5 أفلام خيال علمي من السبعينيات تم الاستخفاف بها ونسيناها تمامًا

قبل وقت طويل من أن يصبح “الكم” كلمة خيال علمي تعني “نحن لا نفهم ما نكتبه”، تناول عشاق الخيال العلمي والمعجبون العاديون على حد سواء عقودًا من أفلام الخيال العلمي الرائعة. شهدت الثمانينيات توسع الجزء الثاني الرائع “Aliens” عن نسخته الأصلية ليشكل تحفة فنية في حد ذاته، مثلما فعل فيلم “Terminator 2: Judgment Day” في التسعينيات. في غضون ذلك، شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قيام الكتّاب بتعديل الأفكار الحالية وتحويلها إلى أفلام عالية المفهوم مثل “أطفال الرجال” و”المنطقة 9″. ولكن قبل كل هذه الأفلام، جاء عقد من الأفلام الناجحة والأفلام الأقل مناقشة والتي أرست الأساس لكل هذه الأفلام: السبعينيات.
كانت فترة السبعينيات مليئة بمعايير الخيال العلمي الأسطورية التي لم تحدد هذا النوع فحسب، بل حددت أيضًا أجيالًا كاملة من رواد السينما، ولا سيما “حرب النجوم”، و”كائن فضائي”، و”لقاءات قريبة من النوع الثالث”. تراوحت هذه الأفلام بين أفلام دماغية ومرعبة وأخرى واقعية ومليئة بالإثارة والخيالية وكل شيء بينهما. ولكن مقابل كل نجاح كبير لا يُنسى، تفلت الكثير من الأفلام الأخرى من الذاكرة الجماعية، مثل أي فن آخر. إن معجبي Uber موجودون في جميع المشاريع، لكننا نتحدث عن الاعتراف بالفيلم في أعين الجمهور الأوسع.
لقد ظلت بعض أفلام الخيال العلمي الأقل ذكرًا في السبعينيات عالقة في الوعي العام حتى لو كان ذلك فقط بالنسبة للعناصر المرئية الشهيرة والتكملة المعاصرة، مثل “Mad Max”، في حين أن الأفلام الأخرى لها أسماء معروفة حتى لو كان الناس لا يعرفون شيئًا عن الفيلم، مثل “Invasion of the Body Snatchers”. ثم هناك أفلام السبعينيات التي تلاشت عن أعين الجمهور، لكنها تستحق التقدير. بدون ترتيب معين، خمسة منها هي “سلالة المرأة المسلسلة”؛ “تشغيل لوغان” ؛ “سويلنت جرين” ؛ “THX 1138″، ولأننا لا نستطيع مقاومة شعر صدر شون كونري، “زاردوز”.
سلالة أندروميدا
يعد فيلم “The Andromeda Strain” عام 1971 فيلمًا شديد الجدية وواقعيًا للغاية، والذي يتجنب المستقبل البعيد إلى المستقبل القريب الذي يسلط الضوء على موضوع سيجده جميعنا الذين عاشوا خلال فيروس كورونا (COVID-19) مرعبًا بشكل مناسب: تفشي مسببات الأمراض القاتلة. هناك مختبر احتواء في ولاية نيفادا، وآلات طبية مسلحة بالروبوتات تجري أبحاثًا فيروسية، وجثثًا متناثرة في بلدة صحراوية صغيرة، وألمع العقول العلمية تتسابق مع الزمن لمنع حدوث جائحة عالمي. إذا تساءل أحد من أين استوحى فيلم Outbreak الذي أخرجه داستن هوفمان عام 1995، فهو هذا الفيلم. العنصر التخميني الوحيد حقًا في “سلالة المرأة المسلسلة” هو أن العامل الممرض من أصل خارج كوكب الأرض.
في حين أننا يجب أن نشكر المخرج روبرت وايز على الفيلم، فإننا نشكر مايكل كريشتون الشهير على رواية عام 1969 التي ألهمته. اخترع كريشتون، الذي اشتهر بتأليف “Jurassic Park” و”Sphere”، النوع الفرعي من أفلام الخيال العلمي الصعبة والإثارة التقنية، ويظهر في جميع أنحاء “The Andromeda Strain”. الفيلم ذكي، وشديد اللهجة، ويأخذ نفسه على محمل الجد، ويظهر فيه علماء يجيدون فعلًا أداء وظائفهم ولا يتصرفون كالحمقى (“بروميثيوس، نحن ننظر إليك”).
حقق فيلم The Andromeda Strain أداءً جيدًا في شباك التذاكر، حيث حقق أكثر من 12 مليون دولار (حوالي 96 مليون دولار في عام 2025) بميزانية قدرها 6.5 مليون دولار. لكن بغض النظر عن مدى جودة الفيلم، فإن افتقاره إلى الهروب من الواقع ربما يكون قد أخرجه من الذاكرة الجماعية. على النقيض من ذلك، يعد Jurassic Park فيلمًا ممتعًا يحتوي على الكثير من الأشياء الغبية التي تختلف تمامًا عن نسخة الكتاب الأكثر عقمًا. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يمانعون في العيش في ظل اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن فيروس كورونا، فإن “سلالة المرأة المسلسلة” في انتظارهم.
تشغيل لوغان
قد يتذكر الأشخاص الذين شاهدوا فيلم “Logan’s Run” عام 1976 مجموعة غريبة ومتناقضة من الصور والمشاهد الثابتة أكثر من أي شيء آخر. أسطح لامعة ذات مظهر بلاستيكي مدمجة بأنابيب نيون، ورجل يحمل مسدس ليزر يهرب من مدينة مستقبلية قديمة تبدو وكأنها مركز تجاري (لأن الفيلم تم تصويره بالفعل في مركز تجاري)، وكهف جليدي به روبوت، وبعض الطقوس حيث يقف المشاركون الذين يرتدون ملابس حمراء في دائرة ويطفوون في الهواء، ومجموعة من اللحظات المجنونة الأخرى. ولكن هذا هو المفهوم السائد الذي قد يتذكره المشاهدون أكثر من أي شيء آخر: يتم قتل الناس بطريقة رحيمة عندما يصلون إلى سن الثلاثين.
جزء من استكشاف بحث الإنسانية الذي لا نهاية له عن المعنى وجزء من إرسال ميل الحداثة إلى تأخير مرحلة البلوغ، يقع “Logan’s Run” على أعتاب الفكاهة والإخلاص. استنادًا إلى كتاب موجز صدر عام 1967 يحمل نفس الاسم من تأليف ويليام إف نولان وجورج كلايتون جونسون، يضم الفيلم الممثل مايكل يورك في دور لوغان، الشخصية الرئيسية. لوغان هو صياد للعدائين تحول هو نفسه إلى عداء، أي أحد أولئك الذين يحاولون الهروب من الإعدام الإلزامي في سن الثلاثين. تتضمن المؤامرة هروبه من مدينة محمية مذهب المتعة إلى عالم ما بعد نهاية العالم المدمر في القرن الثالث والعشرين. ثم يبدأ في تحرر الآخرين من إيمانهم بالعقد الاجتماعي الذي يصر على أنهم بحاجة إلى الموت في سن الثلاثين.
بغض النظر عن أن “Logan’s Run” لم يكن فيلمًا مشهورًا للغاية، فقد حقق نجاحًا كبيرًا عندما صدر، حيث حصد 25 مليون دولار (حوالي 142 مليون دولار في عام 2025) بميزانية قدرها 7 ملايين دولار. ومع ذلك، فإن موضوعات “Logan’s Run” شديدة الوضوح وواضحة لدرجة أن البعض يلومها على التحول بعيدًا عن الخيال العلمي عالي المفهوم، ونحو عصر الأفلام الرائجة الحديثة؛ تم إصدار “حرب النجوم” في العام التالي.
سويلنت جرين
في Soylent Green، العام هو 2022، والمجتمع عبارة عن مستنقع مختل ومكتظ بالسكان من الفقر والجريمة وضروريات الحياة التي تسيطر عليها الشركات. يبدو مألوفا؟ يؤدي مقتل أحد المديرين التنفيذيين لشركة Soylent Corp إلى قيادة المحقق – الذي يلعب دوره Charlton Heston – إلى مؤامرة مرتبطة بسر خبيث متعفن في فترات استراحة شركة زراعية كبيرة. تنبيه المفسد: Soylent Green، المادة الغذائية الاصطناعية التي يعتمد عليها الكثير من فقراء العالم للحصول على الغذاء، مصنوعة من الجثث البشرية.
تمامًا مثل “Logan’s Run” و”The Andromeda Strain”، يستند فيلم “Soylent Green” لعام 1973 إلى رواية خيال علمي، وفي هذه الحالة “Make Room! Make Room” لعام 1966! بواسطة هاري هاريسون. لم يعرض كتابه Soylent Green، بل شرائح لحم الصويا، وشرائح اللحم الصناعي المصنوعة من مزيج من فول الصويا والعدس – أي المنتجات الخالية من اللحوم الموجودة حاليًا في قسم الأطعمة المجمدة في كل محل بقالة. إلى جانب ارتباط تسمية سويلنت، فإن رواية “سويلنت جرين” لا تشبه كثيرًا روايتها الأصلية. اعتقد هاريسون أن فيلم عام 1971، الذي كان في جزء منه بيئيًا، وجزءًا من المباحث، وجزءًا من الفيلم البائس، قدم لكمة درامية أفضل من كتابه، لكنه دعا إلى الخداع على الجثث لتكون قادرة على توفير ما يكفي من الغذاء للأحياء.
بغض النظر عن حالته الأقل شهرة، فإن “Soylent Green” لا يعيش في الذاكرة فحسب، بل في الوصفات أيضًا. يحتوي The Kale Factory على مخفوق Soylent Green الذي يحصل على اللون الأخضر من – مفاجأة، مفاجأة – الكرنب. نشر أحد مستخدمي فيسبوك وصفة شريط التغذية Soylent Green التي تستبدل العدس بالذرة يوم الأربعاء، “يوم Soylent Yellow Day”، وتتضمن “الأشخاص المقليين بالتجميد” كمكون (من المفترض أن تكون مزحة). ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان هاري هاريسون سيجد كل هذا في ذوق سيء.
ثكس 1138
أولئك الذين هم على دراية بـ “Equilibrium” لعام 2002 سيجدون إعدادات “THX 1138” لعام 1971 مألوفة جدًا. هل هي دولة مراقبة أورويلية حيث يتم التحكم في المواطنين عن طريق الأدوية المثبطة للعواطف؟ يفحص. قصة قتال النظام تتمحور حول شخصية رئيسية تبدأ كقطعة من النظام المذكور؟ يفحص. قال الشخصية الرئيسية التي تبدأ رحلته المناهضة للسلطوية بسبب علاقته بشريكته، التي، مثل حواء، تستسلم أولاً للهمسات من أعماق نفسها المستيقظة؟ يفحص. الآن استبدل كريستيان بيل بروبرت دوفال المتميز والحائز على جوائز، وتخلص من حيلة ما بعد الماتريكس، واللعب بالأسلحة النارية مع الكونغ فو، وأضف جرعة كبيرة من الانتقادات الاستهلاكية، وستحصل على “THX 1138” نوعًا ما. أخرج الفيلم أيضًا جورج لوكاس، الذي كان في ذلك الوقت مؤلفًا فنيًا، وليس الرجل الذي كان رائدًا في الأساس في هذا الفيلم الضخم المليء بالمؤثرات الخاصة عبر Star Wars.
وبالحديث عن الفن، فإن فيلم “THX 1138” هو بالتأكيد أكثر الأفلام الفنية في هذه القائمة. يتم توصيل الكثير من مشاعرها وموضوعاتها من خلال اللغة المرئية والصوت، مثل استخدام التصميمات الداخلية غير الشخصية ذات الزوايا الصلبة والأسطح البيضاء المسطحة. ليس هناك الكثير من الحوار أيضًا. حتى اسم الفيلم هو اسم شخصية دوفال حليقة الرأس، مما يعني أن الإنسانية في مدينة الفيلم تحت الأرض تتكون فعليًا من سجناء تم تصنيفهم ببطاقات هوية تجردهم من إنسانيتهم. إن تصرفه الهرطقي العظيم هو رغبته في التواصل مع شخص آخر وإظهار هذا الارتباط من خلال الحب الجسدي. ثم هناك قوة الشرطة الآلية، وهي حاشية غير إنسانية حرفيًا من المنفذين الذين لا يمكنهم أبدًا إظهار التعاطف. بشكل عام، هناك الكثير مما يمكن التوصية به بشأن فيلم “THX 1138″، خاصة أنه قد يكون في الواقع أكثر أفلامنا التي يتم التغاضي عنها.
زردوز
هناك الكثير من أفلام الخيال العلمي الممتازة والتي تم التغاضي عنها في سبعينيات القرن الماضي، وهي أفلام متبقية للاختيار من بينها، لكن علينا أن ننتهي بشيء أكثر سخافة وأخف وزنًا من الأفلام المنذرة التي قمنا بتغطيتها حتى الآن. لتحقيق ذلك، ليس هناك مكان أفضل من فيلم “Zardoz” عام 1974، وهو فيلم يظهر فيه شون كونري – الذي قام ذات مرة بنزع سلاح رجل عصابات حقيقي في موقع التصوير – وهو عاريات باستثناء حزام أحمر اللون، وأرجوحة شبكية متطابقة، وحذاء يصل إلى الفخذ. في الواقع، فإن الكثير من بقية الممثلين يذهبون عاريات الصدر في مؤامرة تبدو مجمعة معًا من قائمة مراهقة من مفاهيم “يا صاح، ألن يكون رائعًا لو …”. ليس من الصعب جدًا معرفة سبب سقوط Zardoz على جانب الطريق، لكنه في الوقت نفسه مثالي لأولئك الذين يريدون فيلمًا ثلاثيًا عن الخيال العلمي في السبعينيات.
خيال مستقبلي أكثر من الخيال العلمي المباشر، حبكة “Zardoz” مليئة بأسماء العلم والفصائل المتشابكة. هناك تمثال إله كبير عائم يُدعى Zardoz يتحكم في حياة أولئك الذين يعيشون في أرض قاحلة مستقبلية تسمى Outlands. كونري (زيد) هو “المبيد” الذي يُسمح له بالتكاثر، ويحمل أيضًا، وفقًا لدعائمه، مسدسًا من القرن العشرين. يقاتل Exterminators “Brutals”، وهم الطبقة الدنيا، بينما يعيش “Eternals” الخالدون في مدينة فاضلة مغلقة. وبالتقدم سريعًا عبر مجموعة كاملة من الهراء، يقبل Zed وEternal، Consuela، الدورة الطبيعية للحياة والموت من خلال إنجاب طفل. في النهاية، قد ترفع لقطة Zardoz النهائية البارعة الفيلم من عبادة كلاسيكية إلى شيء مؤثر.