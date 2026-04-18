5 أفلام السيرة الذاتية لموسيقى الروك الكلاسيكية يجب على كل معجب حقيقي مشاهدتها مرة واحدة على الأقل

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح فيلم السيرة الذاتية لموسيقى الروك ذا شعبية متزايدة، لدرجة أنه أصبح نوعًا خاصًا بهوليوود. من الواضح أن الجماهير لا تستطيع الاكتفاء من رؤية قصص الموسيقيين المفضلين لديهم تُروى على الشاشة الكبيرة، وهناك الكثير والكثير من القصص الرائعة للاختيار من بينها. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة من خمس أفلام عن السيرة الذاتية لفناني موسيقى الروك الكلاسيكي يجب على كل معجب مشاهدتها.

على سبيل المثال، سيستمتع محبو فرقة Joy Division بفيلم “Control” لعام 2007، في حين أن أداء رامي مالك في دور المغني الرئيسي فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية لفرقة Queen “Bohemian Rhapsody” قد أكسبه جائزة الأوسكار عن جدارة. لقد أثرت هذه الظاهرة على كل من التلفزيون والسينما، والتصوير ليس دائمًا ما يتوقعه المعجبون. على سبيل المثال، كان فيلم “Springsteen: Delivery Me From Nowhere” لعام 2025 أقل سيرة ذاتية بقدر ما كان لقطة سينمائية للحظة معينة من الزمن، عندما حطم بروس سبرينغستين التوقعات من خلال تسجيل ألبومه الكئيب والصوتي بالكامل (ودعونا لا ننسى الذي نال استحسان النقاد) “Nebraska”، تمامًا كما كان على أعتاب التحول من نجم مفضل إلى نجم مشهور عالميًا مع “Born in the USA”.

بغض النظر عن كيفية سرد القصص، فإن بعض أفلام السيرة الذاتية لموسيقى الروك تبرز أكثر من غيرها. بعد غربلة هذه الأفلام وصولاً إلى حفنة من الأفلام التي نجدها الأكثر تميزًا، هذه هي أفلام الروك الكلاسيكية الخمس التي يجب على كل معجب حقيقي مشاهدتها مرة واحدة على الأقل.