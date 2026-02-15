5 إصابات وحشية تعرض لها الموسيقيون أثناء تصوير مقاطع الفيديو الموسيقية

عندما يتعلق الأمر بالمهن الخطرة، قد لا نفكر في أن الفنانين الموسيقيين المفضلين لدينا يواجهون أي خطر معين، على الأقل ليس كنتيجة للعمل نفسه – فمخاطر أسلوب حياة المخدرات الجنسية والروك أند رول هي مسألة أخرى. لذلك، عندما نسمع عن تعرض موسيقيين لإصابات خطيرة أثناء تصوير فيديو موسيقي، فقد نتفاجأ. ومع ذلك، وكما أظهرت هذه المجموعة من الموسيقيين، فإن تصوير فيديو موسيقي لا يخلو من المخاطر. بدءًا من قيام المطربين بالأعمال المثيرة الخاصة بهم وحتى الأخطاء في خزانة الملابس، يمكن أن تأتي هذه العناصر المرئية عالية التأثير أحيانًا بتكلفة مؤلمة. في الواقع، هؤلاء الممثلون الخمسة المشهورون هم من بين أولئك الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، وأحيانًا مهددة للحياة، أثناء وجودهم أمام الكاميرا. (أثناء وجودك هنا، قد تكون مهتمًا أيضًا بالاطلاع على قائمة الممثلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء التصوير).
ماريا كاري خلعت كتفها وأضلاعها
وفقًا لصحيفة USA Today، اتخذت الأمور منعطفًا خطيرًا بالنسبة لماريا كاري في يوليو 2013 عندما كانت تصور فيديو ريمكس لأغنية “Beautiful”. وبعد أن تعثرت المغنية بسبب كعبها العالي، انتهى بها الأمر بنقلها إلى غرفة الطوارئ مصابة بخلع في الكتف والأضلاع، فضلاً عن تلف الأعصاب. وقالت في ذلك الوقت إنها قللت من حجم الضرر، وقامت بتغريد صورة لها وهي ترتدي “حمالة عصرية” لمتابعيها على تويتر. ثم واصلت كاري تحقيق أقصى استفادة من الموقف من خلال ارتداء سلسلة من الرافعات لتتناسب مع ملابسها. وقالت في النهاية إنها في حالة تحسن، “لكن لا يمكنك التسرع في الأمر”. “هذا ما هو عليه.”
سقطت سابرينا كاربنتر على نبات الصبار
في عام 2025، كشفت سابرينا كاربنتر في حلقة من برنامج “Late Night With Seth Meyers” (عبر ABC33/40 News) أنها تعرضت لإصابة غير متوقعة إلى حد ما أثناء تصوير الفيديو لـ “Manchild”: اعترفت قائلة: “لقد وقعت على صبار”. وأضاف كاربنتر: “من السهل جدًا أن تضحك عندما يتأذى الناس. وقد فعلت ذلك. ولكن بعد ذلك بدأت في البكاء. كان هناك مسعف. وكنت، لبقية اليوم فقط، أختار من…” ومع ذلك، على الرغم من صعوبة الوضع، قال المغني: “أنا ممتن جدًا لأنني تمكنت من تحقيق هذا الإنتاج الذي طالما حلمت به. ولكن كان بالتأكيد … لقد تحملنا الكثير من الألم للحصول على المنتج النهائي.”
تم إدخال Ozzy Osbourne إلى المستشفى بسبب جروح
واجه Ozzy Osbourne العديد من التحديات الصحية طوال حياته، بما في ذلك الإصابة التي تعرض لها في عام 1984 والتي كان من الممكن أن تنهي مسيرته الغنائية. وفقًا لـ UPI، أثناء تصوير مقطع فيديو لـ “So Tired”، تلقى مغني الروك الأسطوري جروحًا من زجاج المرآة المكسور الذي تطاير في وجهه. الحادث الذي وصفه وكيل الدعاية لأوزبورن بأنه “حادث غريب” أدى إلى إصابة المغني بجروح في وجهه وحلقه. ومع ذلك، فقد كان محظوظًا لأنه لم يكن هناك أي ضرر في أحباله الصوتية، ولم يدرك حتى أنه أصيب حتى كان على متن رحلة جوية من لندن عائداً إلى نيويورك. بعد دخوله المستشفى، تعافى أوزبورن واستمر في مسيرة مهنية طويلة حتى وفاته بنوبة قلبية في يوليو 2025.
أصيب كريس كورنيل بحروق من الدرجة الثانية
أثناء تصوير مقطع فيديو لأغنية “Nearly Forgot My Broken Heart”، أصيب كريس كورنيل، المغني الرئيسي في فرقة Soundgarden، بحروق من الدرجة الثانية أثناء أداء خدعة خاطئة. هذه الحيلة، التي تضمنت “مادة كيميائية سائلة تربط حبل المشنقة حول رقبته” أثناء الشنق الوهمي، استمرت في ضرب العقبات، مما دفعهم إلى تكرار هذا العمل الخطير. في نهاية المطاف، أدى ذلك إلى فرك المواد الكيميائية على رقبته وحرق جلده، وفقًا لتقارير TMZ.
تعرض بيك لإصابة خطيرة في العمود الفقري
تعرض الموسيقي بيك لإصابة في عام 2005 شاركها لاحقًا وكان من الممكن أن تكون بمثابة ناقوس الموت لمسيرته المهنية. أثناء تصوير الفيديو لـ “E-Pro”، كان النجم “مثبتًا داخل هذه العجلة المتحركة، حيث تعرض للضرب بالعصي”، وفقًا لعازف الدرامز جوي وارونكر. “في اللقطات، بدا وكأنه كان يطفو. وبطريقة ما، أصيب بجروح خطيرة”. وأشار بيك بنفسه إلى مدى تأثير الإصابة على حياتي: “لقد توقفت عن القيام بجولاتي إلى أجل غير مسمى، ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأفعل ذلك مرة أخرى”. “لم أتمكن من استخدام الجيتار والصوت بنفس الطريقة. لقد غيرت حياتي لفترة طويلة” (عبر رولينج ستون). ومع ذلك، كتبت المجلة أنه بحلول عام 2012، بدا الفنان “أشبه بشخصيته القديمة”، وأصدر ألبومه الأول منذ ست سنوات مع “Morning Phase”.