5 أغاني من عام 1980 تحدد تاريخ موسيقى الروك

في تاريخ موسيقى الروك، كان عام 1980 عامًا ديناميكيًا حيث عزز الفنانون المعروفون تراثهم وظهرت أصوات جديدة. في أعقاب انفجار موسيقى البانك والموجة الجديدة، والجيل الثاني من موسيقى الميتال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصعود وسقوط الديسكو، وجولات الساحة في أواخر السبعينيات، كانت موسيقى الروك في حالة تغير مستمر. في العام الأخير قبل بث قناة MTV، كان ألبوم “Back In Black” لفرقة AC/DC هو ألبوم الروك الأكثر مبيعًا، وحقق فنانون من Ozzy Osbourne إلى Neil Diamond وPat Benatar نجاحات هائلة. ومع ذلك، على الرغم من روعتها، إلا أن هذه الإصدارات لا تحدد تاريخ موسيقى الروك حقًا.
في عام 1980، شهد عشاق موسيقى الروك انفجارًا إبداعيًا. أصدرت Joy Division أغنية “Love Will Tear Us Apart”، التي تمثل منطقة صوتية جديدة لموسيقى البانك. من خلال “Ace of Spades”، وضع Motörhead مخططًا لفرق ثراش ميتال التي ستهيمن على الأجزاء الأخيرة من الثمانينيات مثل فريق Metallica. وفي هذه الأثناء، انفجرت موسيقى البوب الفنية لكيت بوش في الاتجاه السائد مع أغنية “بابوشكا”، مما أدى إلى خلق مساحة للأصوات النسائية التي لا هوادة فيها فنياً في الموسيقى. ومع “النهر”، وصل بروس سبرينغستين إلى مستويات جديدة من موسيقى البوب وهو يفعل ما فعله بشكل جيد: وهو سرد القصص الصادقة عن الناس العاديين. وبطرق مختلفة، حددت كل أغنية العقد القادم وتاريخ موسيقى الروك بشكل عام.
كان علينا أن نترك قدرًا كبيرًا من الخيارات الممتازة خارج هذه القائمة. ركزنا بشكل أساسي على الأغاني التي لها تأثير واضح على الموسيقى التي تلت ذلك، مما وضع الأساس للأصوات التي نسمعها اليوم. هذه أيضًا أغاني لها قوة البقاء. بما في ذلك مجموعة من الأساليب الموسيقية، أصبحت هذه الإصدارات تشكل تاريخ موسيقى الروك.
مرة واحدة في العمر – رؤساء الحديث
بحلول عام 1980، كانت Talking Heads قد خرجت بالفعل من مشهد CBGB في نيويورك. أجزاء متساوية فنية وغير تقليدية، بدأت الفرقة الرباعية الثمانينيات من خلال تسجيل ألبومها التالي، “Remain In Light”، وتتطلع إلى مزج الأشياء. قرروا العمل في جزر البهاما وغيروا عمليتهم الإبداعية. بدلاً من تقديم أغانٍ كاملة، قام أعضاء الفرقة بإنشاء أجزاء فردية تم تجميعها في الاستوديو. كما طور المغني الرئيسي والمغني ديفيد بيرن أيضًا حبًا عميقًا لفناني الأفروبيت مثل فيلا كوتي، مما جعل الألبوم رائدًا في موسيقى الروك.
بفضل أخدودها غير المنتظم وإلقاءها الشبيه بالواعظ، تتخلص أغنية “Once In a Lifetime” من بنية الأغنية التقليدية وتعد أحد أبرز تسجيلات Talking Heads. للتعبير عن الاغتراب عن “المنزل الجميل” و”الزوجة الجميلة”، يبدو أن الكلمات تتراجع عن تجاوزات الحياة في الثمانينيات. ومع ذلك، كما قال بيرن لإذاعة NPR، فإن الأمر يتعلق أكثر بكيفية “أننا غير واعين إلى حد كبير … ونعمل نصف مستيقظين أو على الطيار الآلي.” الأغنية المنفردة – الموجودة في ألبوم “Remain In Light” والتي تم إصدارها بشكل فردي في يناير من عام 1981 – جاءت أيضًا مع مقطع فيديو موسيقي. لتعزيز مكانتها في العقد الجديد، كانت Talking Heads واحدة من أولى الفرق الموسيقية التي ظهرت على قناة MTV، والتي وصلت إلى موجات الأثير في 1 أغسطس 1981.
إن الاندماج الفريد لـ Talking Heads بين الكلمات الفنية والفانك والإيقاعات الأفريقية والموسيقى العالمية وأخذ العينات والتقنيات الرائدة يضع القالب لعدد لا يحصى من الفرق الموسيقية. عدد قليل من الفرق مؤثرة. يمكنك رؤية بصماتهم في عدد لا يحصى من الأعمال، بما في ذلك B-52s وREM وArcade Fire وLCD Soundsystem وStrokes.
الآس البستوني – موتورهيد
في أعقاب فرقة Black Sabbath وفرقة Led Zeppelin، ظهر جيل ثانٍ (يُطلق عليه أحيانًا “الموجة الجديدة من موسيقى الهيفي ميتال”) في منتصف وأواخر السبعينيات: نحن نتحدث عن فرق مثل Judas Priest وIron Maiden وThin Lizzy. تم تشكيلها في عام 1975، ولم يكن صوت قيادة Motörhead العدواني والمشوه مناسبًا فحسب؛ لقد دفع الصوت إلى الأمام. التخلص من التجاوزات مثل المعزوفات المنفردة الطويلة على الجيتار – أثناء رفع مستوى الصوت – كان الثلاثي بقيادة عازف الجيتار والمغني الرئيسي ليمي كيلمينستر فرقة محبوبة من قبل عشاق الميتال والبانك على حد سواء. ومع إصدار أغنية “Ace of Spades” في أكتوبر 1980، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومهم الذي يحمل نفس الاسم، أصبحت موسيقى الروك أكثر صرامة وحزنًا.
تدور قصة حول مقامر، وتضربك الأغنية فوق رأسك منذ البداية. إنها مليئة بالطاقة الشريرة واختيال موسيقى الروك مع إيقاعها الدافع والقيادة والباس المشوه والقيثارات البراقة ولكن الجريئة وغناء Lemmy الخطير. أصبحت أغنية “Ace of Spades” هي الأغنية المنفردة الأفضل أداءً لـ Motörhead، وبلغت ذروتها في المرتبة 15 في المملكة المتحدة، وأصبحت الفرقة اسمًا مألوفًا. لقد فتحوا آفاقًا جديدة لموسيقى الميتال، وألهموا الجميع بدءًا من أيقونات موسيقى الثراش ميتال في الثمانينيات مثل Metallica وSlayer وحتى أعمال أكثر معاصرة مثل Slipknot وHigh On Fire. جميع الفرق التي تحب الموسيقى الصاخبة والسريعة – بدءًا من فرقة الروك Guns N’ Roses إلى فرقة البانك Napalm Death – تدين بشيء لـ Motörhead و”Ace of Spades”.
بابوشكا – كيت بوش
من الصعب عند الاستماع إلى أغنية “بابوشكا” لكيت بوش أن تصدق أنها صدرت في عام 1980. وهي تروي قصة زوجة تختبر ولاء زوجها من خلال التظاهر بأنها شخص آخر، ولها طابع أوروبي شرقي فريد ولكنه مقنع. تتميز بزخارف فنية مثل عينات من الزجاج المكسور (مأخوذة باستخدام جهاز أخذ عينات Fairlight)، وقد أخذت موسيقى البوب روك إلى اتجاه غريب وخيالي دون التضحية بجاذبية واسعة. مما لا شك فيه أن بوش أظهر للفنانين، وخاصة الفنانات، أن موسيقى الروك قد تكون غريبة، ومتشددة، وتجريبية.
على الرغم من أن أغنية “Babooshka” لم تتصدر قوائم الأغاني في المملكة المتحدة مثل أغنية “Wuthering Heights” التي ظهرت لأول مرة عام 1978، إلا أنها أمضت أربعة أسابيع في المراكز العشرة الأولى، وبلغت ذروتها في المركز الخامس. وقد ساعد هذا الألبوم الذي ظهرت فيه، “Never Forever”، على دخول قوائم الألبومات في المملكة المتحدة في المركز الأول، وهي المرة الأولى ليس لبوش فحسب، بل لأي فنانة منفردة. وهذا مثير للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى أن هذه كانت أيضًا المرة الأولى التي يتولى فيها بوش، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، زمام الإبداع وعمل كمنتج مشارك مع ريتشارد جيمس بيرجيس. قال بيرجيس لـ Prog (عبر Loudersound): “من الواضح أنها كانت رئيسة الاستوديو، وليس بطريقة عدوانية، إنها مجرد قائدة بالفطرة.”
مع أغنية “Babooshka”، شقت كيت بوش طريقها للفنانات العنيدات في صناعة الموسيقى، من آني لينوكس وتوري آموس إلى سانت فنسنت. وبفضل استخدام أغنيتها الناجحة “Running Up That Hill” عام 1985 في الموسم الرابع من مسلسل “Stranger Things”، اكتسبت أجيالًا جديدة من المعجبين. عند سؤالها عن تأثيرها في عام 2020، ذكرت نجمة البوب تشابيل روان كيت بوش أولاً في قائمة ضمت ليدي غاغا وسيندي لاوبر وكوين (لأحلم بالفينيل).
الحب سوف يمزقنا
بفضل ترتيباتها الرائعة، والقيادة والإيقاع الميكانيكي، والغناء المدمر، تبدو أغنية “Love Will Tear Us Apart” وكأنها لا شيء آخر تم إصدارها في عام 1980. وقد ألهمتها فرقة Joy Division لتشكيل فرقة موسيقية في عرض Sex Pistols الأسطوري في مانشستر، المملكة المتحدة في عام 1976، مما جعل موسيقى البانك أكثر روعة وأكثر جوًا وأكثر مزاجية. من خلال التقاط صوت ما بعد البانك هذا، تستمر أغانيهم – وأغنية “Love Will Tear Us Apart” على وجه الخصوص – في ملء ساحات الرقص في ليالي موسيقى الروك المستقلة والقوطية حتى يومنا هذا. ينتشر تأثيرهم عبر الأنواع الموسيقية والعقود، ويلهمون فنانين متنوعين مثل The Cure وSmashing Pumpkins وNine Inch Nails وMoby. الموسيقيون الذين يعزفون الموسيقى الصناعية والقوطية وموسيقى الروك المستقلة والموسيقى الإلكترونية جميعهم يأخذون إشارات من Joy Division.
ولكن ما يضيف إلى القوة الدائمة لأغنية “Love Will Tear Us Apart” هو أنها مرتبطة إلى الأبد بمأساة موسيقى الروك أند رول. قبل شهر واحد من إصدارها، في 18 مايو 1980، توفي إيان كيرتس – مغني الفرقة وشاعرها الغنائي – منتحرًا قبل يومين من أول جولة أمريكية لـ Joy Division. مدعومة بتزايد الاهتمام بعد وفاته، وصلت الأغنية المنفردة التي تم رسمها في المملكة المتحدة إلى رقم 13. كلمات كيرتس، مثل “هناك طعم في فمي / بينما يترسخ اليأس / فقط هذا شيء جيد جدًا / لم يعد قادرًا على العمل بعد الآن،” يبدو أنها تصور يأسه واكتئابه. من يدري ماذا كان يمكن أن يحدث لو حصل على المساعدة؟ ومع ذلك، استمر الأعضاء المتبقون في Joy Division في تشكيل فرقة موسيقى البوب والموجة الجديدة ذات التأثير الكبير (والناجحة تجاريًا)، وهي فرقة New Order.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
النهر
بفضل صوته الكلاسيكي لموسيقى الروك أند رول وأسلوبه في ارتداء الجينز والقمصان الزرقاء، لم يتلاءم بروس سبرينغستين مع أقرانه الجدد في الموجة والبانك في الثمانينيات. في أعقاب نجاح ألبوم “Darkness on the Edge of Town” عام 1978، دخل العقد الجديد مستعدًا لتولي المسؤولية. حتى عندما أصبحت صناعة الموسيقى تستثمر في التقنيات والأنواع الجديدة، واصل بروس وفرقة E Street جهدهم وفعلوا ما في وسعهم: سرد قصص صادقة عن الأشخاص العاديين أثناء العزف من قلوبهم. ومن المفارقات أن هذا ما يجعل “النهر”، من ألبومه المزدوج الذي يحمل نفس الاسم عام 1980، يغير قواعد اللعبة.
على سرير من الهارمونيكا الحزينة والغيتار الصوتي، يمهد “النهر” المسرح. استنادًا إلى محادثات مع أخته وزوجها، فإنه يعطي صوتًا لليأس والنضال الذي يعيشه زوجان شابان من ذوي الياقات الزرقاء في بلدة صناعية صغيرة. في ملاحظات الخطوط العريضة لألبومه “Greatest Hits”، أشار سبرينجستين إلى أنها كانت “أغنية رائعة بالنسبة لي … واحدة من أولى أغاني قصتي التي أدت في النهاية إلى (ألبوم 1982) “نبراسكا”” (لكل كلمات سبرينجستين). على الرغم من أن “The River” لم يتم إصداره مطلقًا كأغنية فردية في الولايات المتحدة، فقد أصبح الألبوم أول ألبوم لـ Springsteen يصل إلى المركز الأول في قوائم Billboard الأمريكية، وفقًا لـ Ultimate Classic Rock.
بأغاني مثل “The River”، خصص سبرينجستين مساحة لموسيقى الروك في قلب البلاد، مع التأثير على الأنواع الأخرى. يعتبره زميله مغني الروك في نيوجيرسي جون بون جوفي وميليسا إثيريدج وإدي فيدر من بيرل جام وذا ناشيونال تأثيرًا. لا شك أنه يواصل إلقاء بظلاله على أي شخص لديه جيتار وقصة ليرويها.