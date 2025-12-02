5 أغانٍ كلاسيكية لم تكن تعلم أنها كُتبت لأساطير موسيقية أخرى

هل الموسيقيون الذين لا يكتبون موسيقاهم الخاصة هم في الواقع موسيقيون، أم أنهم مجرد دمى في أيدي شركات التسجيلات، يرقصون أمام المديرين التنفيذيين كما يرقصون أمام الجمهور؟ نحن لسنا متأكدين تماما. لكننا نعلم أن الكثير من الموسيقيين المشهورين هم على بعد خطوة من أن يكونوا فناني غلاف. مقابل كل مغني وكاتب أغاني محترم مثل تريسي تشابمان، أو فرقة موسيقية تاريخية مثل البيتلز، أو فرقة حديثة رائعة مثل موسيقى البلوز الإيطالية والمخدرة، ميسا (هذه مقطوعة عميقة أيها الناس)، هناك صناعة كاملة في صناعة الموسيقى للفنانين الذين يؤدون موسيقى كتبها أشخاص آخرون. وهذا يشمل بعضًا من أكبر الكلاسيكيات في القرن الماضي.

الآن، يعرف الكثير منا أن بعض الفنانين، مثل ليدي غاغا وسيا، كتبوا الموسيقى للآخرين قبل أن ينطلقوا بمفردهم. وفي حالتهم، يتضمن ذلك كتابة الأغاني لأمثال بريتني سبيرز وبيونسيه، على التوالي. تم كتابة أغانٍ أخرى في الأصل لفنان واحد قبل أن يطالب بها فنان آخر. “عطلة” لم تكن مكتوبة لمادونا، على سبيل المثال، ولكن لماري ويلسون من The Supremes. عُرض فيلم “ما علاقة الحب به” على كليف ريتشارد ودونا سمر وآخرين قبل تينا تورنر. “لا أريد أن أفتقد أي شيء” لم تتم كتابته من أجل إيروسميث ولكن من أجل سيلين ديون (هذا أمر منطقي). أغنية “Shape of You” لم تُكتب لإد شيران بل لريهانا. ويستمر الأمر، وكل منها مفاجئ مثل الأخير.

ولكن ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة هو أن هذه ليست ممارسة نادرة أو جديدة، ليس على الإطلاق. بالعودة إلى أغنية “Happy Together” لعام 1967 من تأليف The Turtles، وصولاً إلى “Hungry Heart” لبروس سبرينغستين، إليك بعض الأغاني الكلاسيكية المخصصة في الأصل لفنانين مختلفين.