5 أفلام من عام 1974 أصبحت أفضل اليوم

كانت السبعينيات عقدًا متفجرًا للأفلام. لقد أنتجت فيلم الحركة والمغامرة الحديث الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شكل “حرب النجوم” عام 1977 وأنتجت بعضًا من أطول أفلام الخيال العلمي في التاريخ الحديث بفضل فيلم “Alien” عام 1979. أنتجت أفلامًا بارزة مثل “The Godfather” عام 1972، و”The Exorcist” عام 1973، و”Apocalypse Now” عام 1979. لقد شهد صعود أساطير المخرجين مثل مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج وفرانسيس فورد كوبولا. بالطبع، على الرغم من جميع الأعمال الرائعة التي يتم تذكرها جيدًا والتي تمت مناقشتها على نطاق واسع، فقد ضاع الكثير من الأفلام الأكثر قيمة في المراوغة (إليك أفضل أفلام السبعينيات التي لم تشاهدها من قبل). ولكن حتى خلال هذا العقد، تبرز سنوات معينة، مثل عام 1974.

بشكل عام، كانت السبعينيات بمثابة نهاية لما يسمى “العصر الذهبي لهوليوود”، والذي استمر بشكل أو بآخر من الثلاثينيات إلى الستينيات. تميزت هذه الحقبة بظهور مشاهير هوليوود الذين يمكن تمويلهم واستوديوهات صناعة الأفلام العملاقة التي أنتجت كميات كبيرة من الكلاسيكيات الضخمة مثل “ساحر أوز” (1939)، “المواطن كين” (1941)، “الغناء تحت المطر” (1952)، “الوصايا العشر” (1956)، وما إلى ذلك. وبحلول السبعينيات، عززت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أولويات جديدة في سرد ​​القصص، وركزت سلالة جديدة من صانعي الأفلام على الابتكار والجرأة الإبداعية والرؤى القوية الفريدة. أدخل “نيو هوليود” – عصر المؤلف.

شهدت الأعوام من 1970 إلى 1973 بالفعل ظهور بعض الأفلام الدائمة وذهابها، مثل “A Clockwork Orange” (1971)، و”Deliverance” (1972)، و”American Graffiti” (1973). لكن في الواقع، شهد عام 1974 عددًا كبيرًا من الأفلام المتفجرة (في إحدى الحالات حرفيًا) التي وصلت إلى دور العرض – أفلام تم إنتاجها جيدًا لدرجة أنها أصبحت أفضل في أيامنا هذه، ولو بطرق مختلفة جدًا. على وجه التحديد، نعني “السروج المشتعلة”، و”العراب الجزء الثاني”، و”أليس لا تعيش هنا بعد الآن”، و”الجحيم الشاهق”، و”مذبحة منشار تكساس”.