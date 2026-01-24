5 أغانٍ ناجحة من الثمانينات لم يتم إنتاجها تقريبًا

بغض النظر عن مقدار الشعبية والنفوذ والنزاهة الفنية التي قد تكون اكتسبتها فرقة موسيقية أو فنان منفرد على مر السنين، إلا أنها حقيقة مشوشة حول صناعة الموسيقى في الثمانينيات، حيث كان إنشاء تسجيلات ناجحة عبارة عن عملية تعاونية. على العموم، قام موسيقيو ذلك العصر بتسجيل الأغاني التي أرادوا وضعها على أقراص الفينيل والكاسيت، وإصدار ملصقاتهم. ولكن كان لا بد من الموافقة على ذلك من قبل المديرين التنفيذيين الذين يدفعون تكاليف العملية برمتها. لم يكن لديهم حق النقض فحسب، بل كان بإمكانهم أيضًا أن يقترحوا بقوة، أو يصروا صراحةً، على أن يقوم كبار فنانيهم بتسجيل الألحان التي يريدون منهم تسجيلها بالضبط. كان للكثير من الأطراف المعنية والمهتمة رأي في الموسيقى التي يصنعها الموسيقيون أيضًا. ولم يؤد ذلك إلى التوتر الإبداعي فحسب، بل إلى العداء الصريح.

إنها نتيجة غير مريحة إلى حد ما، إذن، لكل من الفنانين والمعجبين، أن العديد من الأغاني الناجحة الكلاسيكية، حتى بعض أغاني الروك من الثمانينيات التي سنكررها حتى نهاية الوقت، لم يتم تسجيلها وإصدارها إلا على الرغم من التردد المعلن والعدواني للموسيقيين. فيما يلي خمس أغنيات من الثمانينات تحتوي على أعنف القصص الدرامية – حيث لو كان الأمر متروكًا لأولئك الذين صنعوها، لما كانت موجودة على الإطلاق.