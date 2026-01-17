5 أغاني من عام 1980 تحدد تاريخ موسيقى الروك

في تاريخ موسيقى الروك، كان عام 1980 عامًا ديناميكيًا حيث عزز الفنانون المعروفون تراثهم وظهرت أصوات جديدة. في أعقاب انفجار موسيقى البانك والموجة الجديدة، والجيل الثاني من موسيقى الميتال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصعود وسقوط الديسكو، وجولات الساحة في أواخر السبعينيات، كانت موسيقى الروك في حالة تغير مستمر. في العام الأخير قبل بث قناة MTV، كان ألبوم “Back In Black” لفرقة AC/DC هو ألبوم الروك الأكثر مبيعًا، وحقق فنانون من Ozzy Osbourne إلى Neil Diamond وPat Benatar نجاحات هائلة. ومع ذلك، على الرغم من روعتها، إلا أن هذه الإصدارات لا تحدد تاريخ موسيقى الروك حقًا.

في عام 1980، شهد عشاق موسيقى الروك انفجارًا إبداعيًا. أصدرت Joy Division أغنية “Love Will Tear Us Apart”، التي تمثل منطقة صوتية جديدة لموسيقى البانك. من خلال “Ace of Spades”، وضع Motörhead مخططًا لفرق ثراش ميتال التي ستهيمن على الأجزاء الأخيرة من الثمانينيات مثل فريق Metallica. وفي هذه الأثناء، انفجرت موسيقى البوب ​​الفنية لكيت بوش في الاتجاه السائد مع أغنية “بابوشكا”، مما أدى إلى خلق مساحة للأصوات النسائية التي لا هوادة فيها فنياً في الموسيقى. ومع “النهر”، وصل بروس سبرينغستين إلى مستويات جديدة من موسيقى البوب ​​وهو يفعل ما فعله بشكل جيد: وهو سرد القصص الصادقة عن الناس العاديين. وبطرق مختلفة، حددت كل أغنية العقد القادم وتاريخ موسيقى الروك بشكل عام.

كان علينا أن نترك قدرًا كبيرًا من الخيارات الممتازة خارج هذه القائمة. ركزنا بشكل أساسي على الأغاني التي لها تأثير واضح على الموسيقى التي تلت ذلك، مما وضع الأساس للأصوات التي نسمعها اليوم. هذه أيضًا أغاني لها قوة البقاء. بما في ذلك مجموعة من الأساليب الموسيقية، أصبحت هذه الإصدارات تشكل تاريخ موسيقى الروك.