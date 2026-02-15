5 إصابات وحشية تعرض لها الموسيقيون أثناء تصوير مقاطع الفيديو الموسيقية

عندما يتعلق الأمر بالمهن الخطرة، قد لا نفكر في أن الفنانين الموسيقيين المفضلين لدينا يواجهون أي خطر معين، على الأقل ليس كنتيجة للعمل نفسه – فمخاطر أسلوب حياة المخدرات الجنسية والروك أند رول هي مسألة أخرى. لذلك، عندما نسمع عن تعرض موسيقيين لإصابات خطيرة أثناء تصوير فيديو موسيقي، فقد نتفاجأ. ومع ذلك، وكما أظهرت هذه المجموعة من الموسيقيين، فإن تصوير فيديو موسيقي لا يخلو من المخاطر. بدءًا من قيام المطربين بالأعمال المثيرة الخاصة بهم وحتى الأخطاء في خزانة الملابس، يمكن أن تأتي هذه العناصر المرئية عالية التأثير أحيانًا بتكلفة مؤلمة. في الواقع، هؤلاء الممثلون الخمسة المشهورون هم من بين أولئك الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، وأحيانًا مهددة للحياة، أثناء وجودهم أمام الكاميرا. (أثناء وجودك هنا، قد تكون مهتمًا أيضًا بالاطلاع على قائمة الممثلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء التصوير).