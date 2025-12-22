5 أغاني من عام 1975 تحدد تاريخ موسيقى الروك

كان عام 1975 لحظة محورية في تاريخ موسيقى الروك التي أعادت تشكيل المشهد بعدة طرق. كان هناك صعود لأعمال بروتو بانك مثل باتي سميث، الذي من شأنه أن يساعد في إطلاق عاصفة موسيقية قادمة في موسيقى البانك والموجة الجديدة. في الوقت نفسه، كانت الفرق الأكثر رسوخًا مثل كوين تدفع الإمكانيات الصوتية لموسيقى الروك إلى آفاق جديدة من خلال ألبومها الرابع “A Night at the Opera”.

ثم كان هناك بوب ديلان، عامل التغيير الموسيقي المنفرد، الذي أصدر رائعته “Blood on the Tracks” في ذلك العام. لقد ظهر مرة أخرى كقوة متواصلة لا يستهان بها في أغاني مثل “Tangled Up in Blue”، التي أعادت روايتها القصصية الكثيفة وعاطفتها الخام تحديد ماهية موسيقى الروك. شهد ذلك العام أيضًا قيام فليتوود ماك بإدخال الأساطير التي تتمحور حول الإناث في موسيقى الروك السائدة مع “Rhiannon” و “Low Rider” من War التي جمعت ببراعة بين الفانك والروك واللاتينية ودفعت ثقافة شيكانو إلى المقدمة. كانت هناك قائمة طويلة من الموسيقيين والفرق الموسيقية الأخرى الذين أصدروا ألبومات مميزة في ذلك العام، لكننا حاولنا تضمين مجموعة واسعة في قائمتنا أثرت على موسيقى الروك بطرق واسعة النطاق، وألهمت أعمالًا لاحقة، وهذا يبدو أكثر روعة اليوم مما كان عليه عندما صدرت قبل 50 عامًا.