5 أغانٍ من عام 1960 تذكرنا بما يعنيه أن نكون شبابًا وواقعين في الحب

إذا نظرنا إلى الماضي، يتبين أن عام 1960 كان العام الذي سجل فيه مؤلفو الأغاني والمغنون على الفينيل، في شكل موسيقي، ما كان يشعر به الشاب في مخاض الحب. ربما كان السبب في ذلك هو أن عام 1960 كان بمثابة نقطة ترسيم بين فترة الخمسينيات التي تبدو بريئة والستينيات الثورية الصاخبة بكل الطرق، ولكن ذلك العام كان هو العام الذي تم فيه إلهام موسيقيي البوب بشكل خاص، ومكافأتهم على ذلك، من خلال الكتابة عن حب الشباب والمشاعر المرتبطة به. الكثير من الأغاني الناجحة في ذلك العام كانت من تأليف المراهقين والشباب الذين يقعون في الحب، ومن أجلهم، ويتصارعون مع عالمهم الذي تهزه الرومانسية، عادةً للمرة الأولى و/أو الأكثر عمقًا.
فيما يلي الأغاني الخمس من عام 1960 التي نعتقد أن معظمها تجسد هذا الشعور الخالد تمامًا بكونك شابًا رومانسيًا وجديدًا تمامًا. هذه هي المسارات المشبعة بالدوار والإلحاح للحب الجديد، سواء من حيث العلاقة الناشئة أو تجربة الرومانسية لأول مرة. نعتقد أن هذه الأغاني الخمس من عام 1960 هي الأفضل في الاحتفال بالحب بينما تعمل أيضًا على التغلب على تلك المشاعر الميلودرامية والغامرة الناتجة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصدروا جميعهم المخططات، أو اقتربوا من القيام بذلك، في عام 1960.
جرو الحب – بول أنكا
حقق فيلم “Puppy Love” رقم 2 في عام 1960، وهو يستعير عنوانه عبارة قديمة رافضة للإشارة إلى الرومانسية القصيرة في كثير من الأحيان ولكنها شمبانيا ومستهلكة للغاية التي يعيشها المرء في شبابه. كان بول أنكا يبلغ من العمر 19 عامًا عندما تم إصدار أغنية “Puppy Love”، وبينما أصبح فيما بعد مسؤولاً عن أسوأ أغنية في السبعينيات، إلا أن أنكا ذات الوجه الجديد والمترابطة أعطت جمهور الموسيقى في عام 1960 دفاعًا شاملاً ومدفوعًا عاطفيًا عن هذا “الحب الجرو”. باختصار، لا يوجد شيء يستهزئ به، وهو بالتأكيد أمر مشروع لأولئك الذين يمرون به.
الوقوع في الحب لأول مرة هو أمر مميز للغاية لدرجة أن كل من يفعل ذلك يشعر وكأنه أول من وقع في الحب على الإطلاق حقًا شهدت هذا الاندفاع العميق الجذور. ترد أنكا على الرافضين، الذين يرفضون وضعه باعتباره حب جرو، مما يعني أنه غير مهم، ومزيف، ومؤقت. ويشير إلى أن أولئك الذين ينتقدون علاقته لا بد أنهم لم يعرفوا أبدًا كيف يبدو الحب في مرحلة الشباب، وأن مجرد كونه وشريكته يبلغان من العمر 17 عامًا لا يجعل الأمر أقل واقعية. في الواقع، الأغنية مبنية على مشاعره الحقيقية للغاية خلال علاقته مع نجمة ديزني أنيت فونيتشيلو عندما كان الزوجان يبلغان من العمر 17 عامًا. “هذا ليس حب جرو”، أعلن أنكا بعد بضع دقائق من التساؤل بصوت عالٍ كيف يمكنه الوصول إلى الكارهين.
عالم رائع – سام كوك
لم يتمتع سوى عدد قليل من المطربين بصوت مشرق ورومانسي وجذاب كما فعل سام كوك. ومن المأساوي أنه كان موسيقيًا مات في ذروة شهرته. في عام 1960، طبق مغني الإنجيل السابق مواهبه ليشرح ببراعة الفروق الدقيقة في الحب المبكر في “عالم رائع”. تُغنى أغنية “Wonderful World” من وجهة نظر مراهق لا يزال عالقًا في المدرسة الثانوية ويتعرض لضغوط من جميع أنواع الشخصيات ذات السلطة، وهي تعزف الإحباطات التي يعاني منها الزوجان عندما لا يتمكنان من البقاء معًا طوال الوقت، وأيضًا كيف لا يستطيعان التعبير عن المشاعر الهائلة وغير المألوفة ولكن الممتعة التي تسري في عروقهما.
كان كوك مرتبطًا بما يكفي ليصل إلى قائمة أفضل 20 أغنية في صيف عام 1960، وغنى للطلاب. تسرد شخصيته جميع المواد الدراسية التي لا يستطيع إتقانها: التاريخ، وعلم الأحياء، والفرنسية، والجغرافيا، وعلم المثلثات، والجبر. وهذا عبء دراسي ضخم وصعب إلى حد ما على الأقل، مما يؤطر “العالم الرائع” في عالم التعليم الإلزامي. لكن الشيء الوحيد الذي أتقنته شخصية كوك: الرومانسية والحب، وتحديدًا ما يشعر به تجاه موضوع الأغنية. كما اتضح، فإن المشاعر ليست متبادلة تمامًا أو بالضرورة بعد. “عالم رائع” يستكشف الشغف الناري المتوق للسحق الشديد. يقترح كوك أنه سيكون عالماً مثالياً، بل رائعاً، إذا أعاد هذا الشخص المميز اهتمامه.
قلبي لديه عقل خاص به – كوني فرانسيس
يمكن أن يثير حب الشباب الخوف والتردد، وهذا ما تم استكشافه في فيلم “قلبي له عقل خاص به”، وهو الفيلم الذي حقق أعلى نسبة نجاح في خريف عام 1960 لكوني فرانسيس. واحدة من أكبر نجوم البوب في ذلك العصر، غنت بشكل مقنع عن شؤون قلوب الشباب. استخرجت فرانسيس كل المشاعر التي استطاعتها من أغاني مثل “قلبي له عقل خاص به” وساعدت في إضفاء الشرعية على مشاعر المراهقين وتجاربهم في الاتجاه السائد. يوضح هذا مدى تعقيد الحب في أي عمر على الأكثر – خاصة عندما يجد المرء نفسه منجذبًا إلى شخص يعرفه على المستوى الفكري ربما لا يكون هذا هو الخيار الأكثر صحة.
في أغنية “قلبي له عقل خاص به”، تم تصميم قلب الراوية ليكون شخصية في قصة الأغنية، وهي الشخصية التي تعتذر لها. لأنه بينما يبدو أن قلب المغنية يضع اهتماماتها في الاعتبار، ولا يسمح لها بالعودة إلى زوجها السابق، الذي لا تستطيع التوقف عن التفكير فيه، فإن الشخص ذو التفكير الحر يتدخل ويدمر كل شيء. لقد توقفت عن شريكها السابق بسبب حلاوة قبلاته وسحر صوته. شخصية فرانسيس خجولة وتشعر بالحرج من الوقوع في الحب، وهو ما يمكن أن يكون جزءًا كبيرًا من الرومانسية الشابة. وهذه المقاومة حقيقية نسبيا.
البقاء – موريس ويليامز والأبراج
نحن نكره أن نطلق عليها اسمًا، لكن الرومانسيات الشابة والأولى غالبًا لا تدوم طويلًا. يبدو أن أغنية “Stay”، التي حققت المركز الأول في تشرين الثاني (نوفمبر) 1960 للمجموعة الصوتية Maurice Williams and the Zodiacs، قد تكون تنادي بوقاحة ومهارة بهذه الحقيقة الصعبة من الحياة. “ابق،” أغنية تتحدث عن مرور الوقت بسرعة كبيرة عندما يكون المرء مع موضوع الحب أو الشهوة أو العاطفة، وكيف يتمنى المرء أن يبقى الآخر “لفترة أطول قليلاً”، هي أغنية قصيرة للغاية. يبلغ طول أغنية “Stay” ما يزيد قليلاً عن دقيقة ونصف، وهي أقصر أغنية تتصدر قائمة Hot 100 على الإطلاق.
لكن ويليامز وفريقه الغنائي Zodiacs لم يحتاجوا إلى الكثير من الوقت لتوصيل الرسالة. أغنية تتعلق بشكل صريح بالمواقف الفريدة التي يواجهها العشاق الصغار، يتكون المقطع الأول من طرف مفتون يحاول إقناع الآخر بالاقتراب جسديًا عبر إحدى الأساليب القليلة المسموح بها اجتماعيًا في ذلك الوقت، وهي الرقص. حتى أن ويليامز يشير إلى أن والدي شريكه، اللذين ما زالا مسؤولين، لن يمانعا في ذلك. ثم هناك الكثير من الحديث الحالم عن التقبيل والرغبات في تكرار “أنا أحبك” بلا حدود. لقد كانت أغنية “Stay” جذابة جدًا للمستمعين المراهقين في عام 1960، ومن المناسب أن تظهر في الموسيقى التصويرية للفيلم الرومانسي الراقص الذي تدور أحداثه في أوائل الستينيات “Dirty Dancing”.
عواطف الشباب – ريكي نيلسون
الدروس الواضحة لحب الشباب – والتفاؤل المصاحب له – موجودة في العنوان. “مشاعر الشباب هي مشاعر مختلطة”، غنى ريكي نيلسون في أفضل 20 أغنية لعام 1960 بعنوان “مشاعر الشباب”. “لأنه عالم يسود فيه الحب والارتباك.” نيلسون، أحد أوائل نجوم موسيقى الروك أند رول المراهقين، وفي نهاية المطاف من بين قائمة الموسيقيين الذين قتلوا بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة، أعطى الشباب والعاطفيين في عام 1960 ما يحتاجونه ويريدونه بالضبط: أغانٍ مرتبطة حول كيف يمكن أن تكون المشاعر ضخمة وفوضوية، لكنها لا تزال مؤثرة. بعض هذه المشاعر، مثل تلك التي تحيط بالرومانسية الشبابية الرقيقة، يمكن أن تساعد في تسهيل الانتقال إلى مرحلة البلوغ.
يستخدم نيلسون “Young Emotions” كوسيلة للوصول إلى زملائه الشباب في أوائل الستينيات. يخبرهم، من خلال توجيه أغنيته إلى شريكه، أن المستقبل غير مؤكد وحتى مخيف، لكن الحب سيرشدهم. وعلى عكس معظم أغاني الحب الأخرى، تؤكد أغنية “Young Emotions” أن الحب ليس أصعب شعور يمكن التنقل فيه – بل هو أداة من شأنها أن تساعد العشاق الشباب على التعامل مع أشياء أكثر قسوة. هناك حكمة رائعة ومشرقة تم التعبير عنها هنا، من النوع الذي يأتي عندما يشعر المرء بأنه لا يقهر بسبب الحب.