5 اختراعات لم تكن تعرف Grant Imahara عمل عليها

اشتهر بملعبه الذي استمر 13 عامًا كمضيف واختبار في “Mythbusters” لقناة Discovery ، وكان Grant Imahara أحد العلماء الأكثر شهرة وشعبية في القرن الحادي والعشرين. جاءت هذه الشهرة والتمثيل إلى حد كبير لأنه كان يعمل على أشياء رائعة حقًا ناشدت عامة الناس. بصرف النظر عن التجارب التعليمية والتعليمية المثيرة للدهشة التي أجريت على “الأساطير” ، قام Imahara بمزيد من الشيء نفسه في سلسلة “مشروع الأرنب الأبيض” وقدم خبرته في الهندسة والرسوم المتحركة لتكنولوجيا أحدث أفلام ديزني وأفلام “Star Wars”.
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بالتأكيد من بين أكثر الأشياء المأساوية التي يجب التأثير على طاقم “Mythbusters” ، توفي Grant Imahara عن عمر يناهز 49 عام 2020 ، بعد أن حافظ على تمدد الأوعية الدموية. لم يقتصر الأمر على ترك مكتبة التلفزيون-لقد تصرف في عرض “Star Trek” وظهر على “تاريخ المخمور” الذي يقول الحقيقة ، على سبيل المثال ، قام Imahara أيضًا بتصميمه على العلم. إرثه هو الإبداع والاختراع. فيما يلي بعض الأدوات المذهلة والروبوتات والتكنولوجيا الثقافية البوب التي جلبتها Grant Imahara.
طفل يودا
في عام 2019 ، أطلقت سلسلة Disney+ “The Mandalorian” شخصية جديدة شائعة على الفور في عالم “حرب النجوم”: الطفل ، المعروف أيضًا باسم Grogu ، AKA Baby Yoda. في الأشهر التي تلت ظهوره لأول مرة من الطفل الصغير الرائع ، باعتباره دمية محسّنة للآثار على التلفزيون المتدفق ، كرس جرانت إيمهارا ساعات عمله لتطوير نسخة حقيقية تشبه الحياة من كونه الأجنبي الخيالي.
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أثناء العمل في قدرة استشارية على أبحاث ديزني (“حرب النجوم” هي خاصية تسيطر عليها ديزني) ، ابتكر Imahara وصمم نموذجًا عملًا تمامًا من تلقاء نفسه ، ويعتمد على الآخرين فقط لصنع جلد Yoda وشعره. “لقد مرت ثلاثة أشهر من العمل الشاق والمراجعات التي لا حصر لها ، وقال إيمهارا عندما كشف النقاب عن طفله يودا على Instagram في مارس 2020.
أبعد من مجرد شغف وتقارب للعمل ، كان لدى Imahara سبب لصنع روبوت “حرب النجوم” الخاصة به. وقال إيمهارا لـ CNET: “كنت أعلم أنه كان عليّ أن أصنع طفلي يودا”. “ويمكن أن تكون شخصية يمكنني إحضارها إلى مستشفيات الأطفال للعمل الخيري ، وهذا شيء ملتزم به.” بعد التأخيرات التي جلبتها جائحة Covid-19 ، وبعد وفاة Imahara ، تم إرسال Baby Yoda لزيارة الأطفال في المستشفى.
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جيف بيترسون
“The Late Late Show with Craig Ferguson” تم بثه على CBS من عام 2005 إلى عام 2015 مع نهج غير متكافئ للتلفزيون بعد الليل. قام مضيف كريج فيرغسون بالارتجال في طريقه عبر المونولوج ، وغالبًا ما قام بتمزيق البطاقات المطلقة التي تحمل أسئلة للضيوف للحصول على دردشة أكثر أصالة ، وبدلاً من أحد الصاحبين البشريين الدائمين ، فقد ساعده في واجباته من قبل هيكل عظمي روبوت ثابت مهووس مع الاسم الإنساني المودان لجيف بيترسون. بعد مرور خمس سنوات على عرض العرض ، لم يكن “The Late Late Show” عبارة عن صاحب ، حتى طلب فيرغسون مهندس المشاهير ونجم “Mythbusters” Grant Imahara لجعله واحدًا.
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وقال إيمهارا لميكانيكا شعبية في عام 2010: “لقد كان معجبًا كبيرًا حقًا بـ” Mythbusters “وهو يعلم أنني أبني الروبوتات.
قرر Imahara أن Geoff Peterson يجب أن يكون لديه القدرة على الكلام الذي يسيطر عليه الراديو وأن يتم مناورة باليد. لقد صمم الروبوت ليتم تشغيله من قِبل دمية غير مرئية غير مرئية عن بعد تحكم عن بعد ، وأن يتم توفير صوته من قبل ممثل قريب يسافر عبر مكبرات الصوت على المحاكاة. يتكون الروبوت نفسه من هيكل عظمي بلاستيكي مزود بمحركين ولوحات التحكم والبطاريات ، والتي عمل الكثير منها على تشغيل “ذراع Bionic” لجيف بيترسون ، قادرة على 90 درجة من الحركة.
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رجل العنكبوت المذهل
في عام 2018 ، تلقى مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة طلبين للحماية على تقنية تسمى “نظام الروبوت الباليستية مع تدور وحركة أخرى محكومة للروبوت أثناء الرحلة”. تم منح ما مجموعه أربعة براءات اختراع في النهاية لفريق شمل Grant Imahara والمهندسين الآخرين الذين يعملون لدى Disney Enterprises ، Inc. تمثل الإيداعات التطورات المتطورة في الروبوتات ؛ التكنولوجيا التي كان لا بد من اختراعها من نقطة الصفر أو تحسينها لجعل معلم ديزني للمتنزه حقيقة واقعة. في وقت سابق ، انضم Imahara إلى قسم الأبحاث والتطوير في ديزني ، والت ديزني تخيل ، في عام 2017 ، للعمل في مشروع يسمى “Stickman – نحو روبوت البهلواني البشري”.
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في يناير 2020 ، تم الكشف عن نتائج كدح Imahara و Company. كان Stickman حقًا رجل العنكبوت المتحرك الذي يمكنه حبال الشبكات ، والطيران ، والقفز حول المباني الطويلة في مجمع المغامرات في ديزني في كاليفورنيا. ما يشبه أداء حيلة يرتدون ملابس Spider-Man الكاملة يمكن أن يؤدي الأعمال المثيرة الجوية على بعد 65 قدمًا من الأرض ؛ لقد كان “مذهلاً” ، أو روبوتًا يشبه الحياة بشكل استثنائي. ظهر مان سبايدر مان لأول مرة في حرم ديزني في أفنجرز في عام 2021 وكان يظهر بانتظام بحلول عام 2024.
A R2-D2 جديد
انضم Grant Imahara إلى Effects Infrofies House Light Industrial Light and Magic في أواخر التسعينيات ، في الوقت المناسب للمساعدة في إنتاج “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace ،” أول ثلاثة أفلام “حرب النجوم” المخطط لها. تطلب الفيلم استخدام شخصية Droid ، R2-D2 ، لكن الروبوتات التي تم بناؤها قبل عقدين من الزمن لم تكن تعمل بشكل صحيح وستتعط على المسار. قاد Imahara طاقمًا لتطوير روبوتات R2-D2 جديدة ، وقام أولاً بتركيب عجلات أكبر لن تتعثر ، مبنية على محور أكثر مرونة ويتم تشغيله بمحرك كرسي متحرك كهربائي. “لقد تعاملت مع إلكترونيات الطاقة ونظام التحكم في الراديو ، بما في ذلك الخلط لمكونات التوجيه الجديدة” ، أوضح Imahara لصنع المجلة.
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في المساعد إلى الإنتاج على “Star Wars: Episode II-Attack of the Clones” ، كلف Ilm Imahara مع تحسين الإلكترونيات في كل روبوت R2-D2 ، بما في ذلك أضواء القبة المميزة ، والمعروفة أيضًا باسم عروض المنطق. وقال “لقد استبدلت التحرير والسرد من عجلة الهالوجين/العجلة بصفائف LED بحجم لعبة الهوكي التي يقودها متحكم”. نظرًا لأنه كان يعرف الأعمال الداخلية لفيلم الروبوتات بشكل جيد ، فقد أصبح Imahara واحدًا من ثلاثة مشغلين رسميين R2-D2.
الأرنب Energizer
أثناء العمل كفنان ومهندس مؤثرات خاصة في Industrial Light and Magic في عام 2008 ، حصلت الشركة على مكالمة من Eveready ، الشركة المصنعة للبطاريات التي تصنع بطاريات العلامة التجارية Energizer ، لإنشاء إصدار جديد من التميمة الطويلة ، The Energizer Bunny. لم يعد من الممكن استخدام الأرانب ذات اللون الوردي ، والأرنب الذي يرتدي النظارات الشمسية ، في حالته السابقة بسبب السقوط بين Eveready و Energizer Bunny. وهكذا ، كان Imahara جزءًا من الطاقم الذي اضطر إلى إعادة اختراع الشخصية الآلية وبناء العديد من النماذج الأولية التي يمكن استخدامها في الإعلانات التلفزيونية.
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وقال إيمهارا في جامعة ألاباما في محاضرة هانتسفيل في عام 2011 (عبر al.com): “كانت الإلكترونيات في الطبلة. كانت هذه وظيفتي”. لقد كان أيضًا واحدًا من ثلاثة أشخاص لضمان أن أذرع الروبوتات الثلاثة التي تم بناؤها – Garth و Floyd و Earl – تعمل بشكل صحيح ، وضرب الأسطوانة على القيادة بالطريقة التي يجب عليهم بها. صمم Imahara على وجه التحديد وتثبيت دائرة لجعل الأسلحة والأذنين يذهبون ، إلى جانب العمل في البرمجة الإذاعية. حراً في العمل على الروبوتات والإلكترونيات لجعل الأرنب Energizer يستمر في الاستمرار والذهاب ، كان لدى Imahara توجيه واحد فقط: كان عليه استخدام بطاريات العلامة التجارية Energizer. كل روبوت يتطلب 44 ، عقد في مقطع داخل الأسطوانة.