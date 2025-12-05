5 أغاني Banger Rock أصبحت مشهورة من خلال المسلسلات التلفزيونية

بالنسبة لأولئك الذين شاهدوا فيلم “The Breakfast Club” عام 1985، حاولوا أن يتخيلوا مشهده الأخير والأيقوني دون تشغيل أغنية “Don’t You (Forget About Me)” لفرقة Simple Minds في الخلفية. يسير جون بندر عبر ملعب كرة قدم، ويرفع قبضته في الهواء، وتتجمد إطارات اللقطة، و… ماذا؟ كل شيء صامت، والاعتمادات لفة؟ تلك اللقطة الأخيرة وتلك الأغنية يسيران جنبًا إلى جنب لدرجة أنه من المستحيل تخيلهما بدون بعضهما البعض، تمامًا مثل الكثير من الأفلام والأغاني الشهيرة الأخرى. مع ذلك، قامت الكثير من البرامج التلفزيونية أيضًا برفع بعض الأغاني إلى مرتبة أسطورية.
من، على سبيل المثال، يمكن أن يفكر في “Dawson’s Creek” دون تشغيل أغنية “I Don’t Want to Wait” الحائزة على جائزة جرامي والمثيرة للجدل لباولا كول في الخلفية؟ ماذا عن لعبة Massive Attack الرائعة والمؤثرة (إذا تم المبالغة في تقديرها للأسف في هذه المرحلة) “Teardrop” في افتتاحية “House”؟ تبا، هل من المعقول حتى ولو عن بعد أن نتخيل “رجال الشرطة” الذين ما زالوا يعملون بدون “الأولاد السيئين”؟ بالتأكيد لا. اشتهرت كل هذه الأغاني، إلى حد كبير، بسبب العروض التي قدمتها. ولكن، لا أحد منهم هو أغاني الروك. إن أغنية The Who’s 1971 “Won’t Get Fooled Again” هي موسيقى الروك الكلاسيكية الكاملة، لكن المجموعة كانت مشهورة قبل فترة طويلة من انتشارها في افتتاح “CSI: Miami” وعدد كبير من الميمات الرائعة لنظارات David Caruso الشمسية.
ومع ذلك، حققت أغاني الروك الأخرى شهرة وشهرة من خلال البرامج التلفزيونية. في حالة مثل أغنية “سأكون هناك من أجلك” في برنامج “الأصدقاء”، تم إنشاء الأغنية خصيصًا للعرض. في حالة “استيقظت هذا الصباح” على “The Sopranos”، كان هذا اكتشافًا محظوظًا ومناسبًا. وفي حالة واحدة على الأقل، أصبحت الأغنية أكثر شعبية مما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل العرض الذي عرضها.
ستجدني حين تحتاجني
ليس من الممكن التفكير في المسرحية الهزلية “الأصدقاء” دون التفكير في أغنية The Rembrandts لعام 1995، “سأكون هناك من أجلك”. ليس من الممكن حتى مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية دون رؤية راشيل ومونيكا يتبادلان النظارات الشمسية، ويتفق تشاندلر وجوي على أنه من الرائع أن نرقص معًا، وفي النهاية نرى طاقم الممثلين بأكمله يتولى قيادة آلات الفرقة. سواء أعجبك الأغنية أم لا، مثل “الأصدقاء” أم لا، أو تجد نفسك معذبًا بسبب استخدامها المتواصل مثل ديفيد شويمر، يمكننا جميعًا أن نتفق على أن “الأصدقاء” جعل أغنية “سأكون هناك من أجلك” مشهورة، بغض النظر عن القيمة الموسيقية للأغنية نفسها.
كما اتضح، ليس من الخطأ أن يظهر فريق عمل “الأصدقاء” في فيديو “سأكون هناك من أجلك”، حيث تمت كتابة الأغنية وجزءها “clap-clap-clap-clap-clap” (نحن نتفق مع كورتني كوكس على أنها خمس تصفيقات) خصيصًا لهذه السلسلة. أكثر من ذلك، تم تأليفها بنجاح كبير، وحققت أغنية “Friends” نجاحًا ساحقًا، لدرجة أن أغنية “سأكون هناك من أجلك” أعادت إحياء ممارسة استخدام الأغاني لفتح البرامج التلفزيونية في وقت أراد فيه بعض التنفيذيين تشغيلها. قال تيد هاربرت، رئيس ABC Entertainment آنذاك، في عام 1994، وهو العام الذي بدأ فيه بث مسلسل Friends (لكل Variety): “أعتقد أنها ممارسة قديمة”. “إنه يمنح الجمهور فرصة لأخذ جهاز التحكم عن بعد الصغير والتجول. علينا حقًا أن نجد طرقًا لمنعهم من القيام بذلك.” نكتة عليك، تيد.
انتهى مايكل سكلوف من فريق رامبرانت بتصميم الأغنية على غرار أغنية “كاتب الغلاف الورقي” لفرقة البيتلز عام 1966. تأليف أغانيه، بالإضافة إلى كلمات آلي ويليس (خاصة “وظيفتك مزحة، أنت مفلس، خط DOA لحياتك العاطفية”) و”الأصدقاء” نفسها، جعلت الأغنية تحقق نجاحًا فوريًا.
حيث يعرف الجميع اسمك
يتعين علينا البحث في الخزائن قليلاً من أجل هذه الأغنية، لكن في الواقع: هل يمكن أن تكون الأغنية الرئيسية مناسبة للعرض بشكل أفضل من أغنية “Where Every Knows Your Name” التي فعلتها أغنية “Cheers”؟ المسار بأكمله (الذي يتكون إلى حد كبير من الجوقة الخاصة به) يدور حول اجتماع فريزر ونورم وكليف وديان والشركة في حانة تشيرز في بوسطن والاجتماع معًا في مجتمع ما حيث يعرف الجميع – انتظر ذلك – اسمك. ومثل “سأكون هناك من أجلك”، تمت كتابة “حيث يعرف الجميع اسمك” خصيصًا لعرضه.
قام المبدع وراء “Cheers” بمطاردة مؤلفي الأغاني “WhereEverybody Knows Your Name” غاري بورتنوي وجودي هارت أنجيلو قبل إصدار العرض في عام 1982. وقد لفت الثنائي انتباه فريق الإنتاج بسبب عملهما في المسرحية الموسيقية “Preppies”، ولا سيما أغنيتها “People Like Us”. وفقًا لبورتنوي عبر موقعه على الإنترنت، كانت مهمتهم تتمثل بشكل أساسي في إعادة تجميع أغنية “People Like Us” بكلمات مختلفة وجعلها “ترتبط بمجموعة من الخاسرين المحبوبين” الذين يتسكعون في إحدى حانات بوسطن. مثل هؤلاء الخاسرين المحبوبين، لم يعتقد الثنائي الذي يكتب الأغاني أنهما على مستوى المهمة. وذلك حتى اجتمعت الأغنية في لمح البصر ذات يوم عندما كان بورتنوي يعبث بالبيانو. لم يقتصر الأمر على تلخيص “حيث يعرف الجميع اسمك” بشكل مثالي أغنية “Cheers”، ولكنها أصبحت أيضًا أغنية محبوبة في حد ذاتها. يستمر في الظهور في أفضل قوائم الأغاني (بما في ذلك هذه القائمة) حتى يومنا هذا.
استيقظت هذا الصباح
عندما يتدحرج توني سوبرانو على طريق New Jersey Turnpike في طريقه نحو وظيفته في “إدارة النفايات”، فأنت تعرف الأغنية التي يتم تشغيلها: “Woke Up This Morning،” بخط جهيرها النابض وأخدودها غير التقليدي. بالنسبة لمحبي مسلسل “The Sopranos”، لا يوجد شيء يمكن أن يجسد بشكل رائع الشعور بالاستقرار في فوضى الحلقة. ولأولئك “المعجبين” الذين تخطوا الأغنية أو اعتقدوا أنها غير مناسبة؟ من أجل العار! حتى أولئك الذين لم يشاهدوا أغنية “The Sopranos” من قبل يمكنهم أن يشعروا بتبجح الأغنية شبه المجنون حول المدينة، لا سيما في ضوء الجملة الافتتاحية، “استيقظت هذا الصباح / حصلت على مسدس”.
من الغريب الاعتقاد بأن أغنية “Woke Up This Morning” لعام 1997 لم تصل إلى أي مكان قبل “The Sopranos”، بغض النظر عن مدى روعة الأغنية. والأمر الأكثر غرابة وغير محتمل هو أن المسار هو نتاج ثانوي لمجموعة الموسيقى الويلزية / الاسكتلندية ألاباما 3 ومقرها لندن، حيث يرتدي أعضاؤها ملابس مثل رعاة البقر باللون الأبيض. سمع منشئ “The Sopranos”، ديفيد تشيس، الأغنية بالتناوب وتعقب المجموعة، معتقدًا أنها تتألف من “ثلاثة أطفال سود من بروكلين”، كما قال روب سبراج، المعروف أيضًا باسم لاري لوف، لموقع The New Cue. لم يكن لدى أعضاء الفرقة أي فكرة عما كانوا يفعلونه وقد أصيبوا بالذهول عندما بدأوا في تلقي مكالمات هاتفية من الولايات المتحدة ورؤية جيمس غاندولفيني على اللوحات الإعلانية.
والأكثر غرابة وغير محتملة من ذي قبل، أن Alabama 3 حصل على صفقة سيئة لـ “The Sopranos” لأنه لم يعتقد أحد أن العرض سينطلق عندما تم بثه في عام 1999. حصل الثلاثي على 500 دولار مقابل “Woke Up This Morning”، وهو المبلغ الذي كان سيتركهم يركلون أنفسهم إلى الأبد إذا لم يتم ترخيص الأغنية مرة أخرى وأعيد تسجيلها في نهاية المطاف للجزء المسبق من “The Sopranos” لعام 2021، “The Many”. قديسي نيوارك.”
Runnin ‘Up That Hill
نعم، سيشير محبو كيت بوش عن حق إلى أنها كانت موجودة قبل فترة طويلة من اكتشاف الجيل الجديد لها عبر الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، وهو نفس فيلم Metallica وMaster of Puppets. ولكن نظرًا لأن فريق Metallica هو فريق ميتال، فسوف نركز على بوش (وليس الفرقة) في هذا الاختيار. كيت بوش هي موسيقى الروك الفنية، وموسيقى البوب روك، وفن البوب - مهما كان نوعها – وهي كافية لاعتبار “Running Up That Hill (A Deal with God)” أغنية روك على الرغم من عدم وجود رجال ذوي شعر طويل يعزفون على القيثارات أو يمزقونها.
نعم أيضًا، “Running Up That Hill” كانت أغنية كبيرة قبل فترة طويلة من “Stranger Things”. لكنها تلقت دفعة هائلة بشكل سخيف من حيث الشعبية بسبب العرض، أكثر من “Master of Puppets” الذي تجاوز مليار استماع بسبب تمزيق شخصية Eddie Munson على مقطورة في Upside Down. عندما هربت شخصية Max Mayfield من الشرير Vecna الشرير في فيلم “Dungeons & Dragons” بفضل قوة بوش وصداقته، انتقلت أغنية “Running Up That Hill” من حوالي 102 مليون استماع على Spotify إلى 1.5 مليار استماع حالي لا يصدق على الإطلاق.
بسبب هذه الزيادة الهائلة في الشعبية، حققت كيت بوش البالغة من العمر 67 عامًا، والتي أطلقت في الأصل أغنية “Running Up That Hill” في فيلم “Hounds of Love” عام 1985، حوالي 2.37 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أغسطس 2022. وكان بوش في غاية السعادة بشأن الأمر برمته، ووصفه بأنه “استثنائي” و”مثير للغاية” و”صادم للغاية” على قناة بي بي سي، قائلًا إنها كانت من محبي “أشياء غريبة” منذ اليوم الأول. الموسم. حتى أن فيلم “Running Up That Hill” وصل إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة والمرتبة الثامنة في الولايات المتحدة، وهو أعلى من أي وقت مضى.
مطاردة السيارات
في أي موسم من مسلسل “Grey’s Anatomy” نحن موجودون؟ 72؟ لن نحاول حتى أن نتذكر عددًا لا يحصى من القصص ذات الأوتار السباغيتي المتشابكة بشكل مفرط – مثل المسلسلات التلفزيونية والعاطفية بشكل مذهل – طوال مدة العرض بالكامل. لكن هل تعلم ما الذي سنتذكره إلى جانب هوس الدكتور جراي بالتيكيلا؟ تلك الأغنية. كما تعلمون، تلك التي تحتوي على نغمتين وسطور، “إذا استلقيت هنا / إذا استلقيت هنا / هل ستستلقي معي وتنسى العالم”؟ نعم، هذا هو “Chasing Cars” لفرقة Snow Patrol، وهو اسم أغنية واسم فرقة ربما لم تسمعها من قبل حتى لو كنت تعرف “Chasing Cars” بالصوت.
قد يكون لدينا في الواقع العديد من العروض التي نشكرها على رفع “Chasing Cars” إلى مكانة ضخمة وحققت نجاحًا كبيرًا. تم استخدام الأغنية في خاتمة الموسم الثاني من “Grey’s Anatomy” في عام 2006 وأيضًا في خاتمة الموسم الثالث من “One Tree Hill” في نفس العام، بفارق أسابيع فقط. إن “Chasing Cars” غامض للغاية وعامة من حيث الصوت والمعنى لدرجة أنه لا يناسب كلا العرضين فحسب، بل يناسب أيضًا جميع قصص الحب وأيضًا الكثير من الجنازات.
منذ عام 2006، تم استخدام “Chasing Cars” في عدد لا يحصى من العروض والأفلام، بما في ذلك عروض المستشفيات الأخرى مثل “House” و”ER”. كما تمت تغطيتها كوادريليون مرة، حتى من قبل نجوم مثل Ed Sheeran، ويصل عدد مرات الاستماع إليها إلى 1.67 مليار على Spotify. هذا جيد جدًا بالنسبة لأغنية كتبها المغني غاري لايت بودي عن شيء أخبره به والده ذات مرة. عندما كان Lightbody مهتمًا بفتاة، أخبره والده أنه مثل كلب يطارد سيارة. وعندما أمسك به، لم يكن يعرف ماذا يفعل به.