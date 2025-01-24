5 القلة الذين فقدوا ثرواتهم الملياردير

ربما يكون أي شخص يقضي أي وقت عبر الإنترنت قد رأى كلمة “oligarch” تظهر مرارًا وتكرارًا. ولكن نظرًا لأن معناها أصبح مخففًا و/أو مشوشًا ، فلنوضح: القلة ليست مجرد شخص ثري. القلة ليست حتى شخص ثري ذو نفوذ اجتماعي ومتألق – سيكون كل ذلك أشخاصًا أغنياء إلى حد كبير. القلة هي شخص ثري و/أو قوي يمارس عن عمد تأثير لا مبرر له على الحكومة لنهايات أنانية ومثيرة لذات. ولأن روسيا شهدت صعودًا كبيرًا من القلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، يتم الاستشهاد في روسيا في كثير من الأحيان أكثر من بلدان أخرى على أنها قلة.
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لكن الثروة – مثل الصحة والشباب والجمال – يمكن أن تكون عابرة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الأموال مرتبطة بالاستثمارات ، أو الصناعات التي تنحسر مع نزوات الأسواق ، أو إذا تعرضت لقوى خارج سيطرة الشخص. وبالطبع ، يمكن للشخص الأثري أن يتخذ قرارات غبية مثل أي شخص آخر ، و poof: وداعا ، المال. في بعض الأحيان ، كل ما سبق.
مثال على ذلك: عندما اندلعت حرب روسو أوكرانية في عام 2022 ، تعرض القلة في روسيا إلى عقوبات من جميع أنحاء العالم وخسروا 95 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022. استعاد البعض أموالهم ، بينما فقدها الآخرون. لكن روسيا كانت مكانًا مضطربًا سياسيًا قبل فترة طويلة من عام 2022 ، وهذه الجولة الأخيرة من القلة Crestfallen هي فقط: الجولة الأخيرة. ارتكب بعض الأوليغارشيين الروسيين جرائم شرعية على مر السنين ، وكان البعض يستهدفه فلاديمير بوتين عندما وصل إلى السلطة ، ويبقى البعض مدينًا حتى يومنا هذا.
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تم القذف ميخائيل خودوركوفسكي في السجن
قد نبدأ أيضًا بواحدة من أشهر حالات القلة الروسية التي فقدت (تقريبًا) كل شيء. في أواخر التسعينيات ، كان ميخائيل خودوركوفسكي أغنى رجل في روسيا. تلقى تعليمه ككيميائي ، وبدأ بمقهى واحد في عام 1986 ، وسدد أعماله إلى أسواق متعددة ، وقام بتوحيدها في شركة مصرفية خاصة ، Menatep. في عام 1995 ، اشترت شركة Menatep القابضة ، Rosprom ، Yukos ، ثاني أكبر شركة للنفط في روسيا. من هناك ، وضع Khodorkovsky عينيه على Sibneft ، شركة نفط روسية أخرى.
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لقد توقف التدافع الطموح لـ Khodorkovsky بشكل مفاجئ ، عندما عبر فلاديمير بوتين في عام 2000. تدخل بوتين لوقف نمو قوة Khodorkovsky وغيرهم من القلة ، وهو المصطلح الصحيح عندما يتعلق الأمر بـ Khodorkovsky. نما Menatep بهذه السرعة لأن Khodorkovsky أدار حسابات الحكومات المحلية وحكومات الولايات. كما انضم إلى وزارة الوقود والطاقة في عام 1992.
انخفض كل هذا في عام 2003 عندما تعرض Khodorkovsky إلى سلسلة من التهم الجنائية. قال “لا” لتأكيد بوتين على أن الروس الأثرياء يبقون خارج السياسة ، ثم اتُهموا بتهم متعددة بالاحتيال والتهرب الضريبي. أثناء وجوده في السجن ، أصيب بتهمة الاختلاس وغسل الأموال. اضطرت Yukos إلى دفع 50 مليار دولار لمساهميها ، وانتقل Khodorkovsky من ثروة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 170 مليون دولار ، ولكن لكل الكوارتز حتى أنه قد لا يملك الكثير. تم إطلاق سراحه من السجن في عام 2013 وبناء علامة تجارية واحدة لنفسه تركز على التعليقات السياسية والاجتماعية الروسية ، كاملة مع موقعه الإلكتروني ، Khodorkovsky.
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لا يمكن أن يغادر Platon Lebedev روسيا
يرتبط قلة الأوليغارش الثانية ، Platon Lebedev ، ارتباطًا وثيقًا بأولنا ، Mikhail Khodorkovsky. كان Lebedev و Khodorkovsky شركاء أعمال في Yukos. تم القبض عليهم معًا في عام 2003 ، وحاولوا معًا في نفس الجرائم ، وحصلوا على نفس الجملة. بينما تم إطلاق سراح Khodorkovsky في عام 2013 ، بقي Lebedev في السجن حتى عام 2014. وبينما لم يكن لدى Lebedev ما يقرب من أموال مثل Khodorkovsky ، كان لا يزال لديه حوالي مليار دولار.
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وراء هذه الحقائق الأساسية ، تصبح الأمور غامضة. على سبيل المثال ، أعلنت منظمة العفو الدولية في عام 2011 أن كل من Khodorkovsky و Lebedev ليكونوا سجناء ضمير ، مدعيا أنهم تعرضوا للمضايقة وسوء المعاملة على مدار محاكمتهم وسجنهم. قبل عام من عام 2010 ، ندد البرلمان في المملكة المتحدة بمحاكمة Khodorkovsky’s و Lebedev باعتبارها “ذات دوافع سياسية” وأشار إلى معاملة غير عادلة للاثنين ، مثل وضعها في الحبس الانفرادي دون سبب. يقول موقع Khodorkovsky على الإنترنت إن LeBedev تم الاحتفاظ به في مستعمرة جزائية للمنفيين السياسيين ولم يسمح إلا بست زيارات في السنة. على الرغم من أن هذا الموقع ينتمي إلى Khodorkovsky ، الذي شارك في إدانة Lebedev ويطلق عليه “صديقًا منذ فترة طويلة” ، يجب أن تؤخذ هذه المعلومات بحبوب من الملح.
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آخر ما سمعناه في عام 2015 ، لم يُسمح ليبيديف – على عكس خودوركوفسكي – بمغادرة روسيا. قالت الحكومة الروسية إنه لا يزال مدينًا للضرائب 276 مليون دولار ، ولن يصدر له جواز سفر. ومع ذلك ، فإن هذه المعلومات تأتي من صحيفة موسكو تايمز ، وهي “أخبار مستقلة من روسيا” الموصوفة ذاتيا. لذلك ، يجب أن يؤخذ هذا أيضًا مع حبة من الملح.
ركض فلاديمير جوسينسكي من فلاديمير بوتين
فلاديمير غوسنسكي هو قلة أخرى ركضت من فلاديمير بوتين ، ولكن بخلاف ذلك ، فإن أوجه تشابهه مع توقف ميخائيل خودوركوفسكي. جاء غوسنسكي من بدايات متواضعة ، كسائق سيارة أجرة في منتصف الثمانينات. على عكس العديد من زملائه القلة ، لم يكسب أمواله من النفط أو التعدين أو الصلب أو الصناعات ذات الصلة بخصخصته من قبل الحكومة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. – ويمكن القول فقط – شركة الوسائط المستقلة ، NTV. كيف مستقلة؟ عندما وصل بوتين إلى السلطة في عام 2000 ، سخر NTV منه باستخدام دمية بوتين كبيرة كوميدية. بطبيعة الحال ، لم يعجب بوتين هذا.
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في تلك السنة ، تم ضبط “الوكلاء المسلحين في أقنعة التمويه والزلاجات” إلى NTV ، مدعيا أن غوسنسكي قد سرق 10 ملايين دولار ، كما يقول NPR. هرب غوسنسكي من البلاد من أجل الولايات المتحدة ، واشترت شركة غاز روسية تسيطر عليها الدولة ، Gazprom ، NTV. في ذلك الوقت ، حذر غوسنسكي الغرب من أن بوتين كان دكتاتورًا وحشيًا آخر. وقال إن أي نظام شمولي يجب أن ينتج خوفًا في البلاد في الوصي.
غوسنسكي لم يعود إلى روسيا. لقد فقد الكثير من المال ولكن لا يزال لديه ما يكفي لشراء قصر بقيمة 7 ملايين دولار في غرينتش ، كونيتيكت. لقد ظل متورطًا في معاملات الأعمال التجارية الطويلة في بلدان متعددة منذ ذلك الحين ، ووفقًا لوسائل الإعلام الوكلاء ، فإنه يدين حاليًا بمزيد من الديون أكثر من أصوله ، بحوالي 1.45 مليون دولار.
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هرب جورجي بيدزهاموف إلى لندن
لذلك جئنا إلى جورجي بيدزهاموف ، مالك البنك السابق وعضو “الدائرة الداخلية” لبوتين ، الذي فر من روسيا مثل فلاديمير جوسينسكي أمامه ، لكل مراسل الاتحاد الأوروبي. بدأت مشاكل بيدزهاموف في عام 2015 مع أخته ، لاريسا ماركوس. سجل ماركوس السجلات المتعلقة ببنك بيدزهاموف ، VneshPrombank ، لمحاولة حجب الأصول من الحكومة الروسية. تعهدت بالذنب في اختلاس 1.8 مليار دولار في عام 2017 وحصلت على عقوبة السجن لمدة 9 سنوات.
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لقد انتهى بيدزهاموف منذ فترة طويلة. هرب من روسيا في عام 2015 قبل أن يتم القبض على أخته. لقد قفز من موناكو إلى لندن ، وبما أن تقارير مشروع الجريمة المنظمة والفساد ، فقد تم خلطها حول الأموال وتجربت وإخفاء الأصول من الحكومة الروسية عبر مكتب المحاماة في قبرص ، Dadlaw. تأتي هذه المعلومات من تسرب بيانات وثيقة مكثف 12 مليون مستند يطلق عليه “أوراق باندورا” التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). يوضح هذا التسرب أيضًا أن بيدزهاموف كان يعمل مع أخته ، ماركوس ، طوال الوقت.
وفي الوقت نفسه ، أعلنت محكمة في موسكو رسميًا بيدزهاموف إفلاسًا في عام 2018 ، ثم قامت Vneshprombank بتجميد أصوله في عام 2019. أثناء العيش في لندن ، وفقًا لجريته القانون. لذلك لا ، لم ينفد بيدزهاموف من المال ، وليس من خلال تسديدة طويلة. في عام 2022 ، قضت المحكمة العليا في لندن أيضًا أن بيدزهاموف يمكنه بيع بعض ممتلكاته بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لسداد ديونه. في الوقت الحاضر ، لا يزال Bedzhamov يعيش في لندن باعتباره هاربًا بتهمة الاحتيال البالغة 1.34 مليار دولار على رأسه في روسيا.
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تعرض أوليغ تينكوف مع العقوبات
وهكذا وصلنا إلى أحدث القلة الروسية التي فقدت الكثير من أمواله ، أوليغ تينكوف. أو كما يصف Tinkov نفسه على قصة Coda: #i_am_not_an_oligarch. فكرت المملكة المتحدة بشكل مختلف بعد غزو روسيا في فبراير 2022 لأوكرانيا. واصفا تينكوف بأنه “رجل أعمال روسي بارز” (لكل رويترز) ، شملوه في العقوبات المفروضة ضد 106 إجمالي الأفراد الروس. السبب في ذلك ، أسس تينكوف أول بنك روسيا فقط عبر الإنترنت في عام 2006 ، بنك تينكوف ، الذي تم تداوله علنًا في بورصة لندن. وبعد أن بدأت حرب روسو أوكرانية ، فقد تينكوف كل شيء-بعضها طوعًا.
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عندما اندلعت الحرب ، كان تينكوف يتعافى من سرطان الدم. انتقل إلى Instagram بعد تعرضه للعقوبات وحاول شرح سبب عدم وجوده قلة ، بحكم تعريفه. ثم ، بعد أن فقد بنك Tinkov 90 ٪ من قيمته ، باعها Tinkov. بحلول شهر أكتوبر من ذلك العام ، تخلى عن جنسيته الروسية وشجع الحرب ، قائلاً: “لا أستطيع ولن أرتبط ببلد فاش ” ثم غادر هو وعائلته البلاد إلى سويسرا.
ولكن حتى قبل حدوث كل هذا ، أقر تينكوف بأنه مذنب في عام 2021 بفرض ضرائب على الاحتيال ضد الولايات المتحدة ودفع 500 مليون دولار. هذا ، بالإضافة إلى انخفاض قيمة بنك Tinkov بعد عقوباته ، وصل Tinkov من 9 مليارات دولار إلى أقل من مليار. ولكن ، لا يزال لدى تينكوف ما يكفي من المال للعيش في سويسرا ، حيث يقسم وقته بين ركوب الدراجات ودخن السيجار.
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