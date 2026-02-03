5 أناشيد كيلر روك ولدت من أغاني سنوزي فلوب

في حين أن الكثير من الأغاني الرائعة تستحق أن تصبح ناجحة، فإن العديد من الأغاني الأخرى تفشل تمامًا لأنها أسيء تفسيرها، أو قدمت للجمهور بطريقة خاطئة، أو ببساطة فشلت في ضرب وتر حساس. ولكن تحت ذلك الإنتاج المخيب للآمال أو الإنتاج الباهت، هناك أساسات الأغنية الجيدة في أعماقها. قد تفشل مثل هذه الأغاني تمامًا في أشكالها المبكرة، حيث تصل فقط إلى الدرجات الأدنى في مخطط Billboard pop أو تفتقدها تمامًا. وهكذا، فإن تلك المقطوعات الموسيقية، التي تحمل اسم “الفشل”، تختفي في سجلات الموسيقى المحرجة والمملة – لقد كانت مملة وغير مثيرة للاهتمام على أي حال.
أم كانوا كذلك؟ لأنه بعد سنوات، قد يأتي فنان منفرد أو فرقة ذات إحساس قوي في موسيقى الروك ويكشف عن تلك الإخفاقات المنسية. ثم يعيدون اختراعها بإضافة الطبول المدوية، والباس الثقيل، وطبقات فوق طبقات من القيثارات. النتيجة: موسيقى الروك الكلاسيكية الصاخبة، الثقيلة، التي تضخ القبضة، وتضرب الرأس، مع حافة واضحة وهي أيضًا غلاف غير متوقع وغير محتمل لأغنية كانت تعتبر ذات يوم لطيفة للغاية لدرجة أن الجمهور تجنبها بنشاط. فيما يلي خمس كلاسيكيات من موسيقى الروك أند رول تم تحسينها على النسخ الأصلية الكئيبة أو المنسية.
على طول برج المراقبة
بوب ديلان هو صوت جيل الطفرة الحائز على جائزة نوبل، وهو المسؤول عن ضربات شعرية عبقرية مثل “Tangled up in Blue” و”Knockin’ on Heaven’s Door”. لكنه خرج من النهضة الشعبية في الستينيات – وبعبارة أخرى، لم يكن ديلان قط مغنيًا لموسيقى الروك. “All Along the Watchtower” من إصداره عام 1967 “John Wesley Harding” يجد الموسيقي في أفضل حالاته. إنه يعزف مع نفسه وهو يشتم طريقه من خلال كلمات غامضة عن المزاحين واللصوص والقطط البرية. إنها أغنية صعبة ذات لحن متعرج، ولا تنطلق أبدًا. لم يتم إصدار الأغنية أبدًا كأغنية منفردة في الولايات المتحدة، وبالتالي لم تحقق نجاحًا كبيرًا.
ولكن عندما حصل عازف الجيتار الموهوب جيمي هندريكس على الكثير من أغنية All Along the Watchtower، سمع شيئًا آخر. في عام 1968، أطلقت تجربة جيمي هندريكس غلافًا ملتهبًا ومثيرًا للقلق والإثارة لأغنية All Along the Watchtower. يقدم هندريكس، وهو بالفعل أسطورة لبراعته الموسيقية، أداءً صوتيًا لا تشوبه شائبة بنفس القدر، حيث يزمجر ويكشف الروح، حيث يحول الأغنية إلى ملحمة مخدرة محمومة لا هوادة فيها تسرع النبض وترسل الأفكار تتسارع. تعتبر نسخة هندريكس إلى حد كبير النسخة النهائية من فيلم All Along the Watchtower، المرتبط بحركة الثقافة المضادة في أواخر الستينيات إلى درجة أنه تم استخدامه لنقل الحالة المزاجية والمكان في عشرات الأفلام والبرامج التلفزيونية. إنها أيضًا الأغنية المنفردة الوحيدة التي ستضعها تجربة Jimi Hendrix Experience في قائمة أفضل 40 أغنية.
هيا اشعر بالضوضاء
بعد قرع الطبول الجذاب والقوي، تندفع بقية الآلات الموسيقية في أغنية “C** on Feel the Noize” لفرقة Quiet Riot وتبني على الفور جدارًا من الصوت بينما تحتدم موسيقى الروك أند رول الغاضبة والحيوية والمذهلة لمدة خمس دقائق. ينفخ Frontman Kevin DuBrow بقوة ويقود الغناء بينما تقرع الطبول بلا هوادة والقيثارات تقرع وتبكي بالتناوب. إنها موسيقى ميتال ثقيلة للغاية في الثمانينيات من القرن الماضي مع بقائها لحنية ودودة – لدرجة أن “Metal Health”، ألبوم عام 1983 الذي جاءت منه الأغنية، أصبح أول إصدار معدني يصل إلى المرتبة الأولى على الإطلاق في قائمة Billboard Top 200 LP.
كان هذا النجاح بمثابة لحظة فارقة في التاريخ الغريب لموسيقى الهيفي ميتال. الأغنية الأكثر شهرة لفرقة Quiet Riot وأكبر نجاح لها هي أغنية معدنية معززة لأغنية جلام روك مبتذلة من عام 1973 للفرقة البريطانية Slade، والتي رفضها المستمعون الأمريكيون عند إصدارها لأول مرة وتوقفت في المركز 98 على Hot 100. أحبت فرق Glam عزف القيثارات ودقات الطبول الراقصة لخلق جو يشبه الحفلة يليق بعروضهم المسرحية التي كانت فاحشة في ذلك الوقت. كانت موسيقى الفرق الجذابة، مثل Slade، صديقة لموسيقى البوب، لكنها بالتأكيد لم تكن شاملة لموسيقى الروك كما فعلت مجموعة مثل Quiet Riot.
أنا أحب موسيقى الروك أند رول
في السبعينيات، كانت فرقة The Arrows كيانًا غير معروف في الولايات المتحدة وحققت نجاحًا طفيفًا في المملكة المتحدة، حيث حصلت على أغنيتين على قائمة البوب هناك في عامي 1974 و1975. وعلى غرار الفرق الأخرى التي تم تسويقها للأطفال في تلك الحقبة مثل Hudson Brothers وBay City Rollers، كان لدى The Arrows برنامج تلفزيوني متنوع بعنوان ببساطة “Arrows”. كتب أعضاء الفرقة آلان ميريل وجيك هوكر أغنية بعنوان “أنا أحب موسيقى الروك آند رول”، والتي لم يهتم منتجهم بما يكفي لعرضها تجاريًا ولكنهم سمحوا لفرقة آروز بالأداء على شاشة التلفزيون. من الغريب أن نسخة Arrows من أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” لا تهز كثيرًا – الطبول صغيرة الحجم والقيثارات أقل من قيمتها الحقيقية قبل أن تؤدي إلى عزف منفرد مخيب للآمال ومتعرج.
لكن جوان جيت عرفت أن أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” من الأفضل تقديمها كنغمة من موسيقى الروك حيث يمكن لعازف جيتار أو اثنين أن يمزقا جنبًا إلى جنب مع عازف الطبول المسموح له بضرب الجلود بأقصى قوة ممكنة. بينما كانت جيت تقوم بجولة في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات مع فرقتها The Runaways، شاهدت فرقة Arrows تؤدي أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” في عرضهم. لم يشعر The Runaways بالرغبة في تسجيل غلاف، لذلك احتفظت جيت بفكرة مسيرتها الفردية، وأعادت تسجيل أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll” مع فرقتها Blackhearts. تم إصداره لأول مرة باعتباره الجانب B في إصدار هولندي منفرد، وحقق نجاحًا كبيرًا وقضى سبعة أسابيع في المركز الأول في عام 1982.
مرحبا مرحى
لا يعني ذلك أن موسيقى جودي كولينز سيئة، لكنها بطيئة بشكل قاطع، ونعسان، وهادئة. مغنية شعبية ومؤدية موسيقى الروك الناعمة وممثلة ملهى، وهي مشهورة بأغاني مثل “Send in the Clowns” و”Hello Hooray”. هذا الأخير، الذي ابتكره الموسيقي رولف كيمبف وتم سرده من وجهة نظر موسيقي عصبي للغاية على وشك تقديم عرض كبير، ظهر في ألبوم كولينز LP عام 1968 بعنوان “من يعرف أين يذهب الوقت”. لم تصل نسخة كولينز من “Hello Hooray” أبدًا إلى المخططات، في حين أن ألبوم “Who Knows Where the Time Goes” لم يتم تبنيه على نطاق واسع أيضًا، حيث بلغ ذروته في المرتبة 29 على مخطط Billboard’s LP.
ومع ذلك، أصبحت أغنية “Hello Hooray” أغنية مميزة لأليس كوبر في عام 1973، عندما كان العمل معروفًا بمواده الاستفزازية وعرضه المسرحي الفظيع والمليء بالرعب. قدم المنتج بوب عزرين أغنية “Hello Hooray” إلى Cooper لحمله على تغطيتها لألبومه “Billion Dollar Babies”. قال كوبر لا، لأنه اعتبر أغنية “Hello Hooray” شعبية للغاية وبعيدة عن غرفة القيادة الخاصة به، ولكن بعد ذلك أشار عزرين إلى أن موضوع الأغنية يتوافق مع اللحظة المهنية لكوبر التي كان عليه فيها متابعة الإنجازات التجارية لأغنية “School’s Out” و”Elected”. تحت سيطرة عزرين، لم تكن أغنية “Hello Hooray” شعبية بالتأكيد. أضاف مؤثرات صوتية للمدفع، وصدى صوت، ومسارات متعددة من نغمات الجيتار الصارخة للتأكيد على غناء كوبر المسرحي. نجحت التجربة، حيث وصلت أغنية “Hello Hooray” إلى قائمة أفضل 40 أغنية.
حصلت على ذهني عليك
تتضمن قصة جورج هاريسون الصعوبة التي واجهها الموسيقي في إقناع أعضاء فريق البيتلز الآخرين بتسجيل الأغاني التي أحضرها إلى المجموعة، سواء تلك التي كتبها بنفسه أو تلك التي أراد تغطيتها. لم يقم أبدًا بقطع أغنية “Got My Mind Set on You” مع فرقة البيتلز، وانتظر حتى عام 1987 لإصدار مقطوعته عن سجل R & B غامض وغير شعبي لجيمس راي، كتبه رودي كلارك، والذي اكتشفه هاريسون في عام 1963 عندما كان لا يزال جزءًا من فرقة Fab Four. لقد رأى جوهرة مدفونة في ما وجده ألبومًا باهتًا، وهي أغنية بعنوان “Got My Mind Set on You”.
قال هاريسون لـ Musician (عبر “The Billboard Book of Number 1 Hits”): “إذا استمعت إلى الأغنية الآن، فالأمر مختلف تمامًا عما فعلته. لقد قمت بتحديثها وغيرت الأوتار، لأنني فضلتها بالطريقة التي سمعتها بها في رأسي”. “كانت نسخة كلارك وراي منها قادمة من عصر موسيقى الجاز والسوينغ القديم، وهي تحتوي على أصوات النساء الصارخة الرهيبة التي تغني تلك الأجزاء الاحتياطية.”
قام هاريسون بتسريع أغنية “Got My Mind Set on You” وأضاف بعض نغمات الجيتار ولوحة المفاتيح، وعزف منفرد مبهج على الساكسفون، وقرع طبول دافع لا يقاوم. وصلت نسخته الجذابة من موسيقى البوب-روك إلى المركز الأول في أوائل عام 1988. وكانت هذه عودة كبيرة لهاريسون، الذي لم يحصل على أفضل 10 أغاني منذ عام 1981.