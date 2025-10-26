5 أفلام خيال علمي من السبعينيات تم الاستخفاف بها ونسيناها تمامًا

قبل وقت طويل من أن يصبح “الكم” كلمة خيال علمي تعني “نحن لا نفهم ما نكتبه”، تناول عشاق الخيال العلمي والمعجبون العاديون على حد سواء عقودًا من أفلام الخيال العلمي الرائعة. شهدت الثمانينيات توسع الجزء الثاني الرائع “Aliens” عن نسخته الأصلية ليشكل تحفة فنية في حد ذاته، مثلما فعل فيلم “Terminator 2: Judgment Day” في التسعينيات. في غضون ذلك، شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قيام الكتّاب بتعديل الأفكار الحالية وتحويلها إلى أفلام عالية المفهوم مثل “أطفال الرجال” و”المنطقة 9″. ولكن قبل كل هذه الأفلام، جاء عقد من الأفلام الناجحة والأفلام الأقل مناقشة والتي أرست الأساس لكل هذه الأفلام: السبعينيات.

كانت فترة السبعينيات مليئة بمعايير الخيال العلمي الأسطورية التي لم تحدد هذا النوع فحسب، بل حددت أيضًا أجيالًا كاملة من رواد السينما، ولا سيما “حرب النجوم”، و”كائن فضائي”، و”لقاءات قريبة من النوع الثالث”. تراوحت هذه الأفلام بين أفلام دماغية ومرعبة وأخرى واقعية ومليئة بالإثارة والخيالية وكل شيء بينهما. ولكن مقابل كل نجاح كبير لا يُنسى، تفلت الكثير من الأفلام الأخرى من الذاكرة الجماعية، مثل أي فن آخر. إن معجبي Uber موجودون في جميع المشاريع، لكننا نتحدث عن الاعتراف بالفيلم في أعين الجمهور الأوسع.

لقد ظلت بعض أفلام الخيال العلمي الأقل ذكرًا في السبعينيات عالقة في الوعي العام حتى لو كان ذلك فقط بالنسبة للعناصر المرئية الشهيرة والتكملة المعاصرة، مثل “Mad Max”، في حين أن الأفلام الأخرى لها أسماء معروفة حتى لو كان الناس لا يعرفون شيئًا عن الفيلم، مثل “Invasion of the Body Snatchers”. ثم هناك أفلام السبعينيات التي تلاشت عن أعين الجمهور، لكنها تستحق التقدير. بدون ترتيب معين، خمسة منها هي “سلالة المرأة المسلسلة”؛ “تشغيل لوغان” ؛ “سويلنت جرين” ؛ “THX 1138″، ولأننا لا نستطيع مقاومة شعر صدر شون كونري، “زاردوز”.