5 أغانٍ كلاسيكية لم تكن تعلم أنها كُتبت لأساطير موسيقية أخرى

هل الموسيقيون الذين لا يكتبون موسيقاهم الخاصة هم في الواقع موسيقيون، أم أنهم مجرد دمى في أيدي شركات التسجيلات، يرقصون أمام المديرين التنفيذيين كما يرقصون أمام الجمهور؟ نحن لسنا متأكدين تماما. لكننا نعلم أن الكثير من الموسيقيين المشهورين هم على بعد خطوة من أن يكونوا فناني غلاف. مقابل كل مغني وكاتب أغاني محترم مثل تريسي تشابمان، أو فرقة موسيقية تاريخية مثل البيتلز، أو فرقة حديثة رائعة مثل موسيقى البلوز الإيطالية والمخدرة، ميسا (هذه مقطوعة عميقة أيها الناس)، هناك صناعة كاملة في صناعة الموسيقى للفنانين الذين يؤدون موسيقى كتبها أشخاص آخرون. وهذا يشمل بعضًا من أكبر الكلاسيكيات في القرن الماضي.
الآن، يعرف الكثير منا أن بعض الفنانين، مثل ليدي غاغا وسيا، كتبوا الموسيقى للآخرين قبل أن ينطلقوا بمفردهم. وفي حالتهم، يتضمن ذلك كتابة الأغاني لأمثال بريتني سبيرز وبيونسيه، على التوالي. تم كتابة أغانٍ أخرى في الأصل لفنان واحد قبل أن يطالب بها فنان آخر. “عطلة” لم تكن مكتوبة لمادونا، على سبيل المثال، ولكن لماري ويلسون من The Supremes. عُرض فيلم “ما علاقة الحب به” على كليف ريتشارد ودونا سمر وآخرين قبل تينا تورنر. “لا أريد أن أفتقد أي شيء” لم تتم كتابته من أجل إيروسميث ولكن من أجل سيلين ديون (هذا أمر منطقي). أغنية “Shape of You” لم تُكتب لإد شيران بل لريهانا. ويستمر الأمر، وكل منها مفاجئ مثل الأخير.
ولكن ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة هو أن هذه ليست ممارسة نادرة أو جديدة، ليس على الإطلاق. بالعودة إلى أغنية “Happy Together” لعام 1967 من تأليف The Turtles، وصولاً إلى “Hungry Heart” لبروس سبرينغستين، إليك بعض الأغاني الكلاسيكية المخصصة في الأصل لفنانين مختلفين.
تمت كتابة Happy Together لمجموعة من الفرق الموسيقية
لنفترض أنك عضو في فرقة غير ناجحة ذات مستقبل مشكوك فيه. وبعبارة أخرى، معظم الفرق الموسيقية. ولأن EverTune لم يتم اختراعه بعد، فيجب عليك العبث باستمرار بأوتارك. في أحد الأيام، يسمع عازف الطبول شيئًا ما أثناء عزفك، بعض اللحن غير المقصود الذي التقطته أثناء الضبط. إنها قوية ومحكمة وجذابة، لذلك يأتي عازف الطبول إليك، عازف الجيتار، ويقول إن فرقتك يجب أن تجعلها أغنية. أنت، كونك أحمق، قل لا. بعد ذلك، تسمع فرقة The Turtles تعزف هذه الأغنية على الراديو وتطلق عليها اسم “Happy Together”. وصلت إلى المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100 في مارس 1967، مباشرة قبل صيف الحب الشهير.
هذا هو بالضبط ما حدث عندما اقترب عازف الدرامز آلان جوردون من The Magicians من عازف الجيتار آلان جاكوبس. لم يرغب جاكوبس، لأي سبب من الأسباب، في تشغيل الأغنية الجريئة، لذلك طورها جوردون مع المنشد غاري بونر. قام الاثنان بتحويله إلى عرض توضيحي وحاولا بيعه لمجموعة من الفرق الموسيقية، بما في ذلك The Happenings وThe Tokens وThe Vogues. قالوا جميعًا لا، لكن السلاحف المتعثرة قالت نعم. بعد خمس أغنيات فردية فاشلة على التوالي، سمعت الفرقة الإمكانات الموجودة في مسار السحرة المهمل. قال عازف الدرامز جون بارباتا في فرقة The Turtles لـ Uncut: “لقد كان الأمر أساسيًا جدًا، لكن يمكنك أن تقول من خلال خط اللحن أنه سيكون قويًا”.
لم يقتصر الأمر على بقاء أغنية “Happy Together” في المركز الأول لمدة ثلاثة أسابيع فحسب، بل كانت أيضًا أكبر أغنية حققتها فرقة The Turtles. بالإضافة إلى ذلك، جلب لنا نجاح الأغنية الفيديو الموسيقي مع مطرب المجموعة، مارك فولمان، ذلك الرجل الفرنسي الغريب والمرح الذي يشبه جوناه هيل من فيلم “Superbad”. ليس رثًا جدًا.
تمت كتابة السنوات الذهبية لإلفيس
هل من الغريب تمامًا الاعتقاد بأن إلفيس وديفيد باوي كانا معاصرين؟ ليس هذا هو الحال فحسب، بل كتب ديفيد باوي ذات مرة أغنية لإلفيس. في عام 1975، في نهاية حرب فيتنام وقبل عامين من وفاة إلفيس عن عمر يناهز 42 عامًا، كتب بوي “السنوات الذهبية” خصيصًا له.
من الافتتاحية – “لا تدعني أسمعك تقول أن الحياة / لن تأخذك إلى أي مكان” – إلى النغمة الثلاث على “جيد” في السطر، “لقد حظيت بالحظ ونظرت في الوقت المناسب / لا تنظر أبدًا إلى الوراء، امش طويلًا، تصرف بشكل جيد،” صنع باوي “السنوات الذهبية” يدويًا لتسجيل إلفيس الصوتي. يمكنك سماعها أيضًا، وتتخيل بسهولة صوت ملك الروك أند رول القوي وهو يدق السطور. حتى الموضوع يناسب إلفيس في نهاية مسيرته المهنية المتدهورة، والتي تزامنت مع صعود بوي إلى الشهرة في منتصف السبعينيات وتعاطيه المفرط للمخدرات. بدأت تلك الحقبة بتبني بوي لشخصية Thin White Duke – وهي واحدة من أشهر مظاهره – في فيلم “Station to Station” عام 1976. كما ذكرت مجلة Far Out، أخبر بوي صحيفة ديلي إكسبريس أن الشخصية كانت تهدف إلى أن تكون مهرجًا حزينًا “يحاول رسم حقيقة عصرنا”. انتهى الأمر بـ “السنوات الذهبية” لتكون المسار الثاني في “من محطة إلى محطة”.
في ذلك الوقت، تم توقيع إلفيس وبوي على نفس العلامة، RCA، وكان مدير إلفيس، العقيد توم باركر، يعتقد أن الدوق والملك سيكونان ثنائيًا جيدًا في كتابة الأغاني. بكل المقاييس، سمع إلفيس عرضًا توضيحيًا لأغنية “Golden Years”، لكنه إما تجاهله أو لم يتحقق التعاون أبدًا لأي سبب من الأسباب. وهكذا لم تعد “السنوات الذهبية” بمثابة معرض استعادي لإلفيس حول الانحلال والوهم المتأصل في الشهرة، بل أصبحت رؤية لبوي في الوقت الحاضر.
خذني إلى المنزل، الطرق الريفية تمت كتابته لجوني كاش
يمكن ربط عدد قليل من الفنانين بأغنية مثل ارتباط جون دنفر بأغنية “Take Me Home, Country Roads” (يُشار إليها باسم “Country Roads” من هنا). عمليًا، كل سطر يفوح بصور نمطية من أبالاتشي – البلد، الطرق، الجبال، الأم، المنزل، الأنهار، الأشجار، المناجم، ضوء القمر، وما إلى ذلك – والتي تبدو مناسبة تمامًا لجون دنفر. إلا أنه كان من المفترض أن يتناسب مع أحلك المغنيين وكتاب الأغاني ذوي الأصوات العميقة: الرجل ذو الرداء الأسود نفسه، جوني كاش.
يأتي “الطرق الريفية” إلينا عبر الثنائي الشعبي للزوج والزوجة فات سيتي (بيل دانوف وتافي نيفرت)، الذي أصدر بعض التسجيلات في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. لم يكن مصدر إلهام الطريق الريفي الأصلي لدانوف في ولاية فرجينيا الغربية، ولكن في غايثرسبيرغ بولاية ماريلاند. كما أنه كان سيستخدم كلمة “ماساتشوستس” في السطر الافتتاحي بعد عبارة “الجنة تقريبًا” بدلاً من وست فرجينيا، أي الكلمة الأكثر غرابة وغير الغنائية على الإطلاق. أما بالنسبة إلى دنفر، فهو لم يطأ ولو مرة واحدة داخل وست فرجينيا في وقت كتابة الأغنية، لكنه طلب من فات سيتي أن تفتح له ذات ليلة في عام 1970.
تواصل دنفر مع فات سيتي لدعمه في Cellar Door في واشنطن العاصمة، حيث عمل دانوف أيضًا كبواب. بعد أن أنهى دنفر مجموعته في الليلة التالية، انضم إليه فات سيتي على خشبة المسرح ليظهر “الطرق الريفية”. أحبها الجمهور، وقام دنفر بتسجيلها وأصدرها كأغنية خاصة به في عام 1971. وليس من الواضح حتى ما إذا كان كاش يعلم أن الأغنية مخصصة له، لكن دانوف كان يعلم أن الأغنية ستحقق نجاحًا كبيرًا. “كانت الكلمات جميلة؛ وكانت الجوقة لطيفة؛ وكان الغناء أمرًا جيدًا،” نقلت عنه Country Living، تمامًا كما يتم نطقها ببساطة مثل “Country Roads”.
لا تفعلني هكذا تمت كتابته لفرقة J. Geils
هل تعرف ما الذي كان يجب على بيتر وولف قوله لتوم بيتي عندما تقدم بيتي وسجل الأغنية التي كان ينويها لوولف؟ “لا تفعل بي هكذا!” فإذا كان بينهما قطرة دم فاسد، فهذا لم يكن. وذلك لأن بيتي، في وقت ما في أواخر السبعينيات، كتب “لا تفعلني هكذا” ليستخدمها وولف مع فرقة جي جيلز.
كانت فرقة J. Geils إحدى فرق السبعينيات المرتبطة بشخصية مركزية، مثل Tom Petty and the Heartbreakers، Bruce Springsteen وE Street Band، Bob Seger & the Silver Bullet Band، وما إلى ذلك. تم تسمية فرقة J. Geils على اسم عازف الجيتار الخاص بها، على الرغم من أن المغني بيتر وولف هو الذي كان صديقًا لبيتي. في عام 1977، افتتح بيتي وفرقته فرقة J. Geils، بغض النظر عن أن المجموعة تفوقت في النهاية على المتصدر آنذاك من حيث الشعبية. أصبح وولف وبيتي صديقين جيدين في تلك الجولة لدرجة أن بيتي كتب “لا تفعلني هكذا” وأرسلها بالبريد إلى وولف على شريط كاسيت. كتب بيتي في الملاحظة المرفقة، كما روى وولف لمجلة رولينج ستون: “مرحبًا، أعتقد أن هذه ستكون أغنية رائعة بالنسبة لك”. “أعتقد أنه يمكنك أنت وفرقة (جيلز) فعل شيء ما بها.”
لإختصار القصة الطويلة، قال وولف إنه أحب الأغنية لكنه لا يريدها. لم يكن بيتي متأكدًا من ذلك، لكن فريقه أقنعه بتسجيله. شكر بيتي لاحقًا وولف على عدم أخذ الأغنية، حيث أصبحت أول أغنية لـ Heartbreakers ضمن قائمة أفضل 10 أغاني على Billboard.
القلب الجائع كتب لرامونيس
عندما يفكر الناس في بروس سبرينغستين، فإنهم بلا شك يفكرون في موسيقى الروك الواقعية، والمنزلية، والطبقة العاملة. عند الاستماع إلى أغنية “Born to Run” لعام 1975 – حيث كانت الأغنية التي تحمل نفس الاسم هي أول أغنية له ضمن أفضل 40 أغنية – يمكنك سماع كيف كانت موسيقاه تتجه في هذا الاتجاه. نفس الاتجاه الذي قاده إلى “نبراسكا” عام 1982 و”ولد في الولايات المتحدة الأمريكية” عام 1984. ولكن بين تلك العصور، كاد الرئيس (اللقب الأيقوني الذي يكرهه، بالمناسبة) أن يتخلى عن جزء مهم من ديسكغرافيه، وهو جزء لم يكتبه أبدًا لنفسه ولكن لرامونيس: “القلب الجائع”.
إذا لم يكن من الممكن سماع كيف تمت كتابة أغنية “Hungry Heart” لتكون أغنية بانك لفرقة Ramones، فمن الممكن على الأقل سماع كيف أن مسار البوب المرح والمرح – الذي لا يحتاج فيه Springsteen حتى إلى العزف على الجيتار – هو أمر شاذ في كتالوج Boss. التقى سبرينجستين بفرقة رامونيس في عام 1979 في مكان كانت فيه المجموعة تؤدي عروضها، وأعجب بالرجال وقرر كتابة أغنية لهم. وكما أخبر هوارد ستيرن في أواخر عام 2024، فقد عاد إلى منزله في تلك الليلة بالذات، وكتب أغنية في حوالي 20 دقيقة، وعرضها على مديره، جون لانداو، الذي رفض. سمع لانداو، بذكاء كافٍ، إمكاناته وأدرك أن أغاني سبرينجستين الخشخاش اكتسبت شعبية أكبر. حتى أن عائلة رامونيس لم تسمع ذلك قط.
لكن جمهور سبرينغستين سمعوه بالتأكيد. وكما يقول سبرينجستين في المقابلة نفسها، كان جمهوره مقتصرًا إلى حد كبير على الشباب حتى أطلق أغنية “Hungry Heart” في فيلم “The River” في الثمانينيات. لم يكن هذا هو أول 5 أغاني للفرقة على قائمة Billboard Hot 100 فحسب، بل أصبح هو وفرقته فجأة فرقة “موعد ليلي”، مع انتشار النساء في جميع أنحاء الحشد.