كل أنواع موسيقى الروك البروج والبروج ميتال التي جاءت بعد ذلك والتي تتحدى النوع.
“Starless” هي ملحمة موسيقية إن وجدت. تمت كتابة الأغنية كتكوين أوركسترالي أكثر من أي شيء آخر، وتستغرق الأغنية أربع دقائق ونصف لتتطور من المقدمة الحالمة إلى مقطع ثالث متعدد الإيقاعات، وثقيل الإيقاع، ينحرف، ويهتم، ويدور، ويستقر في النهاية مرة أخرى في الموضوع الموسيقي الافتتاحي للأغنية – كل ذلك منطقي. وصف قائد الفرقة روبرت فريب (الذي يطلق على نفسه اسم “شخص يصعب العمل معه” وفقًا لصحيفة The Telegraph) بشكل مميز إنشاء “Red” بعبارات مجردة، قائلًا بشكل أساسي أن احتياجات الموسيقى هي التي دفعت كتابة أغاني الألبوم، خذها أو اتركها.
هذا الموقف والنهج تجاه صناعة الأغاني يملأ صورتنا لأغاني عام 1974 التي صنعت تاريخ موسيقى الروك. بينما شهد عام 1974 إطلاق Rush لأول مرة، ألبومًا يحمل عنوانًا ذاتيًا، بالإضافة إلى فرق بروغ بارزة أخرى مثل ألبومات إصدار Yes، فإن “Starless” يجسد رؤية فنية لا هوادة فيها وتتحدى النوع بشكل أفضل من أي شيء آخر. إنها توسع حدود ما نسميه “الصخرة” إلى أقصى حد ممكن، حتى إلى حد الانهيار، وتركت في أعقابها علامة دائمة.