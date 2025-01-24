5 القلة الذين فقدوا ثرواتهم الملياردير

ربما يكون أي شخص يقضي أي وقت عبر الإنترنت قد رأى كلمة “oligarch” تظهر مرارًا وتكرارًا. ولكن نظرًا لأن معناها أصبح مخففًا و/أو مشوشًا ، فلنوضح: القلة ليست مجرد شخص ثري. القلة ليست حتى شخص ثري ذو نفوذ اجتماعي ومتألق – سيكون كل ذلك أشخاصًا أغنياء إلى حد كبير. القلة هي شخص ثري و/أو قوي يمارس عن عمد تأثير لا مبرر له على الحكومة لنهايات أنانية ومثيرة لذات. ولأن روسيا شهدت صعودًا كبيرًا من القلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، يتم الاستشهاد في روسيا في كثير من الأحيان أكثر من بلدان أخرى على أنها قلة.

إعلان

لكن الثروة – مثل الصحة والشباب والجمال – يمكن أن تكون عابرة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الأموال مرتبطة بالاستثمارات ، أو الصناعات التي تنحسر مع نزوات الأسواق ، أو إذا تعرضت لقوى خارج سيطرة الشخص. وبالطبع ، يمكن للشخص الأثري أن يتخذ قرارات غبية مثل أي شخص آخر ، و poof: وداعا ، المال. في بعض الأحيان ، كل ما سبق.

مثال على ذلك: عندما اندلعت حرب روسو أوكرانية في عام 2022 ، تعرض القلة في روسيا إلى عقوبات من جميع أنحاء العالم وخسروا 95 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022. استعاد البعض أموالهم ، بينما فقدها الآخرون. لكن روسيا كانت مكانًا مضطربًا سياسيًا قبل فترة طويلة من عام 2022 ، وهذه الجولة الأخيرة من القلة Crestfallen هي فقط: الجولة الأخيرة. ارتكب بعض الأوليغارشيين الروسيين جرائم شرعية على مر السنين ، وكان البعض يستهدفه فلاديمير بوتين عندما وصل إلى السلطة ، ويبقى البعض مدينًا حتى يومنا هذا.

إعلان