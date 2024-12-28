5 بدائل طبيعية للدرانو أكثر أمانًا وأفضل للاستخدام

عندما تواجه انسدادًا في المصرف، قد تلجأ بشكل غريزي إلى زجاجة درانو أو منظف مصرف كيميائي مماثل. في حين أن هذه المنتجات يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها تأتي مع مجموعة من العيوب المحتملة التي تجعلها أقل من مثالية للاستخدام المنتظم. ونظرًا لهذه المخاوف، من المفيد التفكير في البدائل الطبيعية التي يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر دون المخاطر المرتبطة بها. بعض أفضل المكونات الطبيعية التي يجب أن تستخدمها لتنظيف المصرف المسدود بدلًا من درانو تشمل صودا الخبز والخل والملح والماء الساخن والمكبس وثعبان السباك والمنظفات الأنزيمية. وهذه الخيارات ليست أكثر أمانا فحسب، بل إنها في كثير من الأحيان أكثر فعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة.
تم تصميم منظفات الصرف الكيميائية مثل Drano لإزالة الانسدادات بسرعة، ولكنها تحقق ذلك من خلال استخدام مواد كيميائية قاسية. يمكن أن تكون هذه المواد الكيميائية قاسية جدًا على السباكة، مما قد يتسبب في تلف الأنابيب بمرور الوقت. ولهذا السبب يحذر السباكون في كثير من الأحيان من تجنب درانو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأبخرة المنبعثة من هذه المنتجات ضارة بصحتك، خاصة إذا كنت تستخدمها في مناطق سيئة التهوية. إن الاعتماد على المنظفات الكيميائية قد لا يعالج أصل المشكلة وينتهي به الأمر كحل مؤقت لمشكلة سباكة أكبر.
كما أنها ليست دائمًا فعالة على أنواع معينة من السدادات، مثل تلك التي تسببها الشحوم أو الشعر، ويمكن أن تترك وراءها بقايا سامة ضارة بالبيئة. في حين أن درانو ومنظفات الصرف الكيميائية الأخرى يمكن أن تكون مريحة، فإن عيوبها المحتملة تجعل البدائل الطبيعية خيارًا أكثر جاذبية للعديد من أصحاب المنازل. من خلال اختيار طرق أكثر أمانًا واستدامة، يمكنك الحفاظ على مصارفك بشكل فعال دون المساس بصحتك أو البيئة أو سلامة السباكة الخاصة بك.
صودا الخبز والخل
البديل الطبيعي الأول والأكثر تنوعًا لدرانو هو مزيج بسيط من صودا الخبز والخل الأبيض (أو خل التفاح). هذا الثنائي الديناميكي هو الطريقة الأكثر فعالية لتسليك المصرف الخاص بك باستخدام أشياء غير متوقعة لديك في جميع أنحاء المنزل. كما أنها ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق، وهي صديقة للبيئة. تعمل صودا الخبز والخل معًا لخلق تفاعل كيميائي قوي يمكن أن يكسر أنواعًا مختلفة من الانسدادات، بما في ذلك تلك الناتجة عن الشحوم ورغوة الصابون وتراكم الشعر البسيط وجزيئات الطعام، والتي غالبًا ما تكون السبب وراء أحواض وأحواض التصريف البطيئة. .
ومع ذلك، بالنسبة للانسدادات الأكثر خطورة، مثل تلك الناجمة عن جذور الأشجار أو الأجسام الكبيرة، قد يكون التدخل المهني ضروريًا. واحدة من أكبر مزايا استخدام صودا الخبز والخل هي التكلفة. عادةً ما تكلف علبة صودا الخبز وزجاجة الخل بضعة دولارات فقط لكل منهما، مما يجعل هذه الطريقة خيارًا ميسور التكلفة لصيانة المصرف بشكل منتظم. لاستخدام صودا الخبز والخل لإزالة الانسداد، اسكب حوالي نصف كوب من صودا الخبز في المصرف أولًا واتركه لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم اتبع صودا الخبز مع كوب واحد من الخل.
بعد ذلك، ستحتاج إلى تغطية المصرف بسدادة أو قطعة قماش لاحتواء التفاعل والانتظار لمدة 15 إلى 30 دقيقة تقريبًا بينما يفور الخليط ويكسر الانسداد. بعد الانتظار، اغسل البالوعة بالماء الساخن لإزالة أي بقايا متبقية. بعد شطف البالوعة بالماء الساخن، لاحظ مدى سرعة تصريف المياه. إذا تمت إزالة الانسداد، ستلاحظ تحسنًا فوريًا. إذا كان الماء لا يزال يصرف ببطء، فقد تحتاج إلى تكرار العملية أو تجربة طريقة مختلفة للتخلص من الانسدادات العنيدة.
الملح والماء الساخن
البديل الطبيعي الممتاز الآخر لدرانو هو مزيج ملح الطعام والماء الساخن الذي تبلغ درجة حرارته حوالي 140 درجة فهرنهايت. هذه الطريقة واضحة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن أن تكون فعالة بشكل مدهش في معالجة أنواع مختلفة من انسدادات الصرف. يعمل الملح والماء الساخن معًا على تفتيت وإذابة الانسدادات الناتجة عن الشحوم ورغوة الصابون وجزيئات الطعام الصغيرة. تساعد الطبيعة الكاشطة للملح على فرك الحطام، بينما يذوب الماء الساخن ويتخلص من الشحوم وغيرها من التراكمات.
من المهم استخدام الماء الساخن وليس الماء المغلي، خاصة إذا كان لديك أنابيب PVC، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الأنابيب. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية. ومع ذلك، قد لا يكون فعالًا في حالة الانسدادات العنيدة، مثل تلك الناتجة عن الشعر أو العوائق الكبيرة. تكلفة استخدام الملح والماء الساخن ضئيلة. إن وعاء الملح غير مكلف ومتوفر بسهولة، والماء الساخن مجاني بشكل أساسي.
لاستخدام الملح والماء الساخن لإزالة الانسداد، اسكب حوالي نصف كوب من الملح في المصرف المسدود واتركه لمدة خمس دقائق تقريبًا. في هذه الأثناء، قم بتسخين غلاية أو وعاء من الماء الساخن. ثم قم بصب الماء الساخن بعناية في البالوعة بعد الملح. اتركي الخليط لبضع دقائق لكسر الانسداد. قم بغسل البالوعة بالماء الساخن الإضافي لإزالة أي بقايا متبقية. يعد استخدام الملح والماء الساخن طريقة بسيطة وآمنة وفعالة للحفاظ على مصارفك ومعالجة الانسدادات البسيطة دون اللجوء إلى المنظفات الكيميائية. إنها واحدة من الطرق العديدة العبقرية لاستخدام الملح في جميع أنحاء المنزل.
المكبس الكلاسيكي والموثوق
المكبس هو أداة كلاسيكية وموثوقة لإزالة انسدادات الصرف، مما يجعله عنصرًا منزليًا أساسيًا. يمكن لهذا الجهاز البسيط والفعال التعامل مع مجموعة متنوعة من الانسدادات دون الحاجة إلى مواد كيميائية، مما يجعله خيارًا آمنًا وصديقًا للبيئة. يعمل المكبس عن طريق إنشاء فراغ يدفع الهواء والماء عبر الأنبوب، مما يؤدي إلى إزاحة الانسداد والسماح بطرده بعيدًا. هذه الطريقة فعالة للغاية لأنها تستخدم القوة الميكانيكية بدلاً من الاعتماد على التفاعلات الكيميائية، مما يعني أنها يمكن أن تعالج حتى الانسدادات العنيدة التي قد لا تتمكن الطرق الأخرى من إزالتها.
يمكنك استخدام المكبس للتعامل مع الانسدادات الناتجة عن الشعر والطعام والحطام الآخر. إنها فعالة بشكل خاص في علاج الانسدادات في الأحواض والمراحيض وأحواض الاستحمام. ومع ذلك، فإنها قد لا تكون فعالة في حالة الانسدادات العميقة داخل نظام السباكة أو تلك الناتجة عن الأجسام الصلبة التي لا يمكن إزالتها عن طريق الشفط وحده. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغطاسات قابلة لإعادة الاستخدام ومتينة، مما يجعلها حلاً ميسور التكلفة. تكلفة المكبس منخفضة نسبيًا، وتتراوح عادة من 5 دولارات إلى 30 دولارًا، اعتمادًا على النوع والجودة. جرب هذا من FORASTO على أمازون أو راجع قائمتنا لأفضل الغطاسين لجعل إزالة السدادات العنيدة أمرًا سهلاً.
عادةً ما يكون هذا استثمارًا لمرة واحدة ويمكن أن يوفر لك المال على المدى الطويل عن طريق تقليل الحاجة إلى خدمات السباكة الاحترافية أو منظفات الصرف الكيميائية. لاستخدام المكبس، تأكد من وجود كمية كافية من الماء لتغطية كوب المكبس ثم ضعه فوق المصرف لإنشاء إغلاق جيد. اقترب من المصرف بشكل جانبي بحركة متدحرجة لتجنب حبس الهواء. بعد ذلك، ادفع لأعلى ولأسفل بقوة عدة مرات لتوليد الشفط والضغط، مما يساعد على إزالة الانسداد. قم بإزالة المكبس وتحقق مما إذا كان الماء يبدأ في التصريف بسرعة وكرر ذلك إذا لزم الأمر.
ثعبان سباك
يعتبر ثعبان السباك، المعروف أيضًا باسم المثقاب، “الأدوات الكبيرة” لإزالة قباقيب الصرف وهو اعتبار ممتاز على عكس درانو. إنها فعالة بشكل خاص في إزالة الانسدادات العنيدة التي لا تستطيع الطرق الأخرى التعامل معها. وهو يتألف من كبل معدني طويل ومرن ذو نهاية ملفوفة أو تشبه المفتاح. يتم وضع الكابل عادةً في أسطوانة أو بكرة، والتي يمكنك تشغيلها يدويًا باستخدام مقبض أو كرنك. يتم تجهيز بعض النماذج المتقدمة بمحركات للحصول على طاقة إضافية.
تم تصميم ثعبان الصرف للوصول إلى عمق الأنابيب وتفتيت الانسداد أو استرداده، مما يجعله خيارًا جذابًا لمجموعة متنوعة من الانسدادات مثل الشعر والأشياء الصغيرة وغيرها من الحطام. يمكنه أيضًا التنقل عبر التقلبات والانعطافات في السباكة الخاصة بك، مما يجعله مثاليًا للانسدادات المعقدة في الأحواض وأحواض الاستحمام والمراحيض. عند استخدام ثعبان السباك، ستحتاج دائمًا إلى ارتداء معدات واقية مثل القفازات المطاطية ونظارات السلامة. لا تستخدم أبدًا منظف الصرف عندما تقوم بتصريف الصرف أيضًا.
ربما لن ترغب في استخدام ثعبان السباك إذا كنت تحاول تنظيف أنابيب الصرف الصحي المسدودة بجذور الأشجار أو إذا كنت تعمل بأنابيب قديمة وهشة يمكن أن تنكسر بسهولة. في هذه الحالات، من المحتمل أن ترغب في الاتصال بمتخصص للتعامل مع المهمة. هناك ثلاثة أنواع أساسية من أدوات السباكة التي يمكنك اختيار استخدامها بناءً على نوع الصرف المسدود، بما في ذلك مصرف الحوض المحمول أو الخزانة أو المرحاض أو آلة تنظيف الصرف الثقيلة. للبدء، جرب هذا من FlexiSnake على أمازون. يمكنك أيضًا صنع ثعبان تصريف من العناصر الموجودة في المنزل.
المنظفات الأنزيمية اللطيفة
تعتبر المنظفات الأنزيمية أفضل بديل غير سام لمنظفات الصرف الكيميائية مثل درانو، وهي طريقة لطيفة وفعالة لتنظيف المصارف والحفاظ عليها. تستخدم هذه المنظفات الإنزيمات الطبيعية والبكتيريا لتفكيك المواد العضوية، مما يجعلها آمنة للسباكة والبيئة. يوصى باستخدام المنظفات الأنزيمية في حالة الانسداد الناتج عن جزيئات الطعام والشحوم والشعر. وهي تعمل عن طريق إدخال البكتيريا المفيدة في المصرف، والتي تنتج بعد ذلك إنزيمات تعمل على هضم الانسداد بشكل أساسي. لا تؤدي هذه العملية إلى إزالة الانسداد فحسب، بل تساعد أيضًا في منع الانسدادات المستقبلية عن طريق الحفاظ على نظافة الأنابيب.
تعتبر المنظفات الأنزيمية مثالية للصيانة الدورية أيضًا ويمكنك استخدامها في أحواض المطبخ والحمام والاستحمام وأحواض الاستحمام. قد تكون أقل فعالية في حالة الانسدادات الفورية والشديدة، ولكنها تتفوق في منع تراكمها بمرور الوقت. يمكن أن تختلف تكلفة المنظفات الأنزيمية، لكنها عمومًا ميسورة التكلفة، حيث تتراوح أسعارها من 10 دولارات إلى 70 دولارًا للزجاجة. كما أنها قابلة للتحلل الحيوي، مما يجعلها أفضل للبيئة ونظام الصرف الصحي الخاص بك – في الواقع، يمكن لبعضها أيضًا تحسين النباتات في خزان الصرف الصحي الخاص بك على المدى الطويل. لاستخدام منظف إنزيمي، اتبع التعليمات الموجودة على ملصق المنتج.
يتضمن ذلك عادةً سكب بعض المنظف في البالوعة وتركه لعدة ساعات أو طوال الليل. وهذا يمنح الإنزيمات وقتًا للقيام بعملها وتكسير الانسداد. بعد مرور الوقت الموصى به، ستقوم عادةً بغسل البالوعة بالماء الساخن لإزالة أي بقايا متبقية. التركيبة الطبيعية للمنظفات الأنزيمية تجعلها خيارًا رائعًا إذا كنت تريد تقليل اعتمادك على المواد الكيميائية القاسية مع الحفاظ على السباكة في أفضل حالة. أحد مذيبات انسداد الصرف الأنزيمية الشائعة، Green Gobbler، متاح للشراء على Amazon.