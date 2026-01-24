5 أغانٍ ناجحة من الثمانينات لم يتم إنتاجها تقريبًا

بغض النظر عن مقدار الشعبية والنفوذ والنزاهة الفنية التي قد تكون اكتسبتها فرقة موسيقية أو فنان منفرد على مر السنين، إلا أنها حقيقة مشوشة حول صناعة الموسيقى في الثمانينيات، حيث كان إنشاء تسجيلات ناجحة عبارة عن عملية تعاونية. على العموم، قام موسيقيو ذلك العصر بتسجيل الأغاني التي أرادوا وضعها على أقراص الفينيل والكاسيت، وإصدار ملصقاتهم. ولكن كان لا بد من الموافقة على ذلك من قبل المديرين التنفيذيين الذين يدفعون تكاليف العملية برمتها. لم يكن لديهم حق النقض فحسب، بل كان بإمكانهم أيضًا أن يقترحوا بقوة، أو يصروا صراحةً، على أن يقوم كبار فنانيهم بتسجيل الألحان التي يريدون منهم تسجيلها بالضبط. كان للكثير من الأطراف المعنية والمهتمة رأي في الموسيقى التي يصنعها الموسيقيون أيضًا. ولم يؤد ذلك إلى التوتر الإبداعي فحسب، بل إلى العداء الصريح.
إنها نتيجة غير مريحة إلى حد ما، إذن، لكل من الفنانين والمعجبين، أن العديد من الأغاني الناجحة الكلاسيكية، حتى بعض أغاني الروك من الثمانينيات التي سنكررها حتى نهاية الوقت، لم يتم تسجيلها وإصدارها إلا على الرغم من التردد المعلن والعدواني للموسيقيين. فيما يلي خمس أغنيات من الثمانينات تحتوي على أعنف القصص الدرامية – حيث لو كان الأمر متروكًا لأولئك الذين صنعوها، لما كانت موجودة على الإطلاق.
مالك القلب الوحيد – نعم
أبطال موسيقى الروك التقدمي في سبعينيات القرن العشرين، والأصوات الحالمة والمستقبلية لأغنية “نعم” حازت على إعجاب الكثير من المعجبين، لكن القليل منهم حقق نجاحًا فرديًا في الولايات المتحدة. وصلت إلى المرتبة الأولى للمرة الأولى والوحيدة في عام 1984، بعد فترة طويلة من أكثر فتراتها إبداعًا. بحلول ذلك الوقت، كان العديد من الأعضاء الأصليين قد غادروا لدرجة أن البقية أحضروا تريفور هورن وجيف داونز من فرقة New Wave the Buggles لتسجيل ألبوم قبل حله. قام عضوان بتشكيل السينما مع عازف الجيتار تريفور رابين، واستوعبا موسيقيين آخرين من فرقة Yes، وغيرا الاسم مرة أخرى إلى Yes، وقاما بتجنيد هورن لإنتاج الألبوم “90215”.
بعد تسجيل معظم أغنية “90125”، أدرك هورن أنها تفتقر إلى أغنية واحدة. علامة الاستفهام الحقيقية الوحيدة: “مالك القلب الوحيد”. سمع هورن عرضًا توضيحيًا للأغنية، كتبها رابين، الذي نفى في البداية استخدامها لأنها كانت مخصصة لشخص آخر، وليس لـ “نعم”. علاوة على ذلك، كان بحاجة إلى العمل.
قال هورن في محاضرة في أكاديمية ريد بول للموسيقى: “كانت الأغنية، كما كانت في الأصل، فظيعة للغاية، لدرجة أنني كنت مقتنعًا بأنه إذا لم نضع الكثير من الانفجارات والكمامات في جميع أنحاء الشعر، فلن يستمع إليها أحد أبدًا.” ومع ذلك، فقد اقترح “مالك القلب الوحيد” للأغنية المنفردة. “لم يرغبوا في القيام بذلك. “كان علي أن أتوسل إليهم،” ادعى. ردًا على نداء هورن بأن حياته المهنية كمنتج ستنتهي إذا لم يسجل نعم هذه الأغنية، قام الموسيقيون بوضع مساراتهم على مدار بضعة أيام. في يناير 1984، تصدرت أغنية “مالك القلب الوحيد” قائمة Hot 100.
لا (تنسى أمري) – العقول البسيطة
حققت فرقة الروك البديلة في جلاسكو Simple Minds بالفعل سلسلة من النجاحات في المملكة المتحدة في أوائل الثمانينيات، لكنها كافحت لتحقيق أي تقدم في السوق الأمريكية الأكبر والأكثر ربحية. ثم حصلت على استراحة كبيرة: فرصة تسجيل أغنية تصويرية لفيلم جديد للكاتب والمخرج جون هيوز. المشكلة الوحيدة لشركة Simple Minds: لم تتمكن الفرقة من كتابة مقطوعتها الخاصة – سيتم توفير أغنية. حتى بعد أن حضر الموسيقيون على مضض عرضًا خاصًا لمقطع مبكر من الفيلم – الفيلم الكلاسيكي المستقبلي للمدرسة الثانوية “The Breakfast Club” – ما زالت شركة Simple Minds غير مهتمة. وقال جيم كير، قائد الفريق، لصحيفة الغارديان: “لم نتمكن من إلقاء نظرة على أطفال المدارس الأمريكية المراهقين”.
قد يتطلب الأمر بعض الإقناع الخارجي لكي تلتزم شركة Simple Minds بـ “(لا تنساني).” زوجة كير آنذاك، كريسي هيندي من فرقة Pretenders، “ظلت تضايقني. قالت: “أنا أحب الأغنية”. “ما المشكلة؟”، يتذكر كير. ثم اتصل كاتب الأغاني كيث فورسي شخصيًا بكير ليخبره أنه يحب شركة Simple Minds. لقد أصبحوا ودودين، لكن الشفقة الخفيفة هي التي أجبرت كير أخيرًا على ذلك. “في نهاية المطاف، بدأت أشعر بالأسف تجاهه. “ربما ينبغي لنا أن نذهب إلى الاستوديو لقضاء فترة ما بعد الظهر.” وصلت المقطوعة من الموسيقى التصويرية لأغنية “The Breakfast Club” إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة في عام 1985، وهي أول أغنية من بين أفضل 40 أغنية أمريكية لـ Simple Minds.
حيث الشوارع ليس لها اسم — U2
ارتقت فرقة “The Joshua Tree” بفرقة U2 في الولايات المتحدة من فرقة الروك البديلة الغريبة إلى فرقة الطاغوت التي تملأ الملاعب. ألبوم 1987 هو المكان الذي أتقنت فيه الفرقة صوتها الملحمي، المليء بالقيثارات الرنانة، كما سمع في الأغنية المنفردة “Where the Streets Have No Name”، المبنية حول مقطوعة موسيقية معقدة متعددة المسارات تم تسجيلها في المنزل بواسطة The Edge. يتذكر في “U2 by U2”: “اعتقدت أنني توصلت للتو إلى الجزء والأغنية الأكثر روعة في حياتي”. اختلف زملائه في فرقة U2. قال المنتج المشارك دانييل لانوايس لموجو (عبر رولينج ستون): “لقد كان الأمر بمثابة ارتباك بالنسبة لقسم الإيقاع، مع أطوال شريطية غريبة جعلت الجميع في حالة مزاجية سيئة”. كان باقي أعضاء U2 منزعجين أيضًا لأن The Edge لم يكتب سوى مقدمة الأغنية وجزء النهاية منها، وقضى العديد من الجلسات في محاولة اكتشاف المنتصف.
كل هذا أخذ المنتج المشارك بريان إينو إلى نقطة الانهيار. قال إينو في الفيلم الوثائقي “الألبومات الكلاسيكية” (عبر رولينج ستون): “ربما تم قضاء نصف الوقت الذي استغرقه الألبوم بأكمله في تلك الأغنية – في محاولة لإصلاح هذا الإصدار”. وهكذا، حاول محاولة حذف جميع الأعمال المسجلة على الأغنية، الأمر الذي كان سيجبر U2 إما على البدء من جديد أو ابتكار أغنية جديدة. لقد اعتقد أن الأمر أفضل، ولم يفعل شيئًا من هذا القبيل، على الرغم من أن أعضاء آخرين في معسكر U2 يتذكرون أنهم منعوا إينو بالفعل من الضغط على زر المسح.
ما علاقة الحب به – تينا ترنر
كتب تيري بريتن وجراهام لايل لحنًا غنائيًا ولكن متفائلًا موسيقيًا بعنوان “ما علاقة الحب به” وأرسلاه للنظر فيه إلى نجوم أوائل الثمانينيات مثل كليف ريتشارد ودونا سمر. لم يرغب أحد في تسجيلها، وقد وصلت الأغنية إلى تينا تورنر. في ذلك الوقت، كان تيرنر يخرج من سنوات من الغموض. بعد انفصالها عن آيك تورنر، زوجها المسيء وشريكها الموسيقي في مراجعة آيك وتينا تورنر، كدحت تورنر كعمل منفرد دون أن يلاحظها أحد حتى عادت إلى الظهور بصفقة جديدة مع تسجيلات الكابيتول في عام 1983.
مثل ريتشارد وسمر، لم يكن تيرنر يريد تلك النغمة المشهورة كثيرًا. “هل تعلم أنه عندما قرأت كلمات أغنية What’s Love Got to Do With It لأول مرة، رفضت الأغنية؟” لاحظت تورنر على Instagram في عام 2021. السبب: أرادت صنع موسيقى الروك، وليس موسيقى البوب الموجهة للبالغين. في الفيلم الوثائقي “تينا” (عبر زمن) ووصفت الأغنية بـ “الرهيبة”. ومع ذلك، رأى روجر ديفيز، مدير تورنر، الوعد في الأغنية ودعا بريتن لتكييفها لتناسب صوت المغني بشكل أفضل. لقد وافقت على التسجيل، وأدى “ما علاقة الحب به” إلى عودة تيرنر الرائعة. لقد وصلت إلى المرتبة الأولى على مخطط البوب وفازت بجائزة تيرنر لجائزة جرامي لأفضل سجل لهذا العام وأفضل أداء صوتي لموسيقى البوب.
إنها تمطر يا رجال – فتيات الطقس
أغنية لا تُنسى ورائعة بشكل استثنائي، ونشيد ناشئ للأشخاص المثليين، وشارك في كتابتها قائد فرقة ديفيد ليترمان منذ فترة طويلة، بول شافير، “إنها تمطر رجال” هي أغنية كلاسيكية تملأ حلبة الرقص بعد الديسكو. في عام 1983، تصدرت الأغنية قائمة نادي الرقص في Billboard وبالكاد غابت عن قائمة أفضل 40 أغنية في قائمة Hot 100.
اعتمد قدامى المحاربين في الإنجيل والديسكو مارثا واش وإيزورا أرمستيد، المعروفين سابقًا باسم Two Tons o ‘Fun، الاسم المناسب من الناحية الموضوعية Weather Girls لتسجيل “إنها تمطر رجال” لكولومبيا. لكن المغنون لم يروا حقًا سحر الأغنية أو مغزى الأغنية ولم يريدوها في مجموعتهم الموسيقية. قال واش لـHuffPost في عام 2015: “اعتقدنا أنها أغنية مجنونة – في الواقع، من الجنون جدًا أن يتم تسجيلها. ظللت أقول، إنها تمطر يا رجال؟ حقًا؟ هل تمزح معي؟”
لم يعتقد واش أن الجمهور سيفهم الأغنية، التي تستخدم استعارات الأرصاد الجوية لوصف كونك محاطًا بالاهتمام والمودة. “لم أكن أعتقد أن الناس سيشترونه. ولهذا السبب ظللت أقول لا”. أصر كاتب الأغنية الآخر، بول جبارا، على إقناع فرقة Weather Girls بقبولها – وقد تم رفضها بالفعل من قبل Diana Ross وBarbra Streisand وCher وDonna Summer. وأوضح واش: “لقد ظل يتوسل إلينا. كانت تلك هي الأغنية التي أراد منا أن نغنيها، ففعلنا ذلك”.