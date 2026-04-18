5 أفلام السيرة الذاتية لموسيقى الروك الكلاسيكية يجب على كل معجب حقيقي مشاهدتها مرة واحدة على الأقل

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح فيلم السيرة الذاتية لموسيقى الروك ذا شعبية متزايدة، لدرجة أنه أصبح نوعًا خاصًا بهوليوود. من الواضح أن الجماهير لا تستطيع الاكتفاء من رؤية قصص الموسيقيين المفضلين لديهم تُروى على الشاشة الكبيرة، وهناك الكثير والكثير من القصص الرائعة للاختيار من بينها. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة من خمس أفلام عن السيرة الذاتية لفناني موسيقى الروك الكلاسيكي يجب على كل معجب مشاهدتها.
على سبيل المثال، سيستمتع محبو فرقة Joy Division بفيلم “Control” لعام 2007، في حين أن أداء رامي مالك في دور المغني الرئيسي فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية لفرقة Queen “Bohemian Rhapsody” قد أكسبه جائزة الأوسكار عن جدارة. لقد أثرت هذه الظاهرة على كل من التلفزيون والسينما، والتصوير ليس دائمًا ما يتوقعه المعجبون. على سبيل المثال، كان فيلم “Springsteen: Delivery Me From Nowhere” لعام 2025 أقل سيرة ذاتية بقدر ما كان لقطة سينمائية للحظة معينة من الزمن، عندما حطم بروس سبرينغستين التوقعات من خلال تسجيل ألبومه الكئيب والصوتي بالكامل (ودعونا لا ننسى الذي نال استحسان النقاد) “Nebraska”، تمامًا كما كان على أعتاب التحول من نجم مفضل إلى نجم مشهور عالميًا مع “Born in the USA”.
بغض النظر عن كيفية سرد القصص، فإن بعض أفلام السيرة الذاتية لموسيقى الروك تبرز أكثر من غيرها. بعد غربلة هذه الأفلام وصولاً إلى حفنة من الأفلام التي نجدها الأكثر تميزًا، هذه هي أفلام الروك الكلاسيكية الخمس التي يجب على كل معجب حقيقي مشاهدتها مرة واحدة على الأقل.
مجهول كامل
تم إصدار فيلم “A Complete Unknown” في عام 2024، وهو يتعمق في حياة بوب ديلان، لكنه لم يكن فيلم السيرة الذاتية الذي يمتد على مدار حياته المهنية والذي ربما كان بعض المعجبين يأملون فيه. بدلاً من ذلك، ركز المخرج جيمس مانجولد على فترة حاسمة في حياة روبرت زيمرمان السابق، بدءًا من وصوله إلى مدينة نيويورك وتتبع صعوده السريع داخل المشهد الموسيقي الشعبي في قرية غرينتش. ارتفعت الشكوك عندما تم الإعلان عن أن تيموثي شالاميت سيلعب دور ديلان، لكن تصوير الممثل كان بارعًا للغاية لدرجة أنه قوبل بإشادة شبه عالمية وترشيح لجائزة الأوسكار – وهو واحد من ثمانية ترشيحات تلقاها الفيلم، ولم يفز بأي شيء في النهاية.
جزء كبير من سبب نجاح الفيلم بشكل جيد – ولكي أكون صادقًا، أفضل من الكثير من أفلام السيرة الذاتية الأخرى – هو أن مانجولد اختار تجنب الأساطير الكثيفة التي كان ديلان يبنيها حول نفسه طوال الجزء الأكبر من سبعة عقود، بدلاً من التمسك بما حدث بالفعل. وأوضح مانجولد، الذي قضى 18 ساعة في التحدث مع الرجل نفسه، في مقابلة مع مجلة فارايتي: “كان من المحير كيفية صنع فيلم عن هذا الرجل بالذات وهذا العالم”. “وكان شعوري هو رفض الاعتراف بهذا النوع من الأشياء الغامضة. مثل، فقط قم بصناعة الفيلم، ودع الأحداث تحدث، ودع الجمهور يستوعب ما يريده منه.”
الحب والرحمة
يحكي فيلم “Love & Mercy” لعام 2014 قصة بريان ويلسون، صاحب الرؤية الإبداعية لفرقة Beach Boys، في خطين زمنيين متميزين: خلال منتصف الستينيات، مع التركيز على صراعات الصحة العقلية الموثقة جيدًا التي بدأ يعاني منها أثناء إنتاج ألبوم “Pet Sounds”، ثم يصور حياته في الثمانينيات، حيث بدأ في ذلك العقد بعد أن أمضى السبعينيات في المرض العقلي وتعاطي المخدرات مما أدى إلى توظيف المعالج غير الأخلاقي الدكتور يوجين لاندي، الذي أصبح حاضرًا دائمًا في حياة ويلسون من خلال “علاجه غير التقليدي على مدار 24 ساعة”، والذي أطلقت عليه صحيفة لوس أنجلوس تايمز اسم “سفنجالي”.
خلال مشاهد الستينيات، يلعب بول دانو دور ويلسون، حيث يقدم أداءً مذهلاً يتطلب منه تعلم كيفية الغناء والعزف على العديد من الآلات الموسيقية، مما يخلق صورة مؤثرة لهذا الفنان الشاب اللامع والمضطرب. يلعب جون كوزاك دور ويلسون في الثمانينيات، وهو الآن صورة مجوفة لما كان عليه من قبل بفضل لاندي (يصوره بول جياماتي على أنه محتال لامع يتنكر في هيئة معالج). تم إنقاذ ويلسون في النهاية بقوة الحب بعد أن التقى بالمرأة التي ستصبح زوجته الثانية، ميليندا ليدبيتر (التي تلعب دورها إليزابيث بانكس).
هناك حجة مفادها أن “Love & Mercy” يروي قصة ويلسون بشكل أكثر إقناعًا بكثير من أي فيلم سيرة ذاتية تقليدي من الألف إلى الياء، وذلك بفضل قوة هذين الأداءين. عند إنشاء توصيفات ويلسون الخاصة بهم، دخل كلا الممثلين عبر موسيقاه. قال دانو لبيلبورد عن عبقرية ويلسون الفريدة: “إنه مثل السفينة أو شيء من هذا القبيل”. “هناك نوع من هوائيات الراديو على مستوى لا يستطيع معظم الناس الوصول إليه.”
سيد ونانسي
ظهرت القصة النهائية لـ Sex Pistols على الشاشة مع مسلسل Hulu القصير “Pistol” لعام 2022، والذي سجل صعود الفرقة وسقوطها على مدار ست حلقات. ومع ذلك، تم إصدار قصة أقوى بكثير – وإن كانت منمقة للغاية ومتخيلة إلى حد كبير – قبل عقود من ذلك، في الفيلم الروائي “Sid and Nancy” عام 1986، والذي يصور الحياة المأساوية وموت Sid Vicious وجريمة قتل صديقته نانسي سبونجن الواضحة، على الرغم من عدم إثباتها مطلقًا.
مع التركيز على الرومانسية المدمنة على المخدرات والمدمرة والمحكوم عليها بالفشل بين عازف قيثارة Pistols وصديقته، كان الفيلم بمثابة أول فيلم لـ Gary Oldman في دور Vicious، مع Chloe Webb في دور Spungeon. يقدم المخرج Alex Cox إعادة إحياء حيوية وحيوية لمشهد البانك اللندني في أواخر السبعينيات، ويمكن القول إنها اللحظة الموسيقية الأكثر دقة التي تم تصويرها في فيلم سينمائي على الإطلاق. ومع ذلك، فإن أداء أولدهام هو ما يرتكز عليه الفيلم، حيث يصبح حرفيًا الرجل الذي يلعبه، ويتقن مشيته الطويلة ونظراته ذات العيون الزجاجية. بالنسبة لأولئك الذين شاهدوه في أدائه الحائز على جائزة الأوسكار بدور وينستون تشرشل في فيلم “Darkest Hour” لعام 2017، قد يكون من الصعب التصالح مع أن هذا هو الممثل نفسه بالفعل.
ومع ذلك، ظل أولدهام رافضًا إلى حد ما بشأن أدائه في الفيلم الذي بدأ مسيرته المهنية. وقال لصحيفة هوليوود ريبورتر: “إذا تم عرضه على شاشة التلفزيون وأنا أتصفح القنوات، وشاهدت ثانية منه، فأنا أريد فقط رمي التلفزيون من النافذة”.
الرجل الصاروخ
تلقى إلتون جون، أحد أشهر فناني موسيقى الروك الكلاسيكي على الإطلاق، معالجة سيرة ذاتية في فيلم “Rocketman” لعام 2019. هذه هي قصته بالكامل، حيث يعمل أيقونة الروك كأحد منتجي الفيلم. ونتيجة لذلك، فإن رحلته ليست مجرد تأريخ صحفي للأحداث، ولكنها في كثير من الأحيان نظرة سريالية داخل عقله بينما تتكشف قصة حياته.
وفي هذا الصدد، فإن فيلم Rocketman ليس فيلمًا مباشرًا عن السيرة الذاتية. الفيلم مليء بتسلسلات الأحلام المنمقة، بما في ذلك عدد قليل من الأغاني والرقصات على طراز برودواي (مع أغاني السير إلتون بالطبع). هذا هو الحال أيضًا فيما يمكن القول إنه المشهد الأكثر أهمية في الفيلم، عندما يقوم المغني المجهول بأول ظهور له في أمريكا في نادي تروبادور الشهير في لوس أنجلوس. كان هذا الأداء حاسمًا في بدء مسيرته المهنية، وقد تم التأكيد على تفوقه عندما بدأ المغني والجمهور بأكمله في التحليق حرفيًا.
كما هو الحال في معظم أفلام السيرة الذاتية لموسيقى الروك، كل هذا يقع على عاتق النجم تارون إجيرتون، الذي تجنب مزامنة الشفاه (وحتى تعلم كيفية العزف على البيانو من أجل التمثيل الصامت الذي ينقر على المفاتيح بشكل مقنع) لتقديم غناءه الخاص في مشاهد الأداء العديدة التي تعرض أعظم أغاني جون. في مقابلة مع بيلبورد، أقر إيجيرتون بالتحديات التي تواجه عزف أسطورة موسيقية في سيرة ذاتية غير تقليدية إلى حد ما. وقال: “لقد شرعنا في أن نكون مبدعين في فيلم يكون بمثابة تكريم لشخص ما”. “إنه فيلم عن السيرة الذاتية، لكنه ليس سيرة ذاتية.”
غريب: قصة آل يانكوفيتش
هل يعتبر عازف الأكورديون الذي ذاع صيته من خلال إنشاء محاكاة ساخرة كوميدية لأغاني شعبية، فنان موسيقى الروك الكلاسيكي؟ عندما يكون “آل يانكوفيتش” “غريبًا”، هناك حجة بالنسبة لي: لقد فاز بخمس جوائز جرامي (من 17 ترشيحًا)، وحصل على العديد من الأغاني الناجحة على Billboard’s Hot 100 – فلماذا لا؟
إنه أيضًا موضوع فيلم السيرة الذاتية الأكثر عبثية على الإطلاق والذي يشبه الدادائية، وهو “غريب: قصة آل يانكوفيتش” على قناة روكو. لا يقتصر الأمر على كونه سردًا غير دقيق عن عمد لمسيرة يانكوفيتش المهنية، بل إن الفيلم (الذي شارك في كتابته المخرج إريك أبيل ويانكوفيتش نفسه، وبطولة دانييل رادكليف من سلسلة أفلام هاري بوتر) هو محاكاة ساخرة لسير حياة موسيقى الروك، ويتراكم على كل المجازات والمبتذلات التي يمكن تخيلها، بما في ذلك انحدار يانكوفيتش الحتمي والمزيف تمامًا إلى تعاطي المخدرات. ثم هناك علاقته الرومانسية مع مادونا (التي تلعب دورها إيفان راشيل وود)، والتي تقوده إلى الانخراط في معركة فنون قتالية على طراز “مورتال كومبات” ضد العشرات من بلطجية بابلو إسكوبار لمنع اختطافها. وأكد يانكوفيتش لـ NPR: “ليس لدي علاقة مع مادونا، أفلاطونية أو غير ذلك”، على الرغم من اعترافه بأنه التقى بها لمدة 45 ثانية تقريبًا خلال إحدى حفلاتها الموسيقية في الثمانينيات.
وقال يانكوفيتش لـ Uproxx، مقدمًا دفاعًا ساخرًا عن حالة الفيلم السيرة الذاتية: “وهناك ما يكفي من شذرات الحقيقة المنتشرة في جميع أنحاء الفيلم والتي أعتقد أنه يمكنك تسميتها سيرة ذاتية بهذا المعنى”. “لقد شاهدت المزيد من أفلام السيرة الذاتية منذ أن انتهى فيلمي، وما زلت أعتقد أن هذا ليس أقل صحة من فيلمي.”