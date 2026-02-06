5 ألبومات روك حددت شكل التسعينيات

إذا نظرنا إلى فترة التسعينيات من منظور موسيقي، فقد كان هذا عقدًا من التحول حيث تحركت الثقافة في اتجاهات متنوعة. كان هناك انفجار في موسيقى الجرونج، مما أدى إلى انتشار العديد من فرق سياتل، بما في ذلك بيرل جام، وأليس إن تشينز، وساوند جاردن، والأهم من ذلك، نيرفانا. ثم كان هناك ازدهار لموسيقى البوب البريطانية، حيث قادت فرقة Oasis المسار، تليها فرق Blur، وPulp، وSuede، وغيرها من الفرق الموسيقية. في هذه الأثناء، بينما كانت موسيقى الهيب هوب تتطور بفضل إبداع سنوب دوج، ودكتور دري، وجاي زي، وتوباك، كانت قوائم البوب تعج بأغاني بريتني سبيرز، وباك ستريت بويز، وماريا كاري، وسبايس جيرلز.
في هذه الأثناء، كانت الانقسامات تتشكل مع ظهور أنواع وأنواع فرعية وأنواع فرعية جديدة، من موسيقى الروك البديلة إلى موسيقى البوب الريفية إلى موسيقى سكا بانك، حيث وجد كل منها معجبيه مثل موسيقى البانك والموجة الجديدة في العقد السابق. من بين آلاف الألبومات التي تم إصدارها خلال التسعينيات، يبدو أن اختيار مجموعة من الألبومات من نوع موسيقى الروك التي تمثل فترة العشر سنوات هذه هو المهمة الأحمق النهائية. ومع ذلك، عند النظر في ضخامة تلك الإصدارات، هناك بعض الإصدارات التي ترتفع حتمًا إلى السطح، سواء كان ذلك بسبب الإشادة النقدية، أو شعبيتها الدائمة، أو الحنين المطلق. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ملخصًا لخمسة ألبومات لموسيقى الروك حددت فترة التسعينيات.
نيرفانا – لا يهم
عند إصدارها في عام 1991، انفجرت أغنية “Nevermind” لنيرفانا مثل قنبلة موسيقية، وأرسلت شظايا سياتل عبر العالم بينما كانت تضع الأساس لما أصبح يعرف باسم “الجرونج”. بفضل الأغاني الناجحة مثل “Smells Like Teen Spirit”، وهي إحدى الأغاني التي تحدد أسلوب الجرونج في التسعينيات، سرعان ما أصبح الألبوم ضجة كبيرة. أمضت 700 أسبوع في قائمة أفضل 200 لوحة وبيعت 30 مليون نسخة، مما أدى إلى انتشار هذا النوع.
بالمقارنة مع الإنتاج السلس والمكثف الذي ميز الكثير من موسيقى الثمانينيات، كانت أغنية “Nevermind” غاضبة للغاية، مع القيثارات الصاخبة والمشوهة المدفوعة بقرع الطبول القوي لديف غروهل والنحيب المثير للذكريات لكورت كوبين. حددت أغنية “Teen Spirit” نموذجًا لأغاني Nirvana اللاحقة، حيث تبدأ بصوت جيتار هادئ ونظيف يتطور إلى انفجار نغمات موسيقية زغبية. مما جعله أكثر قبولا من موسيقى البانك الخشنة التي أثرت على كوبين ومعاصريه، جاء إنتاج بوتش فيج ليشكل صوت الجرونج الذي يحركه الجيتار في التسعينيات. “لقد حددت ذلك الوقت بالذات” ، قال فيج لـ Billboard عن “Nevermind”. “من الواضح أنها غيرت حياتي بشكل عميق وما زلت فخورة بها حقًا.”
ليس هناك شك في أن أغنية Nevermind أحدثت تحولًا، ليس فقط في الموسيقى ولكن في الثقافة الشعبية وحتى الموضة. بينما احتضن المعجبون صوت نيرفانا الأكثر صرامة، دخل الجينز الممزق والفانيلا المنقوشة إلى عالم الأزياء الراقية. يتذكر فيج في مقابلة مع NME: “لقد كان توقيتًا مثاليًا عندما كان هناك تحول في الموسيقى وشعرت وكأنها ثورة”.
ألانيس موريسيت – حبة صغيرة خشنة
كانت ألانيس موريسيت تبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا عندما بدأت الظهور في المسلسل الكوميدي الكوميدي للأطفال على قناة Nickelodeon “You Can’t Do That on Television”. بعد بضع سنوات، أطلقت نفسها كمغنية بوب مراهقة في بلدها الأصلي كندا، ولم يكن ألبومها الأول “Alanis” عام 1991 كما تعتقد: أغاني بوب تافهة على طراز ديبي جيبسون/ تيفاني. لقد بقيت في هذا المسار لمتابعتها عام 1992 بعنوان “Now Is the Time” ولكن تم إسقاطها من قبل علامتها التجارية بعد فشل هذا الألبوم. كافحت موريسيت بعد ذلك للعثور على صوتها. وكانت النتيجة “Jagged Little Pill”، وهو إنجازها الذي حققته في عام 1995 والذي يتميز بصوت خشن يحركه الجيتار والذي كان على بعد أميال من موسيقى البوب المراهقة الرقيقة لألبوماتها السابقة. ومع ذلك، فقد احتفظت بما يكفي من الخطافات التي كانت أغانيها الشبيهة بالنشيد الوطني جذابة بما يكفي للغناء معها.
أغنية الألبوم المميزة، “يجب أن تعرف”، هي أربع دقائق وتسع ثوان من الغضب الخالص الموجه إلى حبيب سابق غير مخلص. بينما يرتعش صوت موريسيت في البداية بينما يظهر أخدود غير تقليدي يحركه الجهير، فإنها تتصاعد إلى تصعيد يشبه الشؤم مع بدء تشغيل القيثارات والطبول المشوهة. قالت موريسيت لصحيفة نيويورك تايمز: “أعني، كنت أكتب فقط عما كنت أفكر فيه وأفكر فيه وأفكر فيه، وما تعرضت للتعذيب أو أتوق إليه في ذلك الوقت”. في حين أن نجاح “Jagged Little Pill” يبدو حتميًا بعد فوات الأوان، إلا أن الألبوم أثار فزع العديد من شركات التسجيل المحتملة. وقال موريسيت لشبكة سي بي سي: “لقد كانوا خائفين فقط من مدى شدة الأمر، بصراحة”.
الواحة – (ما القصة) صباح المجد؟
في حين كان الجرونج ظاهرة أمريكية في الغالب، كان هناك تطور صخري آخر كامل يحدث عبر البركة. كان التركيز، الذي أُطلق عليه اسم Britpop، على الصوت الذي يحركه الجيتار، والذي يتميز بخطافات جذابة وإنتاج مشرق. على رأس الرمح كانت فرقة Oasis، وهي فرقة مانشستر المكونة من الأخوين المقاتلين ليام ونويل غالاغر.
عند استكشاف الحقيقة التي لا توصف لـOasis، فمن الواضح أن صوت الفرقة كان في مكانه مع ظهورها الأول عام 1994، “بالتأكيد ربما”. تميز الألبوم بإنتاج متلألئ وصوت غيتار روك يدمج الإحساس المتفاخر لأعمال “Madchester” مثل The Stone Roses وHappy Mondays جنبًا إلى جنب مع شجاعة البانك مع تكريم جدي لفرقة البيتلز في العصر المتأخر. لكنها كانت متابعة عام 1995 – “(ما القصة) مجد الصباح؟” – لقد أدى ذلك بالفعل إلى إطلاق الفرقة إلى طبقة الستراتوسفير. مع نجاحات مثل “Wonderwall” و”Don’t Look Back in Anger” و”Champagne Supernova”، باع الألبوم 22 مليون نسخة. لقد أصبح أحد الألبومات الأكثر مبيعًا في العقد بينما مهد الطريق أيضًا للدراما المستمرة بين الأخوين المتقاتلين.
وفقًا للفنان بريان كانون، الذي عمل مع الفرقة منذ البداية، فإن النجاح الهائل لهذا الألبوم حول Oasis من فرقة مستقلة جديدة إلى نجوم عالميين. وقال كانون لشبكة سكاي نيوز: “هذا هو الوقت الذي تدخل فيه عالم ربات البيوت اللاتي لا يشترون أبدًا التسجيلات الخاصة بك”. “لكي تصبح ضخمًا كما فعلوا، عليك أن تصل إلى هذا المستوى حيث الأشخاص الذين لا يشترون التسجيلات، يشترون تسجيلاتك. وهذا ما حدث.”
تحطيم القرع – ميلون كولي والحزن اللامتناهي
ركبت Smashing Pumpkins موجة الجرونج عندما ظهرت في عام 1991 بألبومها الأول “Gish”. أمام المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار بيلي كورغان، استمر صوت الفرقة في التطور في ألبومها الثاني عام 1993 “الحلم السيامي”. لكن الألبوم المزدوج “Mellon Collie and the Infinite Sadness” الذي صدر عام 1995 هو الذي أخذ فريق Pumpkins إلى المستوى التالي، حيث بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة بفضل نجاحات مثل “1979” و”Tonight, Tonight” و”Bullet with Butterfly Wings”. فوضى مترامية الأطراف وانتقائية ورائعة للألبوم، “Mellon Collie” يمزج بين عناصر الجرونج، والجلام، والبوب، والمعدن، والروك البديل، وكل شيء آخر تقريبًا، مليئًا بأناشيد موسيقى الروك التي كانت بمثابة موسيقى تصويرية للجيل X الذي يعاني من القلق في سن المراهقة.
ومع ذلك، شعرت شركة الفرقة أن إصدار ألبوم مزدوج مليء بمواد متنوعة صوتيًا سيكون بمثابة كارثة، خاصة في مثل هذه اللحظة المحورية في تطور الفرقة. قال كورغان لـGuitar Player في عام 2025: “بمجرد أن أخبرت شركة التسجيلات (فيرجن) وكافحت من أجل جعل الألبوم ألبومًا مزدوجًا، اعتقدت شركة التسجيلات أنها كانت الخطوة المهنية الأكثر انتحارًا التي يمكنك القيام بها”. وأضاف لاحقًا: “لقد اعتقدوا أنها كانت أغبى شيء في العالم”.
وكما يتذكر كورغان، فقد كتب أكثر من 50 أغنية لاحتمال إدراجها، وشعر بضغوط هائلة لتقديم الأغاني الناجحة. إذا نظرنا إلى الوراء في هذه التجربة، فهو لا يزال غير متأكد من سبب نجاح الألبوم بهذه الجودة. وأضاف: “لا يزال الأمر غامضا بالنسبة لي”. “في ذلك الوقت، بدا الأمر وكأنه نوع من الفوضى المجنونة.”
مقاتلو فو – اللون والشكل
في وقت لاحق، كان هناك إجماع عام على أن وفاة مغني فرقة نيرفانا كورت كوبين عام 1994 كانت بمثابة بداية النهاية لموسيقى الجرونج. ومع ذلك، فمن المفارقات أن عازف الطبول في تلك الفرقة، ديف غروهل، هو الذي وجد طريقًا للأمام لموسيقى الروك عندما كشف النقاب عن الألبوم الأول الذي يحمل عنوان DIY Foo Fighters، والذي عزف عليه جميع الآلات الموسيقية. بالنسبة لألبوم الاستوديو الثاني لـ Foo Fighters، قام Grohl بتجميع فرقة – تتألف من عازف الجيتار بات سمير، وعازف الجيتار نيت مندل، وعازف الدرامز ويليام جولدسميث (الذي استقال بعد فترة وجيزة وحل محله تايلور هوكينز) – وكانت طاقة هذا الزي واضحة في عام 1997 “اللون والشكل”. اعتبر Grohl أن الألبوم هو أول ألبوم حقيقي لـ Foo Fighters. قال Grohl لميلودي ميكر (لكل FooArchive): “لقد حققنا رقمًا قياسيًا أعتبره خطوة للأمام بالنسبة للفرقة”. “بالنسبة للألبوم الأول، فهو جيد جدًا.”
من منظور صوتي، انتقل Grohl إلى ما هو أبعد من موسيقى الجرونج، باحثًا عن صوت أكثر اتساعًا، حيث يشير إلى موسيقى الروك الصلبة في السبعينيات بينما يأخذ هذا الصوت في اتجاه جديد تمامًا. قال جروهل بصوت أعلى عما يميز “اللون والشكل” عن سابقتها: “لقد قمت بعمل تسجيلات بانك، وهي ممتعة ورائعة وسريعة وهناك شغف”. “لكنني فعلت ذلك من خلال التسجيل الأول. لم يسبق لي أن قمت بعمل رقم قياسي كبير ومناسب لموسيقى الروك من قبل، فلماذا لا؟ يبدو أن الناس لم يعودوا يفعلون ذلك بعد الآن، لذلك قد نجرب أيضًا.”