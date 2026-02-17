5 أغاني من عام 1977 تحدد تاريخ موسيقى الروك

على الرغم من أن معظم الناس هذه الأيام قد يتجهون مباشرة إلى الديسكو عندما يفكرون في اتجاهات الموسيقى في عام 1977، إلا أن العام لم يكن بمثابة اغتسال كامل وشامل لموسيقى الروك. في الواقع، تم تمثيل موسيقى الروك بشكل جيد جدًا في قوائم موسيقى البوب في ذلك العام، وكانت هناك العديد من الأغاني التي اكتسبت منذ ذلك الحين مكانتها المستحقة في تاريخ موسيقى الروك.
عند اختيار الإدخالات لهذه القائمة، لم نكن نبحث تحديدًا عن النتائج الكبيرة في الرسم البياني. وبدلاً من ذلك، اخترنا الأغاني التي شعرنا أنها تركت إرثًا دائمًا في موسيقى الروك، في حين ظلت ذات أهمية ثقافية في العصر الحديث. وبما أن هناك العديد من الأغاني الرائعة التي تمتد بين عامي 1976 و1977 (أي الألبوم الأصلي الذي صدر في منتصف أواخر عام 1976 وتم إصدار الأغنية كأغنية فردية في أوائل عام 1977)، فإننا نعطي أسبقية أكبر لتاريخ إصدار الألبوم. وهذا يعني أن أغنية “Hotel California” لفرقة The Eagles، على الرغم من أنها أغنية منفردة من عام 1977، هي أكثر ملاءمة لقائمة أغاني الروك المحددة من عام 1976. لقد حاولنا أيضًا الحفاظ على تنوع الأشياء قدر الإمكان من حيث الأنواع الفرعية، حيث تتميز هذه القائمة بمزيج من أغاني الروك، والهارد روك، والهيفي ميتال، والبانك، وأغاني الموجة الجديدة.
بعد كل ما قيل، دعونا نعيد عقارب الساعة إلى الوراء ونلقي نظرة على خمس أغاني روك من عام 1977 كان لها تأثير كبير على التاريخ الأوسع لهذا النوع.
حفظ الله الملكة (مسدسات الجنس)
بالنسبة للجزء الأكبر، بالكاد يعرف أعضاء Sex Pistols كيفية العزف على آلاتهم الموسيقية، وليس الأمر وكأن جون ليدون، المعروف أيضًا باسم جوني روتين، كان الرجل الأكثر موهبة من الناحية الفنية هناك. لكن هذا كان جزءًا من سحرها، وفي السراء والضراء، ساعدت المجموعة في فتح الباب أمام موسيقى البانك باعتبارها نوعًا فرعيًا من موسيقى الروك. ومن العدل أن “تحية” Rotten للملكة إليزابيث الثانية، “God Save the Queen”، تجسد الروح الأصلية لموسيقى البانك روك بشكل أفضل من أي أغنية أخرى في الألبوم الأول للفرقة عام 1977، “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”.
جميع مكونات موسيقى البانك الكلاسيكية موجودة، بدءًا من نغمات جيتار ستيف جونز المزمجرة وحتى إيصال صوت Rotten الغاضب والإهانة اللفظية الجريئة لزعيم عالمي معروف وكل ما يمثله. بصرف النظر عن النزعة الواضحة المناهضة للاستبداد في الآيات والكورس، هناك مقطع “لا يوجد مستقبل، لا مستقبل / لا مستقبل لك” في الكورس المسبق الذي يجسد بشكل مثالي الروح العدمية لموسيقى الروك البانك المبكرة.
لا يهم (لا يقصد التورية) أن البانك قد تحور منذ ذلك الحين بعدة طرق ربما لم يتخيلها فريق المسدسات في أوجها، أو كيف خفف موقف ليدون/روتن من الملكة إليزابيث الثانية بمرور الوقت. بدأت أغنية “God Save the Queen” من حيث توقفت الأغنية المنفردة الأولى لـ Pistols، “Anarchy in the UK”، وساعدت في إنشاء مخطط موسيقى الروك البانك للأجيال القادمة من الفرق الموسيقية التي أحبت العزف عليها بصوت عالٍ وسريع.
القاتل النفسي (الرؤوس الناطقة)
بينما كانت موسيقى البانك روك مشغولة بإلصاقها بعمالقة مشهد الروك في عام 1977، كان هناك نوع آخر وثيق الصلة بدأ للتو في فعل الشيء نفسه، وإن كان ذلك بمزيد من الكفاءة التقنية، والمزيد من الغرابة، وفي معظم الحالات، غضب أقل بكثير. كان هذا النوع بمثابة موجة جديدة، وكانت Talking Heads من بين الفرق الموسيقية الأولى التي تندرج تحت هذا التصنيف. تم إصدار ألبومها الأول، الذي يحمل اسم “Talking Heads: 77″، في سبتمبر 1977، وهو يضم أغنية كلاسيكية مبكرة معتمدة من الموجة الجديدة في المسار قبل الأخير، “Psycho Killer”.
الأغنية لا تضيع أي وقت في إثبات سبب كونها واحدة من أفضل الأغاني لهذا العام. يعد خط الجهير الرئيسي، من Tina Weymouth، من بين أكثر الخطوط شهرة في موسيقى الروك، مما يوضح أن إبقاء الأمر بسيطًا على الجهير غالبًا ما يعمل بشكل أفضل عند ضبط نغمة الأغنية. وعلى الرغم من أسلوبه غير التقليدي في الغناء، فإن المغني الرئيسي ديفيد بيرن يجعل أغنية “Psycho Killer” تبدو مهددة مثل عنوانها، مما يؤدي إلى زيادة التوتر حتى يطلق تحذير الكورس المشؤوم بالهروب.
على الرغم من أن أغنية “Psycho Killer” حققت نجاحًا طفيفًا جدًا في قوائم موسيقى البوب، حيث بلغت ذروتها في المرتبة 92، إلا أنها تظل من بين الأغاني المميزة لـ Talking Heads. وكان بعيدًا عن تسجيلهم الوحيد غير التقليدي والمؤثر. على سبيل المثال، تم تصنيف أغنية “Once in a Lifetime” في الثمانينيات من بين أغاني الروك الأكثر تأثيرًا في ذلك العام.
نحن الأبطال (الملكة)
بحلول عام 1977، كانت كوين بلا شك على قمة عالم الروك، بعد أن أصدرت اثنين من الأغاني الناجحة في عام 1975 بعنوان “A Night at the Opera” وعام 1976 في “A Day at the Races”، وكلاهما أنتج بعضًا من أشهر أغانيها، بما في ذلك “Bohemian Rhapsody” من الألبوم السابق. كان تحقيق كل هذا النجاح أمرًا صعبًا بالفعل، ولكن في حين أن إصداره عام 1977، “News of the World”، فشل في تقريب التأثير الثقافي للألبومين اللذين سبقاه، فإن الأغنية المنفردة المسجلة، “We Are The Champions/We Will Rock You”، حققت أكثر من مجرد احتلال المراكز الخمسة الأولى في قائمة Billboard Hot 100. كما حصل كلا الجانبين من الأغنية على مكانهما في تاريخ موسيقى الروك كزوج من الأناشيد الرياضية الكلاسيكية.
لأغراض هذه المقالة، نحن نفضل “نحن الأبطال” على “سوف نهزك” بسبب عمقها الغنائي الأكبر وموضوعها المتمثل في الانتصار على الشدائد. على هذا النحو، فهي أغنية النصر المثالية لأي فوز كبير في حدث رياضي أو بطولة، ولكنها يمكن أيضًا أن تكون مصدر إلهام لأي شخص يمر بأوقات عصيبة. وغني عن القول أن الغناء مع الكورس هو متعة كبيرة – فقط تأكد من عدم إضافة “العالم” الأخير عند غناء الكورس الأخير، لئلا تقع في فخ إحدى اللحظات الموسيقية الأكثر شيوعًا التي تؤثر على مانديلا.
المعتدي المنشق (الكاهن يهوذا)
لم يبدأ يهوذا بريست أفضل ما لديه كفرقة معدنية أسطورية. أظهر ألبومها الأول “روكا رولا” عام 1974 بعض ومضات من التألق المستقبلي، لكنه كان يحمل صوت فرقة شابة لا تزال تحاول العثور على موطئ قدم لها. فقط في ألبومها الثالث، “Sin After Sin” لعام 1977، بدأت الأمور تجتمع معًا من أجل المجموعة، ويمكن القول إن “Dissident Aggressor” هو المسار المميز في الألبوم.
يضم “Dissident Aggressor” بعضًا من أثقل مقطوعات الجيتار في ذلك العصر والكثير من أعمال الجيتار المعقدة من جلين تيبتون وكيه كيه داونينج، بالإضافة إلى توفير منصة رائعة لروب هالفورد لإظهار براعته الصوتية. ومن أبرز المواضيع الاجتماعية والسياسية أيضًا، والتي تسلط الضوء على التناقض الصارخ بين ألمانيا الشرقية والغربية خلال عصر جدار برلين، وكيف يتوق بطل الأغنية إلى الحرية بعيدة المنال في الأوقات العصيبة.
مع تراجع زملائه من أيقونات الميتال البريطانيين Black Sabbath وOzzy Osbourne على بعد سنوات قليلة من مغادرة الفرقة، صعد Judas Priest بشكل كبير مع “Sin After Sin” و”Dissident Aggressor”، مما أدى إلى تقدم هذا النوع في مساره التطوري والتأثير على العشرات من أعمال الميتال في هذه العملية. حصل “Dissident Aggressor” أيضًا على أغلفة ملحوظة من Slayer و Halestorm، وكلاهما حصل على ختم موافقة Halford في مقابلة عام 2014 مع Songfacts، قائلًا، “… إنه لمن دواعي سروري للغاية أن تعلم أنك قد صنعت أغنية قوية ستغطيها فرقة رائعة أخرى وتشيد بها بهذه الطريقة.”
باراكودا (القلب)
بحلول عام 1977، لم يعد من غير المعتاد أن تعزف الفرق الموسيقية المكونة من فتيات أو فرق ذات واجهة نسائية موسيقى الروك الصلبة، كما يتضح من مجموعات مثل The Runaways وFanny. ومع ذلك، كانت هذه أعمالًا متخصصة إلى حد كبير ولم تتمتع بالكثير من النجاح التجاري. من ناحية أخرى، كان لـ Heart بالفعل لحظة انطلاق مع ألبومه الأول عام 1976، Dreamboat Annie. وبينما حقق هذا السجل نصيبه من النجاحات، كانت أغنية الفرقة المنفردة عام 1977، “باراكودا”، هي التي تبرز حتى يومنا هذا ليس فقط لتأثيرها الثقافي، ولكن أيضًا بسبب القلق النادر في وقتها الذي غذى كلماتها.
في حين ركزت معظم الفرق الموسيقية في ذلك الوقت على دراما العلاقات عند كتابة أغانيهم الأكثر غضبًا، استندت Heart في كلمات “Barracuda” إلى حملة دعائية لا طعم لها تم سحبها بواسطة علامتها التجارية، والتي ألمحت إلى أن المرأة الأمامية آن ويلسون وشقيقتها عازفة الجيتار نانسي كانتا في علاقة غير مناسبة مع بعضهما البعض. من المفهوم أن الأخوات غاضبات، وسكبن مشاعرهن في واحدة من أصعب أغاني الفرقة، وأثبتن في النهاية أن النساء يمكن ويجب عليهن التحدث علنًا عن الممثلين السيئين في مجال الموسيقى في الأغاني التي يؤدينها. قالت آن ويلسون لمجلة رولينج ستون: “هذه الكلمات كتبتها طبيعتي الحقيقية، في غضب حقيقي”. “آمل أن تكون هذه الأغنية مفيدة الآن عندما تفكر النساء في ما يريدون فعله وما لا يفعلونه.”
من المؤكد أنه من المفيد أن تتطابق النغمة الرئيسية سريعة الإيقاع والقيادة بشكل مثالي مع النغمة الغنائية الهائجة. وهذا سبب رئيسي آخر وراء استمرار التعرف على “باراكودا” على الفور طوال هذه العقود اللاحقة، مع حصوله أيضًا على مزيد من الظهور المعاصر في كل شيء بدءًا من الأفلام والبرامج التلفزيونية وحتى (مما أثار استياء الأخوات ويلسون) حملة سارة بالين لمنصب نائب الرئيس لعام 2008.