5 أغانٍ ظهرت في EPiC: إلفيس بريسلي في حفل موسيقي يحدد روح الروك أند رول الجامحة

الأغاني التي تم عرضها في فيلم 2026، EPiC: “Elvis Presley in Concert”، توضح بالضبط لماذا أصبح بريسلي تجسيدًا لموسيقى الروك أند رول. يعرض فيلم “Elvis Presley in Concert”، الذي يشرف عليه مخرج “Elvis”، باز لورمان، لقطات مفقودة من “Elvis: That’s the Way it Is” و”Elvis on Tour”، والتي تمت استعادتها وتحريرها وتعديلها رقميًا لخلق تجربة موسيقية أصيلة تكون غامرة وتشبه الحلم. إذا كان لورمان يهدف إلى أن يُظهر للجمهور المعاصر ما يمكن أن تكون عليه قوة بريسلي القوية والكهربائية، فقد أدار المهمة بفعالية. حضر Grunge عرضًا مسبقًا وكان مذهولًا من طاقة إلفيس وارتباطه الغريب تقريبًا بالموسيقى – بدءًا من حركته الجسدية على خشبة المسرح وحتى جلسات المربى وراء الكواليس.
حتى أكثر المعجبين إرهاقًا سيوافقون على أن الفيلم يعطي معنى جديدًا لقب إلفيس كـ “الملك”، حيث يفكك ما كان يبدو في السابق وكأنه كليشيهات ويكشف عن التيار الخام لموسيقى الروك أند رول التي تتدفق خلاله خلال هذه اللحظة المميزة في لاس فيغاس. تعكس هذه الأرشيفات أفضل أجزاء إلفيس، ويتم سرد هذه القصة بألوان مذهلة. تتضمن أغنية “Elvis Presley in Concert” أغانٍ من مسيرة الملك المهنية بأكملها، يتم أداؤها بأسلوب مبهرج ومبهرج اعتنقه تمامًا في السبعينيات. لكن اللمعان والعظمة لا يمكن أن يخفيا الطاقة الصخرية النقية والشجاعة في الداخل. فيما يلي خمس أغنيات نعتقد أنها تتميز عن EPiC: “Elvis Presley in Concert” لأنها تجسد جوهر موسيقى الروك أند رول الأمريكية بالكامل.
هذا كل الحق
“إلفيس بريسلي في حفلة موسيقية” يأخذ موضوعه في دائرة كاملة، حيث بدأت قصة إلفيس بريسلي كنجم. يقدم الفيلم عرضًا مباشرًا جريئًا وسريعًا لأغنية “That’s All Right”، وهي أغنية رائعة من أوائل الخمسينيات وكانت أول أغنية يسجلها إلفيس بريسلي، في استوديو Sun Records في عام 1954. ويعكس التكرار الذي تم التقاطه في “Elvis Presley in Concert” مكانة بريسلي موسيقيًا في عام 1970، ولكن من الصعب إخفاء الحماس والفطنة الطبيعية التي كان مؤديها يظهرها بالفعل قبل أن يصبح كذلك. مشهور. “هذا كل شيء على ما يرام” متوتر ومثير ولا يمكن التنبؤ به، ومن السهل أن نرى كيف أطلق مسيرة مهنية مؤثرة.
في كل من فيلم الحفلة الموسيقية والضغط الأصلي، تبدو أغنية “That’s All Right” وكأنها أغنية موسيقى الروك أند رول من وقت كانت فيه موسيقى الروك أند رول لا تزال قيد التنفيذ وتحاول اكتشاف هويتها. وهذا جزء من السحر. “هذا كل شيء على ما يرام” يرتدي تأثيراته بصوت عالٍ – يمكن للمرء أن يسمع الكثير من عناصر موسيقى الروك التأسيسية مثل الإنجيل و R & B، بالإضافة إلى الكثير من موسيقى الريف والروكابيلي. إنها أغنية محمومة وخام ومختلطة، وربما كان بريسلي دائمًا يبدو وكأنه يغنيها في طريق رائع وغامض.
كلب الصيد
كان من الشائع في الخمسينيات من القرن الماضي أن يقوم العديد من الفنانين بتسجيل نفس الأغنية، لا سيما مع الفنانين البيض الذين يغطون الألحان التي يتم تسويقها لأفضل 40 راديوًا والتي حققت في الأصل نجاحات لفنانين سود على قوائم R & B. إحدى أغاني إلفيس بريسلي المميزة، “Hound Dog”، هي مثال على ذلك. اشتهر بريسلي وفريقه في الأصل على يد بيج ماما ثورنتون باعتباره رقمًا مثيرًا لموسيقى البلوز تم تسجيله في عام 1952، وقام بتسريع الوتيرة وإضافة قرع الطبول المستمر، واستبدل لعقات البلوز بأخدود جيتار كهربائي منتشر ومتجول.
تشكلت موسيقى الروك أند رول المبكرة إلى حد كبير من خلال استخدام موسيقى R & B وتطبيق تقنيات الريف، وقد فعلت أغنية “Hound Dog” لبريسلي ذلك بالضبط. لقد كان أيضًا عرضًا ممتازًا لمهارات المغني الفريدة. في التسجيل الأصلي، يبدو منزعجًا وغاضبًا من موضوع “Hound Dog” الذي لا يعمل بشكل جيد، لكنه لا يستطيع إلا أن يزمجر وينوح في طريقه من خلاله. في هذه الحالة، تعتبر موسيقى الروك أند رول بمثابة التنفيس الذي يمكن أن يرفع مستوى الشخص. في النسخة الحية التي تم التقاطها وعرضها في “Elvis Presley in Concert”، يأتي “Hound Dog” في وقت مبكر من العرض ويثير إعجاب الجمهور، مذكّرًا الحضور بحيوية موسيقى الروك أند رول الشبابية التي كانت في غير محلها، أو كيف كان الأمر عندما تكون من محبي Elvis Presley في الخمسينيات من القرن الماضي.
سلطة بولك آني
تم تسجيل ألبوم بريسلي المباشر “On Stage” لعام 1970 في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه تسجيل اللقطات التي تتكون من “Elvis Presley in Concert”، وهو على LP حيث ظهر المغني على “Polk Salad Annie” لأول مرة. تظهر هذه الأغنية أيضًا في الفيلم الوثائقي الخاص بالحفل الموسيقي لعام 2026، ومن الواضح أن بريسلي قد صقل أسلوبه وأتقنه، حيث حوله من مجرد غلاف لأغنية معاصرة لتوني جو وايت إلى أداء آسر. كان لدى إلفيس بريسلي موهبة الظهور وخدمة الجمهور، وهما جزأين كبيرين من موسيقى الروك أند رول منذ البداية، وهو ما ساعد في جعل هذا النوع معديًا للغاية، وكذلك سبب انتشاره بهذه السرعة جزئيًا. إنها في “Polk Salad Annie” في “Elvis Presley in Concert” حيث تكون هذه العوامل واضحة جدًا.
“Polk Salad Annie” هي قصة روك مستنقع قذرة، تشبه إلى حد كبير موسيقى Creedence Clearwater Revival، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت الذي تصوره “Elvis Presley in Concert”. إنها قصة امرأة لا معنى لها وهي تبحث عن الخضراوات البرية وربما السامة في أعماق لويزيانا. تتطابق الكلمات مع أداء بريسلي الروكابيلي تمامًا: إنه شعبي وغير رسمي وأكثر من شرير بعض الشيء. يتخلل بريسلي غنائه بلمسات مبهرجة، مثل رسم المقاطع الطويلة المنطوقة بدعم موسيقي وتتخلل اللحظات الكبيرة مع فرقعة الآلات الموسيقية.
الأخت الصغيرة / عد
في حفلاته الموسيقية في أوائل السبعينيات، قدم إلفيس بريسلي للمعجبين أداءً شاملاً لمسيرته المهنية، وهذه الفكرة سليمة في فيلم الحفلة الموسيقية لعام 2026 “Elvis Presley in Concert”. لقد نجح في ربط القديم بالجديد بسلاسة، حيث روى قصة تطور موسيقى الروك أند رول من منظوره الفريد في الشكل الموسيقي وعلى مدى دقائق قليلة فقط. واحدة من العديد من المقطوعات الموسيقية الحية المحفوظة في “Elvis Presley in Concert” هي مجموعة “Little Sister / Get Back”.
باعتبارها أغنية ضعيفة ومغرورة ومتقطعة في نفس الوقت مثل أي أغنية أخرى سجلها بريسلي في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، تم إصدار أغنية “Little Sister” فعليًا في عام 1961 وأصبحت الأغنية رقم 5 – وهي ارتداد إلى فترة ليست بعيدة جدًا، ولكنها لا تزال بعيدة إلى حد ما لأن أسلوب إنتاج مؤديها قد تحول بسرعة كبيرة.
في “Elvis Presley in Concert”، ينطلق المغني في أغنية “Little Sister” بلاهث تقريبًا، كما لو أنه لا يستطيع الانتظار حتى يصل إلى التطور الذي يثير فرحة مسموعة من الجمهور. فجأة، وبدون أي حرج في المرحلة الانتقالية، تتحول أغنية “Little Sister” إلى أغنية “Get Back”، وهي إحدى آخر الأغاني التي تؤديها فرقة البيتلز مباشرة قبل انتهاء قصة الفرقة. مع هذه الأغنية المكونة من جزأين في “Elvis Presley in Concert”، كان بريسلي يدلي ببيان حول توجه موسيقى الروك أند رول في الاتجاه الصحيح؛ كما توحي كلمات أغنية “Get Back” ، فقد كان يعود إلى المكان الذي كان ينتمي إليه من قبل.
تغيير الواقع (هل تفتقدني؟)
لم يكتفي باز لورمان بأخذ واستعادة المقاطع القديمة لإلفيس بريسلي وهو يغني على الهواء مباشرة وجعلها متماسكة معًا في “حفلة إلفيس بريسلي”. لقد سمح لعدد قليل من العقول الموسيقية المعاصرة، بما في ذلك المنتج والمتعاون مع “إلفيس” جاميسون شو، بتجربة بعض الصوت. في مساعدة لورمان على تحقيق رؤيته الإبداعية مع “Elvis Presley in Concert”، قام شو بإعادة النظر في مقطعين من مقطوعات بريسلي وأعاد اختراعهما، أحدهما غامض والآخر معروف جدًا، لإنشاء تقليد سمعي يستكشف الثنائيات العديدة المضطربة لموسيقى الروك أند رول.
تعد أغنية “Edge of Reality” التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا لبريسلي عام 1970 واحدة من أكثر الأغاني التجريبية للفنان، حيث تجمع بين موضوعات الريف العاطفية وقسم البوق العدواني وبعض المخدر الخفيف. “هل أنت وحيد الليلة” هي أغنية صوتية هادئة ودقيقة ومنضبطة أمضت ستة أسابيع في المركز الأول قبل عقد من الزمن. في “Elvis Presley in Concert،” قام Shaw بدمج هاتين الأغنيتين في “A Change of Reality (Do You Miss Me؟).” المسار بذيء ومربك، ومن ثم متقلب المزاج وحزين، يرسل رسائل مختلطة. يهاجم بريسلي شريكًا أخطأ في حقه، ثم يغضب بحزن. يزعم أن هذا الشخص دفعه إلى الجنون، لكنه أيضًا وحيد، وهو تعبير ملطف في منتصف القرن عن افتقاره إلى المودة الجسدية. الأمر كله عبارة عن مزيج من الحب والشهوة والإحباط، وكان بريسلي بارعًا في وضع كل هذه المشاعر في الموسيقى وإيجاد جمهور هائل يمكن أن يرتبط به.