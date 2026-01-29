5 أغانٍ أكسبت جيل الطفرة السكانية حقوق التفاخر بموسيقى جيلهم

يعرف جيل طفرة المواليد أن الناس يشعرون بالغيرة، خاصة من موسيقاهم. لا تصدقنا؟ تمام. من غير جيل الطفرة السكانية، قم بعمل ملخص سريع لأعظم الفنانين الموسيقيين في سنوات تكوينك وقارنهم بالقائمة التالية: مارفن جاي، ستيفي ووندر، البيتلز، ذا بيتش بويز، ذا رولينج ستونز، ليد زيبلين، جيمي هندريكس، بينك فلويد، ديفيد باوي، كوين، كريدنس كليرووتر ريفايفال، بلاك ساباث، و… هل فهمت المقصد؟ نعم، فاز جيل الطفرة السكانية (من مواليد 1946 إلى 1964) باليانصيب الموسيقي. ولكن حتى من بين كل هذه العظمة الموسيقية، فإن بعض المقطوعات الموسيقية تمنح جيل الطفرة السكانية حقوق التفاخر أكثر من غيرها.

كما يمكن للقارئ أن يرى من القائمة المختصرة أعلاه، فإننا نتناول كتالوجًا لا مثيل له من الموسيقى في هذه المقالة. كيف نختار خمس أغنيات فقط؟ ومن المنطقي أننا بحاجة إلى اختيار الأغاني التي لم تكن جيدة في ذلك الوقت فحسب، بل كانت جيدة لجميع الأوقات. تحتاج كل أغنية أيضًا إلى أن تتمتع ببعض الجودة المتميزة التي تحدد الجيل والتي كانت بمثابة عمود دعم لجيل طفرة المواليد في سنوات طفولتهم ومراهقتهم وعشرينياتهم. يمكن أن يكون هذا متعلقًا بالتأليف أو الإنتاج أو الموضوع أو أي من الثلاثة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون اختياراتنا مقيدة بعصرها، أي أنه لا يمكن/لن يتم إجراؤها خارج الوقت الذي تم إجراؤها فيه. وبما أننا نتعامل مع الأغاني، فنحن بحاجة إلى ترك المقطوعات الموسيقية فقط من أمثال مايلز ديفيس.

على الرغم من أنه يجب حذف العديد والعديد من الأغاني من قائمتنا، إلا أننا نحتفظ بأغنية “Yesterday” الجميلة والخالدة من فرقة البيتلز وأغاني الميتال الأكثر ضخامة، “War Pigs،” من Black Sabbath. لدينا أيضًا مقتطفات من ستيفي ووندر ومارفن جاي، بالإضافة إلى مجموعة مختارة نهائية من بينك فلويد تحكي موضوع هذه المقالة في اسم الأغنية.