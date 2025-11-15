5 أفلام من عام 1974 أصبحت أفضل اليوم

كانت السبعينيات عقدًا متفجرًا للأفلام. لقد أنتجت فيلم الحركة والمغامرة الحديث الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شكل “حرب النجوم” عام 1977 وأنتجت بعضًا من أطول أفلام الخيال العلمي في التاريخ الحديث بفضل فيلم “Alien” عام 1979. أنتجت أفلامًا بارزة مثل “The Godfather” عام 1972، و”The Exorcist” عام 1973، و”Apocalypse Now” عام 1979. لقد شهد صعود أساطير المخرجين مثل مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج وفرانسيس فورد كوبولا. بالطبع، على الرغم من جميع الأعمال الرائعة التي يتم تذكرها جيدًا والتي تمت مناقشتها على نطاق واسع، فقد ضاع الكثير من الأفلام الأكثر قيمة في المراوغة (إليك أفضل أفلام السبعينيات التي لم تشاهدها من قبل). ولكن حتى خلال هذا العقد، تبرز سنوات معينة، مثل عام 1974.
بشكل عام، كانت السبعينيات بمثابة نهاية لما يسمى “العصر الذهبي لهوليوود”، والذي استمر بشكل أو بآخر من الثلاثينيات إلى الستينيات. تميزت هذه الحقبة بظهور مشاهير هوليوود الذين يمكن تمويلهم واستوديوهات صناعة الأفلام العملاقة التي أنتجت كميات كبيرة من الكلاسيكيات الضخمة مثل “ساحر أوز” (1939)، “المواطن كين” (1941)، “الغناء تحت المطر” (1952)، “الوصايا العشر” (1956)، وما إلى ذلك. وبحلول السبعينيات، عززت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أولويات جديدة في سرد القصص، وركزت سلالة جديدة من صانعي الأفلام على الابتكار والجرأة الإبداعية والرؤى القوية الفريدة. أدخل “نيو هوليود” – عصر المؤلف.
شهدت الأعوام من 1970 إلى 1973 بالفعل ظهور بعض الأفلام الدائمة وذهابها، مثل “A Clockwork Orange” (1971)، و”Deliverance” (1972)، و”American Graffiti” (1973). لكن في الواقع، شهد عام 1974 عددًا كبيرًا من الأفلام المتفجرة (في إحدى الحالات حرفيًا) التي وصلت إلى دور العرض – أفلام تم إنتاجها جيدًا لدرجة أنها أصبحت أفضل في أيامنا هذه، ولو بطرق مختلفة جدًا. على وجه التحديد، نعني “السروج المشتعلة”، و”العراب الجزء الثاني”، و”أليس لا تعيش هنا بعد الآن”، و”الجحيم الشاهق”، و”مذبحة منشار تكساس”.
السروج المشتعلة
لنكن واضحين: أولئك الذين لديهم قدر منخفض من التسامح مع بعض المفردات من المرجح أن يكون رد فعلهم غير سار على “Blazing Saddles”. لكن هذا هو بالضبط هدف الفيلم والسبب وراء استمراره باعتباره كنزًا كوميديًا فريدًا من نوعه. يجسد فيلم “Blazing Saddles” العصر الذي خرج منه – بعد 10 سنوات من إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964 – ويعمل أيضًا بمثابة مطهر أعلى للقضايا العنصرية الحديثة الشائكة. هذا يعني أنك إذا سخرت من طريقة المبدع ميل بروكس الخاصة في السخرية من شيء ما من خلال تعريضه للضوء. في حين تم إصدار فيلم “Young Frankenstein” لبروكس في نفس العام وظهر أيضًا جين وايلدر، فإن فيلم “Blazing Saddles” هو الذي عزز بروكس باعتباره كاتبًا ساخرًا من الدرجة الإلهية مسلحًا بذكاء وبصيرة حادة للغاية.
من الناحية الهيكلية، “Blazing Saddles” عبارة عن سلسلة من المقاطع الكوميدية العالقة نهايةً بأخرى والتي تؤلف في النهاية حبكة بأسلوب مونتي بايثون. غالبًا ما تنحرف القطع إلى منطقة عبثية أو عفا عليها الزمن، مثل رجال الرماة الذين يرتدون خوذات مدببة من الحرب العالمية الأولى (Pickelhaube الألمانية) أثناء أداء الصالون في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية في الفيلم، في الغرب المتوحش. روائيًا، تدور أحداث فيلم “Blazing Saddles” حول بلدة جونسون (الاسم الأخير، مع إشارة إلى الشيء الآخر) التي تأتي لقبول الشريف الأسود الجديد، بارت. يتم لعب الشخصية بشكل رائع من قبل Cleavon Little، وينتهي الفيلم بالانتقال إلى العالم الحقيقي. إنه فيلم جريء للغاية، ومثير للسخرية، وهستيري، ويحتوي على وقاحة أكبر بكثير من أي شيء تم إنتاجه اليوم – وهي كلمة سيوافق عليها بروكس بلا شك كوصف للفيلم.
هناك سبب وجيه وراء استمرار ذكر فيلم “Blazing Saddles” في سجلات تاريخ الأفلام الكوميدية، ولماذا بدأ جيل جديد تمامًا من المتفاعلين على YouTube في مشاهدته. إن أسلوبها في معالجة المواضيع المحظورة يجعلها أفضل الآن مما كانت عليه عندما ظهرت لأول مرة.
العراب الجزء الثاني
الأشخاص الذين شاهدوا فيلم “The Godfather” (1972) ينقسمون عادةً إلى أحد المعسكرين: 1) إنه أعظم فيلم تم إنتاجه على الإطلاق، أو 2) إنه أحد أعظم الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق. ثم يرون “العراب الجزء الثاني” (1974). وعلى فكرة، كاد فرانسيس فورد كوبولا أن يحذف آل باتشينو من سلسلة الأفلام. نحن نتحدث عن باتشينو في أفضل حالاته المنضبطة، وعلى وشك الانفجار، بدلاً من القول المنمق “إنها تتمتع بمؤخرة رائعة!” شخصية من فيلم مثل “هيت” (1995). وأداء باتشينو في دور مايكل كورليوني، إلى جانب أداء روبرت دي نيرو في دور فيتو كورليوني الشاب (مارلون براندو في الفيلم الأول) وبعض كتابة السيناريو الممتازة، هو ما يرفع “العراب الجزء الثاني” إلى مرتبة التحفة الفنية. لقد حصل على مجموعة من الجوائز، بما في ذلك أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها جزء ثانٍ بهذه الجائزة.
إن حبكة “The Godfather Part II” بيزنطية – من الصعب تذكرها من أعلى الرأس – ولكن هذه القصة الدقيقة هي التي تجعل “The Godfather Part II” يتألق. باختصار، لا يوجد شيء في الفيلم يبدو عرضيًا أو قسريًا. غالبًا ما يتم دفع الأجزاء المتتابعة ليتم إنتاجها وتتحول إلى مستوى دون المستوى لأن الكتاب ليس لديهم مكان يذهبون إليه في القصة. يعمل فيلم “The Godfather Part II” على تعميق قصة كورليوني في الفيلم الأول ببراعة حيث يجمع بين قبضة مايكل على السلطة في الوقت الحاضر وسلسلة الأحداث التي أدت إلى صعود فيتو الأصغر إلى السلطة. في حين أن الأفلام الأخرى قد تميل إلى التسلسل الزمني المزدوج كوسيلة للتحايل أو عكاز، فمن المنطقي تمامًا بالنسبة للقصة التي يحاول “The Godfather Part II” سردها، وهي قصة عن الفراغ المدمر للسلطة. إن فعالية مثل هذه المواضيع وسرد القصص وعروض الفيلم تتحسن بمرور الوقت.
أليس لا تعيش هنا بعد الآن
في هذه المرحلة، أصبح اسم “مارتن سكورسيزي” عمليًا مرادفًا لـ “المافيا و/أو أفلام العنف”. مع أفلام مثل “Taxi Driver” (1976)، و”Goodfellas” (1990)، و”Casino” (1995)، و”Gangs of New York” (2002) تحت حزامه، يعد سكورسيزي هو المخرج المفضل عندما تريد دراما ثقيلة مليئة بالعنف الوحشي، وصولاً إلى عودته إلى الشكل “The Irishman” (2019). لكن قبل ظهور كل هذه الأفلام، حصلنا على فيلم من عام 1974 تم تجاهله إلى حد كبير، والذي أخرجه سكورسيزي بخبرة سهلة لدرجة أنه لم يكن أحد يدرك أنه كان على رأس الفيلم أو الفيلم الرومانسي الذي يظهر على الشاشة: “Alice Doesn’t Live Here Anymore”.
بطريقة ما، تحكي الاعتمادات الافتتاحية لفيلم “Alice Doesn’t Live Here Anymore” قصته بأكملها. يعد خطها المخطوط على خلفية من الساتان الأزرق وأغنية الحب من الأربعينيات بمثابة رد فعل لرومانسيات العصر الذهبي التي مرت حتى في السبعينيات. تم تصميم مزرعتها ذات اللون الأحمر ورؤيتها للطفولة لتبدو وكأنها مجموعة أفلام، والتي تنتقل بشكل مروع إلى حياة البالغين المليئة بالعلاقات الأسرية المتوترة والأحلام المتوترة. يبدو الأمر كما لو أن فيلم “Alice Doesn’t Live Here Anymore” كان بمثابة رؤية سكورسيزي لما حدث عندما كان الحب الرومانسي على الشاشة متاخمًا لواقع منتصف السبعينيات.
تتميز إيلين بورستين المحترمة بدور أليس، وهي تنطلق مع ابنها الصغير لبدء حياة جديدة كمغنية بعد وفاة زوجها. حتى أنها تلتقي بالمغنية وكاتبة الأغاني الراحلة كريس كريستوفرسون في أحد المطاعم بعد أن تولت وظيفة نادلة هناك. في نهاية المطاف، يعد فيلم “Alice Doesn’t Live Here Anymore” استثنائيًا لأنه لا يخجل من مشاعره القلبية أكثر مما يخجل من الواقعية. هذه السمات هي سلع نادرة في قصة لم يكن من الممكن صنعها اليوم.
الجحيم الشاهق
في عصر صناعة الأفلام المؤلفة، والكلاسيكيات الكوميدية الفورية، والدراما الشخصية التي تم تصويرها بشكل ممتاز، تجرأ أحد الأفلام عام 1974 على طرح السؤال التالي: “هل تحب الانفجارات؟!؟” أيضًا، الأشخاص الذين يسقطون من المصاعد، والأشخاص المشتعلون، والأشخاص المقذوفون من النوافذ، والأشخاص الذين تم إلقاءهم من النوافذ مشتعلون، والحل الأخير لإخماد لهيب مبنى محترق: انفجار آخر. هناك أيضًا دراما علاقات سخيفة، ودراما مهنية مجهدة، وحفل شخص ثري، ومهندس معماري ثري وشخصية رئيسية (بول نيومان)، وأو جاي سيمبسون، وبعض الأشياء التقنية التي تصل إلى لوحة مضيئة عملاقة مع مفاتيح، وأطروحة نهائية حول تصميم البناء والسلامة يتم تقديمها من خلال رجل إطفاء في نهاية الفيلم (ستيف ماكوين): “سأستمر في أكل الدخان وإخراج الجثث حتى يسألني أحدهم”. لنا كيفية بنائها.”
بطريقة حقيقية جدًا، يمكن تلخيص “الجحيم الشاهق” في عنوان مراجعة صحيفة نيويورك تايمز لعام 1974، “مشهد بصري من الدرجة الأولى”. نعم، هناك الكثير من الانفجارات. نعم، إن مدة عرض الفيلم البالغة ثلاث ساعات تقريبًا في حاجة ماسة إلى التشذيب. نعم، كان الفيلم نوعًا من الأفلام الرائجة في عصر ما قبل الحداثة ومليئًا بالمؤثرات العملية والحركات المثيرة. ونعم، لقد وضع الأساس لنوع فرعي كامل من أفلام الكوارث في السبعينيات وما بعدها، بالإضافة إلى أفلام “محاصرين في مبنى” مثل “Die Hard”.
لكن أياً من هذه الأسباب لا يشكل سبباً لتجنب فيلم “الجحيم الشاهق” – فهو أبعد ما يكون عن ذلك. إن وتيرة الفيلم المتقطعة، ومحاولته تشابك المخاطر الشخصية مع المخاطر الجسدية، وتأثيراته الخاصة، والأهم من ذلك، رسالته النهائية، تؤكد على قلب حقيقي يرفعه إلى ما هو أبعد من الحيل ذات المفهوم العالي. إن الإهداء الافتتاحي للفيلم لرجال الإطفاء يقول كل شيء: “لأولئك الذين يضحون بحياتهم حتى يعيش الآخرون”.
مذبحة منشار تكساس
حتى عنوان “Texas Chainsaw Massacre” وحده هو الذي يوضح قوة الفيلم في جعل الناس يرتعدون، حتى الآن. بدءًا من تسلسل فلاش الكاميرا الافتتاحي لجثة متعفنة وحتى مطاردة ليثيرفيس النهائية حيث يركض القاتل المجنون والمقنع في الشارع وهو يلوح بالمنشار ويطارد سالي التي تصرخ دائمًا (التي تلعب دورها مارلين بيرنز)، يعد فيلم Texas Chainsaw Massacre فيلمًا متتابعًا ومتجاورًا تمامًا في قالب فيلم الدرجة الثانية.
لم تكن أفلام الرعب في السبعينيات غريبة على مجموعة متنوعة من أفلام الصدمة والدماء التي تم تقسيمها إلى نزهات كلاسيكية من الثمانينيات مثل “Nightmare on Elm Street” و”Friday the 13th”. لكن على الرغم من أنه من السهل لمثل هذه الأفلام أن تتجه نحو أسلوب مبتذل ومبتذل، إلا أن فيلم “Texas Chainsaw Massacre” مروع حقًا. كما أنها أنتجت نوعًا فرعيًا كاملاً عبر الوسائط من رعب “المنطقة الريفية المرعبة”. يتضمن ذلك “The Hills Have Eyes” لعام 1977، وبعض الإدخالات في سلسلة ألعاب “Resident Evil”، مثل “Resident Evil 4” و”Resident Evil 7″، وبالطبع الحلقة الأكثر شهرة والمحظورة من “The X-Files”: الموسم الرابع، الحلقة الثانية، “Home”، كاملة مع عائلة فطرية وأم بلا أطراف مدسوسة تحت السرير على منصة نقالة.
حبكة “Texas Chainsaw Massacre” هي مجرد إعداد لمشاهد مجنونة، مثل الجد سوير الذي يجلس على كرسي متحرك وهو يحاول ضرب سالي على رأسها بمطرقة. هناك مجموعة من الأطفال الصغار في رحلة برية يصادفون عائلة قاتلة في وسط تكساس، وهذا كل شيء. لكن هذه المعقولية الدقيقة هي التي تجعل “مذبحة منشار تكساس” مروعة للغاية. يقول النص الافتتاحي للفيلم والسرد إنه يستند إلى قصة حقيقية، لكن هذا ليس صحيحًا. ومع ذلك، فقد كان مستوحى من القاتل المتسلسل الواقعي إد جين، وهو شخص أكثر رعبًا بكثير من أي شرير سينمائي.
المنهجية
في حين أن اختيار الأفلام في هذه المقالة هو أمر شخصي في نهاية المطاف، فقد اخترنا الأفلام بناءً على عدة معايير أساسية. أولاً، يجب أن تكون المواضيع والهدف من وراء كل قصة عالمية بما يكفي ليس فقط للتحدث إلى الماضي والحاضر، ولكن أيضًا للتحدث إلى الحاضر بطريقة قد لا يسمعها رواد السينما المعاصرون. تحقق كل من “Blazing Saddles” و”Alice Doesn’t Live Here Anymore” و”The Towering Inferno” ذلك، وقد أصبحت أكثر تأثيرًا مما كان يمكن أن تكون عليه عندما تم إصدارها لأول مرة. هذه أيضًا هي الطريقة التي يمكننا بها تجنب المشكلات المتعلقة بالمؤثرات الخاصة، والإنتاج الصوتي، وأعمال الكاميرا التي ستجعل الأفلام القديمة تبدو قديمة وأقل إثارة للإعجاب تلقائيًا.
وهذا يعني أيضًا أن جودة كتابة الفيلم يجب أن تتوافق مع غرضه، إن لم تكن رائعة في حد ذاتها. إن براعة فيلم مثل “The Godfather Part II” تتفوق على العديد من الأفلام القديمة والحديثة. “Texas Chainsaw Massacre” هو نوع مختلف تمامًا من الأفلام وله أهداف مختلفة تمامًا، لكنه مع ذلك أثبت تأثيره الكبير بمرور الوقت. “Alice Doesn’t Live Here Anymore” ليس معروفًا على نطاق واسع أو مؤثرًا على نطاق واسع ولكنه يقف على قدميه كمثال رائع لسرد القصص والتمثيل.
أخيرًا، قمنا بإلقاء شبكة واسعة على أنواع الأفلام لتغطية مجموعة متنوعة من الأنواع بدءًا من الرومانسية وحتى الكوميديا والحركة والدراما والرعب. بهذه الطريقة، يمكننا أن نأخذ كل فيلم وفقًا لمزاياه الخاصة، حيث لا يتنافس أي من الاختيارات بشكل مباشر مع بعضها البعض.