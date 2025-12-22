5 أغاني من عام 1975 تحدد تاريخ موسيقى الروك

كان عام 1975 لحظة محورية في تاريخ موسيقى الروك التي أعادت تشكيل المشهد بعدة طرق. كان هناك صعود لأعمال بروتو بانك مثل باتي سميث، الذي من شأنه أن يساعد في إطلاق عاصفة موسيقية قادمة في موسيقى البانك والموجة الجديدة. في الوقت نفسه، كانت الفرق الأكثر رسوخًا مثل كوين تدفع الإمكانيات الصوتية لموسيقى الروك إلى آفاق جديدة من خلال ألبومها الرابع “A Night at the Opera”.
ثم كان هناك بوب ديلان، عامل التغيير الموسيقي المنفرد، الذي أصدر رائعته “Blood on the Tracks” في ذلك العام. لقد ظهر مرة أخرى كقوة متواصلة لا يستهان بها في أغاني مثل “Tangled Up in Blue”، التي أعادت روايتها القصصية الكثيفة وعاطفتها الخام تحديد ماهية موسيقى الروك. شهد ذلك العام أيضًا قيام فليتوود ماك بإدخال الأساطير التي تتمحور حول الإناث في موسيقى الروك السائدة مع “Rhiannon” و “Low Rider” من War التي جمعت ببراعة بين الفانك والروك واللاتينية ودفعت ثقافة شيكانو إلى المقدمة. كانت هناك قائمة طويلة من الموسيقيين والفرق الموسيقية الأخرى الذين أصدروا ألبومات مميزة في ذلك العام، لكننا حاولنا تضمين مجموعة واسعة في قائمتنا أثرت على موسيقى الروك بطرق واسعة النطاق، وألهمت أعمالًا لاحقة، وهذا يبدو أكثر روعة اليوم مما كان عليه عندما صدرت قبل 50 عامًا.
الملكة تتعمق
في صيف عام 1975، في استوديو تسجيل ريفي في ويلز، كان فريدي ميركوري يضع اللمسات الأخيرة على أغنية من شأنها أن تغير موسيقى الروك إلى الأبد. لقد كانت ثلاث أغنيات، في الواقع، قام بدمجها في النهاية في تحفة فنية واحدة مدتها ست دقائق تدمج موسيقى الروك التقدمي والأوبرا والجلام والروك الصلب. تعود أصول الأغنية إلى عقد من الزمن مع قصيدة غنائية – “ماما، قتلت للتو رجلاً” – قبل أن تنبض بالحياة خلال فترة تسجيل مدتها ثلاثة أسابيع في أغسطس 1975. لم يكن اندماج الأنواع الموسيقية فقط هو الذي جعل هذه الأغنية فريدة من نوعها. تضمنت عملية التسجيل المكثفة أكثر من 180 دبلجة زائدة باستخدام المعدات التناظرية التي فتحت الباب أمام ما كان من الممكن تحقيقه في الاستوديو في ذلك الوقت.
أصدرت الفرقة الأغنية في 31 أكتوبر، وقد أحدثت ضجة كبيرة في المملكة المتحدة، حيث وصلت إلى أعلى المخططات حيث بقيت لمدة تسعة أسابيع. على الرغم من أنها وصلت إلى المرتبة التاسعة فقط في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، إلا أن تأثير الأغنية نما ونما ونما. الأغنية المبتكرة (والفيديو المصاحب لها) مستوحاة من أغلفة تتراوح من النسخة الحية لعام 1992 لإلتون جون وأكسل روز إلى الذعر! في فيلم “آت ذا ديسكو” لعام 2016. عادت الأغنية إلى المخططات الأمريكية في عام 1992 عندما ظهرت في فيلم “عالم واين”. وصلت أغنية “Bohemian Rhapsody” في نهاية المطاف إلى قاعة مشاهير جرامي، وفي عام 2018، أصبحت الأغنية الأكثر بثًا في القرن العشرين، ولا تزال مصدر إلهام.
الروك يصبح ساحرًا مع فليتوود ماك
في يوليو 1975، أصدرت فليتوود ماك ألبومها الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا والذي كان أول ألبوم يضم ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام. انضم الزوجان الشابان إلى كريستين ماكفي وميك فليتوود وجون ماكفي في فرقتهم المنشأة بالفعل. أدى هذا إلى ترسيخ نسخة الفرقة التي ستصبح قريبًا قصة نجاح ضخمة تتصدر المخططات. الأغنية المنفردة الثانية في الألبوم، “Rhiannon”، التي كتبها نيكس، قدمت الأساطير الويلزية وشخصية نيك الساحرة إلى المزيج. بينما كان ليد زيبلين قد قام بالفعل بدمج الأساطير في موسيقى الروك السائدة، قدمت أغنية نيك حول شخصية أنثوية غامضة وغامضة منظورًا أنثويًا.
وصلت الأغنية إلى رقم 11 على المخططات ودفعت الألبوم إلى رقم 1. وأصبحت أغنية “Rhiannon” واحدة من أغاني Nick المميزة وجزءًا دائمًا من العروض الحية لـ Fleetwood Mac. قالت نيكس إن غناء الأغنية كان مكثفًا، لكنها شعرت أنها أثرت في الناس. استمرت أغنية “Rhiannon” في إلهام الفنانين بما في ذلك تايلور سويفت وهاري ستايلز، وتمت تغطيتها من قبل الجميع بدءًا من نجم موسيقى الريف وايلون جينينغز وحتى ثنائي الروك المستقل بيست كوست.
يتشابك بوب ديلان في الحب والذاكرة
بحلول منتصف السبعينيات، اعتقد بعض النقاد أن أفضل موسيقى لبوب ديلان كانت وراءه، ولكن في يناير 1975، أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان “Blood on the Tracks”، متصدرًا الأغنية المنفردة “Tangled Up in Blue”. قام ديلان مرة أخرى بتغيير وجه الموسيقى الشعبية بعمل كان أكثر كثافة غنائية وأكثر شخصية من أي وقت مضى. تم الترحيب بالألبوم على نطاق واسع باعتباره تحفة فنية ولا يزال يتصدر أفضل القوائم (في عام 2023، أدرجته رولينج ستون في المرتبة التاسعة في أعظم 500 ألبوم في كل العصور). مثل العديد من الأغاني الموجودة في الألبوم، كتب ديلان أغنية “Tangled Up in Blue” وسط انهيار زواجه من سارة لاوندز.
تضفي الأغنية وجع القلب على أغنية مليئة بالتاريخ وصناعة الأساطير والذاكرة والصور الحية لديلان. نفى ديلان أن تكون الأغنية سيرة ذاتية، لكنه كذب ذلك من خلال تقديم أغنية “Tangled Up in Blue” على المسرح بقوله إن الأغنية استغرقت “10 سنوات لتعيش وسنتين للكتابة” (عبر “موسوعة تسجيلات الأغاني الشعبية العظيمة”). وصلت النغمة إلى المركز 31 على مخطط Hot 100 وساعدت في دفع الألبوم إلى المركز الأول في ذلك العام. ألهمت أغنية “Tangled Up in Blue” مجموعة من الفنانين الذين غطوا الأغنية، بما في ذلك Indigo Girls وKT Tunstall وThe War on Drugs، من بين آخرين.
وصول عرابة بانك
في نوفمبر 1975، قدم ألبوم باتي سميث الأول “Horses” للعالم صوتًا جديدًا تمامًا يمزج الشعر بأسلوب Beat مع موسيقى الروك الخام وسيساعد قريبًا في إلهام ثورة موسيقية. كانت الأغنية المنفردة الأولى، “Gloria: In Excelsis Deo،” عبارة عن غلاف لأغنية عام 1964 لفرقة فان موريسون Them، ولكن من الصعب أن يطلق عليها اسم الغلاف. تبدأ نسخة سميث بسطر من قصيدتها “القسم” – “مات يسوع من أجل خطايا شخص ما، ولكن ليس خطاياي” – معلنة مدى اختلاف هذه النسخة. أضافت كلمات، وغيرت كلمات أخرى، لكنها احتفظت بالمنظور الذكوري مما أعطى الأغنية انسيابية جديدة بين الجنسين قلبت الأصل بتبجحه الرجولي رأسًا على عقب.
في ذلك الوقت، لم يكن أداء الأغنية جيدًا، ولم تكن أغنية “Horses” بمثابة رقم قياسي ناجح، ولكن تأثيرها وتأثير الألبوم سيكون محسوسًا بطرق أخرى أكثر أهمية. لقد ألهمت أغنية “Horses” لسميث وتحديدًا نسختها من “Gloria” عددًا لا يحصى من الفنانين الآخرين، بما في ذلك U2’s Bono، الذي اندهش عندما سمع لأول مرة رأي سميث في Gloria، والذي وصفه بأنه “صلاة فاسقة” (عبر اوقات نيويورك). كما أثرت على كورتني لوف، وجوني مار من سميثس وذا، وكذلك فلورنس ويلش من فلورنسا والآلة.
أخدود الحرب على مر العصور
قامت فرقة كاليفورنيا War بدمج الفانك والروك والمخدر واللاتينية والجاز في صوت متدفق مع كلمات واعية اجتماعيًا ارتبطت بجمهور متنوع لتصبح نجاحًا يتصدر المخططات. ما بدأ كفرقة دعم لإريك بوردون من فرقة The Animals أصبح في النهاية مرجلًا موسيقيًا حيويًا موجهًا للشارع حيث كان التشويش أمرًا أساسيًا في إنتاجه الإبداعي. من افتتاحية جرس البقر المميزة لأغنية “Low Rider” من ألبوم الفرقة عام 1975 “لماذا لا يمكننا أن نكون أصدقاء؟” إلى كلماتها التي احتفلت بثقافة شيكانو المنخفضة، أعلنت هذه الأغنية أصالتها. لم يصل “Low Rider” إلى المركز السابع على قائمة Billboard Hot 100 عند صدوره فحسب، بل استمر في التأثير على الموسيقيين من The Beastie Boys، الذين أخذوا عينات منه من “Slow Ride” إلى Korn، بغلاف موسيقى الراب روك عام 1999.
كان عام 1975 عامًا مهمًا لتاريخ موسيقى الروك. لقد ساعد في تحويل الموسيقى، من الاستكشاف الغنائي الديناميكي لبوب ديلان في “Tangled Up in Blue” إلى ما يمكن تحقيقه في الاستوديو كما أظهره فيلم “Bohemian Rhapsody” لفرقة Queen. على عكس الأغنية التي تصدرت المخططات في ذلك العام، ساعدت هذه الأغاني “Love Will Keep Us Together” للكابتن وتينيل في تحديد تاريخ موسيقى الروك واستمرت في الحفاظ على أهميتها.