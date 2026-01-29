5 أغانٍ أكسبت جيل الطفرة السكانية حقوق التفاخر بموسيقى جيلهم

يعرف جيل طفرة المواليد أن الناس يشعرون بالغيرة، خاصة من موسيقاهم. لا تصدقنا؟ تمام. من غير جيل الطفرة السكانية، قم بعمل ملخص سريع لأعظم الفنانين الموسيقيين في سنوات تكوينك وقارنهم بالقائمة التالية: مارفن جاي، ستيفي ووندر، البيتلز، ذا بيتش بويز، ذا رولينج ستونز، ليد زيبلين، جيمي هندريكس، بينك فلويد، ديفيد باوي، كوين، كريدنس كليرووتر ريفايفال، بلاك ساباث، و… هل فهمت المقصد؟ نعم، فاز جيل الطفرة السكانية (من مواليد 1946 إلى 1964) باليانصيب الموسيقي. ولكن حتى من بين كل هذه العظمة الموسيقية، فإن بعض المقطوعات الموسيقية تمنح جيل الطفرة السكانية حقوق التفاخر أكثر من غيرها.
كما يمكن للقارئ أن يرى من القائمة المختصرة أعلاه، فإننا نتناول كتالوجًا لا مثيل له من الموسيقى في هذه المقالة. كيف نختار خمس أغنيات فقط؟ ومن المنطقي أننا بحاجة إلى اختيار الأغاني التي لم تكن جيدة في ذلك الوقت فحسب، بل كانت جيدة لجميع الأوقات. تحتاج كل أغنية أيضًا إلى أن تتمتع ببعض الجودة المتميزة التي تحدد الجيل والتي كانت بمثابة عمود دعم لجيل طفرة المواليد في سنوات طفولتهم ومراهقتهم وعشرينياتهم. يمكن أن يكون هذا متعلقًا بالتأليف أو الإنتاج أو الموضوع أو أي من الثلاثة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون اختياراتنا مقيدة بعصرها، أي أنه لا يمكن/لن يتم إجراؤها خارج الوقت الذي تم إجراؤها فيه. وبما أننا نتعامل مع الأغاني، فنحن بحاجة إلى ترك المقطوعات الموسيقية فقط من أمثال مايلز ديفيس.
على الرغم من أنه يجب حذف العديد والعديد من الأغاني من قائمتنا، إلا أننا نحتفظ بأغنية “Yesterday” الجميلة والخالدة من فرقة البيتلز وأغاني الميتال الأكثر ضخامة، “War Pigs،” من Black Sabbath. لدينا أيضًا مقتطفات من ستيفي ووندر ومارفن جاي، بالإضافة إلى مجموعة مختارة نهائية من بينك فلويد تحكي موضوع هذه المقالة في اسم الأغنية.
أمس – البيتلز
حقًا، هل يمكن ألا تكون أغنية البيتلز موجودة في هذه القائمة؟ لن نذهب إلى منتصف الطريق ونقول إن فرقة البيتلز هي “واحدة” من أكثر الفرق الموسيقية تأثيرًا على الإطلاق. هم الفرقة الأكثر تأثيرا، هذه الفترة. سواء أكان الأمر يتعلق باستخدام تقنيات إنتاج صوتية لم يتم استخدامها من قبل، أو ريادة الفيديو الموسيقي، أو تعريف مصطلح “نجم الروك” بالمعنى التجاري العالمي، أو مجرد ما هو واضح – تأليف بعض الأغاني الأكثر تميزًا والمصممة بشكل رائع في القرن العشرين – أصلحت فرقة البيتلز المشهد الصوتي الموسيقي لدينا بشكل دائم. لأغراض هذه المقالة، عمليا أي أغنية البيتلز يمكن أن تكون كافية. لكننا سنختار “أمس” من “المساعدة” لعام 1965.
لم يتم إصداره مبكرًا جدًا في أيام فرقة البيتلز الابتدائية، ولا في الأعمال اللاحقة الأكثر غرابة، يحتوي “أمس” على بعض من النتف الشعبي لـ “بلاكبيرد”، وقسم سلسلة “إليانور ريجبي”، وهو في الأساس نزهة فردية لبول مكارتني. هذا جيد، لأننا جميعًا نعرف ما كان فريق Fab Four قادرًا على فعله. ببساطة، “أمس” هي أغنية مثالية. مؤثرة ولكن ليست مزعجة، طويلة بما يكفي لتوضيح وجهة نظرها ولكن دون تجاوز الترحيب بها، “أمس” مبنية حول لحن محكم وخطوط موسيقية ذات طبقات جميلة، كما قال أنطونيو ساليري في فيلم “أماديوس” عام 1984، “أزيح نغمة واحدة وسيكون هناك نقصان. أزيح عبارة واحدة وسينهار الهيكل”.
فقط لتوضيح هذه النقطة، حتى أعضاء البيتلز الآخرين قالوا إن أغنية “أمس” لا تحتاج إلى أي آلات أخرى غير صوت مكارتني وجيتاره. في الواقع، بدا لحن الأغنية وتطور الوتر مألوفًا جدًا لدرجة أن مكارتني، الذي استيقظ للتو في رأسه ذات يوم، اعتقد أنها نغمة شعبية قديمة أو شيء لا يتذكره. هل يمكن أن يكون هناك المزيد من التقاليد الأسطورية التي تدعم هذه الأغنية الرائعة من هذه الفرقة الأسطورية؟
الخرافة – ستيفي ووندر
إذا لم نتمكن من التحدث عن أصول موسيقى السول، أو موسيقى R&B، أو فروعها الحديثة مثل الهيب هوب أو الراب، دون الحديث عن ستيفي ووندر، فمن المؤكد أننا لا نستطيع ترك Wonder خارج قائمتنا. يتم تداول كلمة “عبقري” كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالموسيقيين، لكنه في الواقع يرقى إلى مستوى اللقب. وقع وندر على تسجيلات موتاون عندما كان عمره 11 عامًا فقط، وكان وندر في الثانية والعشرين من عمره، وكان قد بدأ بالفعل ما يسمى “الفترة الكلاسيكية” من عام 1972 إلى عام 1976. سلسلة ألبوماته الرائعة – “Talking Book”، و”Music of My Mind”، و”Innervisions”، و”Fulfillingness’ First Finale”، و”Songs in the Key of Life” – كلها جاءت من هذا الوقت. علينا أن نستدعي “الخرافة” من “الكتاب الناطق” لعام 1972، ليس فقط بسبب تركيبتها الذكية والجذابة، ولكن لابتكارها التقني.
لا يوجد شخص على قيد الحياة لا يتعرف على خط البيانو الافتتاحي لأغنية “Superstition” – ونعم، هذا بيانو. إنه كلافينيت، في الواقع، نوع من البيانو الكهربائي تم تصميمه على غرار الكلافيكورد الذي يبدو مثل صوت الجهير أكثر من أي شيء آخر. إن الكلافينيت غير تقليدي ورائع وملائم تمامًا للضغوط الإيقاعية لـ “الخرافة”، والتي تزين بانوراما الأغنية في أماكن غير عادية مما يعزز ارتدادها وملمسها. كانت هذه أيضًا المرة الأولى التي يلعب فيها الكلافينيت مركز الصدارة في أغنية بوب بارزة. ونعم، إن إيصال صوت Wonder وخطه الرئيسي “الخرافي جدًا” لا يُنسى ولا يُنسى حتى بعد استماع واحد فقط.
مثل أغنية “أمس” لفرقة البيتلز، تأتي أغنية “Superstition” مزودة بخلفية درامية ملحوظة. كتب وندر في الواقع أغنية لعازف الجيتار جيف بيك مقابل عزف بيك على “Lookin ‘for Another Pure Love’s” في “Talking Book”. لكن المدير التنفيذي للتسجيلات بيري جوردي كان يعلم أنها ستكون ناجحة وأراد أن يحتفظ بها وندر. مكالمة جيدة، جوردي.
خنازير الحرب – السبت الأسود
بغض النظر عن أن Steppenwolf استخدم لأول مرة مصطلح “هيفي ميتال” في سياق موسيقي في “Born to Be Wild” عام 1968، فقد كان Black Sabbath هو الذي وضع الأساس لكامل الموسيقى الثقيلة القادمة. من الصحيح تمامًا أن نقول إنه بدون Sabbath، فإننا نفقد السلالة الموسيقية بأكملها التي انقسمت على طول الطريق إلى الأنواع الفرعية العديدة لموسيقى الميتال الحديثة، وخاصة دوم ميتال والفرق الموسيقية مثل Electric Wizard، والتي هي في الأساس Sabbath 2.0. نحن نفقد هذا النسب بشكل خاص بدون اتفاق الدم غير المقصود لعازف الجيتار توني إيومي عبر أطراف الأصابع المقطوعة التي أدت إلى أسلوبه الغريب في العزف. الآن هذا المعدن.
لكن لم يكن Iommi فقط معروضًا في المسار الذي عزز إرث Sabbath وتأثيره، “War Pigs”، المسار الأول من ألبوم Sabbath الثاني، “Paranoid” في السبعينيات. مقطوعات موسيقى الجاز لعازف الدرامز بيل وارد، والإيقاع الشرس في الجيب، وأصوات الطبول القاتلة تندمج مع نغمات عازف القيثارة جيزر بتلر المتزامنة والغناء العاطفي لأمير الظلام، الراحل العظيم أوزي أوزبورن نفسه. والنتيجة هي مسار رائع للغاية، وجدير بضربة الرأس، ومحشو بالموسيقى، وصوت الجلسة المزدحمة، ومسار يتحدث عن الحقيقة إلى السلطة والذي كان متطورًا للغاية عندما تم إصداره لدرجة أنه لا يزال يفوق جهود عدد لا يحصى من الفرق الموسيقية اليوم.
بالطبع، لم تتشكل انتقائية Sabbath الفريدة وأساليبها الموسيقية في الفراغ. كانت المملكة المتحدة في أواخر الستينيات من القرن الماضي معقلًا لأعمال الميتال تحت الأرض مثل High Tide وGun التي تزامنت مع صعود السبت. لكن هذا أيضًا يعد بمثابة ريشة في قبعة أي جيل من جيل الطفرة، لأن تلك الفرق تنتمي أيضًا إلى الجيل الذي منحنا السبت وجميع قمصان الفرق السوداء الحديثة التي يمكن أن تطلبها. قرون يصل.
ميرسي ميرسي مي (علم البيئة) – مارفن جاي
ألبوم مارفن غاي عام 1971، “What Going On”، هو تحفة روحية لا تشوبها شائبة، مؤثرة للغاية، غنية بالآلات، مؤلفة بطريقة سحرية. من البداية إلى النهاية، لا يطابق جاي جهوده السابقة فحسب، بل يتجاوزها، وليس فقط بسبب موضوعات الأغاني ذات التفكير الاجتماعي. تفيض كل أغنية في “What Going On” بقدر كبير من الكمال الإيقاعي المتزامن كما تفعل مع التركيبات اللحنية / التوافقية المصقولة، وهي طليعية تمامًا كما هي مرتكزة على الأرض. فلماذا تختار “Mercy Mercy Me (The Ecology)” كأغنية تمنح جيل الطفرة حقوق التفاخر الموسيقية المطلقة؟ اذهب واستمع إليها. إذا كان بإمكانك البقاء ساكنًا، فربما لم تكن لديك روح على الإطلاق.
تأكد من الاستماع إلى أغنية “Mercy Mercy Me” باستخدام سماعات الرأس، لأن الخلفية السمعية المتدفقة للأغنية تضيء الأذنين بقدر ما تضيء الروح. ترقص أوتار الجيتار المتلألئة والمتقطعة بذوق رفيع ضد تقدم البيانو الرئيسي للأغنية وخط الجهير، بينما يغني جاي اللحن والانسجام. تبا، هناك حتى عزف منفرد على الساكسفون. يمكنك الاستماع إلى هذه الأغنية والتجول أثناء الطهي بنفس السهولة التي يمكنك بها إغلاق عينيك والتأرجح بسلام.
لكن أغنية “Mercy Mercy Me” حزينة غنائية وحلوة ومر بقدر ما هي مبهجة ومهدئة من الناحية الموسيقية. يبدأ جاي بالسطور، “أوه، الأمور ليست كما كانت من قبل، لا، لا / أين ذهبت كل السماء الزرقاء؟ / السم هو الرياح التي تهب من الشمال والجنوب والشرق.” نعم، هذه أغنية مناصرة للبيئة – ومن هنا جاء الجزء “علم البيئة” من العنوان. لا يظهر جاي أبدًا على أنه واعظ أو مدّعي، ولكنه صادق بنسبة 100٪. هذه درجة أخرى في حزام إنجازات “Mercy Mercy Me”.
الوقت – بينك فلويد
لإعطائك فكرة عن مدى شعبية وتأثير هؤلاء أنجح فرق موسيقى الروك بينك فلويد، باع ألبومهم الشهير عام 1973، “The Dark Side of the Moon”، 50 مليون نسخة في حد ذاته – وهذا هو الأعلى خلال عقد السبعينيات بأكمله. بقيت في قائمة Billboard Top 200 لمدة 14 عامًا، وحتى في 2 مايو 2024، ذكرت مجلة Forbes أنها باعت 10671 نسخة محدودة من الفينيل تم إصدارها في Record Store Day في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق. ومع ذلك، لا يمكن للأرقام والأرقام أن تنصف عمق وأهمية عمل بينك فلويد، الذي يتدفق مباشرة من الموسيقى ثم الإنتاج. وعلى الرغم من أن جميع ألبوماتهم مصممة للاستماع بالكامل، فإننا نختار “Time” من “The Dark Side of the Moon” كواحدة من أفضل اختياراتنا للأجيال.
عندما يبدأ “الوقت”، يكون عملاً عائمًا وحالمًا مزينًا بلمسات محيطة مثل الدقات، والشذوذات الإيقاعية، وأوتار الخلفية المستمرة، ونغمة الجيتار التي تبدو وكأنها رعاة البقر. ولكن بعد مرور دقيقتين و 30 ثانية، تنتقل الأغنية إلى أغنية روك غير تقليدية ومليئة بلعق الجيتار ومليئة بالمخدر.
إن هذا الاندماج بين ما يمكن الوصول إليه والابتكار هو الذي لا يحدد “الوقت” فحسب، بل يحدد “بينك فلويد” بشكل عام. هذا، بالإضافة إلى نطاق هائل مكثف في شكل إنساني عالمي في كلمات مثل، “أنت تضيع وتضيع الساعات / بطريقة مرتجلة” و”الشمس هي نفسها بطريقة نسبية / لكنك أكبر سنًا / أقصر في التنفس / ويومًا ما أقرب إلى الموت.” ثم هناك إنتاج “Time’s”، والذي، مثل كل “The Dark Side of the Moon”، واضح جدًا وواضح لدرجة أنه يبدو عمليًا وكأن الآلات الموسيقية في متناول اليد. في الواقع، “الزمن” ممتاز تمامًا كما يوحي اسمه بالخلود.