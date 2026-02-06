5 ألبومات روك حددت شكل التسعينيات

إذا نظرنا إلى فترة التسعينيات من منظور موسيقي، فقد كان هذا عقدًا من التحول حيث تحركت الثقافة في اتجاهات متنوعة. كان هناك انفجار في موسيقى الجرونج، مما أدى إلى انتشار العديد من فرق سياتل، بما في ذلك بيرل جام، وأليس إن تشينز، وساوند جاردن، والأهم من ذلك، نيرفانا. ثم كان هناك ازدهار لموسيقى البوب ​​البريطانية، حيث قادت فرقة Oasis المسار، تليها فرق Blur، وPulp، وSuede، وغيرها من الفرق الموسيقية. في هذه الأثناء، بينما كانت موسيقى الهيب هوب تتطور بفضل إبداع سنوب دوج، ودكتور دري، وجاي زي، وتوباك، كانت قوائم البوب ​​تعج بأغاني بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز، وماريا كاري، وسبايس جيرلز.

في هذه الأثناء، كانت الانقسامات تتشكل مع ظهور أنواع وأنواع فرعية وأنواع فرعية جديدة، من موسيقى الروك البديلة إلى موسيقى البوب ​​الريفية إلى موسيقى سكا بانك، حيث وجد كل منها معجبيه مثل موسيقى البانك والموجة الجديدة في العقد السابق. من بين آلاف الألبومات التي تم إصدارها خلال التسعينيات، يبدو أن اختيار مجموعة من الألبومات من نوع موسيقى الروك التي تمثل فترة العشر سنوات هذه هو المهمة الأحمق النهائية. ومع ذلك، عند النظر في ضخامة تلك الإصدارات، هناك بعض الإصدارات التي ترتفع حتمًا إلى السطح، سواء كان ذلك بسبب الإشادة النقدية، أو شعبيتها الدائمة، أو الحنين المطلق. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ملخصًا لخمسة ألبومات لموسيقى الروك حددت فترة التسعينيات.