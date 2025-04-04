5 اختراعات لم تكن تعرف Grant Imahara عمل عليها

في عام 2019 ، أطلقت سلسلة Disney+ “The Mandalorian” شخصية جديدة شائعة على الفور في عالم “حرب النجوم”: الطفل ، المعروف أيضًا باسم Grogu ، AKA Baby Yoda. في الأشهر التي تلت ظهوره لأول مرة من الطفل الصغير الرائع ، باعتباره دمية محسّنة للآثار على التلفزيون المتدفق ، كرس جرانت إيمهارا ساعات عمله لتطوير نسخة حقيقية تشبه الحياة من كونه الأجنبي الخيالي.

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أثناء العمل في قدرة استشارية على أبحاث ديزني (“حرب النجوم” هي خاصية تسيطر عليها ديزني) ، ابتكر Imahara وصمم نموذجًا عملًا تمامًا من تلقاء نفسه ، ويعتمد على الآخرين فقط لصنع جلد Yoda وشعره. “لقد مرت ثلاثة أشهر من العمل الشاق والمراجعات التي لا حصر لها ، وقال إيمهارا عندما كشف النقاب عن طفله يودا على Instagram في مارس 2020.

أبعد من مجرد شغف وتقارب للعمل ، كان لدى Imahara سبب لصنع روبوت “حرب النجوم” الخاصة به. وقال إيمهارا لـ CNET: “كنت أعلم أنه كان عليّ أن أصنع طفلي يودا”. “ويمكن أن تكون شخصية يمكنني إحضارها إلى مستشفيات الأطفال للعمل الخيري ، وهذا شيء ملتزم به.” بعد التأخيرات التي جلبتها جائحة Covid-19 ، وبعد وفاة Imahara ، تم إرسال Baby Yoda لزيارة الأطفال في المستشفى.

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