5 أغاني من عام 1977 تبدو أكثر روعة اليوم

من نواحٍ عديدة، كان عام 1977 عامًا رائدًا لموسيقى الروك. عندما جلب فيلم “Saturday Night Fever” الديسكو إلى الاتجاه السائد، حمل رود ستيوارت والنسور وفليتوود ماك موجات الأثير؛ ساحات موسيقى الروك الصلبة مثل Led Zeppelin و AC / DC و Ted Nugent ؛ وأصبح التجريبيون المخدرون والبروغ مثل Genesis و Pink Floyd أكثر غرابة وأفضل. كان هذا هو العام الذي اندلعت فيه موجة البانك والموجة الجديدة من CBGB، وتم حظر النشيد المضاد لفرقة Sex Pistols، “فليحفظ الله الملكة”، على هيئة الإذاعة البريطانية. بالنسبة لموسيقى الروك – وموسيقى البوب ​​بشكل عام – يبدو أن عام 1977 كان عندما انحسر ظل الستينيات الطويل بالفعل، وتم التركيز على الاتجاهات القادمة.

كانت أواخر السبعينيات وقتًا نابضًا بالحياة بشكل خاص لأغاني وألبومات موسيقى الروك. جلب جيل من الموسيقيين الذين نشأوا في فرقة البيتلز أصواتًا جديدة ودفعوا الأعمال الراسخة إلى التطور. على الرغم من أن كل خمر من عام 1977 لم يصمد أمام اختبار الزمن، إلا أن بعض الأغاني تشبه النبيذ حقًا؛ لقد تحسنت على مدى الخمسين عامًا الماضية، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت. في ذلك العام، كان هناك الكثير من الإصدارات الرائدة للاختيار من بينها، وما هو رائع هو أمر شخصي. على هذا النحو، استهدفنا الحصول على قائمة صوتية واسعة النطاق ودرسنا مدى تأثير كل أغنية على الموسيقى منذ ذلك الحين وما زالت تؤثر على الموسيقيين اليوم. في هذه القائمة القصيرة للغاية، بحثنا عن أغانٍ ذات قوة متواصلة: أغانٍ لا تصمد أمام الخط فحسب، بل تُظهر الاختراع والرؤية.