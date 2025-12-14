5 أغاني من عام 1976 تحدد تاريخ موسيقى الروك

كانت السبعينيات بمثابة كنز مطلق من أغاني الروك الكلاسيكية التي لم تحدد المشهد الموسيقي والثقافي في ذلك الوقت فحسب، بل استمرت أيضًا حتى يومنا هذا. تطورت فرق مثل The Rolling Stones وThe Who وThe Doors وThe Beach Boys لتتناسب مع العصر وتؤثر فيه، بينما انطلق أساطير موسيقى الروك مثل ليد زيبلين وإيجلز وبينك فلويد وديفيد باوي ولينيرد سكاينيرد وفليتوود ماك وغيرهم الكثير وحددوا ذلك العصر. كان كل عام يحمل نجاحاته المثمرة، ولكن أثبت عام 1976 أنه عام جونزو بشكل خاص بالنسبة لكلاسيكيات موسيقى الروك.
لكن علينا أولًا أن نلقي نظرة على حالة الصخور في النصف الثاني من السبعينيات. كانت حركة الثقافة المضادة في الستينيات قد أصبحت سائدة، وفاضت على الجبهة الموسيقية في أوائل السبعينيات، وبدأ النصف الثاني من العقد في الانتقال إلى موسيقى الروك في الثمانينيات ومواجهة المنافسة من الديسكو. تعكس الأغاني الناجحة من عام 1976 هذه الحقبة، الواقعة بين تاريخ موسيقى الروك ومستقبل موسيقى الروك. إنها مسارات الدعم التي تشكل صورة لموسيقى الروك في ذلك العام و”تحدد” تاريخها، ولكنها لا تسبب ذلك بالضرورة.
بينما أنتج العام عددًا كبيرًا من الأغاني الناجحة التي تعكس الوقت، مثل أغنية “The Boys Are Back in Town” لثين ليزي، و”Detroit Rock City” لفرقة KISS، و”Dirty Deeds Done Dirt Cheap” لـ AC/DC، و”Baby I Love Your Way” لبيتر فرامبتون، و”Fly Like an Eagle” لفرقة ستيف ميلر، و”Carry On Wayward Son” لكانساس، إلا أن بعض الأغاني تبرز باعتبارها أكثر رمزية من البقية. يتضمن ذلك أغنية “أكثر من مجرد شعور” لبوسطن، و”شخص يحبه” لفرقة كوين، وبالطبع، “فندق كاليفورنيا” لفرقة إيجلز.
فندق كاليفورنيا
لا يمكننا حقًا التحدث عن الموسيقى التي تحدد تاريخ موسيقى الروك دون الحديث عن النسور (وليس النسور، تجدر الإشارة إلى ذلك). لقد كانوا قوة هائلة وهائلة طوال السبعينيات، وحصلوا على المركزين الثالث والرابع في قائمة الألبومات العشرة الأكثر مبيعًا خلال العقد، وفقًا لأفضل الألبومات مبيعًا. لقد حظوا بشعبية كبيرة جدًا، أكثر بكثير مما قد يدركه أو يتذكره القارئ، لدرجة أنهم أصدروا بالفعل ألبومًا رائعًا في عام 1976 والذي غطى مجرد خمس سنوات من تاريخ الفرقة. في عام 2018، أصبح هذا الألبوم هو الألبوم الأكثر مبيعًا على الإطلاق. وأصدر إيجلز ألبومًا جديدًا آخر في عام 1976 إلى جانب الألبوم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والذي احتوى على الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا لإنهاء جميع الأغاني الناجحة، “فندق كاليفورنيا”. كان عام 1976 بالفعل عامًا جيدًا جدًا للفرقة.
ماذا يمكننا أن نقول عن “فندق كاليفورنيا”، المعروف أيضًا باسم “Reggae المكسيكي” بالعنوان الأصلي (إذا لم تتمكن من سماعه في التسليم الصوتي الغريب لدون هينلي)، والذي لم يُقال من قبل؟ أغنية منظمة بشكل مذهل تتميز بسرد قصصي رائع، إنها غريبة بقدر ما هي جذابة (تشبه إلى حد كبير موضوعها) وتشبه إلى حد كبير صورها الرائعة: الطرق السريعة الصحراوية المظلمة، وروائح الكوليتا الدافئة، والشمبانيا الوردية على الجليد، وما إلى ذلك. بغض النظر عن أي آراء شخصية حول إيجلز، فمن الصعب إنكار أن القليل من الأغاني مثيرة للذكريات بقدر ما هي جذابة.
علاوة على معناها الخفي، يتميز “فندق كاليفورنيا” بواحدة من أكثر المعزوفات المنفردة (والمبارزة) ذات الجيتار المزدوج شهرة في تاريخ موسيقى الروك، عام 1976 أو غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، من الرائع أن تسمع أشخاصًا يغنون هذه الأغنية في الكاريوكي بمثل هذه الحيوية العاطفية دون معرفة ما تدور حوله الأغنية بالفعل. في الواقع، لا يمكن لأحد منا أن يترك ذكرى هذه الأغنية خلفه.
الفوضى في المملكة المتحدة
على الجانب الآخر تمامًا من طيف موسيقى الروك من Eagles، لدينا غزوة موسيقية متمردة ومشاجرة والتي تحدد أيضًا عام 1976 إلى T: “الفوضى في المملكة المتحدة” من قبل Sex Pistols. ولأغراض هذه المقالة، سنترك المناقشات حول ما إذا كان البانك موسيقى الروك أم لا إلى منشورات المنتديات المتناثرة والمضيعة للوقت ونقول: “نعم، إنه كذلك،” لأنه خرج من موسيقى الروك في منتصف السبعينيات. إصبع وسطى ممزق وخشن لاتفاقيات موسيقى الروك الراسخة، ظهر البانك (المعروف أيضًا باسم “موسيقى الروك البانك”) في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع فرق مثل The Stooges، وThe Ramones، وThe Clash، وفرقة “the” أخرى، The Sex Pistols. من بين جميع أغاني هذه الفرق، يمكن القول إن أغنية “Anarchy in the UK” هي الأكثر تأثيرًا وتأثيرًا في العصر.
لم يكن فيلم “Anarchy in the UK” يدور حول التواءات جسد المغني جوني روتين على المسرح وهذيانه الجامح فحسب، أو عن رمز البانك المدمر للذات Sid Vicious، الذي توفي عام 1979 بعد ثلاث سنوات من إصدار “Anarchy in the UK”. كانت الأغنية تدور حول موقفها الصريح مثل نادي بيلي والمناهض للمؤسسة وكلمات مثل “أريد أن أكون فوضويًا / أشعر بالغضب والتدمير.” هذه هي اللحظة التي أصبح فيها البانك يمثل ثورة ليس فقط ضد المجاملات الموسيقية الخانقة، ولكن أيضًا ضد كل شيء. وكما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن الصحفي جون سافاج في ذلك الوقت، “هذا هو كل شيء. هذا يتعلق بالبلاد بأكملها”.
كانت المسدسات الجنسية عازمة على الإبادة لدرجة أنها أبادت نفسها في وقت قصير. كانت أغنية “Anarchy in the UK” بمثابة علامة فارقة في عصرنا لدرجة أن الناس قد ينسون أنها جاءت من سجل الاستوديو الوحيد الذي أصدرته فرقة Sex Pistols على الإطلاق، “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”. الآن هذا فاسق.
شخص ما إلى الحب
“Bohemian Rhapsody” هي أغنية مستحيلة المتابعة. صدرت أغنية “Bohemian Rhapsody” في عام 1975 من ألبوم Queen’s A Night at the Opera، ووصلت إلى المركز التاسع على قائمة Billboard Hot 100 في العام التالي، في عام 1976. وفي نفس العام، انطلقت فرقة Queen في إنتاجها الإبداعي المجنون والمتواصل وأصدرت ألبومها الاستوديو الخامس الكامل، “A Day At the Races”. بدلاً من الاعتماد على أمجادهم أو القلق بشأن متابعة (المقصود من التورية، عازفو الجيتار) لأعظم نجاح لهم، مضوا قدماً وأنتجوا أغنية “Somebody to Love”. بنيت الأغنية على صوت كوين المتناغم، وربطت حياتهم المهنية في السبعينيات والثمانينيات معًا، وفعلت الشيء نفسه لعقود من موسيقى الروك بشكل عام، وساعدت الفرقة على مواصلة صعودها نحو مكانها في فرقة الروك أوليمبوس.
باعتبارها عملاً فذًا في كتابة الأغاني، فإن المقاييس القليلة الأولى لأغنية “Somebody to Love” تحكي الكثير من قصتها. تحتوي الأغنية على ستة أجزاء صوتية مميزة، على سبيل المثال، الباريتون، التينور 1، التينور 2، وما إلى ذلك، كل منها مضاعف ثلاث مرات، مما يعني ثلاث طبقات منفصلة من نفس الخط لمزيد من السُمك – أي إجمالي 18 مسارًا صوتيًا. هذا النوع من التناغم المحكم، وهو النوع المشهور المستخدم في “Bohemian Rhapsody”، بالإضافة إلى بعض نقاط ضعف فريدي ميركوري رفيعة المستوى تجتمع مع التبجح، والمد والجزر الإيقاعي الذي يذكرنا بالإنجيل (استلهم ميركوري من أريثا فرانكلين لهذه الأغنية)، قاد أغنية “Somebody to Love” إلى المركز 13 على Billboard Hot 100.
إذا استمع القارئ إلى “شخص يحبه” وسأل: “في أي عقد يبدو أن هذا قد كتب؟” نحن نراهن أنك لن تعرف (بغض النظر عن قيم الإنتاج). في أغنية “Somebody to Love”، كانت فرقة Queen تعمل بالفعل على سد الفجوة بين السبعينيات والثمانينيات، وإقامة رابط آخر في تراثهم وتاريخ موسيقى الروك.
أكثر من شعور
كانت بوسطن فرقة هائلة لدرجة أنه من السهل أن ننسى أنها كانت في الأساس إحدى عجائب الألبوم الواحد. أصبح ألبومهم الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا باللون الأحمر والمزخرف بجسم غامض في عام 1976 هو أول ظهور لموسيقى الروك الأكثر مبيعًا على الإطلاق ودفع الفرقة إلى النجومية الضخمة التي لا مثيل لها. الأغنية الأولى من هذا الألبوم الأول، “More Than a Feeling”، قادت مسيرة الفرقة بأكملها. كان صوتهم ضخمًا وكان كتابتهم للأغاني نشيدية، ورائعة، ومناسبة تمامًا لعروض الساحة الفردية، وكلها كانت إيذانًا بموسيقى الروك الموجهة نحو الألبوم (AOR) في الثمانينيات التي ستتبعها، مع التفكير في فرق مثل Journey، وBon Jovi، وDef Leppard، وما إلى ذلك.
كل هذا بفضل توم شولتز، مؤسس بوسطن والمنتج والعازف المتعدد الذي كتب وفعل كل شيء من أجل الفرقة. لقد كان مهندسًا ومصلحًا أكثر من أي شيء آخر، فقد قام ببناء جهاز الصوت الشهير Rockman في الاستوديو المنزلي الخاص به في الطابق السفلي من منزله أثناء صياغة الصوت المبكر لبوسطن. كان Rockman مضخم صوت ثوريًا حقًا مع تأثيرات مدمجة وتوافق مع سماعات الرأس يمكن استخدامه للتسجيل أو التشغيل، وكان صغيرًا بما يكفي ليناسب يدك. تم تطويره ليصبح خط إنتاج خاصًا به، واستخدمه أمثال ZZ Top، وJoe Satriani، وDef Leppard، ولا يزال يتم بيعه هنا وهناك عبر الإنترنت في الأسواق المستعملة مثل eBay. بهذه الطريقة، مثّل شولتز تحولًا نحو شيء لا يفكر فيه الكثير من محبي الموسيقى، ولكنه أصبح أكثر فأكثر يحدد صناعة الموسيقى: الإنتاج.
كما أدى سعي شولتز إلى الكمال إلى شل مسيرة بوسطن المهنية. كانت هناك فجوة مدتها ثماني سنوات بين ألبوماتهم الثانية والثالثة (1978 إلى 1986) والألبومات الثالثة والرابعة (1986 إلى 1994). بحلول ذلك الوقت، كان الزمن قد تغير، وذهب زخم الفرقة، على الرغم من بقاء تأثيرها.
(لا تخافوا) حاصد الأرواح
قبل وقت طويل من قيام ويل فيريل بقرع المزيد من أجراس البقر في ساترداي نايت لايف، كانت فرقة Blue Öyster Cult ذات عقلية شاعرية وغريبة وصوفية ومتجاورة مع عبادة (المحار الأزرق)، وهو شيء أثار نفس الحكة مثل King Crimson أو Emerson وLake وPalmer. ليست فرقة كبيرة مثل الفرق الأخرى في قائمتنا، لا تزال فرقة Blue Öyster Cult تبلغ ذروتها في المرتبة 12 على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1976 مع الأغنية التي يعرفها الجميع بها، “(Don’t Fear) The Reaper.” ساعدت هذه الأغنية في تعريف ليس فقط تاريخ موسيقى الروك، بل أيضًا عام 1976، خاصة بسبب الانتقادات التي تلقتها الفرقة بسبب أغنيتها.
يبدو واضحًا أن أغنية “(لا تخف) The Reaper” هي أغنية تتحدث عن قبول حتمية الموت. تستشهد الأغنية روميو وجولييت للقيام بذلك، وتضفي طابعًا رومانسيًا على قصتهما (غير صحيحة للنص، نعم) في سطور مثل، “(قول، “لا تخف”) هيا يا عزيزي / (ولم يكن لديها خوف) وركضت إليه / (ثم بدأوا في الطيران) نظروا إلى الوراء وقالوا وداعًا.” ولكن عندما تم إصدار أغنية “(لا تخف) The Reaper”، اعتقد بعض أفراد الجمهور أن الفرقة كانت تدعو إلى الانتحار، وقاموا بتفسير سطور مثل “40.000 رجل وامرأة كل يوم” الشهيرة لاستنتاج ذلك. كان هذا بمثابة صدمة كبيرة للفرقة التي لم تتوقع أبدًا أن تصبح كبيرة.
ومع ذلك، فإن فرقة Blue Öyster Cult ومكانتها في تاريخ موسيقى الروك لم تتلاشى. لقد عملت المسرحية الهزلية “More Cowbell” 2000 SNL على تجديد وتعزيز شهرة الفرقة. في مقابلة مع Q104.3 (على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك)، قال المغني باك دارما “نحن مدينون لـ SNL…” والفرقة “تصالحت مع جرس البقر”، على الرغم من أن الفرقة لم تكن جادة بشأن نفسها أبدًا كما يعتقد الناس، على أي حال.