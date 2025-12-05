5 أغاني Banger Rock أصبحت مشهورة من خلال المسلسلات التلفزيونية

بالنسبة لأولئك الذين شاهدوا فيلم “The Breakfast Club” عام 1985، حاولوا أن يتخيلوا مشهده الأخير والأيقوني دون تشغيل أغنية “Don’t You (Forget About Me)” لفرقة Simple Minds في الخلفية. يسير جون بندر عبر ملعب كرة قدم، ويرفع قبضته في الهواء، وتتجمد إطارات اللقطة، و… ماذا؟ كل شيء صامت، والاعتمادات لفة؟ تلك اللقطة الأخيرة وتلك الأغنية يسيران جنبًا إلى جنب لدرجة أنه من المستحيل تخيلهما بدون بعضهما البعض، تمامًا مثل الكثير من الأفلام والأغاني الشهيرة الأخرى. مع ذلك، قامت الكثير من البرامج التلفزيونية أيضًا برفع بعض الأغاني إلى مرتبة أسطورية.

من، على سبيل المثال، يمكن أن يفكر في “Dawson’s Creek” دون تشغيل أغنية “I Don’t Want to Wait” الحائزة على جائزة جرامي والمثيرة للجدل لباولا كول في الخلفية؟ ماذا عن لعبة Massive Attack الرائعة والمؤثرة (إذا تم المبالغة في تقديرها للأسف في هذه المرحلة) “Teardrop” في افتتاحية “House”؟ تبا، هل من المعقول حتى ولو عن بعد أن نتخيل “رجال الشرطة” الذين ما زالوا يعملون بدون “الأولاد السيئين”؟ بالتأكيد لا. اشتهرت كل هذه الأغاني، إلى حد كبير، بسبب العروض التي قدمتها. ولكن، لا أحد منهم هو أغاني الروك. إن أغنية The Who’s 1971 “Won’t Get Fooled Again” هي موسيقى الروك الكلاسيكية الكاملة، لكن المجموعة كانت مشهورة قبل فترة طويلة من انتشارها في افتتاح “CSI: Miami” وعدد كبير من الميمات الرائعة لنظارات David Caruso الشمسية.

ومع ذلك، حققت أغاني الروك الأخرى شهرة وشهرة من خلال البرامج التلفزيونية. في حالة مثل أغنية “سأكون هناك من أجلك” في برنامج “الأصدقاء”، تم إنشاء الأغنية خصيصًا للعرض. في حالة “استيقظت هذا الصباح” على “The Sopranos”، كان هذا اكتشافًا محظوظًا ومناسبًا. وفي حالة واحدة على الأقل، أصبحت الأغنية أكثر شعبية مما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل العرض الذي عرضها.