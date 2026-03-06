5 أغانٍ ظهرت في EPiC: إلفيس بريسلي في حفل موسيقي يحدد روح الروك أند رول الجامحة

الأغاني التي تم عرضها في فيلم 2026، EPiC: “Elvis Presley in Concert”، توضح بالضبط لماذا أصبح بريسلي تجسيدًا لموسيقى الروك أند رول. يعرض فيلم “Elvis Presley in Concert”، الذي يشرف عليه مخرج “Elvis”، باز لورمان، لقطات مفقودة من “Elvis: That’s the Way it Is” و”Elvis on Tour”، والتي تمت استعادتها وتحريرها وتعديلها رقميًا لخلق تجربة موسيقية أصيلة تكون غامرة وتشبه الحلم. إذا كان لورمان يهدف إلى أن يُظهر للجمهور المعاصر ما يمكن أن تكون عليه قوة بريسلي القوية والكهربائية، فقد أدار المهمة بفعالية. حضر Grunge عرضًا مسبقًا وكان مذهولًا من طاقة إلفيس وارتباطه الغريب تقريبًا بالموسيقى – بدءًا من حركته الجسدية على خشبة المسرح وحتى جلسات المربى وراء الكواليس.

حتى أكثر المعجبين إرهاقًا سيوافقون على أن الفيلم يعطي معنى جديدًا لقب إلفيس كـ “الملك”، حيث يفكك ما كان يبدو في السابق وكأنه كليشيهات ويكشف عن التيار الخام لموسيقى الروك أند رول التي تتدفق خلاله خلال هذه اللحظة المميزة في لاس فيغاس. تعكس هذه الأرشيفات أفضل أجزاء إلفيس، ويتم سرد هذه القصة بألوان مذهلة. تتضمن أغنية “Elvis Presley in Concert” أغانٍ من مسيرة الملك المهنية بأكملها، يتم أداؤها بأسلوب مبهرج ومبهرج اعتنقه تمامًا في السبعينيات. لكن اللمعان والعظمة لا يمكن أن يخفيا الطاقة الصخرية النقية والشجاعة في الداخل. فيما يلي خمس أغنيات نعتقد أنها تتميز عن EPiC: “Elvis Presley in Concert” لأنها تجسد جوهر موسيقى الروك أند رول الأمريكية بالكامل.