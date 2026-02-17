5 أغاني من عام 1977 تحدد تاريخ موسيقى الروك

على الرغم من أن معظم الناس هذه الأيام قد يتجهون مباشرة إلى الديسكو عندما يفكرون في اتجاهات الموسيقى في عام 1977، إلا أن العام لم يكن بمثابة اغتسال كامل وشامل لموسيقى الروك. في الواقع، تم تمثيل موسيقى الروك بشكل جيد جدًا في قوائم موسيقى البوب ​​في ذلك العام، وكانت هناك العديد من الأغاني التي اكتسبت منذ ذلك الحين مكانتها المستحقة في تاريخ موسيقى الروك.

عند اختيار الإدخالات لهذه القائمة، لم نكن نبحث تحديدًا عن النتائج الكبيرة في الرسم البياني. وبدلاً من ذلك، اخترنا الأغاني التي شعرنا أنها تركت إرثًا دائمًا في موسيقى الروك، في حين ظلت ذات أهمية ثقافية في العصر الحديث. وبما أن هناك العديد من الأغاني الرائعة التي تمتد بين عامي 1976 و1977 (أي الألبوم الأصلي الذي صدر في منتصف أواخر عام 1976 وتم إصدار الأغنية كأغنية فردية في أوائل عام 1977)، فإننا نعطي أسبقية أكبر لتاريخ إصدار الألبوم. وهذا يعني أن أغنية “Hotel California” لفرقة The Eagles، على الرغم من أنها أغنية منفردة من عام 1977، هي أكثر ملاءمة لقائمة أغاني الروك المحددة من عام 1976. لقد حاولنا أيضًا الحفاظ على تنوع الأشياء قدر الإمكان من حيث الأنواع الفرعية، حيث تتميز هذه القائمة بمزيج من أغاني الروك، والهارد روك، والهيفي ميتال، والبانك، وأغاني الموجة الجديدة.

بعد كل ما قيل، دعونا نعيد عقارب الساعة إلى الوراء ونلقي نظرة على خمس أغاني روك من عام 1977 كان لها تأثير كبير على التاريخ الأوسع لهذا النوع.