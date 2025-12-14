5 أغاني من عام 1976 تحدد تاريخ موسيقى الروك

كانت السبعينيات بمثابة كنز مطلق من أغاني الروك الكلاسيكية التي لم تحدد المشهد الموسيقي والثقافي في ذلك الوقت فحسب، بل استمرت أيضًا حتى يومنا هذا. تطورت فرق مثل The Rolling Stones وThe Who وThe Doors وThe Beach Boys لتتناسب مع العصر وتؤثر فيه، بينما انطلق أساطير موسيقى الروك مثل ليد زيبلين وإيجلز وبينك فلويد وديفيد باوي ولينيرد سكاينيرد وفليتوود ماك وغيرهم الكثير وحددوا ذلك العصر. كان كل عام يحمل نجاحاته المثمرة، ولكن أثبت عام 1976 أنه عام جونزو بشكل خاص بالنسبة لكلاسيكيات موسيقى الروك.

لكن علينا أولًا أن نلقي نظرة على حالة الصخور في النصف الثاني من السبعينيات. كانت حركة الثقافة المضادة في الستينيات قد أصبحت سائدة، وفاضت على الجبهة الموسيقية في أوائل السبعينيات، وبدأ النصف الثاني من العقد في الانتقال إلى موسيقى الروك في الثمانينيات ومواجهة المنافسة من الديسكو. تعكس الأغاني الناجحة من عام 1976 هذه الحقبة، الواقعة بين تاريخ موسيقى الروك ومستقبل موسيقى الروك. إنها مسارات الدعم التي تشكل صورة لموسيقى الروك في ذلك العام و”تحدد” تاريخها، ولكنها لا تسبب ذلك بالضرورة.

بينما أنتج العام عددًا كبيرًا من الأغاني الناجحة التي تعكس الوقت، مثل أغنية “The Boys Are Back in Town” لثين ليزي، و”Detroit Rock City” لفرقة KISS، و”Dirty Deeds Done Dirt Cheap” لـ AC/DC، و”Baby I Love Your Way” لبيتر فرامبتون، و”Fly Like an Eagle” لفرقة ستيف ميلر، و”Carry On Wayward Son” لكانساس، إلا أن بعض الأغاني تبرز باعتبارها أكثر رمزية من البقية. يتضمن ذلك أغنية “أكثر من مجرد شعور” لبوسطن، و”شخص يحبه” لفرقة كوين، وبالطبع، “فندق كاليفورنيا” لفرقة إيجلز.