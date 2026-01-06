5 أغاني من عام 1977 تبدو أكثر روعة اليوم

من نواحٍ عديدة، كان عام 1977 عامًا رائدًا لموسيقى الروك. عندما جلب فيلم “Saturday Night Fever” الديسكو إلى الاتجاه السائد، حمل رود ستيوارت والنسور وفليتوود ماك موجات الأثير؛ ساحات موسيقى الروك الصلبة مثل Led Zeppelin و AC / DC و Ted Nugent ؛ وأصبح التجريبيون المخدرون والبروغ مثل Genesis و Pink Floyd أكثر غرابة وأفضل. كان هذا هو العام الذي اندلعت فيه موجة البانك والموجة الجديدة من CBGB، وتم حظر النشيد المضاد لفرقة Sex Pistols، “فليحفظ الله الملكة”، على هيئة الإذاعة البريطانية. بالنسبة لموسيقى الروك – وموسيقى البوب بشكل عام – يبدو أن عام 1977 كان عندما انحسر ظل الستينيات الطويل بالفعل، وتم التركيز على الاتجاهات القادمة.
كانت أواخر السبعينيات وقتًا نابضًا بالحياة بشكل خاص لأغاني وألبومات موسيقى الروك. جلب جيل من الموسيقيين الذين نشأوا في فرقة البيتلز أصواتًا جديدة ودفعوا الأعمال الراسخة إلى التطور. على الرغم من أن كل خمر من عام 1977 لم يصمد أمام اختبار الزمن، إلا أن بعض الأغاني تشبه النبيذ حقًا؛ لقد تحسنت على مدى الخمسين عامًا الماضية، وتبدو اليوم أكثر روعة مما كانت عليه في ذلك الوقت. في ذلك العام، كان هناك الكثير من الإصدارات الرائدة للاختيار من بينها، وما هو رائع هو أمر شخصي. على هذا النحو، استهدفنا الحصول على قائمة صوتية واسعة النطاق ودرسنا مدى تأثير كل أغنية على الموسيقى منذ ذلك الحين وما زالت تؤثر على الموسيقيين اليوم. في هذه القائمة القصيرة للغاية، بحثنا عن أغانٍ ذات قوة متواصلة: أغانٍ لا تصمد أمام الخط فحسب، بل تُظهر الاختراع والرؤية.
فليتوود ماك – أحلام
لا شك أن فليتوود ماك قد عزز مكانته كأحد عمالقة موسيقى البوب روك بحلول عام 1977. وكان ألبومه الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا من عام 1975 – وهو الأول مع التشكيلة الكلاسيكية المكونة من ميك فليتوود، وكريستين ماكفي، وجون ماكفي، وليندسي باكنجهام، وستيفي نيكس – تصدّر قوائم الولايات المتحدة وقاده إلى الشهرة. ومع أغنية “Dreams”، الأغنية المنفردة الثانية من الأغنية التالية الشهيرة “Rumours”، حقق فريق Fleetwood Mac إنجازًا جديدًا: احتل المركز الأول والوحيد في قائمة بيلبورد الأمريكية. شخصيًا، كانت هذه فترة صعبة – من بين الانقسامات الأخرى في الفرقة، انفصل نيكس وباكنغهام – ولكن كل ذلك أدى إلى الذهب الإبداعي.
بفضل أخدودها الدافع، وتركيبة البوب المتعددة الطبقات، وكلماتها المؤلمة، تضع أغنية “Dreams” معيارًا لأغاني الروك الخالدة عن الحب. في حاجة إلى أخذ استراحة من باكنغهام وبقية الفرقة أثناء جلسات تسجيل “الشائعات”، غالبًا ما كان نيكس يتراجع إلى استوديو منفصل. هناك، بمساعدة آلة الطبول والبيانو، كتبت الأغنية “في حوالي 10 دقائق” (عبر رولينج ستون). وتعتبرها شقيقة لأغنية باكنغهام المنفصلة “Go Your Own Way،” الأغنية الرئيسية في الألبوم.
ما يساعد “Dreams” على الصمود أمام اختبار الزمن هو أنه يتحدث من منظور أنثوي متمكن. “قل للنساء، سوف يأتون، وسوف يذهبون،” يغني نيكس عن الرجال، “عندما يغسلك المطر، ستعرفين.” لا شك أنه يمكنك تتبع تأثير نيكس على عدد لا يحصى من الفنانات، من شيريل كرو إلى تايلور سويفت. والأمر الأكثر روعة هو أنه في عامي 2020 و2025، بعد أكثر من 40 عامًا من إصدارها الأولي، عادت أغنية “Dreams” إلى قمة قوائم Billboard لموسيقى الروك.
التلفزيون – سرادق القمر
كانت فرقة Television بمثابة مباراة مبكرة في نادي CBGB الأسطوري في مدينة نيويورك، ولم تباع أبدًا العديد من التسجيلات ولكنها تركت تأثيرًا واضحًا خلال أول عرض لها من عام 1974 إلى عام 1978. تتميز هذه الفرقة بعزف الجيتار المزدوج لتوم فيرلين وريتشارد لويد، وكانت هذه الفرقة ذات موسيقى الروك والسلاش والبروتو بانك أكثر غرابة وأكثر دقة من الناحية الموسيقية من أقرانها الأكثر فسادًا أو الخشخاش مثل Blondie وRamones وحتى Talking Heads. كان الارتجال والتجربة جزءًا من الحمض النووي للفرقة. على سبيل المثال، كان فيرلين مهتمًا بموسيقى الجاز المجانية، مستشهدًا بالإلهام من التجريبيين مثل ألبرت آيلر وأورنيت كولمان.
صدر في فبراير من عام 1977، أدى العرض التلفزيوني الأول “Marquee Moon” إلى تجاوز حدود النوع، وتوسيع نطاق موسيقى الروك التي تعتمد على الجيتار. يضم الألبوم المعزوفات المنفردة المتشابكة على الجيتار وفواصل موسيقية طويلة، ويعد المسار الرئيسي – وهو عبارة عن ملحمة مدتها 10 دقائق ونصف – هو محور الألبوم حقًا. إنها رحلة موسيقية تذكّرنا بعروض مخدرة أو بروغية مثل Grateful Dead أو Pink Floyd في بعض الأماكن، مع بقائها حادة ومضطربة وخشنة بشكل فريد. مع غناء فيرلين، “الحياة في الخلية تجعدت ليلتي / قبلة الموت، احتضان الحياة”، إنها حقًا أغنية تجسد روعة وغموض نيويورك في السبعينيات.
القليل من الألبومات والأغاني كان لها تأثير أكبر على موسيقى الروك البديلة والإندي من “Marquee Moon”. بصمات أصابعها موجودة في جميع أنحاء أعمال الجيتار لعدد لا يحصى من فرق ما بعد البانك والمستقلة التي تلت ذلك، مثل Joy Division وREM وSonic Youth. وتبقى الأغنية محيرة وجميلة مثل يوم صدورها.
ديفيد باوي – الصوت والرؤية
شهدت أواخر السبعينيات من القرن العشرين تكيف العديد من الأعمال الراسخة وتطورها. في منتصف عام 1976، انسحب ديفيد باوي المتغير باستمرار – بعد فترة طويلة من موسيقى الروك الساحرة التي حددت عصره في مرحلة Ziggy Stardust والذي سئم من الشخصيات التي طورها منذ ذلك الحين – من لوس أنجلوس إلى أوروبا. بعد تسجيل أغنية Iggy Pop في قصر في جنوب فرنسا، قام بوي بتجنيد الموسيقيين الموثوق بهم والمنتجين الأسطوريين Brian Eno وTony Visconti لتسجيل أغنية “Sound and Vision”. كما يتذكر عازف الجيتار كارلوس العمر: “لقد عزلنا حتى لا نفكر إلا فيه وفي موسيقاه. لقد كان الأمر فاخرًا ولكنه فخ” (عبر غير مختصر). وهذا من شأنه أن يبدأ ما يمكن أن يسمى ثلاثية برلين. هذا الثلاثي من الألبومات – 1977 “Low” و”Heroes”؛ سيمثل فيلم “Lodger” عام 1979 ذروة إبداعية أخرى في مسيرة بوي المهنية.
تسلط الأغنية المنفردة الأولى من “Low” “Sound and Vision” الضوء على ألبوم مليء بالمربيات التجريبية والمناظر الصوتية. توقعًا للأصوات التي ستهيمن على موسيقى الموجة الجديدة (ناهيك عن موسيقى الروك المستقلة)، فإن أخاديدها الزاوية مغطاة بطبقات غنية من آلة النطق. إضافة إلى الهواء البارد للأغنية، على هذه الخلفية الجذابة، يتمتع بوي بموسيقى البلوز، مع سطور مثل “الستائر الباهتة مرسومة طوال اليوم / لا شيء للقراءة، لا شيء ليقوله”. وصلت أغنية “Sound and Vision” المبتكرة ولكن المركزة إلى المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة، وهي الأغنية الأكثر شعبية لبوي منذ “Sorrow” في عام 1973. فنانون ملهمون مثل ترينت ريزنور من Nine Inch Nails وروبرت سميث من The Cure – الذي يعتبر “Low” أفضل ألبوم تم إنتاجه على الإطلاق – يبدو “Sound and Vision” جديدًا اليوم كما كان في عام 1977.
القلب – باراكودا
من خلال مزج موسيقى الروك الصلبة والهيفي ميتال والتأثيرات الشعبية، انطلق ألبوم Heart في عام 1976 مع إصدار “Magic Man” و”Crazy on You” في الولايات المتحدة من أول ألبوم استوديو له “Dreamboat Annie”. مع غناء آن ويلسون القوي، أصدرت الفرقة أغنية متابعة بعنوان “الملكة الصغيرة” في مايو من عام 1977. الأغنية الرئيسية “باراكودا” التي كتبتها آن وشقيقتها وعازفة الجيتار الإيقاعي نانسي ويلسون، هي أغنية انتقامية: استجابة مباشرة لتعليق غير لائق من مروج تسجيلات ذكر. كما قالت نانسي لكاتبة الأغاني الأمريكية، “لقد بدأت كأغنية انتقامية شخصية، ولكن كلما طالت فترة ظهورها في العالم … أصبحت أكثر عالمية لأن هناك الكثير من أسماك الباراكودا اللعينة.”
العبارة الافتتاحية لأغنية “Barracuda” عبارة عن نغمة جيتار قوية ومؤثرة يعزف عليها روجر فيشر، وتصبح أثقل من هناك. في حين أن هذه الأغنية قد تبدو واضحة – تضربك وجهاً لوجه بخطافها المشوه – إلا أنها تحتوي على طبقات معقدة ورائعة. تماشيًا مع موسيقى الروك في ذلك الوقت (فرق مثل Yes وGenesis)، فإنها تغير التوقيعات الزمنية ولها فواصل موسيقية معقدة، مما يزيد من التوتر العام. لكن ما يجعل أغنية “Barracuda” مبدعة هو أنها تتميز بصوت قوي يشق طريقًا لعدد لا يحصى من موسيقيي الروك. ومع قيام نجمة البوب تشابيل روان بتغطيتها في جولاتها، تتعلم الأجيال الجديدة ما الذي يجعل هذه الأغنية مميزة للغاية.
سلك – مروض الأسد السابق
ظهر ألبوم Wire لأول مرة بعنوان Pink Flag في فصل عام 1977 الذي يتضمن قائمة غسيل من ألبومات البانك الأساسية، بدءًا من ألبوم Sex Pistols “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols” وحتى “Rocket to Russian” لفرقة Ramones. جمع الألبوم 21 أغنية مذهلة في 36 دقيقة فقط، وأخذ صوت البانك إلى مخزن الحطب، مما جعله دقيقًا وأكثر موسيقية. بحسب المغني وعازف الجيتار كولين نيومان، “معظم موسيقى البانك – كانت قذرة. لقد كرهت الإهمال” (عبر مغناطيس). بهدف الدقة والإحكام – والتأثر بالفرق الموسيقية التي مهدت الطريق لموسيقى البانك مثل Velvet Underground، وModern Lovers، وفرق krautrock مثل Can – أصبح Wire حاملًا قياسيًا لصوت ما بعد البانك الناشئ.
“Ex Lion Tamer” هو “Pink Flag” في صورته الأكثر جاذبية والأكثر انتشارًا. تتأرجح بين المزيد من الآيات المتقطعة والجوقات الكاسحة، وهي تتميز بخطوط غيتار لا تكون في غير مكانها في أغنية موسيقى الروك المستقلة. مع تكرار نيومان لجملة “ابق ملتصقًا بجهاز التلفزيون الخاص بك”، تنقل الأغنية الشعور بالوحدة بطريقة لا يزال يتردد صداها بعد عقود من الزمن بينما تجعلك تهز رأسك في الوقت المناسب. على الرغم من أن Wire لا يزال أكثر غموضًا من بعض أقرانه من موسيقى البانك، إلا أن تأثيره على موسيقى ما بعد البانك والإندي والروك البديل لا يمكن إنكاره، مع مايكل ستيب من REM، وجريج نورتون من Hüsker Dü، وجراهام كوكسون من Blur من بين المعجبين. يظل “Ex Lion Tamer” الزاوي والغاضب مفعمًا بالحيوية والحيوية حتى مع اقتراب عمره من 50 عامًا.